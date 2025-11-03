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Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026

75MRGB88B6B_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
75MRGB88B6B_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026

75MRGB88B6B
Vista frontal de Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026 75MRGB88B6B
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Vista frontal de Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026 75MRGB88B6B
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG Mini RGB AI MRGB88 75 pulgadas 4K 2026

Características principales

  • Descubre la nueva generación LED que revoluciona el color x2. El primer TV Mini RGB del mundo con doble certificación de cobertura de color DualColor al 100% por Intertek1.
    MiniLEDs que aportan mayor intensidad, contraste y brillo en la imagen, junto al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y hasta 800 nits de luminosidad.
  • Con tecnología Anti-reflejos: reduce el 94% de los reflejos2, ofreciendo una gran calidad de imagen con bajos reflejos.
    Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Cuanto mayor es la pulgada, más importante es la calidad de imagen. Gran nitidez y precisión con modelos de hasta 86" para disfrutar de tus contenidos a lo grande.
  • El Smart TV webOS más fácil de usar con mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico3.
    Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield.
    Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOs hasta el 20304.
  • El procesador de gran potencia ahora 10% más inteligente5 (4K α8 Gen3), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El Smart TV perfecto para gaming: disfruta la experiencia gaming con mayor fluidez VRR 144Hz, duplicando hasta 288Hz gracias a Motion Booster6, para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatible y certificado con AMD Freesync Premium y cloud gaming7.
Más

1.La pantalla Mini RGB Evo AI de LG está certificada por Intertek con una doble cobertura de color del 100%, medida según el estándar IDMS v1.2 5.18. Esta certificación se basa en el cumplimiento del nivel de Delta E (ΔE), que garantiza que la diferencia entre la precisión del color reproducido y el color original apenas resulta perceptible para los usuarios. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

 

Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

 

2.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

3.Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

4.Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa una mejora en la potencia del procesador, lo que se traduce en una mayor capacidad capacidad y eficiencia en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

 

5.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 288 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible, disponible por separado. Motion Booster puede duplicar la tasa de refresco hasta 288 Hz en el modo Juego, lo que implica una reducción de la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

 

6.Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.

Insignia de Reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES – Premiado 2026

Ciberseguridad

Insignia de Premiado a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-IA

Premios a la Innovación CES - Premiado (Multi-IA)

Inteligencia artificial

Distintivo AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice – Mejor sistema operativo 2025/26

"8 años como el mejor sistema Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las reclamaciones hechas ni analizó el artículo al que se concedió la concesión de premios.

¿Por qué elegir LG Mini RGB?

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con doble cobertura certificada al 100% de color, llena la pantalla con ricos y fluidos degradados de color, ofreciendo una cobertura del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB.

MiniLEDS RGB: Color x2

LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca el Precision Dimming para un contraste mejorado mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una mejor definición de contraste a la derecha.

MiniLEDs y 2.040 zonas DTM Pro

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando soporte para servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz de TV.

Más inteligente

LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Más fácil

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Más seguro

¿Por qué elegir LG Mini RGB?

Descubre la nueva generación LED que revoluciona el color x2. El primer TV Mini RGB del mundo con doble certificación de cobertura de color DualColor al 100% por Intertek1. Mini RGB es una de nuestras últimas innovaciones, ofreciendo una calidad de imagen superior a QNED.

 

MiniLEDs que aportan mayor intensidad, contraste y brillo en la imagen, junto al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y hasta 800 nits de luminosidad.

1. La pantalla Mini RGB Evo AI de LG está certificada por Intertek con una doble cobertura de color del 100%, medida según el estándar IDMS v1.2 5.18. Esta certificación se basa en el cumplimiento del nivel de Delta E (ΔE), que garantiza que la diferencia entre la precisión del color reproducido y el color original apenas resulta perceptible para los usuarios. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

Tecnología Mini RGB

Revolución del color x2 gracias a los MiniLEDs RGB

La tecnología Mini RGB cuenta con miles de MiniLEDs para un control de la iluminación más preciso, ofreciendo imágenes nitidas con un gran contraste. Cada MiniLED RGB potencia la reproducción del color para disfrutar de imágenes más vivas.1)

RGB Primary Color Pro, utilizado en el LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color convencional de los LED a la izquierda con los edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura 100% DCI-P3 y 100% Adobe RGB.

