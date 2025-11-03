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Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 75 pulgadas 4K 2026

Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 75 pulgadas 4K 2026

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Vista frontal de Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 75 pulgadas 4K 2026 75MRGB96B6B
El LG Mini RGB evo AI MRGB85, mostrado en vistas frontal y lateral, destaca su pantalla de 75 pulgadas con una anchura de 1677 mm, una altura de 966 mm, una altura con soporte de 1032 mm, una profundidad de 51,6 mm y un espacio ocupado de 1499 por 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100 % de DCI-P3 y Adobe RGB, certificada por Intertek.
RGB Primary Color Pro, utilizado en LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura del 100 % de DCI-P3 y del 100 % de Adobe RGB.
El procesador IA alpha 8 4K Gen3 del LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilla con una luz azul en la placa de circuito, destacando el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5 veces más rápida, un procesamiento de la CPU un 10 % más rápido y una capacidad de memoria un 20 % mayor.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca la función Precision Dimming mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha, gracias al procesador IA alpha 8.
La insignia The 2026 CES Innovation Awards Honoree en la categoría de Inteligencia Artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
LG Shield, aplicado al LG Mini RGB evo AI MRGB85, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los iconos de seguridad debajo y la insignia 2026 CES Innovation Awards Honoree arriba, lo que representa la protección de los datos y del sistema.
El LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca por su calidad visual sin pérdidas, ya que muestra un paisaje vibrante con una profundidad nítida frente a un entorno oscuro, lo que refleja un rendimiento visual similar al de una conexión de televisión por cable.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y de alta velocidad con una inserción de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, al tiempo que es compatible con 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.
El LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en la pared de un amplio y moderno salón, donde muestra una vívida obra de arte abstracta con elementos multicolores en remolino.
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Vista frontal de Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 75 pulgadas 4K 2026 75MRGB96B6B
El LG Mini RGB evo AI MRGB85, mostrado en vistas frontal y lateral, destaca su pantalla de 75 pulgadas con una anchura de 1677 mm, una altura de 966 mm, una altura con soporte de 1032 mm, una profundidad de 51,6 mm y un espacio ocupado de 1499 por 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100 % de DCI-P3 y Adobe RGB, certificada por Intertek.
RGB Primary Color Pro, utilizado en LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura del 100 % de DCI-P3 y del 100 % de Adobe RGB.
El procesador IA alpha 8 4K Gen3 del LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilla con una luz azul en la placa de circuito, destacando el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5 veces más rápida, un procesamiento de la CPU un 10 % más rápido y una capacidad de memoria un 20 % mayor.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca la función Precision Dimming mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha, gracias al procesador IA alpha 8.
La insignia The 2026 CES Innovation Awards Honoree en la categoría de Inteligencia Artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
LG Shield, aplicado al LG Mini RGB evo AI MRGB85, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los iconos de seguridad debajo y la insignia 2026 CES Innovation Awards Honoree arriba, lo que representa la protección de los datos y del sistema.
El LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca por su calidad visual sin pérdidas, ya que muestra un paisaje vibrante con una profundidad nítida frente a un entorno oscuro, lo que refleja un rendimiento visual similar al de una conexión de televisión por cable.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y de alta velocidad con una inserción de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, al tiempo que es compatible con 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.
El LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en la pared de un amplio y moderno salón, donde muestra una vívida obra de arte abstracta con elementos multicolores en remolino.
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Características principales

