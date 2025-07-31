About Cookies on This Site

Smart TV LG OLED AI B5 55 pulgadas 4K 2025

OLED55B56LA EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
OLED55B56LA EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG OLED AI B5 55 pulgadas 4K 2025

OLED55B56LA
Vídeo de presentación USP de OLED C5.
Vista frontal del Smart TV LG OLED AI B5 55 pulgadas 4K 2025 OLED55B56LA
Vista en ligero ángulo del televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV.
Vista posterior del televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV.
Vista lateral del televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV.
Vista frontal y lateral del televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
El procesador alpha 9 AI Processor Gen8 se enciende con distintas tonalidades de azul y haces de luz salen de sus circuitos. Las estadísticas de rendimiento son visibles. El procesamiento neuronal de la IA es 1,7 veces mayor, la NPU opera 1,7 veces más rápido, la CPU ofrece unos gráficos 2,1 veces mejorados, GPU.
Una hoguera nocturna en plena naturaleza. A lo lejos, se ve un bosque y un lago. Un cielo nocturno lleno de estrellas. Toda la escena está dividida por la mitad. Un lado es más oscuro y apagado. El otro es considerablemente más brillante, mostrando el impresionante brillo de Brightness Booster.
Un salón con una LG OLED TV montada en la pared. En el televisor se ve una cadena montañosa contra un cielo nocturno oscuro y lleno de estrellas. La escena está dividida por la mitad. Un lado muestra una versión más opaca y gris del paisaje denominada pantalla sin Perfect Black. El otro lado muestra una imagen más agradable con un rango más amplio y dinámico de blancos y negros. Esta pantalla está eqtiquetada como pantalla con Perfect Black. El logo de la certificación también es visible: la tecnología Perfect Black ofrece unos niveles de negro menores o iguales a 0,24 nit de hasta 500 lux.
En la pantalla de un televisión se muestran fuegos artificiales deslumbrantes y vibrantes. Esto demuestra el 100 % de fidelidad de color que presenta colores precisos incluso con la luz del sol. El logo de la certificación también es visible: la tecnología Perfect Color ofrece niveles de consistencia de color superiores al 99% de hasta 500 lux. A su lado también está la certificaciones independiente de Intertek.
Leopardo en el bosque con detalle y colores vívidos. El leopardo tiene una cuadrícula y una luz que brilla detrás, que indica cómo AI Picture Pro de LG consigue unas mejoras visuales impresionantes en la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad de la escena.
En la pantalla de un televisor LG OLED TV se muestra la página de inicio de webOS 25 llena de aplicaciones y contenidos de entretenimiento. Junto al televisor está el mando a distancia LG AI Magic Remote. El botón AI está iluminado como si se hubiera activado con la voz del usuario. A su lado se puede ver una burbuja de texto que cambia a Mi cuenta. El texto breve explica cómo los usuarios pueden sincronizar su voz a su perfil personal para facilitar la navegación y recibir recomendaciones personalizadas.
AI Magic Remote de LG en primer plano. El icono del botón AI está resaltado. En el fondo aparece la interfaz de usuario de webOS de LG. El cursor del ratón implica que se está usando el mando a distancia. El texto explica cómo las funciones del mando a distancia y los controles hacen que la navegación en webOS sea más sencilla.
Vista amplia de un salón elegante y colorido. Hay un televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV montado en la pared con una LG Soundbar debajo. El diseño del televisor se integra perfectamente en el espacio. En la pantalla del televisor hay una obra de arte colorida.
Características principales

  • La verdadera experiencia OLED⁽¹⁾, solo te la dan los creadores del único negro puro, ahora con el único blanco puro porque desarrollamos la tecnología que lleva el disfrute de tus contenidos a un nivel superior: panel LG OLED, Smart TV personalizado y procesador inteligente.
  • Disfruta del máximo realismo gracias al contraste infinito del único negro puro y el único blanco puro con el exclusivo subpíxel blanco del panel LG OLED. Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el mejor sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT⁽²⁾. Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados⁽³⁾: reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente⁽⁴⁾ (4K α8 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la mejor experiencia GAMING PRO de LG OLED con 0.1ms respuesta, gran fluidez VRR (120 Hz)⁽⁵⁾, compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: minimiza la fatiga ocular emitiendo un 50% menos luz azul⁽⁶⁾; es accesible para múltiples tipos de necesidades; y permite ahorrar en la factura de la luz⁽⁷⁾.
Más

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED" la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(4)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(5)Según especifica el HDMI 2.1.

