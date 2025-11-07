About Cookies on This Site

Pack Smart TV LG OLED evo AI G5 77 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido SG10TY

OLED77G55LW EU.pdf
Grado de energía : ES
TV
OLED77G55LW EU.pdf
Grado de energía : ES
TV

Pack Smart TV LG OLED evo AI G5 77 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido SG10TY

OLED77G55LW.ESB
Vídeo de presentación USP de OLED G5.
Vista frontal del Pack Smart TV LG OLED evo AI G5 77 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido SG10TY OLED77G55LW
Vista lateral inclinada hacia la izquierda del televisor LG OLED evo AI G5 4K Smart TV.
Vista posterior del televisor LG OLED evo AI G5 4K Smart TV.
Vista lateral del televisor LG OLED evo AI G5 4K Smart TV.
Vista frontal y lateral del televisor LG OLED evo AI G5 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
El procesador alpha 11 AI Processor Gen2 está ante un fondo oscuro. Una luz púrpura y azul brilla e ilumina los circuitos de su alrededor desde dentro. El título habla sobre cómo el procesador específico del LG OLED evo ofrece calidad 4K, un color impresionante y un brillo con precisión a nivel de píxel. Las estadísticas de rendimiento son visibles. El procesamiento neuronal de la IA es 6,7 veces mayor, la NPU opera 2,2 veces más rápido, la CPU ofrece unos gráficos 3,6 veces mejorados, GPU.
Un cohete espacial despega del suelo. La escena se divide en el medio, la mitad inferior es más oscura y apagada. La otra mitad muestra cómo la estela del cohete es notablemente brillante, demostrando lo brillantes que pueden ser las imágenes en una pantalla LG OLED TV con la estructura emisora de luz y la arquitectura de control de iluminación de Brightness Booster Max.
Un salón con una LG OLED TV montada en la pared. En el televisor se ve una cadena montañosa contra un cielo nocturno oscuro y lleno de estrellas. La escena está dividida por la mitad. Un lado muestra una versión más opaca y gris del paisaje denominada pantalla sin Perfect Black. El otro lado muestra una imagen más agradable con un rango más amplio y dinámico de blancos y negros. Esta pantalla está eqtiquetada como pantalla con Perfect Black. El logo de la certificación también es visible: la tecnología Perfect Black ofrece unos niveles de negro menores o iguales a 0,24 nit de hasta 500 lux.
En la pantalla de un televisión se muestran fuegos artificiales deslumbrantes y vibrantes. Esto demuestra el 100 % de fidelidad de color que presenta colores precisos incluso con la luz del sol. El logo de la certificación también es visible: la tecnología Perfect Color ofrece niveles de consistencia de color superiores al 99% de hasta 500 lux. A su lado también está la certificaciones independiente de Intertek.
Leopardo en el bosque con detalle y colores vívidos. El leopardo tiene una cuadrícula y una luz que brilla detrás, que indica cómo AI Picture Pro de LG consigue unas mejoras visuales impresionantes en la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad de la escena.
En la pantalla de un televisor LG OLED TV se muestra la página de inicio de webOS 25 llena de aplicaciones y contenidos de entretenimiento. Junto al televisor está el mando a distancia LG AI Magic Remote. El botón AI está iluminado como si se hubiera activado con la voz del usuario. A su lado se puede ver una burbuja de texto que cambia a Mi cuenta. El texto breve explica cómo los usuarios pueden sincronizar su voz a su perfil personal para facilitar la navegación y recibir recomendaciones personalizadas.
AI Magic Remote de LG en primer plano. El icono del botón AI está resaltado. En el fondo aparece la interfaz de usuario de webOS de LG. El cursor del ratón implica que se está usando el mando a distancia. El texto explica cómo las funciones del mando a distancia y los controles hacen que la navegación en webOS sea más sencilla.
Vista del salón de una lujosa casa. Un hombre está viendo una película en su televisor LG OLED TV montado en la pared. El diseño del televisor combina a la perfección con la pared y el estilo del salón.
5 year warrant usp gallery feature
USP gallery features
Características principales

    Productos en este Combo: 2
    Vista frontal del Smart TV LG OLED evo AI G5 77 pulgadas 4K 2025

    OLED77G55LW

    Smart TV LG OLED evo AI G5 77 pulgadas 4K 2025
    OLED77G55LW EU.pdf
    Grado de energía : ES
    Ficha técnica de producto
    SG10TY

    SG10TY

    Barra de sonido para TV - LG SG10TY, Bluetooth, 420W, 3.1 Canales con Subwoofer, Dolby Atmos, DTS-X, IA Ready, Negro

    (1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED" la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

    (2)220% más brillo se obtiene en porciones de pantalla de tamaño de 3% con respecto a los modelos LG OLED B5 (900 Nits) en SDR. Aplica a los modelos de las series LG OLED G5 de 55/65/77/83" (2.900 Nits).