  • Descubre la nueva generación LED que revoluciona el color x3. El primer TV Micro RGB del mundo con triple certificación de cobertura de color TriColor al 100% por Intertek1.
    MicroLEDs que aportan gran intensidad, contraste y brillo en la imagen, junto al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Ultra en 5.184 zonas independientes y hasta 3.000 nits de luminosidad.
  • Con tecnología Anti-reflejos Pro: reduce el 98% de los reflejos2, ofreciendo una gran calidad de imagen con muy bajos reflejos.
    Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Cuanto mayor es la pulgada, más importante es la calidad de imagen. Gran nitidez y precisión con modelos de hasta 100" para disfrutar de tus contenidos a lo grande.
  • El Smart TV webOS más fácil de usar con mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico3.
    Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield.
    Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOs hasta el 20304.
  • El procesador más potente, ahora un 70% más inteligente5 (4K α11 Gen3), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 5.184 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El Smart TV perfecto para gaming: disfruta la experiencia gaming con gran fluidez VRR 165Hz, duplicando hasta 330Hz gracias a Motion Booster6, para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatible y certificado con AMD Freesync Premium y cloud gaming7.
Más

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de la Galería+.

Insignia de homenajeado en los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Imagen por la pantalla MRGB95 de 100 pulgadas

Premios a la Innovación CES - Premiado (MRGB95, 100")

Más fácil

Insignia de Reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES – Premiado 2026

Ciberseguridad

Insignia de Premiado a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-IA

Premios a la Innovación CES - Premiado (Multi-IA)

Inteligencia artificial

Distintivo AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice – Mejor sistema operativo 2025/26

"8 años como el mejor sistema Smart TV"

*Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo presentado a los jueces. La CTA (llamada a la acción) no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna de las alegaciones presentadas y no probó el artículo al que se concedió el premio.

¿Por qué elegir LG Micro RGB evo?

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, impulsado por RGB Primary Color Ultra, muestra una imagen de flor en la pantalla, con luz roja, verde y azul controlada con precisión de los distintos motores Micro RGB AI para un color vívido y preciso.

MicroLEDS RGB: Color x3

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, con triple cobertura certificada al 100% de color, llena la pantalla con ricos y fluidos degradados de rojo, verde y azul, ofreciendo una cobertura del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB.

Triple certificación de cobertura de color al 100%

LG Micro RGB evo AI MRGB95 cuenta con un contraste impresionante gracias a Micro Dimming Ultra, mostrando millones de píxeles y una separación precisa de color de espectro completo, impulsado por el procesador AI Alpha 11 4K Gen3 con Dual AI Engine.

MicroLEDs y 5.184 zonas DTM Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 cuenta con el nuevo procesador Alpha 11 AI 4K Gen3, que brilla con luz púrpura en una placa de circuito oscura, destacando el Dual AI Engine.

Nuevo procesador alpha 11 4K Gen3

LG Micro RGB evo AI MRGB95 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica soporte para servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz de TV.

Más inteligente

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Más seguro

La nueva generación LED que revoluciona el color x3

Descubre la nueva generación LED que revoluciona el color x3. Tras 13 años como líderes en innovación de la tecnología OLED, lanzamos el primer TV Micro RGB del mundo con triple certificación de cobertura de color TriColor al 100% por Intertek1. Incorpora el mismo procesador alpha 11 que en la tecnología OLED, capaz de controlar 33 millones de puntos de luz independientes. La tecnología Micro RGB aprovecha la capacidad del procesador OLED para potenciar la precisión y velocidad, revolucionando la calidad de imagen.

1.La pantalla Micro RGB Evo AI de LG está certificada por Intertek con una triple cobertura de color del 100%, medida según el estándar IDMS v1.2 5.18. Esta certificación se basa en el cumplimiento del nivel de Delta E (ΔE) que garantiza que la diferencia entre la precisión del color reproducido y el color original apenas resulta perceptible para los usuarios. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, la nueva evolución de color muestra una imagen cristalina vívida con facetas nítidas de rojo, verde y azul. Cuenta con una cobertura de color al 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, procesador IA alfa 11 4K Gen3 Dual Engine y Motion Booster 330Hz con VRR 165Hz.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, la nueva evolución de color muestra una imagen cristalina vívida con facetas nítidas de rojo, verde y azul. Cuenta con una cobertura de color al 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, procesador IA alfa 11 4K Gen3 Dual Engine y Motion Booster 330Hz con VRR 165Hz.

