Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 75 pulgadas 4K 2026

1)*Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED, combinando LEDs de tamaño más pequeño que el Mini LED de LG que proporciona una amplia reproducción de color.

2)*La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek para una cobertura triple del 100% de color medida según la cláusula IDMS v1.2 5.18.

3)*Images above are simulated for illustrative purposes.

4)*Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 70% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

5)*AI Picture Pro will work with any copyright-protected content on OTT services.

*Images are upscaled to up to 4K-like quality. Results may vary depending on the source resolution.

*Faster processing compared to 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 based on internal spec comparison.

6)*Debe activarse a través del menú de Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

9)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

10)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

11)*AI Search (Copilot) is available on webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD models, including models released from 2022 onwards.

*An internet connection is required, and partner AI services may be subject to change or require a subscription.

*This feature may vary by region and model and is not available in countries where LLM support is not provided.

12)*Some of these features may not be supported in certain regions or models.

*Menus displayed may be different upon release.

*Keyword recommendations vary according to the app and time of day.

*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG(Electronic Program Guide).

*‘On Now’ card is not available on Netflix and Other CP(Content Provider) apps, so the card will not be displayed.

*‘Generative AI’ card is available in certain regions or models.

13)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.

*It works only with apps that support the Voice ID account.

*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.

*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.

*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.

14)*AI Search (Copilot) is available on webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD models, including models released from 2022 onwards.

*An internet connection is required, and partner AI services may be subject to change or require a subscription.

*This feature may vary by region and model and is not available in countries where LLM support is not provided.

15)*Some of these features may not be supported in certain regions or models.

*Menus displayed may be different upon release.

*Keyword recommendations vary according to the app and time of day.

*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG(Electronic Program Guide).

*‘On Now’ card is not available on Netflix and Other CP(Content Provider) apps, so the card will not be displayed.

*‘Generative AI’ card is available in certain regions or models.

16)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.

*It works only with apps that support the Voice ID account.

*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.

*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.

*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.

17)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

18)*webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

19)*Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

20)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

21)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

*Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un pequeño hueco entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulta la guía de instalación para más detalles.

22)*Bezel size differs by series and size.

*Depending on installation environment, there may be a slight gap between the TV and the wall. Installation requirements vary. See installation guide for details.

23)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

24)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

25)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

26)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

27)*The feature works when logged in to your Google Photos account and you have at least 10 photos in the app.

28)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.

29)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

30)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

31)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

32)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

33)*El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 288 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.

*Motion Booster duplica la tasa de refresco hasta 288 Hz en el modo Juego, a cambio de reducir la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

34)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

35)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

36)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

37)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

38)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*El modo Ambient de FILMMAKER arranca automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

39)*The Sound Suite model matched may vary depending on country, region, and TV model.

*Soundbar can be purchased separately.

*Sound Mode Control may vary by model.

*When connected to a Soundbar, up to 13.1.7 channels are supported. Supported channel configurations may vary depending on the Soundbar model.

*Please note that the service may not be available at the time of purchase. A network connection is required for updates.

*LG TV remote usage is limited to certain features only.

40)*Soundbar can be purchased separately.

*Sound Mode Control may vary by model.

*Please note that the service may not be available at the time of purchase. A network connection is required for updates.

*LG TV remote usage is limited to certain features only.