    (3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

    (4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.

    (5)Comparación frente al procesador a7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

    (6)Según especifica el HDMI 2.1.

    (7)Aplicable a los modelos OLED evo G5 según características sobre velocidad de respuesta, tasa de refresco, input lag, tecnología de imagen y compatibilidad con formatos gaming.

    (8)Comparativa realizada entre la tecnología OLED y la tecnología LED. Certificado TUV y UL.

    (9)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 83" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

    Las imágenes simuladas de esta página se usan con fines representativos. Visite la galeria de imagen al final de la página para ver una representación más precisa.

    Distintivo 2025 CES Innovation Awards junto a la mención Best of Innovation.

    CES Innovation Awards - Best of Innovation (OLED G5, 83")

    Pantallas de vídeo

    Logotipo de Best of 2025 CNET.

    Best TV de 2025: Probado por Expertos de CNET(OLED G5)

    Insignia de 2025 CES Awards de Tom’s Guide. Mejor televisor, LG OLED G5.

    2025 CES Awards de Tom’s Guide, Mejor TV

    “G5 parece ser aún más brillante y colorido” (01/2025)

    Logotipo de Elección del editor de TechRadar.

    TechRadar - Elección del editor

    “El nuevo OLED que hay que batir” (04/2024)

    Logo ¿Qué Hi-Fi?

    ¿Qué Hi-Fi? (OLED G5, 65”)

    “una televisión impresionante y un sorprendente avance para la tecnología OLED TV”. (05/2025)

    Logo de T3 Awards 2025 con texto, WINNER BEST OLED TV LG OLED G5.

    T3 Awards 2025 - Mejor OLED TV

    "Este conjunto es un magnífico todoterreno sin concesiones..." (07/2025)

    Logotipo de CNET.

    CNET - Reseña de LG OLED evo G5

    "El LG G5 es el mejor televisor que he probado".

    Logotipo de Platinum Award de T3.

    T3 - Platinum Award

    “Tanto si ves televisión o películas, o juegas, el OLED G5 es un maestro sin concesiones”. (03/2025)

    Logotipo de Highly Recommended de AVForums para LG OLED65G5.

    AVForums - Highly Recommended

    ...el LG G5 ofrece una clase magistral de precisión en las imágenes...

    Logotipo de Highly Recommended de HDTVTest.

    HDTVTest - Highly Recommended

    ...excelente precisión del color y procesamiento de vídeo, impresionantes prestaciones para juegos…

    Distintivo CES Innovation Awards con mención 2025 Honoree.

    CES Innovation, Honoree (OLED G5, 83”)

    Escaneo

    Distintivo CES Innovation Awards con mención 2025 Honoree.

    CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

    Ciberseguridad

    Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

    AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

    “webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

    (1) Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

    En la pantalla de un televisor LG OLED evo AI hay una imagen abstracta con un detalle, un color y un contraste impresionantes. Una versión ampliada del procesador alfa 11 4K AI Gen 2 está detrás del televisor. Brilla con luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título reza LG OLED evo AI. También se ve el texto, powered by LG alpha AI processor. En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas en el que se puede leer: «El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años».

    El único negro puro, ahora con el único blanco puro.

    La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro

    *Fuente: Omdia: Unit shipments, 2013-2024. Nº1 según unidades vendidas entre 2013-2024. LG Electronics no ha intervenido en la realización de este estudio. Visite https://www.omdia.com/ para más información.

    (1) Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

    Calidad de imagenwebOS para IALG Gallery+Sonido envolventeDiseñoEntretenimiento

    El procesador más potente de LG 4K alpha 11 Gen2 con IA

    El procesador 4K α11 Gen2 más potente de LG, ahora 6.7 veces más inteligente⁽¹⁾, preparado para incorporar todas las novedades de la IA, que maximiza la calidad de imagen y sonido.

    El procesador LG alpha 11 4K AI está sobre un fondo oscuro. Brilla con luz púrpura y azul desde el interior iluminando los circuitos del microchip a su alrededor.

    (1) Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

    Más brillante que nunca, con hasta 220% más de brillo gracias a Brightness Booster Ultimate⁽¹⁾

    El nuevo algoritmo de incremento de la iluminación y la arquitectura de control de iluminación del procesador alpha 11 AI Processor Gen2 ofrece unas imágenes hasta tres veces más brillantes.

