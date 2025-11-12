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Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026

65QNED80B6B_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
65QNED80B6B_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026

65QNED80B6B
Vista frontal de Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026 65QNED80B6B
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows a low-angle outdoor scene of a man between colorful buildings, as AI recognizes the scene and upscales each frame to 4K resolution.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living room, showing a soccer celebration with vivid colors and refined picture quality across a wide screen, as a family seated on sofas cheers together.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a high-speed racing scene with a comparison inset highlighting smoother motion through Motion Booster 120, while supporting 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026
Vista frontal de Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026 65QNED80B6B
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows a low-angle outdoor scene of a man between colorful buildings, as AI recognizes the scene and upscales each frame to 4K resolution.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living room, showing a soccer celebration with vivid colors and refined picture quality across a wide screen, as a family seated on sofas cheers together.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a high-speed racing scene with a comparison inset highlighting smoother motion through Motion Booster 120, while supporting 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED80 65 pulgadas 4K 2026

Características principales

  • Disfruta de la tecnología exclusiva LG QNED evo MiniLED con más de 1.000 millones de colores, ahora más precisos1. Con tecnología Dynamic QNED Color Pro y certificada con el 100% volumen de color por Intertek2.
    MiniLEDs que aportan mayor intensidad, contraste y brillo en la imagen, junto al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes y hasta 350 nits de luminosidad.
  • Con tecnología Anti-reflejos: reduce el 94% de los reflejos3 ofreciendo una gran calidad de imagen con bajos reflejos.
    Disfruta de la experiencia de cine en tu salón con la calidad de imagen HDR10 y el sonido Dolby Digital Plus.
  • Cuanto mayor es la pulgada, más importante es la calidad de imagen. Gran nitidez y precisión con modelos de hasta 85" para disfrutar de tus contenidos a lo grande.
  • El Smart TV webOS más fácil de usar con mando Magic Pointer Remote, único con puntero inalámbrico4.
    Más inteligente y seguro: con IA mejorada (Copilot y Gemini), reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar ThinQ y 7 capas de seguridad LG Shield.
    Evoluciona a mejor cada año: único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV webOS hasta el 20315.
  • El procesador de alta potencia (4K α7 Gen9), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El Smart TV perfecto para gaming: mejora la experiencia gaming con fluidez VRR 60Hz, duplicando hasta 120Hz gracias a Motion Booster6, para llevar tus partidas al siguiente nivel. Compatile con cloud gaming7.
Más

1.Basado en un estudio interno de LG comparando el modelo QNED evo MiniLED con la gama QNED MiniLED.

 

2.El volumen de gama de color de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI‑P3, según un estudio independiente realizado por Intertek.

 

3.Basado en un estudio interno de LG realizado el 01/03/2026, en el que se analizó la efectividad del sistema antirreflejos en diferentes paneles en comparación con superficies reflectantes. Los resultados pueden variar en función de las condiciones de uso y del entorno.

 

4.Estudio interno realizado a fecha de 1/03/2026. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

5.WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

6.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 120 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible, disponible por separado. Motion Booster puede duplicar la tasa de refresco hasta 120 Hz en el modo Juego, lo que implica una reducción de la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

 

7.Las funciones de cloud gaming pueden requerir servicios de terceros. Su uso puede exigir una cuenta válida, una suscripción activa y conexión a internet.

¿Por qué elegir LG QNED evo MiniLED?

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ofrece una experiencia deportiva dinámica en una pantalla clara, con paneles impulsados por IA que muestran predicciones, análisis de jugadores y datos de la liga mientras se analizan la partida en tiempo real.

Gran calidad de imagen con la tecnología exclusiva de LG QNED MiniLED evo

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas vívidas y fluidas de movimiento multicolor similar a la pintura, mostrando una viveza de color mejorada certificada para un volumen de color al 100%.

Dynamic QNED Color Pro

Más de 1.000 millones de colores

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED destaca el Mini LED a través de una escena de acantilado costero dividido, comparando el LED convencional con negros más profundos y un contraste más refinado sobre texturas de roca en capas y detalles oceánicos para mayor claridad y profundidad.

Tecnología exclusiva con MiniLEDs

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con el galardonado multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica soporte para servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz de TV.

Más inteligente

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Más fácil

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Más seguro

Tecnología exclusiva de LG con más de 1.000 millones de colores, más precisos1

Los MiniLEDs de la tecnología exclusiva aportan mayor intensidad, contraste y brillo en la imagen. Esto, unido al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes, ofrece imágenes nítidas. Además, disfruta del 100% volumen de color ahora más preciso gracias a la tecnología Dynamic QNED Color Pro2

1. El volumen de gama de color de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI‑P3, según un estudio independiente realizado por Intertek.