(6)Comparativa realizada entre la tecnología OLED y la tecnología LED. Certificado TUV y UL.  

(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Distintivo CES Innovation Awards con mención 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

En la pantalla de un televisor LG OLED AI TV hay una imagen abstracta con un nivel de detalle, color y contraste impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador alfa 8 AI Gen2. Brilla con luz que ilumina los circuitos del microchip a su alrededor. El título reza LG OLED AI. También se ve el texto «powered by LG alpha 8 AI processor Gen2». En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice: «El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años».

El único negro puro, ahora con el único blanco puro.

La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro

*Fuente: Omdia: Unit shipments, 2013-2024. Nº1 según unidades vendidas entre 2013-2024. LG Electronics no ha intervenido en la realización de este estudio. Visite https://www.omdia.com/ para más información. (1) Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

Soundbar

Calidad de imagenSmart TV webOS 25 con IALG Gallery+Sonido envolventeDiseñoSiéntete el protagonista de tus contenidos

Procesador de alta potencia,  4K α8 Gen con IA

Único procesador creado y programado para el máximo rendimiento de LG OLED evo, ahora 1.7 veces más inteligente(1), preparado para incorporar todas las novedades de la IA, que maximiza la calidad de imagen y sonido.

El alpha 8 AI Processor Gen2 se ilumina en naranja y rosa, y de él salen disparados coloridos rayos de luz. El título habla de cómo el procesador ofrece calidad 4K, colores y brillo asombrosos. El texto de la imagen dice aproximadamente 1,7 veces NPU mayor AI Neural Processing y 1,4 veces CPU Faster Operation.

*Comparación frente al procesador α7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

El título reza, Experimenta el OLED Negro Perfecto, sólo con LG OLED.

Negros y colores perfectos, ya sean brillantes u oscuros, solo con el LG OLED TV

Perfect Black cuenta con certificación de UL y niveles de negro reales que mejoran el brillo y el contraste percibidos. También tiene certificación UL Eyesafe, garantizando una experiencia más cómoda.

LG OLED TV que muestra una comparación visual entre una pantalla con Perfect Color y Perfect Black y otra sin estas tecnologías. Las certificaciones UL y Eyesafe son visibles con un texto que invita a comprobar las marcas.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL y Perfect Black según las mediciones del estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en la típica iluminación de un entorno interior (de 200 lux a 500 lux).

*El funcionamiento puede variar según la luz ambiental y el entorno.

*UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

* Las pantallas de LG OLED TV han obtenido la certificación Circadian Performance Factor de Eyesafe®

*Imágenes de pantalla simuladas con fines ilustrativos. 

Perfect Color

Certificación 100% Color Volume y 100% Color Fidelity. Disfruta de unos colores precisos y vibrantes incluso bajo la luz del sol o en entornos oscuros.

Un loro muy colorido en ultra alta definición ante un fondo negro. A su alrededor, se pueden ver una gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra como Perfect Color hace que cada una de las tonalidades del cuerpo del loro sea vibrante y vívida. Se pueden ver los diferentes logotipos de las certificaciones de UL y de Intertek. Se refieren al 100 % de fidelidad de color y al 100 % de volumen de color. También se puede leer el texto ”comprueba la certificación Perfect Color”.

*Únicamente los televisores OLED TV de 2025 cuentan con “100% Color Fidelity” y “100% Color Volume a DCI-P3”.

*UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek Color Fidelity al 100 %, según lo establecido por las medidas estándar de CIE DE2000, con 125 patrones de color.

*Según la verificación independiente de Intertek, el Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3.

Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro (1)

El procesador trabaja en los 33 millones de puntos de luz independientes, reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez (2)

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un leopardo en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del leopardo y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

(1)AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

(2)La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

El Smart TV webOS 25 más inteligente, que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (1)

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación fácil, cómoda y rápida(1). Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu TV

(1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

Una familia de cuatro miembros se reúne en torno a un televisor LG AI. Alrededor de la persona que sujeta el mando aparece un círculo con su nombre. Esto muestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. A continuación, la interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenidos personalizados.

AI Voice con reconocimiento de voz personalizado (1)

AI Voice ID reconoce la voz de cada usuario y ofrece recomendaciones de contenido personalizadas en cuanto se enciende el Smart TV.

(1) Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

Primer plano de la pantalla de un televisor LG OLED que muestra el funcionamiento de la Búsqueda Inteligente. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó por los juegos deportivos disponibles. La búsqueda AI respondió a través del chat y mostrando miniaturas de los contenidos disponibles. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search (2)

Haga preguntas y obtenga recomendaciones personalizadas que respondan sus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

En la pantalla de un televisor LG OLED se reproducen contenidos de ciencia ficción. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario envía un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofrece soluciones a la petición. Además, toda la escena está dividida en dos. Un lado es más oscuro y el otro más brillante, lo que muestra cómo AI Chatbot resolvió el problema para el usuario de forma automática.

Responde tus preguntas en tiempo real con el Chatbot con IA (3)

Haz que tu asistente virtual Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada para ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV webOS entenderá tus peticiones y te ofrecerá la solución que necesitas.

(3) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y relojes del usuario. Junto al mando hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge pulsando brevemente el botón AI.

AI Concierge

Botón de IA(1) para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Imágenes AI. Se muestra una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra una imagen apaisada que se mejora de izquierda a derecha.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Imágenes AI. Se muestra una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra una imagen apaisada que se mejora de izquierda a derecha.

Configuración de imagen personalizada con IA

Con AI Picture Wizard, el TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Sonido AI. Se seleccionan una serie de iconos de clips de sonido. Se muestra a un cantante de jazz y a un saxofonista, con ondas sonoras que representan el sonido personalizado animadas a través del visual.

Configuración de sonido personalizada con IA

Con AI Sound Wizard el TV crea un perfil de sonido que más se adapta a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros. 

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (2). Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€(3). Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2)Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3)El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Descubre las funciones de los televisores LG con IA

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/
Sound Wizard

AI Concierge

Con una suscripción a LG Gallery+, descubre más de 4000 contenidos para crear un espacio a tu gusto.

*El contenido disponible puede variar según el país.

*El contenido proporcionado está sujeto a cambios.

*Las 4000 piezas de contenido solo están disponibles en países donde se admite webOS Pay (Corea, EE. UU., Reino Unido y determinados países de la UE).

*Se requiere una suscripción al servicio LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

*Se ofrece una prueba gratuita de un mes exclusivamente a los clientes con suscripción.

Diseña tu espacio a tu gusto con una gran variedad de contenidos entre los que elegir.

Explora una enorme biblioteca de contenidos. Desde arte, juegos, paisajes y mucho más, descubre una gran variedad de imágenes seleccionadas, todo en un solo lugar.

Disfruta de obras de arte con reconocimiento mundial en tu espacio.

Interior de una casa sofisticada. Se exhiben muchas obras de arte diferentes. En la pared central hay un televisor LG con obras de arte populares en la pantalla. El televisor parece un cuadro de un museo.

Rodéate de la belleza de la naturaleza.

Interior de una casa rural. Una enorme televisión LG montada en la pared muestra una hermosa obra de arte con un paisaje natural en su pantalla. La televisión parece una fotografía colgada en la pared.

Aporta un toque moderno con ilustraciones digitales y en 3D.

Interior de una casa elegante y colorida. Hay un televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una obra de arte moderna y colorida. La ilustración del televisor añade personalidad al diseño interior general del espacio.

Crea un ambiente divertido a través de contenidos variados.

En una sala de juegos en casa, hay un enorme televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una ilustración de Assassin's Creed Shadows.

Personaliza tu espacio de infinitas maneras.