    Se pueden ver partes de una imagen dentro de la silueta de un texto gigante 3X. A medida que el texto se agranda, puede verse el lanzamiento de un transbordador espacial. A medida que el texto se expande más allá de la pantalla, se revela el contenido completo. A continuación, la imagen se realza de arriba abajo para ser más brillante y vibrante.

    *El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región.

    *3 veces más brillante que el televisor LG OLED B5 con una ventana del 10 % según mediciones internas.

    Negros y colores perfectos, ya sean brillantes u oscuros, solo con el LG OLED TV

    Perfect Black cuenta con certificación de UL y niveles de negro reales que mejoran el brillo y el contraste percibidos. También tiene certificación UL Eyesafe, garantizando una experiencia más cómoda.

    LG OLED TV que muestra una comparación visual entre una pantalla con Perfect Color y Perfect Black y otra sin estas tecnologías. Las certificaciones UL y Eyesafe son visibles con un texto que invita a comprobar las marcas.

    *La pantalla LG OLED está verificada por UL y Perfect Black según las mediciones del estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en la típica iluminación de un entorno interior (de 200 lux a 500 lux).

    *El funcionamiento puede variar según la luz ambiental y el entorno.

    *UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

    * Las pantallas de LG OLED TV han obtenido la certificación Circadian Performance Factor de Eyesafe®

    *Imágenes de pantalla simuladas con fines ilustrativos.

    Perfect Color

    Certificación 100% Color Volume y 100% Color Fidelity. Disfruta de unos colores precisos e intensos en una pantalla sin reflejos, incluso bajo la luz del sol o en entornos oscuros.

    Un loro muy colorido en ultra alta definición ante un fondo negro. A su alrededor, se pueden ver una gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra como Perfect Color hace que cada una de las tonalidades del cuerpo del loro sea vibrante y vívida. El fondo oscuro con gotas de agua demuestra que la pantalla está libre de reflejos. Se pueden ver los diferentes logotipos de las certificaciones de UL y de Intertek. En referencia a que garantiza 100% Color Fidelity, 100% Color Volume y una pantalla libre de reflejos. También se puede leer el texto ”comprueba la certificación Perfect Color”.

    *Los modelos OLED M5 de 83/77/65 pulgadas y OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas cuentan con “Reflection Free”.

    *Los OLED TV de 2025 cuentan con “100% Color Fidelity” y “100% Color Volume a DCI-P3”.

    *UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

    *La pantalla LG OLED está certificada por Intertek Color Fidelity al 100 %, según lo establecido por las medidas estándar de CIE DE2000, con 125 patrones de color.

    *La reflectancia de la pantalla está determinada por el valor SCI (Specular Component Included) a 550 nm según una evaluación independiente de Intertek.

    *La pantalla LG OLED tiene menos del 1 % de reflejos según una medición de Intertek.

    *Según la verificación independiente de Intertek, el Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3.

    *La pantalla LG OLED está certificada por Intertek por estar libre de reflejos, medida según la norma IDMS 11.2.2 con implementación de esfera de muestreo.

    Cada píxel cobra vida con AI Picture Pro

    AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer y OLED Dynamic Tone Mapping analizan los elementos de cada píxel para mejorar la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad.

    Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un leopardo en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del leopardo y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

    *AI Picture Pro funcionará con cualquier tipo de contenido con derechos de autor en los servicios de plataformas.

    *La calidad de imagen del contenido escalado variará en función de la resolución original.

    La nueva generación de televisores LG AI TV

    Más información

    AI Magic Remote completa la AI Experience

    Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote: ¡No necesitarás ningún otro dispositivo adicional! Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o háblale para activar los comandos de voz.

    *El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

    *Es posible que se requiera de una conexión a internet para utilizar algunas de las funciones.

    *El reconocimiento de voz AI Voice Recognition está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

    Una familia de cuatro miembros está reunida frente a un televisor LG AI TV. La persona que sostiene el mando a distancia está rodeada por un círculo con su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. La interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenido personalizado.

    Una familia de cuatro personas está reunida frente a un LG AI TV. Un círculo aparece alrededor de la persona que sostiene el mando, mostrando su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. A continuación, la interfaz de webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente al perfil correspondiente y recomienda contenido personalizado.

    AI Voice ID

    LG AI Voice ID conoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuando lo enciendes y le hablas.

    *Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

    *Voice ID está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024 y puede variar según la región o país.