1.La pantalla Micro RGB Evo AI de LG está certificada por Intertek con una triple cobertura de color del 100%, medida según el estándar IDMS v1.2 5.18. Esta certificación se basa en el cumplimiento del nivel de Delta E (ΔE) que garantiza que la diferencia entre la precisión del color reproducido y el color original apenas resulta perceptible para los usuarios. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

Tecnología Micro RGB

Revolución del color x3 gracias a los MicroLEDs RGB

La tecnología Micro RGB cuenta con miles de MicroLEDs para un control de la iluminación más preciso, ofreciendo imágenes nitidas con un gran contraste. Cada MicroLED RGB potencia la reproducción del color para disfrutar de imágenes más vivas.1)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, con tecnología Micro RGB, muestra la evolución de un Mini LED hacia un Micro RGB más pequeño con elementos de luz rojo, verde y azul que emiten un brillo milimétrico y ofrecen un control preciso del color.

MicroLEDS RGB

El primer TV Micro RGB del mundo con triple certificación de cobertura de color TriColor al 100% por Intertek1.

Los TV Micro RGB evo con retroiluminación independiente roja, verde y azul controlan la luz y el color a nivel micro para mostrar una gama de colores aún más amplia con más viveza y precisión. Por ello es el primer TV MIcro RGB con triple certificación de cobertura de color al 100% (BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB).2)

1. La pantalla Micro RGB Evo AI de LG está certificada por Intertek con una triple cobertura de color del 100%, medida según el estándar IDMS v1.2 5.18. Esta certificación se basa en el cumplimiento del nivel de Delta E (ΔE) que garantiza que la diferencia entre la precisión del color reproducido y el color original apenas resulta perceptible para los usuarios. Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, impulsado por RGB Primary Color Ultra con Micro RGB Control, muestra luz RGB controlada con precisión procedente de motores micro RGB discretos, formando una imagen floral con colores ricos, equilibrados y contraste refinado.

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, con control de color ultra fino Micro RGB, ofrece una cobertura de color del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB según la certificación de Intertek.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, con control de color ultra fino Micro RGB, ofrece una cobertura de color del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB según la certificación de Intertek.

Micro Dimming Ultra

MicroLEDs y 5.184 zonas DTM Ultra para una gran intensidad, contraste y brillo

Los MicroLEDs y el procesador alpha 11 de la tecnología OLED capaz de controlar 33 millones de puntos de luz independientes trabajan juntos para controlar la luz con precisión, ofreciendo un contraste más nítido, mayor claridad y un mayor detalle.3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Micro Dimming Ultra displays a vibrant marine life scene with precise color separation across over 8.3 million pixels, enhanced by thousands of dimming zones driven by alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

Procesador α11 Gen3 AI

El procesador más potente, ahora un 70% más inteligente1 (4K α11 Gen3)

El procesador α11 Gen3 IA estápreparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 5.184 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.4)

El procesador IA 4K Gen3 de LG Micro RGB evo AI 4K Gen3 de LG Micro RGB evo AI Processor ilumina una placa de circuito con luz morada, destacando el Dual AI Engine y entregando NPU hasta x5.6 más rápido, CPU un 50% más rápido y GPU un 70% más de rendimiento.

El procesador IA 4K Gen3 de LG Micro RGB evo AI 4K Gen3 de LG Micro RGB evo AI Processor ilumina una placa de circuito con luz morada, destacando el Dual AI Engine y entregando NPU hasta x5.6 más rápido, CPU un 50% más rápido y GPU un 70% más de rendimiento.

¿Por qué un TV inteligente de LG?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, mientras se hace cada día más inteligente con un hub de IA personalizado

Descubre más sobre LG webOS

AI HDR Remastering

Disfruta de la calidad de cine HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para lograr gráficos más precisos y realistas.