RGB Primary Color Pro, utilizado en el LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color convencional de los LED a la izquierda con los edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura 100% DCI-P3 y 100% Adobe RGB.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB, certificados por Intertek.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB, certificados por Intertek.

Tecnología exclusiva con MiniLEDs

MiniLEDs y 2.040 zonas DTM Pro para una mayor intensidad, contraste y brillo

Los MiniLEDs y las zonas DTM Pro trabajan juntos para controlar la luz con precisión, ofreciendo un contraste más nítido, mayor claridad y un mayor detalle.2)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca el Atenuado de Precisión mediante una imagen dividida que compara el LED convencional de la izquierda con negros más intensos y una mejor definición de contraste a la derecha, impulsado por el procesador AI alfa 8.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca el Atenuado de Precisión mediante una imagen dividida que compara el LED convencional de la izquierda con negros más intensos y una mejor definición de contraste a la derecha, impulsado por el procesador AI alfa 8.

Procesador α8 Gen3 AI

Procesador de gran potencia, ahora un 10% más inteligente1 (4K α8 Gen3)

El procesador α8 Gen3 IA está preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en las 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.3)

El procesador IA 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI de MRGB85 ilumina con luz azul en una placa de circuito, destacando el rendimiento del procesamiento de IA con NPU hasta x5.0 más rápido, CPU un 10% más rápido y una capacidad de memoria un 20% mayor.

El procesador IA 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI de MRGB85 ilumina con luz azul en una placa de circuito, destacando el rendimiento del procesamiento de IA con NPU hasta x5.0 más rápido, CPU un 10% más rápido y una capacidad de memoria un 20% mayor.

¿Por qué un TV inteligente de LG?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, mientras se hace cada día más inteligente con un hub de IA personalizado

Descubre más sobre LG webOS

AI HDR Remastering

Disfruta de la calidad de cine HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para lograr gráficos más precisos y realistas.

El Smart TV webOS más fácil, inteligente y seguro1

1. webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Búsqueda avanzada con IA: Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y luego selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más completos y relevantes.7)

Obtén recomendaciones personalizadas de contenido

Al presionar el botón de IA de tu mando a distancia se activará AI Concierge para ofrecerte contenidos adaptados a tus intereses, basandose en lo que sueles ver y lo que te gusta. 8)

¡El TV reconoce tu voz y te lleva a la página principal de tu perfil hecha a medida para ti!

En la página de inicio de tu perfil podrás tener todo a tu alcance: el tiempo, el calendario, los widgets e incluso tus alertas deportivas.9)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Más inteligente 

Smart TV premiado por su seguridad: LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

El Smart TV más seguro

Las 7 Tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros con un almacenamiento de datos protegido, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizado, trasmisión segura de datos.

El Smart TV más seguro Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

El Smart TV que evoluciona a mejor cada año

El único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV hasta el 2031.11)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu televisor LG está diseñado para durar con la protección LG Quad

Desde hardware hasta software, tu televisor LG protegido. Los condensadores integrados protegen el TV contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicio y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

Mando Magic Pointer Remote

El único del mercado con puntero inalámbrico para una navegación más fácil 1

Controla tu televisor fácilmente con el mando Magic Pointer Remote. Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o presiona el botón de IA para activar el control por voz.12)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000 contenidos artísticos

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras y contenidos de: The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Personaliza tu espacio con obras de arte que reflejen tu estilo.13)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor simplemente usando el móvil. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia galería.17)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Panel informativo

Mantente actualizado con un panel personalizado

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub.

Modo Galería

Cambia de la televisión al arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir en modo ahorro de energía incluso mientras muestra las obras seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.30)

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.18)

Sensor de movimiento

Adaptado a tu localización

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.19)

LG Channels

Entretenimiento sin límite y gratis

Con +180 canales gratis para que disfrutes de tus contenidos favoritos y de más de 200 contenidos exclusivos.20)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único sistema de control.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Control del hogar

Control inteligente del hogar con ThinQ

El Control del hogar reúne todos tus dispositivos inteligentes y permite conectarse, y controlar de forma fluida todos sus dispositivos inteligentes domésticos a través de ThinQ, Apple HomeKit o Google Home.21)

Smart TV perfecto para gaming

Partidas fluidas y rápidas 

Mayor fluidez con hasta 288 Hz Motion Booster1

Disfruta la experiencia gaming con mayor fluidez VRR 144 Hz, duplicando hasta 288Hz2 gracias a Motion Booster, para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming.22)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y a alta velocidad con un recuadro de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, mientras soporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logo de GeForce NOW, que ofrece acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz de TV.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logo de GeForce NOW, que ofrece acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz de TV.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube HDR 4K 120Hz del mundo

Juega a juegos HDR 4K 120Hz en tu televisor incluso sin necesidad de un dispositivo extra a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.23)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica un soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica un soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.