    *Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

    Primer plano de una pantalla de televisor LG OLED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

    Primer plano de una pantalla de televisor LG OLED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

    AI Search

    Pregúntale cualquier cosa al televisor. La IA integrada reconoce tu voz y te ofrece recomendaciones personalizadas. También puedes obtener resultados y soluciones con Microsoft Copilot.

    *AI Search está disponible en los televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.

    *En Estados Unidos y Corea se usa el modelo LLM.

    *Es necesaria una conexión a internet.

    En una pantalla de televisor LG OLED TV se muestran contenidos de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

    En una pantalla de televisor LG OLED TV se muestran contenidos de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está también dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

    AI Chatbot

    Interactúa con AI Chatbot a través de AI Magic Remote y soluciona todo, desde configurar los ajustes a resolver un problema. La IA comprende las intenciones del usuario y proporciona soluciones.

    *Es necesaria una conexión a internet.

    *AI Chatbot está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

    *AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

    El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

    El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

    AI Concierge

    Al presionar brevemente el botón AI de tu mando a distancia se activará AI Concierge que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de búsqueda y visualización.

    *Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.

    *Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

    *La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

    Proceso de personalización de AI Picture Wizard en la pantalla de un usuario. Se muestran una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra la imagen de un paisaje que va mejorando de izquierda a derecha.

    Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

    AI Picture Wizard

    Los más avanzados algoritmos aprenden sobre tus preferencias analizando 1600 millones de posibles imágenes. Según lo que selecciones, tu televisor creará una imagen personalizada solo para ti.

    Proceso de personalización de AI Sound Wizard en la pantalla de un usuario. Selección de una serie de iconos de clips de sonido. En la imagen se puede ver una animación de ondas sonoras que representan el sonido personalizado que emiten un cantante de jazz y un saxofonista.

    Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

    AI Sound Wizard

    Elije el tipo de audio que más te guste de entre una selección de clips de sonido. La IA crea un perfil de sonido personalizado adaptado a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros.

    Una persona está en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

    Una persona está en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

    Di “Hola, LG” y comienza a interactuar con tu televisor

    La IA de tu televisor está siempre a punto para atender tus peticiones. No hace falta presionar ni un botón. Simplemente di “Hola, LG” y la IA comenzará a escuchar tus solicitudes.

    Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

    Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

    Actualizaciones durante 5 años con webOS Re:New Program

    Consigue actualizaciones con las últimas funciones y software. Galardonado con el premio CES Innovación en ciberseguridad. Sigue tranquilo ya que webOS mantiene tu privacidad y tus datos seguros.

    *Los televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025 cuentan con webOS Re:New Program.

    *El programa webOS Re:New Program permite un total de cuatro actualizaciones en cinco años, el umbral es la versión de webOS preinstalada y el calendario de actualizaciones varía de final de mes a principio de año.

    *Las actualizaciones y el calendario para ciertas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

    *Las actualizaciones disponibles para los modelos OLED de 2022 y 2023 incluyen modelos UHD y superiores.

    Disfruta lo que puede hacer LG AI TV por ti.

    AI Voice ID

    AI Search

    AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

    AI Concierge

    Descubre más de 4000 elementos de contenido para adaptar tu espacio al suscribirte a LG Gallery+

    *Los contenidos disponibles pueden variar según el país.

    *Los contenidos proporcionados están sujetos a cambios.

    *4000 elementos de contenido disponibles solo en países en los que existe compatibilidad con webOS Pay (Corea, Estados Unidos, Reino Unido y ciertos países de la UE).

    *Es necesaria una suscripción al servicio LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y funciones.

    *Se ofrece 1 mes de prueba gratuita de forma exclusiva a los clientes con suscripción.

    Decora tu espacio a tu manera con diversos contenidos para elegir

    Explora una enorme biblioteca de contenidos. Arte, juegos, paisajes y mucho más; descubre una gran variedad de imágenes seleccionadas, todo en un solo lugar.

    Disfruta en tu espacio de obras de arte de renombre mundial

    Interior de una sofisticada vivienda. Se exhiben numerosas obras de arte diferentes. En la pared central hay un LG TV con una popular obra de arte en la pantalla. El televisor parece un cuadro de museo.

    Rodéate de la belleza de la naturaleza

    Interior de una casa rural. Un enorme LG TV montado en la pared muestra una hermosa obra de arte con un paisaje natural en la pantalla. El televisor parece una fotografía colgada en la pared.

    Añade un toque moderno con ilustraciones digitales y en 3D

    Interior de una casa elegante y colorida. Hay un LG TV montado en la pared. En la pantalla se ve una obra de arte moderna y colorida. La ilustración del televisor añade personalidad al diseño interior general del espacio.

