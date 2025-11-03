Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 98 pulgadas 4K 2026

1.Según un estudio interno de LG realizado el 1/03/2026, al comparar la potencia gráfica del procesador a7 gen9 con el a5 gen 9. Se observó un aumento de la potencia del 180% en procesamiento gráfico.

Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

2.Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

3.Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

4.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

5.Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.