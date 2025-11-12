Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED86 65 pulgadas 4K 2026

2)*El volumen de gama de color de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI‑P3, según un estudio independiente realizado por Intertek.

*Basado en un estudio interno comparando el modelo QNED EVO Mini Led AI con la gama QNED MiniLED AI.

3)*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

4)*Comparación frente al procesador LG α7 Gen9. Se observa un incremento de hasta el 10% en la potencia del procesador (TOPS), lo que se traduce en una mayor capacidad de cálculo y un desempeño más eficiente en las funciones avanzadas de procesamiento e IA.

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

6)*Debe activarse a través del menú de Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

9)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

10)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

11)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

12)*webOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

13)*Estudio interno realizado a fecha de 1/01/2025. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

14)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad ni responsabilidad por ninguna acción o decisión tomada en base a dicha información.

15)*El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 288 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.

*Motion Booster duplica la tasa de refresco hasta 288 Hz en el modo Juego, a cambio de reducir la resolución de 4K a 1080p. Las condiciones pueden variar según el entorno y la configuración del usuario.

17)*Xbox Cloud Gaming es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Su uso requiere una cuenta de Microsoft, una suscripción activa y conexión a internet.

18)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*El modo Ambient de FILMMAKER arranca automáticamente en AppleTV+ y la app Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

20)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Prueba gratuita de un mes disponible con acceso y registro de métodos de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que termine la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

21)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al emparejar datos con cada tipo de perfil.

22)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito te permite generar una sola imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza según las especificaciones de memoria del dispositivo.

23)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

24)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

25)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

26)*El soporte para ciertos canales LG varía según la región.

27)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y características soportados por 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debería hacerse a través de la app móvil ThinQ.

28)*El modelo de Suite de Sonido que se empareja puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Cuando se conecta a una barra de sonido, se soportan hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

30)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.