2. Basado en un estudio interno comparando el modelo QNED EVO Mini Led AI con la gama QNED MiniLED AI.

Dynamic QNED Color Pro

Más de 1.000 millones de colores, ahora más precisos

Disfruta de colores más precisos, incluso en imágenes en movimiento gracias a la tecnología Dynamic QNED Color Pro. Los TV LG QNED evo MiniLED están certificados con el 100% volumen de color2) y ofrecen una gran precisión en la reproducción de los colores para que te sumerjas en tus contenidos.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas vívidas y fluidas de movimiento multicolor y similar a la pintura, con transiciones fluidas y un amplio rango de colores que supera al típico de las pantallas de puntos cuánticos.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas vívidas y fluidas de movimiento multicolor y similar a la pintura, con transiciones fluidas y un amplio rango de colores que supera al típico de las pantallas de puntos cuánticos.

Comprueba que tu TV esté certificado con el 100% volumen de color3)

Tecnología exlusiva de LG con MiniLEDs

MiniLEDs y 2.040 zonas DTM para una mayor intensidad, contraste y brillo

Los MiniLEDs y las zonas DTM trabajan juntos para controlar la luz con precisión, ofreciendo un contraste más nítido, mayor claridad y un mayor detalle.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más nítidos que el LED convencional en una escena de acantilados costeros divididos, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más nítidos que el LED convencional en una escena de acantilados costeros divididos, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para mayor claridad y profundidad.

*Las especificaciones de las zonas Mini LED y de atenuación pueden variar según las pulgadas, modelos y región. 

*Las imágenes anteriores se simulan con fines ilustrativos.

Procesador α7 Gen9 AI

Procesador de alta potencia (4K α7 Gen9)

El procesador α7 Gen9 IA está preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en las 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.

El procesador alfa 7 AI 4K Gen9 del LG QNED evo AI QNED80 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen 4K con mejor contraste y profundidad.

El procesador alfa 7 AI 4K Gen9 del LG QNED evo AI QNED80 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen 4K con mejor contraste y profundidad.

¿Por qué un TV inteligente de LG?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, mientras se hace cada día más inteligente con un hub de IA personalizado

Descubre más sobre LG webOS

El Smart TV webOS más fácil, inteligente y seguro1

1. webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Búsqueda avanzada con IA: Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que buscas y luego selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más completos y relevantes.6)

Obtén recomendaciones personalizadas de contenido

Al presionar el botón de IA de tu mando a distancia se activará AI Concierge para ofrecerte contenidos adaptados a tus intereses, basandose en lo que sueles ver y lo que te gusta.7)

¡El TV reconoce tu voz y te lleva a la página principal de tu perfil hecha a medida para ti!

En la página de inicio de tu perfil podrás tener todo a tu alcance: el tiempo, el calendario, los widgets e incluso tus alertas deportivas.8)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Más inteligente

Smart TV premiado por su seguridad: LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

El Smart TV más seguro

Las 7 Tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros con un almacenamiento de datos protegido, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizado y trasmisión segura de datos.

El Smart TV más seguro Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

El Smart TV que evoluciona a mejor cada año

El único sistema operativo que se renueva completamente cada año para que estrenes Smart TV hasta el 203110).

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu televisor LG está diseñado para durar con la protección LG Quad

Desde hardware hasta software, tu televisor LG protegido. Los condensadores integrados protegen el TV contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicio y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso tus datos se mantienen seguros y protegidos con LG Shield.

Mando Magic Pointer Remote

El único del mercado con puntero inalámbrico para una navegación más fácil11)

Controla tu televisor fácilmente con el mando Magic Pointer Remote. Cuenta con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento. Señala y clica para usarlo como un ratón aéreo o presiona el botón de IA para activar el control por voz.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Convierte tu casa en un estadio 

Predicciones deportivas con AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones del partido. Disfruta apoyando a tu equipo gracias a estos conocimientos generados por IA.12)

TruMotion

Movimiento adaptado a cada contenido

La IA identifica el contenido que estás viendo y TruMotion ajusta la calidad de imagen al movimiento para una experiencia de visualización natural con películas, deportes y más.

Alertas deportivas

No te pierdas nada de tus equipos favoritos

Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los calendarios de partidos, resultados y más de tu equipo.