Respuesta inmediata con el mando Bluetooth

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta los juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con un mando Bluetooth de ultra baja latencia. De esta forma se reducirá el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido como el de un mando con cable.24)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 incorpora el Portal de Juegos LG con un diseño de hub de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juego en una interfaz unificada que se amplía para ofrecer acceso a aplicaciones de juegos en la nube de Xbox, GeForce NOW y webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal Gaming LG

Tu portal para los videojuegos

Descubre miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming1 y más. Encuentra fácilmente juegos para competir con otros jugadores a través del Modo Desafío.25)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

Menú exclusivo gaming 

Modifica fácilmente los ajustes del juego para adaptarlos a tus preferencias

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando el menú exclusivo gaming para un control rápido y en tiempo real. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y el modo de juego para optimizar cada partida con facilidad.

Convierte tu casa en un estadio

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis de partidos y datos de ligas, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para predecir los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca el suavizado del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes rápidos.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática de una persona conduciendo un coche, luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en directo con marcadores en tiempo real y, al pulsar, cambia directamente al partido en directo.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis de partidos y datos de ligas, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para predecir los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca el suavizado del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes rápidos.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática de una persona conduciendo un coche, luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en directo con marcadores en tiempo real y, al pulsar, cambia directamente al partido en directo.
Predicciones deportivas con AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones del partido. Disfruta apoyando a tu equipo gracias a estos conocimientos generados por IA.26)

TruMotion

Movimiento adaptado a cada contenido

La IA identifica el contenido que estás viendo y TruMotion ajusta la calidad de imagen al movimiento para una experiencia de visualización natural con películas, deportes y más.

Alertas deportivas

No te pierdas nada de tus equipos favoritos

Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los calendarios de partidos, resultados y más de tu equipo.

Calidad de cine en tu hogar

Dolby Vision & FILMMAKER MODE

Vive el cine tal y como el director lo creó con Dolby Vision y el modo FILMMAKER que mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.27)

Dolby Atmos

Al renderizar el sonido como objetos de audio inmersivos a 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

LG Sound Suite eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Sound Suite con Dolby Atmos FlexConnect

Audio inmersivo ajustado a tus preferencias

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz, tanto si está colocado libremente como si se ha añadido recientemente, y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido limpio y envolvente en todo el espacio.28)

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

1)* La pantalla Mini RGB de LG cuenta con la certificación de Intertek por su doble cobertura de color del 100 %, medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.

 

2)*Las imágenes anteriores son simuladas con fines meramente ilustrativos.

 

3)* En comparación con el procesador IA alpha 8 4K Gen2 de 2025 basándose en la comparación de especificaciones interna.

4)*Los televisores MRGB85 (excepto el modelo de 86 pulgadas) han sido verificados para cumplir con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y probado por UL Solutions bajo condiciones específicas.

*El rendimiento puede variar según el modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

 

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier tipo de contenido con derechos de autor en los servicios de plataformas.

*Las imágenes se amplían hasta alcanzar una calidad similar al 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución original.

 

6)* Debe activarse a través del menú del modo de sonido. Además, el sonido puede variar según el entorno.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno.

 

8)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

 

9)

*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten EPG (guía electrónica de programación).

*La tarjeta «Ahora en emisión» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.


10)*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID puede variar según la región o país, y.está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar a la tuya, y si tu voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o retiradas sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

 

12)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten EPG (guía electrónica de programación).

*La tarjeta «Ahora en emisión» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

13)*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID puede variar según la región o país, y.está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar a la tuya, y si tu voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o retiradas sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

15)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

 

16)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten EPG (guía electrónica de programación).

*La tarjeta «Ahora en emisión» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.

17)*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID puede variar según la región o país, y.está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar a la tuya, y si tu voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o retiradas sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

18)*Es necesaria una conexión a internet.

*AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

*En los países donde no se admite PLN, es posible que el acceso y el uso de aplicaciones basadas en voz no estén disponibles.

