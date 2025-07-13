Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED9M inalámbrico 65 pulgadas 4K 2025
65QNED9MA6B EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED9M inalámbrico 65 pulgadas 4K 2025

65QNED9MA6B EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED9M inalámbrico 65 pulgadas 4K 2025

65QNED9MA6B
Vista frontal de un televisor LG QNED evo AI QNED9M. Logotipo de LG QNED evo AI en la esquina superior. El televisor LG QNED evo ofrece texturas coloridas similares a la pintura que se unen. Zero Connect Box en la esquina con el título “Zero Connect Box with 4K 144Hz wireless video & audio transfer”.
Zero Connect Box con sus correspondientes dimensiones de tamaño en milímetros.
Vista frontal y lateral del televisor LG QNED evo AI QNED9M 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
Una ballena nada hacia el espectador en una QNED9M colocada entre los corales del océano. El texto habla sobre cómo el detalles es impresionante con calidad 4K sin pérdidas visuales.
Un salón poco iluminado con una pantalla de juegos en el QNED9M. La Zero Connect Box está debajo de una mesa de centro. El texto habla sobre juegos ultrarreactivos 144Hz inalámbricos con baja latencia.
Hay tres iconos que representan las 3 ventajas de un televisor LG True Wireless. Sin problemas de ubicación, sin desorden, sin complicaciones. El texto habla de romper los límites de los televisores cableados y disfrutar de una configuración sin esfuerzo en un espacio abierto y despejado.
Salpicaduras de pintura de diversos colores brotan del suelo. Certificación 100% Color Volume a DCI-P3 por Intertrek. El título hace referencia a la nueva y exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG que te permite ver un color vívido en la pantalla.
Flor holográfica en 3D de diferentes tonos y matices sobre fondo negro. La definición y el detalle de la flor demuestran la capacidad del MiniLED de QNED para generar imágenes con un color, un brillo y un contraste excepcionales. El título hace referencia a cómo MiniLED mejora la claridad y proporciona un contraste excepcional.
Calidad de imagen 4K, gran calidad visual y sonido envolvente del procesador alpha 9 AI Processor Gen8
Una familia está sentada en un sofá orientado hacia un LG QNED TV montado en una pared sobre una LG Soundbar. Una niña que señala la pantalla que muestra dos delfines. El título hace referencia a cómo cada acción es más emocionante en una pantalla gigante.
El botón AI del mando a distancia AI Magic Remote de LG está resaltado. A su alrededor, se muestran las diferentes funciones a las que el usuario puede acceder mediante ese botón. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. El texto explica cómo el mando a distancia LG AI Magic Remote completa tu AI Experience gracias a su botón específico para IA y, además, indica que se puede utilizar como si fuera in ratón aéreo. Simplemente señala y clica.
Un televisor LG TV con un primer plano del mando a distancia AI Magic Remote de LG. El botón AI está resaltado y en un globo de texto se puede leer “sugiéreme una película que me guste”. En pantalla podemos ver el ícono del usuario E, demostrando así cómo AI Voice ID ha sido capaz de identificar qué usuario era y de darle recomendaciones personalizadas con tan solo oír su voz.
Primer plano de una pantalla de televisor LG TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.
En la pantalla de un televisor LG TV se muestra contenido de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante, para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario. El texto explica como Al Chatbot es capaz de entender y de ofrecer una solución a la consulta del usuario.
Una familia sentada en un sofá mirando hacia el LG QNED TV montado en una pared sobre una LG Soundbar. La Zero Connect Box está debajo de una mesa de centro.
Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca⁽¹⁾ con LG QNED evo MiniLED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 5.184 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 12 veces más preciso⁽²⁾ que ofrecen los MiniLEDs.
  • Experiencia realmente inalámbrica gracias a su módulo de conexiones ""Zero Connect""⁽³⁾: sin cables entre cualquier dispositivo externo y la pantalla, garantizado la misma calidad que conectado por cable y la baja latencia (certificado por AMD Freesync Premium).
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT⁽⁴⁾ Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados⁽⁵⁾: reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de gran potencia, ahora 1.7 veces más inteligente⁽⁶⁾ (4K α9 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 5.184 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con gran fluidez VRR (144 Hz)⁽⁷⁾, compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la mejor calidad de cine Dolby Vision y ATMOS; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz⁽⁸⁾.
Más

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)El control 12 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 75" y 86" comparado con los modelos con LED Direct.

