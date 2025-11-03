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Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 98 pulgadas 4K 2026

98NU900B6LB_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
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Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 98 pulgadas 4K 2026

98NU900B6LB
Vista frontal de Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 98 pulgadas 4K 2026 98NU900B6LB
LG NANO 4K UHD AI NU85 shown in front and side views highlights an 85-inch display with a 1890 mm-wide screen, 1088 mm screen height, 1148 mm height with stand, a 72.4 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1565 by 362 mm.
Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 43 pulgadas 4K 2026
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of a sea lion, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV is wall-mounted in a living space, showing a sports victory scene with confetti and a trophy, emphasizing vivid color, clear detail, and an immersive sense of scale.
LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
Vista frontal de Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 98 pulgadas 4K 2026 98NU900B6LB
LG NANO 4K UHD AI NU85 shown in front and side views highlights an 85-inch display with a 1890 mm-wide screen, 1088 mm screen height, 1148 mm height with stand, a 72.4 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1565 by 362 mm.
Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 43 pulgadas 4K 2026
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of a sea lion, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV is wall-mounted in a living space, showing a sports victory scene with confetti and a trophy, emphasizing vivid color, clear detail, and an immersive sense of scale.
LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.

Características principales

  • Descubre todos los detalles de la imagen gracias la tecnología exclusiva Nano 4K con Nanodefinición inteligente que aumenta la precisión para ofrecer un 180% más de nitidez1.
    Contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes y hasta 450 nits de luminosidad.
  • Con tecnología Anti-reflejos: reduce el 94% de los reflejos2 que garantiza la calidad de imagen con bajos reflejos.
    Disfruta de la experiencia de cine en tu salón con la calidad de imagen HDR10 y el sonido Dolby Digital Plus.
  • El Smart TV webOS más fácil de usar con mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico3.
    Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield.
    Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOS hasta el 20314.
  • El procesador de gran potencia ahora 10% más inteligente5 (4K α8 Gen3), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El procesador de gran potencia ahora 10% más inteligente5 (4K α8 Gen3), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.
Más

1.Según un estudio interno de LG realizado el 1/03/2026, al comparar la potencia gráfica del procesador a7 gen9 con el a5 gen 9. Se observó un aumento de la potencia del 180% en procesamiento gráfico.

Los resultados pueden variar en función del entorno y las condiciones de uso.

2.Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

3.Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

4.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

5.Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000 contenidos artísticos

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras y contenidos de: The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Personaliza tu espacio con obras de arte que reflejen tu estilo.17)

LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor simplemente usando el móvil. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia galería.21)

LG NANO 4K UHD AI NU85 está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

Panel informativo

Mantente actualizado con un panel personalizado

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub.

Modo Galería

Cambia de la televisión al arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir en modo ahorro de energía incluso mientras muestra las obras seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.21)

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.22)

Sensor de movimiento

Adaptado a tu localización

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.23)

Convierte tu casa en un estadio 

Predicciones deportivas con AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones del partido. Disfruta apoyando a tu equipo gracias a estos conocimientos generados por IA.26)

TruMotion

Movimiento adaptado a cada contenido

La IA identifica el contenido que estás viendo y TruMotion ajusta la calidad de imagen al movimiento para una experiencia de visualización natural con películas, deportes y más.

Alertas deportivas

No te pierdas nada de tus equipos favoritos

Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los calendarios de partidos, resultados y más de tu equipo.

Calidad de cine en tu hogar 

LG NANO 4K UHD AI NU85 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logo de FILMMAKER MODE mostrado en la parte inferior izquierda.

LG NANO 4K UHD AI NU85 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logo de FILMMAKER MODE mostrado en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER MODE

Disfruta las películas tal y como el director las creó

Vive el cine tal y como el director lo creó con el modo FILMMAKER que mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.31)

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y barra de sonido sincronizados

Al sincronizar la TV con la barra de sonido LG, el sistema amplía la profundidad y la dirección del audio para tener una experiencia envolvente más completa.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 con WOW Orchestra muestra a un director de orquesta dirigiendo una actuación en pantalla, mientras ondas sonoras superpuestas de la televisión y la barra de sonido de abajo llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional 

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

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Características Principales

  • PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3

  • PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • AUDIO - Salida de Audio

    40W

  • AUDIO - Sistema de Altavoces

    2.2 Canales

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

  • Alto Contraste

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Invertir colores

    Si

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096843246

PICTURE (DISPLAY)

  • Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Directa

  • Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

PROCESADO DE IMAGEN

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3

  • Escalado por IA

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Selección de Género IA

    Si (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modos de Imagen

    9 modos

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Si

  • Auto Calibrado

    Si

  • AI Picture Pro

    Si

  • AI HDR Remastering

    Si

  • QMS (Quick Media Switching)

    Si

AUDIO

  • Sonido IA

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Diálogos Claros

    Si

  • LG Sound Sync

    Si

  • Sound Mode Share

    Si

  • Salida Simultánea de Audio

    Si

  • Salida de Audio

    40W

  • Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

  • WOW Orchestra

    Si

  • Sistema de Altavoces

    2.2 Canales

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Si

  • Codecs de Audio

    AC4, AC3, (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el Manual)

CONECTIVIDAD

  • HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ud

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

  • Ranura CI

    1ud

  • Salida HDMI

    4 X (soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

  • Entrada USB

    2ud (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 5)

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • HGIG Mode

    Si

  • Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

  • ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (Hasta 144Hz)

  • Motion Booster

    Motion Booster 288

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Compatible con Cámara USB

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • AI Magic Remote

    Incluido

  • AI Voice ID

    Si

  • Navegador web Libre

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Home Hub

    Si (LG ThinQ)

  • Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si

  • LG Channels

    Si

  • LG Shield

    Si

  • Mi Página

    Si

  • Funciona Con Apple Home

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

ALIMENTACION

  • Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo en Stanby

    Under 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Mando a a Distancia

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (con teclas num., UK / Italia)

  • Cable de Ailimentación

    Si (Desenchufable)

RADIODIFUSIÓN

  • Recepción TV Analógica

    Si

  • Recepción TV Digital

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satélite)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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