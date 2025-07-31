Smart TV LG OLED AI B5 55 pulgadas 4K 2025

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED" la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.

(4)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(5)Según especifica el HDMI 2.1.

(6)Comparativa realizada entre la tecnología OLED y la tecnología LED. Certificado TUV y UL.

(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.