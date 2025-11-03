Smart TV LG OLED AI B6 83 pulgadas 4K 2026

1)*La pantalla OLED de LG está certificada por Intertek para una fidelidad de color del 100% medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL para Perfect Black y Perfect Color.

*El rendimiento real puede variar dependiendo de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

2)*Las pantallas de televisores OLED de LG han sido certificadas con el Circadian Performance Factor por Eyesafe®. Esta certificación evalúa la emisión de luz de la pantalla y su impacto potencial en los ritmos circadianos, midiendo cómo la calidad y composición de la luz pueden influir en el bienestar visual y en los ciclos de sueño. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso y el entorno.

3)*Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 10% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

5)*Debe activarse a través del menú de Modo Sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

8)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

9)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

10)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

11)*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye las instalaciones de aplicaciones de fuentes inusuales que no sean aplicaciones de LG, etc.

*Se requieren actualizaciones regulares de software para una protección continua de 5 años.

*La protección de datos y el cifrado están protegidos bajo uso normal.

12)*webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

13)*Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

14)*Según comparación interna entre el tiempo de respuesta de los televisores LG OLED y el de otros televisores LED comercializados en España. El tiempo de respuesta de LG OLED puede alcanzar los 0,1 ms, lo que supone hasta 50 veces mayor rapidez frente a otros modelos comercializados Los resultados pueden variar según el modelo, las condiciones de prueba y el entorno de uso.

15)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, B6E, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

16)*Bluetooth Ultra Low Latency solo se aplica a ciertos televisores LG de 2026. La funcionalidad del mando ULL solo se soporta cuando está conectado a dispositivos compatibles.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

*El mando gaming se vende por separado.

17)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

18)*Los requisitos de instalación pueden variar.

19)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

21)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

22)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

23)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

24)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

25)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

26)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

27)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

28)*Ambient FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta el modo FILMMAKER Ambiental con Dolby Vision.

*El modo FILMMAKER Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*El MODO FILMMAKER Ambiental funciona en modelos equipados con sensor de luz.

29)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

30)*El modelo de Suite de Sonido que se empareja puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Cuando se conecta a una barra de sonido, se soportan hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.