Personalizel ambiente de tu hogar con tu selección de música, imágenes y mucho más. Elige lo que deseas mostrar en tu televisor en función de tus preferencias actuales.

Sincroniza la música y las imágenes con tu estado de ánimo.

Combina la música de fondo con imágenes para crear el ambiente que más te guste. Elige entre la música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil a través de Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

Guía paso a paso sobre cómo configurar un televisor LG para reproducir música ambiental que se sincronice con las imágenes.
En la pantalla de inicio de un televisor LG, se muestra el proceso para configurar tus preferencias y obtener contenido seleccionado automáticamente. Desde elegir entre diferentes tipos de contenido hasta recibir el perfil personalizado.

Disfruta de contenido seleccionado automáticamente y adaptado a tus gustos.

Tu televisor aprende a conocer tus gustos y preferencias. Al responder una serie de preguntas, tu televisor puede empezar a mostrarte obras de arte que se ajustan a tus gustos.

*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la comparación de datos con cada tipo de perfil.

Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

*La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

El panel informativo se muestra en un televisor LG montado en la pared. Se muestran diferentes funcionalidades, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión, Home Hub y Google Calendar.

Manténgase al día con un panel de control personalizado todo en uno.

Consulta información importante de un vistazo. Obten actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, ve tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y mucho más.

*Para acceder a Google Calendar es necesario tener una cuenta de Google.

Se muestra el proceso de uso de comandos de voz para utilizar la función de IA generativa de LG Gallery+. Desde la indicación inicial, se muestra la obra de arte resultante, así como otros tipos de indicaciones y las obras de arte resultantes.

Crea las obras de arte de tus sueños con la verdadera IA generativa de Google Gemini.

Más allá del contenido existente, crea arte tal y como lo imaginaste con Google Gemini, impulsado por Google Imagen. Con una suscripción, solo tienes que decirle a tu televisor lo que quieres y él generará obras de arte para ti.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Con un crédito se puede generar una imagen. 

Los ajustes inteligentes se adaptan a los cambios en tu entorno.

Siempre listo y salvapantallas

Mientras ahorras energía, puedes seguir disfrutando y mostrando tus obras de arte seleccionadas o imágenes curadas a través de Gallery+ cuando el televisor está apagado o no se utiliza durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un lienzo digital.

AI Brightness Control

Los sensores integrados en tu televisor detectan la luz y ajustan el brillo de la pantalla en consecuencia para garantizar una visualización óptima en cualquier condición de iluminación.

Sensor de movimiento

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.

*El salvapantallas está disponible con una suscripción.

*El salvapantallas se activa de forma predeterminada tras 3 minutos sin reproducción de vídeo o sin actividad del mando a distancia. Los usuarios pueden ajustar el tiempo a 10, 20 o 30 minutos. 

*El contenido de vídeo y la música de fondo no son compatibles con el modo salvapantallas.

*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos M5 y G5.

Mando a distancia de TV delante de una pantalla de TV LG con Home Hub. Se muestran todas las funcionalidades y controles sobre otros dispositivos inteligentes.

Controla tu hogar desde el menú de tu Smart TV

Gestiona tus electrodomésticos LG, junto con tus dispositivos Google Home y mucho más. Experimenta la máxima comodidad de controlar toda tu casa a través de un único e intuitivo panel de control.

*LG supports 'Matter' Wi-Fi devices. 'Matter' supported services and features may vary depending on the connected devices. Initial connection for ThinQ and Matter should be via ThinQ mobile app.

*Use of the hands-free voice function without a remote control is only possible with the alpha 9 AI Processor and alpha 11 AI Processor. It may vary depending on products and regions.

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Completa tu experiencia con una barra de sonido LG

*La Soundbar puede comprarse por separado. 

*El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a red para realizar las actualizaciones.  

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

*Los televisores LG OLED TV de 2025 cuentan con WOW Orchestra/WOW Interface.

Encuentra la barra de sonido LG perfecta para tu TV

Añade un toque moderno con un diseño elegante a tu salón.

