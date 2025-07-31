We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Portátil 17" LG gram 17Z90TL, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1,4 kg, 24.5 h, Negro
Portátil 17" LG gram 17Z90TL, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1,4 kg, 24.5 h, Negro
17Z90TL-G.AU99BN
()
Características principales
- Con solo 1.400 g de peso, hasta 24,5 h y 16 mm de grosor, LG gram te acompaña a donde quieras, combinando ligereza y autonomía para una libertad sin límites.
- Con el procesador Intel® Core™ Ultra 9, LG gram potencia la AI con Chat On-Device sin conexión a internet, Chat Cloud basado en GPT-4o y Copilot+ PC, optimizando rendimiento y eficiencia.
- Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WQXGA (2560x1600) de 17" en formato 16:10, con tratamiento antirreflejos y cobertura DCI-P3 99% para ofrecer colores vibrantes y precisos.
- Almacenamiento masivo de 1 TB SSD NVMe y 32 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD.
- Mejora del chasis de magnesio y nano carbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar STD-MIL-810H.
- Conectividad rápida y eficiente con 6 puertos: 2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt 4 para carga ultrarrápida, HDMI 2.1 y entrada para auriculares
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
1Basado en el peso del modelo 14Z90RU de 999 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90T de 30 h y el modelo 14Z90TL con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de abril 2025. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los dispositivos móviles mencionados no se incluyen en la caja (se venden por separado)
*Para usar LG Gram Link, primero debes instalar la aplicación en tu dispositivo móvil. La aplicación es compatible con dispositivos que ejecuten Android 9.0 o versiones posteriores, y iOS 16.4 o versiones posteriores.
*Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar.
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
*El programa no viene incluído con la compra del equipo.
gram AI
Sinergias entre tu dispositivo y la nube
Gracias a la AI en el dispositivo (Chat On-Device)2 y en la nube (Chat Cloud)3, gram AI ofrece un rendimiento fluido e información personalizada donde quiera que estés. Trabaja de forma más inteligente, sientete seguro y consigue más, estando conectado o desconectado
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
2Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.
3Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
Siempre activo, incluso sin conexión con Chat On-Device⁴
*Las imágenes son a título ilustrativo, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.
4Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano
La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en tu PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.
Es posible que algunas características no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. ① LG gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. ② Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería.
Los resultados de búsqueda de la AI pueden variar en función de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario.
IA Puede cometer errores. Considera verificar la información
5La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. **Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo. **Esta función: ① Puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. ② Las búsquedas se basan en coincidencias exactas de texto, incluido el espaciado. ③ El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático. Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.
6Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Ampliación de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.
Un asistente inteligente con Chat Cloud AI⁷
*Las imágenes tienen fines ilustrativos, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.
7Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, despuésdel cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
Microsoft Copilot8
Tu AI de confianza, un compañero para el día a día
Consigue respuestas reales basadas en Internet y genera imágenes con facilidad utilizando Copilot8 en Windows 11. Esta potente herramienta de AI aprovecha los recursos en línea para ofrecerte información precisa y actualizada adaptada a tus consultas. Con unos pocos clics, puedes obtener las respuestas que necesitas y crear imágenes personalizadas para mejorar tus proyectos.
Un portátil con el fondo de pantalla de Windows 11 Bloom en su pantalla, con un primer plano que destaca una tecla Copilot en el teclado. El logotipo «Copilot+PC» aparece en un lugar destacado en la esquina superior izquierda, destacando la funcionalidad integrada de AI.
*Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.
8El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso. Algunas experiencias de Copilot+ PC requieren actualizaciones gratuitas.
Búsqueda intantánea9
No te esfuerces en encontrar la carpeta donde guardaste un archivo. Solo describe algo que recuerdes, y gram lo encontrará rápidamente.
Crea tus propias imágenes de forma sencilla con Cocreator10
No todos necesitan tener las habilidades de un artista. Simplemente plantea tus ideas y obtén al instante una imagen que parece creada por un diseñador profesional.
Subtítulos en tiempo real
Experimenta una comunicación fluida con la función Live Caption11. Obtén transcripción en tiempo real en pantalla desde cualquier fuente de audio, en el idioma que desees, haciendo que cada conversación sea fácil de comprender.
*Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.
9La búsqueda instantánea estará disponible próximamente a través de una actualización de Windows posterior al lanzamiento. El tiempo de disponibilidad variará según el dispositivo y la región. Optimizado para idiomas seleccionados (inglés, chino simplificado, francés, alemán, japonés y español). Se aplican limitaciones basadas en contenido y almacenamiento. Más información en https://aka.ms/copilotpluspcs
10Cocreator está optimizado para indicaciones de texto en inglés. Requiere una cuenta de Microsoft y conexión a Internet para acceder a los servicios en la nube que garantizan el uso responsable de la IA. Más información en [https://aka.ms/copilotpluspcs]
11Los subtítulos en vivo actualmente admiten la traducción de subtítulos de video y audio al inglés desde más de 40 idiomas. Las experiencias disponibles en Copilot+ PC varían según el dispositivo, la región y con el tiempo. Más información en [https://aka.ms/copilotpluspcs]
Ligereza
Con solo 1.389 g de peso combinado con un grosor de 16 mm, LG gram se adapta libremente a cualquier estilo de vida. Diseñado para superar rigurosas pruebas militares12, este diseño demuestra que la durabilidad y la elegancia pueden ir de la mano.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
12LG gram: prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs. Superó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H: Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. No lleves a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños al LG gram, no estará cubierto por la garantía. Haber aprobado el test no significa que sea adecuado para uso militar.
13El grosor establecido anteriormente mide la parte más delgada del producto. Consulte la especificación para una información detallada.
Alta resolución WQXGA y amplia gama cromática DCI-P3 99%14
Detalles precisos, experiencia envolvente
Sumérgete en colores vivos con la resolución WQXGA y la amplia gama de colores DCI-P3 99%14. LG gram da vida a tus ideas, añadiendo precisión y profundidad a cada imagen.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real
Pantalla 16:10 de 17 pulgadas
Disfruta de cada momento visual
Aumenta tu productividad con una visión más amplia. La pantalla de 17 pulgadas te ayuda a ver más cosas a la vez, lo que facilita las tareas. La relación de aspecto 16:10 te ofrece un campo visual más amplio, para que puedas desplazarte menos y centrarte más. Con una cobertura de color DCI-P3 del 99%14, disfruta de detalles vibrantes y colores vivos e intensos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
14DCI-P3 Típico 99%, Mínimo 95%. (DCI-P3: El estándar de color definido por la Digital Cinema Initiatives (DCI)).
*El programa mostrado en las fotografías no está incluido (venta por separado)
Pantalla antirreflejos
Enfócate y ve más allá
Disfruta de una pantalla nítida y colorida sin preocuparte por los reflejos, incluso en entornos luminosos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Auténtica libertad para la multitarea
Nacido para la AI, perfectamente emparejado con Intel® Lunar Lake
El último procesador Intel® Core™ Ultra15, que incorpora una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) capaz de manejar hasta 48 Tera Operaciones por Segundo (TOPS)16 para tareas de IA, ahora está integrado en LG gram, ofreciendo un rendimiento potente optimizado para portátiles. Con una innovadora eficiencia energética y el desempeño distintivo de un procesador dedicado a la IA, gestiona de manera eficiente tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
15El rendimiento indicado se basa en los benchmarks internos de Intel, comparándolo con la generación anterior de Procesadores Intel Core Ultra Series 1.
16El rendimiento de hasta 48 TOPS de AI se estima bajo condiciones máximas de funcionamiento. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones y el entorno.
17El rendimiento de la NPU y la GPU puede variar en función del procesador, las condiciones de uso y el entorno.
Multitarea fluida y rápida
Obtén lo mejor de la AI y del procesador con memorias LPDDR5X para un manejo de datos rápido y SSD NVMe duales18 para un acceso rápido a tu almacenamiento.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
18Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y los precios pueden variar en función del país y modelo.
*El programa mostrado no está incluido en el paquete (venta por separado).
gram Link19
Conecta todos tus dispositivos
LG gram Link19 permite conectar hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, colabora y crea con un espacio de trabajo conectado sin límites
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
19Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
*La imagen muestra el producto representativo de LG gram con fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería tomadas con el producto real.