    Crea un ambiente divertido con distinto contenido

    En una sala de juegos en una casa, un enorme LG TV está montado en la pared. En la pantalla se ve una ilustración de Assassin's Creed Shadows.

    Personaliza tu espacio de innumerables formas

    Personaliza la galería de tu hogar con tu selección de música, imágenes y mucho más. Elige lo que deseas mostrar en tu televisor según tus preferencias actuales.

    Sincroniza la música y las imágenes según te sientas

    Combina música de fondo con imágenes para crear el ambiente que más te guste. Elige entre música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil a través de Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

    Guía paso a paso sobre cómo configurar un LG TV para reproducir música ambiental sincronizada con las imágenes.
    En la pantalla de inicio de un LG TV, se muestra el proceso para configurar tus preferencias y obtener contenido seleccionado automáticamente. Desde elegir entre diferentes tipos de contenido hasta recibir el perfil personalizado.

    Disfruta de contenido seleccionado según tus gustos

    Tu televisor aprende tus gustos y preferencias. Al responder una serie de preguntas, tu televisor puede empezar a mostrarte imágenes que se ajustan a tus gustos.

    *Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la correspondencia de datos con cada tipo de perfil.

    Un LG TV montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Photos en el LG TV.

    Un LG TV montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Photos en el LG TV.

    Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

    Conecta fácilmente tu cuenta de Google Photos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenido de tu propia biblioteca de fotografías.

    *La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

    El panel informativo se muestra en un LG TV montado en la pared. Se muestran diferentes funciones, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión, Home Hub y Google Calendar.

    Mantente al día con un panel personalizado integral

    Consulta de un vistazo la información importante. Obtén información meteorológica, alertas deportivas, ve tu Google Calendar o configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visionado y más.

    *Para acceder a Google Calendar es necesaria una cuenta de Google.

    Se muestra el proceso de uso de comandos de voz para utilizar la función de IA generativa de LG Gallery+. Desde la instrucción inicial, se muestra la obra de arte resultante, así como otros tipos de instrucciones y las obras de arte resultantes.

    Crea obras de arte con la IA generativa de Google Gemini

    Además del contenido existente, crea el arte que imaginas con Google Gemini y Google Imagen. Con una suscripción, solo tienes que decirle a tu televisor lo que quieres para que genere obras de arte.

    *Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Cada crédito te permite generar una imagen.

    *En su lanzamiento, el servicio estará disponible en 7 países (Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia).

    La configuración inteligente se adapta a los cambios en tu entorno

    Always Ready y protector de pantalla

    Mientras ahorras energía, puedes seguir disfrutando y mostrando tus obras de arte e imágenes seleccionadas a través de Gallery+ cuando el televisor está apagado o no se utiliza durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un lienzo digital.

    AI Brightness Control

    Los sensores integrados en tu televisor detectan la luz y ajustan el brillo de la pantalla para garantizar una visualización óptima en cualquier condición de iluminación.

    Sensor de movimiento

    La detección de movimiento permite a tu televisor responder de manera inteligente, cambiando los modos según estás cerca o lejos.

    *El protector de pantalla está disponible previa suscripción.

    *El protector de pantalla se activa por defecto después de que trascurran 3 minutos sin reproducción de vídeo ni actividad en el mando a distancia. Los usuarios pueden ajustar este tiempo a 10, 20 o 30 minutos.

    *El contenido de vídeo y la música de fondo no son compatibles con el modo protector de pantalla.

    *Los sensores de iluminación pueden variar según el modelo.

    *Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos M5 y G5.

    LG TV con Home Hub en la pantalla. La interfaz de usuario muestra Google Home, ThinQ y otras conexiones de IoT, que demuestran lo fácil que es gestionar todos tus dispositivos inteligentes en tu televisor.

    Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

    Home Hub, la plataforma integral para tu hogar inteligente

    Gestiona con fluidez diversos electrodomésticos de LG, junto con tus dispositivos Google Home y más. Disfruta la comodidad máxima de controlar todo tu hogar en un único panel intuitivo.

    *LG es compatible con los dispositivos Matter vía Wi-Fi. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

    *El uso de la función de voz con manos libres y sin el uso de un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y el procesador alpha 11 AI Processor. Puede variar según el producto y la región.

    AI Sound Pro afina tu sonido y lo hace impactante

    *Debe activarse a través del menú del modo de sonido.

    *El sonido puede variar según el entorno.

    Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar 

    *La Soundbar puede comprarse por separado.

    *El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

    *Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a internet para realizar las actualizaciones.

    *OLED G5 puede combinarse con SG10TY.