Smart TV perfecto para gaming 

Partidas fluidas y rápidas 

Mayor fluidez con hasta 120 Hz Motion Booster13)

Disfruta la experiencia gaming con mayor fluidez VRR 60 Hz, duplicando hasta 120Hz gracias a Motion Booster, para llevar tus partidas al siguiente nivel.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras a alta velocidad con un inserto comparativo que resalta un movimiento más suave a través de Motion Booster 120, mientras soporta 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando un soporte optimizado para mandos Bluetooth y una jugabilidad responsiva.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con el LG Gaming Portal con un diseño de hub de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juego en una interfaz unificada que se amplía para ofrecer acceso a aplicaciones de juegos en la nube de Xbox, GeForce NOW y webOS.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un mando inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando un soporte optimizado para mandos Bluetooth y una jugabilidad responsiva.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED cuenta con el LG Gaming Portal con un diseño de hub de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juego en una interfaz unificada que se amplía para ofrecer acceso a aplicaciones de juegos en la nube de Xbox, GeForce NOW y webOS.
El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como tasa de refresco, latencia y modos visuales.
Respuesta inmediata con el mando Bluetooth

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta los juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con un mando Bluetooth de ultra baja latencia. De esta forma se reducirá el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido como el de un mando con cable.

Portal Gaming LG

Tu portal para los videojuegos

Descubre miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming16) y más. Encuentra fácilmente juegos para competir con otros jugadores a través del Modo Desafío.

Menú exclusivo gaming

Modifica fácilmente los ajustes del juego para adaptarlos a tus preferencias

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando el menú exclusivo gaming para un control rápido y en tiempo real. Ajusta la tasa de refresco, la latencia y el modo de juego para optimizar cada partida con facilidad.

Calidad de cine en tu hogar 

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED se muestra en un estudio mientras el director trabaja en un panel de control mientras edita una película mostrada en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED se muestra en un estudio mientras el director trabaja en un panel de control mientras edita una película mostrada en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER MODE

Disfruta las películas tal y como el director las creó

Vive el cine tal y como el director lo creó con el modo FILMMAKER que mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.17)

Diseñado para elevar tu espacio

Slim Design

Diseño fino que se integra en tu decoración

Elaborado con líneas minimalistas y detalles refinados, el perfil elegante de tu televisor aporta un toque sofisticado a tu hogar.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con diseño Slim está montado en la pared en un espacio de vida luminoso y abierto, con un perfil elegante que se integra perfectamente en el interior mientras exhibe una obra abstracta audaz y colorida.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000 contenidos artísticos

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras y contenidos de: The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Personaliza tu espacio con obras de arte que reflejen tu estilo.18)

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor simplemente usando el móvil. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia galería.22)

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel informativo

Mantente actualizado con un panel personalizado

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub.

Modo Galería

Cambia de la televisión al arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir en modo ahorro de energía incluso mientras muestra las obras seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático de brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.23)

Sensor de movimiento

Adaptado a tu localización

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.24)

LG Channels

Entretenimiento sin límite y gratis

Con +180 canales gratis para que disfrutes de tus contenidos favoritos y de más de 200 contenidos exclusivos 25)

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único sistema de control.

Control del hogar

Control inteligente del hogar con ThinQ

El Control del hogar reúne todos tus dispositivos inteligentes y permite conectarse, y controlar de forma fluida todos sus dispositivos inteligentes domésticos a través de ThinQ, Apple HomeKit o Google Home26)

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y barra de sonido sincronizados

Al sincronizar la TV con la barra de sonido LG, el sistema amplía la profundidad y la dirección del audio para tener una experiencia envolvente más completa.27)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con WOW Orchestra muestra músicos actuando en pantalla, mientras ondas sonoras superpuestas del televisor y la barra de sonido de abajo llenan el salón para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un mando mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Adaptado a multiples tipos de diversidad funcional 

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el Filtro de ajuste de color, una Guía de lengua de signos y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

 

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere cuenta LG y aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin la cuenta LG, solo están disponibles conexiones externas de dispositivos (por ejemplo, vía HDMI) y televisores terrestres/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ninguna comisión para crear una cuenta LG.

2)*El volumen de gama de color de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI‑P3, según un estudio independiente realizado por Intertek.

*Basado en un estudio interno comparando el modelo QNED EVO Mini Led AI con la gama QNED MiniLED AI.

 

3)*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

 

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

5)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

7)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

8)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

9)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

 

10)*webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

 

11)*Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

 

12)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

13)*El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 120 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. 

*Motion Booster duplica la tasa de refresco hasta 120 Hz en el modo Juego, a cambio de reducir la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

 

16)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

 

17)*FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

 

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

 

20)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

 

21)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

22)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

23)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

24)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

25)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

 

26)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

 

27)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

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Características Principales

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1455 x 841 x 67,9

  • DIMENSIONES Y PESOS - Peso del TV Sin Peana (kg)

    16,5

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESOS

  • Medidas Embalaje

    1580 x 950 x 162

  • Peso Embalaje (kg)

    22,4

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1455 x 841 x 67,9

  • Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    1455 x 904 x 269

  • Peana TV (AnxPr mm)

    1217 x 269

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    16,5

  • Peso del TV Con Peana (kg)

    16,7

  • Montura VESA (AnxAl mm)

    300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096731093

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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