(3)Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla del televisor y al módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect. 

(4)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(5)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(6)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(7)Según especifica el HDMI 2.1.

(8)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75"  (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (Por favor, incluid la fecha de la muestra) (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Insignia de los premios CES para Android Authority con lo mejor de CES 2025.

QNED9M

Amamos el valor que ofrece el televisor True Wireless QNED 4K de LG.

Insignia de los Premios a la Innovación CES con una mención honorífica 2025.

CES Innovation Awards - 2025 Premiado (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

True WirelessCalidad de la imagenSmart TV webOS 25 con IADiseñoSonido envolventeSiéntete el protagonista de tus contenidos

El único TV QNED inalámbrico del mundo(1)

Disfruta de la tecnología exclusiva LG QNED, con más de 1.000 millones de colores ahora inalámbrica. Experimenta una tecnología rompedora de la mano de LG QNED evo MiniLED, el único televisor QNED del mundo (1) con transferencia inalámbrica de vídeo y audio 4K a 144 Hz que crea nuevas formas ilimitadas de disfrutar de tu espacio.

(1)Fecha de lanzamiento abril 2025 .Se refiere a los televisores QNED con tecnología de conectividad inalámbrica de 4k de 120 Hz entre el televisor y la pantalla. Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla del televisor y al módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect. 

Primer plano de un QNED9M montado en una pared conectado a múltiples dispositivos. Los cables y dispositivos se desvanecen dejando solo el QNED9M montado en una pared. Se abre el plano para mostrar el QNED9M montado en un hogar moderno. La Zero Connect Box está en una mesa de centro.

Disfruta de la calidad 4K sin pérdidas visuales, con el rendimiento de siempre.

La tecnología Zero Connect con transferencia de vídeo y audio 4K a 144Hz te garantiza la experiencia de visualización. Descubre la mínima latencia con la calidad de siempre (1).

(1)Sin pérdidas visuales según los resultados de pruebas internas con ISO/IEC 29170-2 con rendimientos reales dependiendo de ajustes, condiciones del entorno y uso.

Una ballena nada hacia el espectador en una QNED9M colocada entre los corales del océano.

(1)Sin pérdidas visuales según los resultados de pruebas internas con ISO/IEC 29170-2 con rendimientos reales dependiendo de ajustes, condiciones del entorno y uso.

Disfruta de tus partidas con la tecnología inalámbrica y mínima latencia

 

 

Certificado para un rendimiento de juego fluido y sin interrupciones, incluso con la tecnología inalámbrica. Juega con 144Hz (1), AMD FreeSync Premium, XBOX Cloud Gaming y más.

Un salón poco iluminado con una pantalla de juegos en el QNED9M. La Zero Connect Box está debajo de una mesa de centro. El logotipo VRR y el logotipo 144Hz están visibles también.

Aparecen el logotipo VRR y otras certificaciones relevantes.

(1) Según especifica HDMI 2.1

Siente la libertad inalámbrica

Cambia libremente la colocación de los televisores QNED 9M de LG siempre que redecores o modifiques tu hogar con un simple movimiento del módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect.

Coloca tu TV donde quieras

Coloca tu TV LG QNED evo y diseña tu espacio como más te guste, con el módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect Box.

Sin cables(1)

Libertad de diseño de interiores sin cables entre tu TV y tus dispositivos externos.

Dispositivos conectados fácilmente

Con el módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect Box¹, no hay que complicarse la vida buscando puertos traseros o moviendo el televisor para conectar periféricos cuando quieras conectar tus dispositivos.

Diseña tu espacio como quieras gracias a la tecnología Zero Connect

Monta el televisor en la pared con menos complicaciones. Como la Zero Connect Box conecta otros dispositivos al televisor de forma inalámbrica, no necesitas hacer otras modificaciones en la pared.