    *El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

    *Los televisores LG OLED TV de 2025 cuentan con WOW Orchestra/WOW Interface.

    Ideal para colgar en la pared gracias a su soporte
    "Zero Gap"

    La barra de sonido LG SG10TY combina a la perfección con tu TV LG OLED serie G, gracias a su diseño pegado a la pared y soporte diseñado para integrarse a la perfección en la decoración de tu hogar.

    *El tamaño del bisel difiere según la serie y el tamaño.

    *Los televisores OLED G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas cuentan con One Wall Design.

    *El televisor OLED G5 de 48 pulgadas cuenta con un diseño ultradelgado.

    *Dependiendo del entorno de instalación, puede haber una ligera separación entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación pueden variar. Consulta la guía de instalación para ver los detalles.

    Persona en su salón sosteniendo su teléfono. En la pantalla hay un icono de transmisión que muestra que se está reflejando la pantalla del teléfono en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y al lado la pantalla reflejada con estadísticas de jugadores.

    Maximiza la diversión con múltiples pantallas y Multi View

    Aprovecha al máximo tu televisor con Multi View. Refleja tus dispositivos con Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos para un entretenimiento multipantalla.

    *Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas.

    *Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

    *La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

    La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

    Retransmite multitud de contenido. Gratis. 

    El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda.

    *La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región.

    Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

    Sin coste. Sin contratos. Sin cables.

    Simplemente enciéndela y empieza a disfrutar de los contenidos sin preocuparte por costes añadidos o instalaciones de decodificadores.

    El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo

    Juega miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a la aplicación de GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora, Xbox. Disfruta una gran variedad de juegos, desde títulos AAA con gamepad a juegos sencillos que puedes jugar con el mando.

    Pantalla inicial del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

    *La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.

    *La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.

    *Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

    El mejor Smart TV de LG para gaming⁽¹⁾

    Disfruta de juegos compatibles con G-Sync, VRR de 165Hz, respuesta de 0,1 ms por Intertek, AMD FreeSync Premium y ClearMR 10000. Disfruta de tus juegos sin retrasos ni desenfoque del movimiento.

    Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una de ellas muestra desenfoque del movimiento. La otra es nítida y está enfocada. Muestra la elevada frecuencia de imagen del televisor LG OLED TV. El logotipo de Nvidia G-Sync, 165Hz, la insignia de tiempo de respuesta de 0,1 ms de Intertek y otras certificaciones relevantes son visibles.

    Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una de ellas muestra desenfoque del movimiento. La otra es nítida y está enfocada. Muestra la elevada frecuencia de imagen del televisor LG OLED TV. El logotipo de Nvidia G-Sync, 165Hz, la insignia de tiempo de respuesta de 0,1 ms de Intertek y otras certificaciones relevantes son visibles.

    *Los televisores OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas funcionan exclusivamente con juegos o entradas de ordenador que admitan 165Hz. Y funcionan con entradas Dolby Vision de hasta 144 Hz.

    *El televisor de 97 pulgadas funciona a 120 Hz y el de 48 pulgadas a 144 Hz.

    *HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria del videojuego y de la fabricación de pantallas de televisión que se han unido para crear unas pautas para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores y ponerlas a disposición del público.

    *La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

    *El televisor OLED G5 de 48 pulgadas es el único que cuenta con la certificación ClearMR 9000.

    *La certificación ClearMR pertenece al programa VESA para la evaluación del desenfoque del movimiento de la pantalla.

    *Las pantallas LG OLED han sido certificadas por Intertek por su tiempo de respuesta de 0,1 ms (gris a gris) y su rendimiento cualificado para juegos.

    Siéntete el protagonista de tus contenidos

    Vive la emoción de cada escena

    Dolby Vision & Modo FILMMAKER

    Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™(1) que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.

    Dolby Atmos

    Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

    *Imágenes simuladas.

    (1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

    Marca de certificación para Carbon Trust, la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono, y marca de certificación para la eficiencia de recursos de Intertek.

    Marca de certificación para Carbon Trust, la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono, y marca de certificación para la eficiencia de recursos de Intertek.

    Fabricado teniendo presente el medio ambiente

    Instituciones de confianza de todo el mundo han reconocido los esfuerzos de consciencia ecológica de LG TV. Ahora con verificación Carbon Trust para la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono y con certificación para la eficiencia de recursos de Intertek.

    *La certificación de Intertek relativa a la eficiencia de recursos se aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.

    *La verificación de Carbon Trust se aplica a los televisores OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas y OLED C5 de 83 pulgadas (para la reducción de la huella de carbono) y a OLED C5 de 77/65/55 pulgadas (para la medición de la huella de carbono).

