Portátil 14" LG gram - 14ZD90T, Intel® Core™ Arrow Lake, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WUXGA (1920x1200), Ligero 1,1 Kg, 30 h, Negro, Sin sistema operativo

*Las imágenes son a título ilustrativo, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.

³Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano. La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en tu PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro. Es posible que algunas características no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. ① LG gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. ② Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería. Los resultados de búsqueda de la AI pueden variar en función de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario. La IA puede cometer errores. Considera verificar la información.

*La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. **Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo. **Esta función: ① Puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. ② Las búsquedas se basan en coincidencias exactas de texto, incluido el espaciado. ③ El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.

⁴Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Ampliación de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.

⁵Para acceder a nuestro servicio de asistencia 24/7, es necesario contar con un dispositivo con conexión a internet o una línea telefónica activa. Para obtener más información sobre nuestro servicio de asistencia, por favor visite: https://www.lg.com/es/