El Smart TV webOS más fácil, inteligente y seguro1

1. webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Búsqueda avanzada con IA: Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y luego selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más completos y relevantes.7)

Obtén recomendaciones personalizadas de contenido

Al presionar el botón de IA de tu mando a distancia se activará AI Concierge para ofrecerte contenidos adaptados a tus intereses, basandose en lo que sueles ver y lo que te gusta. 8)

¡El TV reconoce tu voz y te lleva a la página principal de tu perfil hecha a medida para ti!

En la página de inicio de tu perfil podrás tener todo a tu alcance: el tiempo, el calendario, los widgets e incluso tus alertas deportivas.9)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Smart TV premiado

Smart TV premiado por su seguridad: LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

El Smart TV más seguro

Las 7 Tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros con un almacenamiento de datos protegido, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizado, trasmisión segura de datos.

El Smart TV más seguro Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

El Smart TV que evoluciona a mejor cada año

El único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV hasta el 2031.15)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu televisor LG está diseñado para durar con la protección LG Quad

Desde hardware hasta software, tu televisor LG protegido. Los condensadores integrados protegen el TV contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicio y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

Mando Magic Pointer Remote

El único del mercado con puntero inalámbrico para una navegación más fácil

Controla tu televisor fácilmente con el mando Magic Pointer Remote. Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o presiona el botón de IA para activar el control por voz.12)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000 contenidos artísticos

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras y contenidos de: The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Personaliza tu espacio con obras de arte que reflejen tu estilo.17)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor simplemente usando el móvil. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia galería.17)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Panel informativo

Mantente actualizado con un panel personalizado

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub.

Modo Galería

Cambia de la televisión al arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir en modo ahorro de energía incluso mientras muestra las obras seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.30)

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.18)

Sensor de movimiento

Adaptado a tu localización

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.19)

LG Channels

Entretenimiento sin límite y gratis

Con +180 canales gratis para que disfrutes de tus contenidos favoritos y de más de 200 contenidos exclusivos.20)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único sistema de control.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Control del hogar

Control inteligente del hogar con ThinQ

El Control del hogar reúne todos tus dispositivos inteligentes y permite conectarse, y controlar de forma fluida todos sus dispositivos inteligentes domésticos a través de ThinQ, Apple HomeKit o Google Home.21)

Smart TV perfecto para gaming

Partidas fluidas y rápidas 

Mayor fluidez con hasta 330 Hz Motion Booster1

Disfruta la experiencia gaming con mayor fluidez VRR 165 Hz, duplicando hasta 330Hz2 gracias a Motion Booster, para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 330, while supporting 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube HDR 4K 120Hz del mundo

Juega a juegos HDR 4K 120Hz en tu televisor incluso sin necesidad de un dispositivo extra a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.

*NVIDIA GeForce NOW requires a subscription and a compatible controller (both sold separately). Stream on supported devices and Smart TVs with the NVIDIA GeForce NOW app. A high-speed internet connection is required (ISP charges may apply). 

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando un soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando un soporte optimizado para mandos Bluetooth para una jugabilidad responsiva.

Respuesta inmediata con el mando Bluetooth

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta los juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con un mando Bluetooth de ultra baja latencia. De esta forma se reducirá el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido como el de un mando con cable.*

*Bluetooth Ultra Low Latency (ULL) feature works exclusively with compatible BT ULL controller. In ULL mode, you can connect only one controller, which may impact the use of other connected Bluetooth devices. For optimal performance, it is recommended to use either an Ethernet connection or 5GHz Wi-Fi. Gaming controller is sold separately.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, and webOS game apps.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Portal Gaming LG

Tu portal para los videojuegos

Descubre miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming1 y más. Encuentra fácilmente juegos para competir con otros jugadores a través del Modo Desafío.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Menú exclusivo gaming 

Modifica fácilmente los ajustes del juego para adaptarlos a tus preferencias

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando el menú exclusivo gaming para un control rápido y en tiempo real. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y el modo de juego para optimizar cada partida con facilidad.