(1) El tamaño del marco depende de las pulgadas y la serie

Persona en el salón con el teléfono en la mano. En el teléfono hay un icono de transmisión que muestra que la pantalla del teléfono se está reflejando en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y a un lado está la pantalla reflejada, que muestra las estadísticas de los jugadores.

 Maximiza la diversión, divide la pantalla con Multi View

Saca el máximo partido a tu televisor con Multi View. Divide la pantalla en varias vistas independientes para disfrutar de entretenimiento multipantalla sin interrupciones.

*Available content and apps may vary by country, product, and region. 

Tres iconos diferentes que muestran cómo LG Channels puede utilizarse sin necesidad de suscribirse, pagar o configurar ningún descodificador periférico.

Sin costes. Sin contrato. Sin cables.

Solo tienes que sintonizarlo y empezar a ver tus contenidos sin preocuparse de costes ocultos ni de instalar un descodificador.

(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

Pantalla de inicio de LG Channels que muestra la variedad de contenidos disponibles en un televisor LG.

El servicio de streaming exclusivo de LG, LG Channels, te permite disfrutar de más de 300 canales gratuitos en tu TV

Smart TV con funciones gaming e ideal para cualquier contenido.

Accede a tus videojuegos desde Cloud Gaming(1): ahora con XBOX cloud; Geforce now; Utomik; Boosteroid; Luna; Blacknut y un menú exclusivo de Gaming.

Pantalla de inicio del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos títulos de juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos en función del tipo de mando que tengas, ya sea un game pad o el mando a distancia.

(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

Ideal para gaming

Disfruta al máximo con compatibilidad con G-Sync, tiempo de respuesta de 0,1 ms certificado por Intertek y AMD FreeSync Premium. Disfruta de tus juegos sin retrasos ni desenfoque del movimiento.

Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una de ellas muestra desenfoque del movimiento. La otra es nítida y está enfocada. Muestra la elevada frecuencia de imagen del televisor LG OLED TV. El logotipo de Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, la insignia de tiempo de respuesta de 0,1 ms de Intertek y otras certificaciones relevantes son visibles.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria del videojuego y de la fabricación de pantallas de televisión que se han unido para crear unas pautas para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores y ponerlas a disposición del público.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*Las pantallas LG OLED han sido certificadas por Intertek por su tiempo de respuesta de 0,1 ms (gris a gris) y su rendimiento cualificado para juegos.

El mejor TV OLED para disfrutar de tus contenidos

Los TVs OLED de LG cuentan con el Modo Filmmaker(1) que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Disfruta del cine tal como lo concibe un director gracias a FILMMAKER MODE que cuenta con Ambient Light Compensation para adaptarse al entorno y mantiene las imágenes tan reales como sea posible.

Dolby Atmos

Deja que un sonido envolvente y realista te rodee y te haga sentir como si estuvieras en el centro de toda la acción.

*Ambient FILMMAKER MODE is a trademark of UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE with Dolby Vision is supported.

*Ambient FILMMAKER MODE auto starts on AppleTV+ and Amazon Prime video app.

Elige tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta (1)

Tecnología accesible a múltiples tipos de necesidades de visión, auditivas y cognitivas.

(1) Todos los modelos QNED están certificados por el sello SGS relativo a la sostenibilidad durante el proceso de fabricación del producto. 

Gran espacio en blanco lleno de televisores OLED que muestran cómo LG lleva más de una década introduciendo innovaciones revolucionarias. También se puede ver el emblema del televisor OLED número uno del mundo durante 12 años.

LG OLED

Descubre la innovación continua con LG OLED

*Todas las imágenes de encima de los detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

*Los detalles del producto mostrados en la imagen pueden variar.

*La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación.

*El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

Guía paso a paso

Negros perfectos y brillo impresionante con LG OLED

Configura fácilmente tu LG OLED TV con el soporte incluido. Disfruta de una experiencia cinematográfica con la calidad de imagen OLED premium tras una instalación segura.

*Las imágenes se basan en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Los pasos de instalación pueden variar según el modelo y la normativa local; consulte siempre el manual del producto y las secciones de instalación comunes para obtener instrucciones específicas y de seguridad.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