    *Para descubrir más, visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

    Salón con clase con un televisor LG OLED evo M5 montado en la pared. LG Soundbar debajo de él. Zero Connect Box perfectamente guardada bajo una mesa auxiliar. No se ven cables demostrando la tecnología True Wireless del televisor. El distintivo “World's No. 1 OLED TV for 12 Years” y el logotipo LG OLED evo AI M5 están a la vista.

    Salón con clase con un televisor LG OLED evo M5 montado en la pared. LG Soundbar debajo de él. Zero Connect Box perfectamente guardada bajo una mesa auxiliar. No se ven cables demostrando la tecnología True Wireless del televisor. El distintivo “World's No. 1 OLED TV for 12 Years” y el logotipo LG OLED evo AI M5 están a la vista.

    El primer televisor inalámbrico con la imagen del LG OLED G5

    El primer televisor inalámbrico con la imagen del LG OLED G5 Más información

    *Omdia. 12 years of number 1 con respecto a las unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye un aval de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

    *El sistema True Wireless se basa en la validación NVIDIA G-Sync compatible para la reducción de la fragmentación, la baja demora de entrada y ausencia de intermitencias. Sin pérdidas visuales según los resultados de pruebas internas con ISO/EC 29170-2 con rendimientos reales dependiendo de ajustes, condiciones del entorno y uso.

    *144Hz se aplica a los modelos OLED M5 de 83/77/65 pulgadas (el modelo de 97 pulgadas queda excluido).

    *OLED TV inalámbrico se refiere a la conectividad entre Zero Connect Box y la pantalla.

    *Colocar el Zero Connect Box en un armario puede provocar interferencias en la señal dependiendo del material y el espesor del armario.

    *El módulo de conexión inalámbrico Zero Connect Box debe instalarse a un nivel inferior al receptor inalámbrico del televisor.

    *Se requiere utilizar la conexión de cable de alimentación para la pantalla de televisión y la caja Zero Connect Box.

    *Los dispositivos deben conectarse mediante un cable de conexión al módulo de conexión inalámbrico Zero Connect Box.

    *Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

    *Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

    * Los detalles del producto mostrados en la imagen pueden variar.

    *La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

    *Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación.

    *El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

    Especificaciones técnicas estrella

    GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

    GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

    PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

    PICTURE (DISPLAY) - Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 165Hz)

    PROCESADO DE IMAGEN - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

    PROCESADO DE IMAGEN - Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α11 Gen2

    AUDIO - Dolby Atmos

    Si

    AUDIO - Sistema de Altavoces

    4.2 Canales

    AUDIO - Salida de Audio

    60W

    PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    OLED Color

    DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1712 x 982 x 24,8

    DIMENSIONES Y PESOS - Peso del TV Sin Peana (kg)

    33,6

    Todas las especificaciones

    PICTURE (DISPLAY)

    Tipo de Pantalla

    4K OLED

    Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

    Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 165Hz)

    Wide Color Gamut

    OLED Color

    PROCESADO DE IMAGEN

    Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α11 Gen2

    Escalado por IA

    Super Escalado 4K con IA α11

    Dynamic Tone Mapping

    Si (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

    Selección de Género IA

    Si (SDR/HDR)

    Control de Brillo IA

    Si

    HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

    FILMMAKER MODE™

    Si

    Tecnología de Atenuación

    Pixel Dimming

    Motion

    OLED Motion

    Modos de Imagen

    10 modos

    HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

    AI Picture Pro

    Si

    Auto Calibrado

    Si

    QFT (Quick Frame Transport)

    Si

    QMS (Quick Media Switching)

    Si

    GAMING

    G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

    FreeSync Compatible (AMD)

    Si

    HGIG Mode

    Si

    Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

    ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

    VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (hasta 165Hz)

    Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming

    Si

    Tiempo de Refresco

    Inferior a 0.1ms

    ACCESIBILIDAD

    Alto Contraste

    Si

    Escala de Grises

    Si

    Invertir colores

    Si

    DIMENSIONES Y PESOS

    Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1712 x 982 x 24,8

    Medidas Embalaje

    1879 x 1130 x 228

    Peana TV (AnxPr mm)

    501 x 321

    Peso del TV Sin Peana (kg)

    33,6

    Peso Embalaje (kg)

    45,6

    Montura VESA (AnxAl mm)

    300 x 300

    CÓDIGO DE BARRAS

    CÓDIGO DE BARRAS

    8806096363652

    AUDIO

    Dolby Atmos

    Si

    Sonido IA

    α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

    Diálogos Claros

    Si (AI Object Remastering)