Convierte tu casa en un estadio

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis de partidos y datos de ligas, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para predecir los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca el suavizado del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes rápidos.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática de una persona conduciendo un coche, luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en directo con marcadores en tiempo real y, al pulsar, cambia directamente al partido en directo.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis de partidos y datos de ligas, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para predecir los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca el suavizado del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes rápidos.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática de una persona conduciendo un coche, luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en directo con marcadores en tiempo real y, al pulsar, cambia directamente al partido en directo.
Predicciones deportivas con AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones del partido. Disfruta apoyando a tu equipo gracias a estos conocimientos generados por IA.

TruMotion

Movimiento adaptado a cada contenido

La IA identifica el contenido que estás viendo y TruMotion ajusta la calidad de imagen al movimiento para una experiencia de visualización natural con películas, deportes y más.

Alertas deportivas

No te pierdas nada de tus equipos favoritos

Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los calendarios de partidos, resultados y más de tu equipo.

Calidad de cine en tu hogar

Dolby Vision & FILMMAKER MODE

Vive el cine tal y como el director lo creó con Dolby Vision y el modo FILMMAKER que mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.27)

Dolby Atmos

Al renderizar el sonido como objetos de audio inmersivos a 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

Sound Suite con Dolby Atmos FlexConnect

Audio inmersivo ajustado a tus preferencias

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz, tanto si está colocado libremente como si se ha añadido recientemente, y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido limpio y envolvente en todo el espacio.28)

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de la Galería+.

1)*Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED, combinando LEDs de tamaño más pequeño que el Mini LED de LG que proporciona una amplia reproducción de color.

 

2)*La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek para una cobertura triple del 100% de color medida según la cláusula IDMS v1.2 5.18.

 

3)*Images above are simulated for illustrative purposes.

 

4)*Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

5)*AI Picture Pro will work with any copyright-protected content on OTT services.

*Images are upscaled to up to 4K-like quality. Results may vary depending on the source resolution.

*Faster processing compared to 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 based on internal spec comparison.

 

6)*Debe activarse a través del menú de Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

9)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*AI Search (Copilot) is available on webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD models, including models released from 2022 onwards.

*An internet connection is required, and partner AI services may be subject to change or require a subscription.

*This feature may vary by region and model and is not available in countries where LLM support is not provided.

 

12)*Some of these features may not be supported in certain regions or models.

*Menus displayed may be different upon release.

*Keyword recommendations vary according to the app and time of day.

*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG(Electronic Program Guide).

*‘On Now’ card is not available on Netflix and Other CP(Content Provider) apps, so the card will not be displayed.

*‘Generative AI’ card is available in certain regions or models.

 

13)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.

*It works only with apps that support the Voice ID account.

*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.

*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.

*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.

 

14)*AI Search (Copilot) is available on webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD models, including models released from 2022 onwards.

*An internet connection is required, and partner AI services may be subject to change or require a subscription.

*This feature may vary by region and model and is not available in countries where LLM support is not provided.

 

15)*Some of these features may not be supported in certain regions or models.

*Menus displayed may be different upon release.

*Keyword recommendations vary according to the app and time of day.

*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG(Electronic Program Guide).

*‘On Now’ card is not available on Netflix and Other CP(Content Provider) apps, so the card will not be displayed.

*‘Generative AI’ card is available in certain regions or models.

 

16)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.

*It works only with apps that support the Voice ID account.

*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.

*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.

*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.

 

17)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

 

18)*webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

19)*Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

20)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

21)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

*Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un pequeño hueco entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulta la guía de instalación para más detalles.

 

22)*Bezel size differs by series and size.

*Depending on installation environment, there may be a slight gap between the TV and the wall. Installation requirements vary. See installation guide for details.

 

23)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

 

24)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

 

25)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

 

 

26)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

27)*The feature works when logged in to your Google Photos account and you have at least 10 photos in the app. 

28)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.

29)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

30)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

31)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

 

32)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

 

33)*El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 288 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. 

