Pack Smart TV LG OLED evo AI G5 77 pulgadas 4K 2025 + Barra de Sonido SG10TY

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED" la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)220% más brillo se obtiene en porciones de pantalla de tamaño de 3% con respecto a los modelos LG OLED B5 (900 Nits) en SDR. Aplica a los modelos de las series LG OLED G5 de 55/65/77/83" (2.900 Nits).

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.

(5)Comparación frente al procesador a7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Aplicable a los modelos OLED evo G5 según características sobre velocidad de respuesta, tasa de refresco, input lag, tecnología de imagen y compatibilidad con formatos gaming.

(8)Comparativa realizada entre la tecnología OLED y la tecnología LED. Certificado TUV y UL.

(9)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 83" vs QLED 4K de 85" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.