    WiSA Ready

    Si (Up to 2.1 Channel)

    LG Sound Sync

    Si

    Sound Mode Share

    Si

    Salida Simultánea de Audio

    Si

    Bluetooth Surround Ready

    Si (Reproducción en 2 sentidos)

    Salida de Audio

    60W

    Calibración Acústica IA

    Si

    Codecs de Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

    Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

    Sistema de Altavoces

    4.2 Canales

    WOW Orchestra

    Si

    CONECTIVIDAD

    HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 2)

    Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

    Entrada Ethernet

    1ud

    Simplink (HDMI CEC)

    Si

    SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

    Ranura CI

    1x (Excepto UK, Irlanda)

    Salida HDMI

    4x (soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 puertos)

    Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

    Entrada USB

    3ud (v 2.0)

    Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 6)

    SMART TV

    Funciona Con Apple Airplay2

    Si

    Sistema Operativo (OS)

    WebOS 25

    Compatible con Cámara USB

    Si

    AI Chatbot

    Si

    Siempre Lista

    Si

    Navegador web Libre

    Si

    Google Cast

    Si

    Google Home / Hub

    Si

    Control por Voz sin Mando

    Si

    Home Hub

    Si

    Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si

    LG Channels

    Si

    Magic Remote Control

    Incluido

    MultiPantalla

    Si

    Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

    ID Voz

    Si

    Funciona Con Apple Home

    Si

    ALIMENTACION

    Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

    Consumo en Stanby

    Under 0.5W

    ACCESORIOS INCLUIDOS

    Mando a a Distancia

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italia)

    Cable de Ailimentación

    Si (adjunto)

    RADIODIFUSIÓN

    Recepción TV Analógica

    Si

    Recepción TV Digital

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satélite)

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    extensión:pdf
    Dismantling information(OLED77G55LW)
    extensión:pdf
    EU Energy label 2019(OLED77G55LW)
    extensión:pdf
    Product information sheet (OLED77G55LW)
    extensión:pdf
    GPSR Safety Information(OLED77G55LW)
    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    Especificaciones técnicas estrella

    Formato de Audio - Dolby Atmos

    Si

    Formato de Audio - DTS:X

    Si

    Facilidades - WOW Orchestra

    Si

    Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

    1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

    Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

    180 x 394 x 290 mm

    Todas las especificaciones

    CÓDICO EAN

    Códico EAN

    8806091960146

    EFECTOS DE SONIDO

    AI Sound Pro

    Si

    Estándar

    Si

    Música

    Si

    Cinema

    Si

    Clear Voice Pro

    Si

    Deportes

    Si

    Game

    Si

    Bass Blast / Bass Blast +

    Si

    HI-RESOLUTION AUDIO

    Muestreo

    24bit/96kHz

    Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

    CONECTIVIDAD

    HDMI In

    1

    HDMI Out

    1

    Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Si

    Wi-Fi

    Si

    Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos

    Si

    USB

    1

    Funciona con Alexa

    Si

    Spotify Connect

    Si

    Tidal Connect

    Si

    AirPlay 2

    Si

    Chromecast

    Si

    Funciona Con Google Home

    Si

    Óptica

    1

    HDMI SUPPORTED

    Pass-through

    Si

    Pass-through (4K)

    Si

    VRR / ALLM

    Si

    120Hz

    Si

    HDR10

    Si

    Dolby Vision

    Si

    Audio Return Channel (ARC)

    Si

    Audio Return Channel (e-ARC)

    Si

    CEC (Simplink)

    Si

    FORMATO DE AUDIO

    Dolby Atmos

    Si

    Dolby Digital

    Si

    DTS Digital Surround

    Si

    DTS:X

    Si

    AAC

    Si

    AAC+

    Si

    FACILIDADES

    Remote App - iOS/Android OS

    Si

    AI Room Calibration Pro (App)

    Si

    Control de Modos de la Barra de Sonido

    Si

    TV Sound Mode Share

    Si

    WOW Orchestra

    Si

    WOW Interface

    Si

    DIMENSIONES (ANXALXPR)

    Principal

    1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

    Subwoofer

    180 x 394 x 290 mm

    PESO

    Principal

    3,9 kg

    Subwoofer

    5,8 kg

    Gross Weight

    16,1 kg

    ACCESORIOS

    Tarjeta de Garantía

    Si

    cable HDMI

    Si

    Soporte de Pared

    Si

    Mando a Distancia

    Si

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    extensión:pdf
    GPSR Safety Information(SG10TY)
    extensión:pdf
    WEB INFO(SG10TY)
    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