*La tablet, el teléfono móvil y el ratón no vienen incluídos en la caja con la compra del equipo y se venden por separado
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
20Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Energía inteligente, desconecta y juega
Con una batería de alta capacidad de hasta 25 horas21 y nuestro asistente inteligente AI22, gram se adapta a tu entorno y ofrece un rendimiento optimizado durante más horas. Aumenta tu productividad y disfruta de un juego sin interrupciones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
21Cálculo realizado para el modelo 17Z90TL reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.
22Para utilizar la función de notificación de detección de uso de batería del Asistente Inteligente AI, se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
*Se incluye un cable de carga USB tipo C. El adaptador de corriente no está incluido en la caja y se vende por separado. Se requiere un adaptador de corriente USB tipo C de 65W. LG recomienda usar el adaptador de corriente USB tipo C de 65W de LG para una carga óptima. https://www.lg.com/es/accesorios/portatiles/
Características Principales
Sistema - Sistema operativo
Windows 11 Home
Pantalla - Tamaño (Ench)
17"
Sistema - Procesador
Intel® Core™ Ultra 9 288V (8 Cores, Intel Smart Cache 12 MB, 48TOPS NPU, 32GB Memory)
Sistema - Memoria
32 GB LPDDR5X (8533MHz)
Almacenamiento - SSD
1 TB M.2 (NVMe Gen.4)
Dimensión / Peso - peso(kg)
1.389 g
Pantalla - Resolución
WQXGA (2560*1600)
Sistema - Gráfico
Intel® Arc™ graphics
Pantalla - Gamut
DCI-P3 99%
Todas las especificaciones
PANTALLA
Brillo
brillo 350 nits
Gamut
DCI-P3 99%
Contraste
1200:1
Tipo de panel
IPS
Táctil
No
Relación de aspecto
16:10
Resolución
WQXGA (2560*1600)
Tamaño (Ench)
17"
Tamaño (cm)
43.18
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
378.8 x 258.8 x 16.0
peso(kg)
1.389 g
Dimensión de envío(mm)
499 x 307 x 60
Peso de envío(kg)
2.3kg
BATERÍA
Batería
Hasta 24.5 horas* 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar
DISEÑO
Materiales de chasis
Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H(2) (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)
Color
Negro Carbón
SISTEMA
Gráfico
Intel® Arc™ graphics
Memoria
32 GB LPDDR5X (8533MHz)
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ Ultra 9 288V (8 Cores, Intel Smart Cache 12 MB, 48TOPS NPU, 32GB Memory)
INFORMACIÓN
Categoría de productos
LG gram
Nombre de Producto
17Z90TL-G.AU99BN
SEGURIDAD
Seguridad
- Seguridad SSD - Encriptación fTPM - Slim Kensington Lock
ALMACENAMIENTO
SSD
1 TB M.2 (NVMe Gen.4)
SONIDO
Audio
Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 2.0W x 2 Smart Amp (Max 5W)
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.3
Webcam / Cámara
Cámara FHD (2MP, 30 FPS) con doble micrófono
Inalámbrico
Wi-Fi 7, Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)
LAN
10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)
ACCESORIOS
Accesorios extra
- Cable USB-C a USB-C - Adaptador de corriente 65W (No incluido) - Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
Intel® Unision
Sí
LG Display Extension
Sí
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG PC Manuals
Sí
LG Power Manager
Sí
LG Security Guard
Sí
LG UltraGear Studio
Sí
LG Update & Recovery
Sí
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
Sí
Microsoft 365 (30 días de prueba)
Sí
PCmover Profesional
Sí
LG Quick Guide
Sí
LG Lively Theme
Sí
LED
LED
-Indicador de encendido -Indicador de conexión del adaptador de corriente -Indicador de webcam
TÉRMICO
Sistema de refrigeración
Sistema de refrigeración Mega Dual
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido con Huella dactilar
PUERTOS
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
Reseñas y Opiniones
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Encuentra una tienda cercana
Ver Similares