*Motion Booster duplica la tasa de refresco hasta 288 Hz en el modo Juego, a cambio de reducir la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

 

34)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

35)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

36)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

 

37)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

38)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*El modo Ambient de FILMMAKER arranca automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

39)*The Sound Suite model matched may vary depending on country, region, and TV model.

*Soundbar can be purchased separately. 

*Sound Mode Control may vary by model.

*When connected to a Soundbar, up to 13.1.7 channels are supported. Supported channel configurations may vary depending on the Soundbar model.

*Please note that the service may not be available at the time of purchase. A network connection is required for updates.

*LG TV remote usage is limited to certain features only.

 

40)*Soundbar can be purchased separately.

*Sound Mode Control may vary by model.

*Please note that the service may not be available at the time of purchase. A network connection is required for updates.

*LG TV remote usage is limited to certain features only.

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Características Principales

  • PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K Micro RGB

  • PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 165Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    RGB Primary Color Ultra (Certificación Color Triple 100%)

  • PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • AUDIO - Salida de Audio

    40W

  • AUDIO - Sistema de Altavoces

    2.2 Canales

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Si

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1673 x 963 x 44,9

  • DIMENSIONES Y PESOS - Peso del TV Sin Peana (kg)

    40,5

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

  • Alto Contraste

    Si

  • Invertir colores

    Si

  • Escala de Grises

    Si

PICTURE (DISPLAY)

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Wide Color Gamut

    RGB Primary Color Ultra (Certificación Color Triple 100%)

  • Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 165Hz)

  • Tipo de Pantalla

    4K Micro RGB

  • Tipo de Retroiluminación

    Micro RGB

DIMENSIONES Y PESOS

  • Medidas Embalaje

    1820 x 1205 x 253

  • Montura VESA (AnxAl mm)

    400 x 400

  • Peso del TV Con Peana (kg)

    48,7

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    40,5

  • Peso Embalaje (kg)

    58,9

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1673 x 963 x 44,9

  • Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    1673 x 1040 x 370

  • Peana TV (AnxPr mm)

    380 x 370

GAMING

  • Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

  • HGIG Mode

    Si

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming

    Si

  • ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (hasta 165Hz)

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de Ailimentación

    Si (adjunto)

  • Mando a a Distancia

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (con teclas num., UK / Italia)

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Salida Simultánea de Audio

    Si

  • Diálogos Claros

    Si

  • Sistema de Altavoces

    2.2 Canales

  • WOW Orchestra

    Si

  • Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

  • Sound Mode Share

    Si

  • LG Sound Sync

    Si

  • Codecs de Audio

    AC4, AC3, (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el Manual)

  • Sonido IA

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Salida de Audio

    40W

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096737422

RADIODIFUSIÓN

  • Recepción TV Analógica

    Si

  • Recepción TV Digital

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satélite)

CONECTIVIDAD

  • Entrada Ethernet

    1ud

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 6E)

  • Entrada USB

    2ud (v 2.0)

  • SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

  • Salida HDMI

    4 X (soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 2)

  • Ranura CI

    1ud

  • Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

PROCESADO DE IMAGEN

  • Tecnología de Atenuación

    Micro Dimming Ultra

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Si

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • Modos de Imagen

    9 modos

  • Motion

    Motion Pro

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • QMS (Quick Media Switching)

    Si

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Auto Calibrado

    Si

  • Escalado por IA

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    Si

  • Selección de Género IA

    Si (SDR/HDR)

  • FILMMAKER MODE™

    Si

ALIMENTACION

  • Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo en Stanby

    Under 0.5W

SMART TV

  • Funciona Con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Cámara USB

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • MultiPantalla

    Si

  • LG Channels

    Si

  • Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si

  • Home Hub

    Si (Google Home, LG ThinQ)

  • Control por Voz sin Mando

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Navegador web Libre

    Si

  • Siempre Lista

    Si

  • AI Chatbot

    Si

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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