19)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte técnico de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

20)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible tras inicio de sesión y registro de método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que finalice el periodo de prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

21)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* Es necesaria una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y funciones.

22)* Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la correspondencia de datos con cada tipo de perfil.

 

23)*La función de IA generativa solo está disponible en determinadas regiones o modelos.

* Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Cada crédito te permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar en función del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

*Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede utilizar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza de acuerdo con las especificaciones de memoria del dispositivo.

24)* La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

25)*El ahorro de energía solo se aplica cuando el Modo Galería y Always Ready están activados. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

 

26)* Los sensores de iluminación pueden variar según el modelo.

 

27)* Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

28)*LG supports 'Matter' Wi-Fi devices. 'Matter' supported services and features may vary depending on the connected devices. Initial connection for ThinQ and Matter should be via ThinQ mobile app.

 

29)*Validación de AMD FreeSync™ Premium basada en bajo retardo de entrada, reducción de interrupciones y rendimiento sin parpadeos.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 144Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Incremento, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Incremento 288 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 288 Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrasuave.

30)*Requiere una suscripción. Las ofertas de servicios pueden variar según el plan de afiliación.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o wifi de 5 GHz.

 

31)*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o wifi de 5 GHz.

32)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

33)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

34)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

35)*La Soundbar puede comprarse por separado.

* El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a red para realizar las actualizaciones.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

 

36)*El modelo de Sound Suite puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La Soundbar puede comprarse por separado.

* El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Cuando se conecta a una Soundbar, admite hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de Soundbar.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a red para realizar las actualizaciones.

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

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Características Principales

  • PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K Mini RGB

  • PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    RGB Primary Color Pro (Certificación Color Doble 100%)

  • PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3

  • PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • AUDIO - Salida de Audio

    20W

  • AUDIO - Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Si

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1677 x 966 x 51,6

  • DIMENSIONES Y PESOS - Peso del TV Sin Peana (kg)

    32,5

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

  • Alto Contraste

    Si

  • Invertir colores

    Si

  • Escala de Grises

    Si

PICTURE (DISPLAY)

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Wide Color Gamut

    RGB Primary Color Pro (Certificación Color Doble 100%)

  • Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Tipo de Pantalla

    4K Mini RGB

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini RGB

DIMENSIONES Y PESOS

  • Medidas Embalaje

    1830 x 1205 x 228

  • Montura VESA (AnxAl mm)

    300 x 200

  • Peso del TV Con Peana (kg)

    40,8

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    32,5

  • Peso Embalaje (kg)

    48,3

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1677 x 966 x 51,6

  • Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    1677 x 1057/1009 x 352

  • Peana TV (AnxPr mm)

    410 x 352

GAMING

  • Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

  • HGIG Mode

    Si

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming

    Si

  • ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (Hasta 144Hz)

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de Ailimentación

    Si (Desenchufable)

  • Mando a a Distancia

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (con teclas num., UK / Italia)

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Salida Simultánea de Audio

    Si

  • Diálogos Claros

    Si

  • Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

  • WOW Orchestra

    Si

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

  • Sound Mode Share

    Si

  • LG Sound Sync

    Si

  • Codecs de Audio

    AC4, AC3, (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el Manual)

  • Sonido IA

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Salida de Audio

    20W

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096732250

RADIODIFUSIÓN

  • Recepción TV Analógica

    Si

  • Recepción TV Digital

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satélite)

CONECTIVIDAD

  • Entrada Ethernet

    1ud

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 5)

  • Entrada USB

    1ud (v 2.0)

  • SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

  • Salida HDMI

    3 X (soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 2)

  • Ranura CI

    1ud

  • Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

PROCESADO DE IMAGEN

  • Auto Calibrado

    Si

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Si

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3

  • Modos de Imagen

    9 modos

  • Motion

    Motion Pro

  • QMS (Quick Media Switching)

    Si

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Tecnología de Atenuación

    Precision Dimming

  • Escalado por IA

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    Si

  • Selección de Género IA

    Si (SDR/HDR)

  • FILMMAKER MODE™

    Si

ALIMENTACION

  • Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo en Stanby

    Under 0.5W

SMART TV

  • Funciona Con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Cámara USB

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • MultiPantalla

    Si

  • LG Channels

    Si

  • Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si

  • Home Hub

    Si (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador web Libre

    Si

  • Siempre Lista

    Si

  • AI Chatbot

    Si

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
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