Comparación lado a lado de un televisor cableado y un televisor True Wireless de LG en lo que respecta a la instalación. En el lado del televisor cableado, sería necesaria una obra adicional para intentar ocultar todos los demás dispositivos detrás de la televisión. La configuración liosa y los cables se siguen viendo por las separaciones. La etiqueta dice: instalación en la pared con costes adicionales. En el lado del televisor True Wireless de LG, el televisor está montado limpiamente en la pared. No se ven cables ni dispositivos. La etiqueta dice: instalación sin complicaciones y económica.

*Imágenes de pantalla simuladas.

(1) Zero Connect Box debe instalarse más abajo que el receptor inalámbrico del televisor. Los dispositivos deben estar conectados por cable a la Zero Connect Box.Se requiere conexión por cable tanto a la pantalla del televisor como a la Zero Connect Box.

Dynamic QNED Color

Tecnología exclusiva de LG con más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca (1)

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

Salpicaduras de pintura de diversos colores brotan del suelo.
Certificación de Intertek para un volumen de color del 100% en el espacio de color DCI-P3.

Certificación de Intertek para un volumen de color del 100% en el espacio de color DCI-P3.

100% de color certificado con LG QNED (1)

(1) El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

MiniLED con Advanced Local Dimming

Disfruta de la mejor tecnología LED de LG con MiniLEDs para una mayor precisión y nitidez de la imagen; con un análisis inteligente en 2.040 zonas

Flor holográfica en 3D de diferentes tonos y matices sobre fondo negro. La definición y el detalle de la flor demuestran la capacidad del MiniLED de QNED para generar imágenes con un color, un brillo y un contraste excepcionales.

*Las especificaciones pueden variar según las pulgadas, los modelos y la región. 

Procesador de gran potencia, ahora 1.7 veces más inteligente (1)

(1) Comparación frente al procesador α7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

El procesador  4K α 9 Gen8 con IA trabaja en 2.040 zonas independientes reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez

El procesador alpha 9 AI Processor Gen8 está ante un fondo oscuro. El interior brilla con una luz verde azulado que ilumina los circuitos del microchip que lo rodea. Las estadísticas de rendimiento son visibles. El procesamiento neuronal de la IA es 1,7 veces mayor, la NPU opera 1,7 veces más rápido, la CPU ofrece unos gráficos 2,1 veces mejorados, GPU.

(1) Comparado internamente con el procesador LG αlpha 7 con IA de la nueva gama de 2025.

Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro (1), el análisis inteligente que realiza el procesador en cada píxel

El TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones (2)

Unas líneas animadas cruzan la imagen opaca y casi gris de un loro en un bosque, como si una supercomputadora estuviera analizando los elementos del cuadro. Un láser traza la silueta del loro y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha y pasa a tener contraste, profundidad y una mejora del color.

(1) AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

(2) AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplica a QNED92, QNED9M y QNED85. La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

El Smart TV webOS 25 más inteligente, que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (1)

Descubre más

(1) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación más fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu TV y tu hogar⁽²⁾

(1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

(2) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.

Una familia de cuatro miembros está reunida frente a un televisor LG AI TV. La persona que sostiene el mando a distancia está rodeada por un círculo con su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. La interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenido personalizado.

AI Voice con reconocimiento de voz personalizado (1)

AI Voice ID reconoce la voz de cada usuario y ofrece recomendaciones de contenido personalizadas en cuanto se enciende el Smart TV.

*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NanoCell, and UHD TVs released from 2024 onwards.

*Voice ID is available for LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games, and PPW.

Pantalla de LG OLED TV con miniaturas de diferentes tipos de contenidos deportivos. Se ve el icono de LG AI. Se ve un texto que representa a una persona que utiliza AI Search, ¿qué partidos deportivos se emiten a las 8 en punto este sábado?

Pantalla de LG OLED TV con miniaturas de diferentes tipos de contenidos deportivos. Se ve el icono de LG AI. Se ve un texto que representa a una persona que utiliza AI Search, ¿qué partidos deportivos se emiten a las 8 en punto este sábado?

Resuelve tus dudas al momento con AI Search (2)

Haga preguntas y obtenga recomendaciones personalizadas que respondan sus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

En la pantalla de un televisor LG QNED se reproducen contenidos de ciencia ficción. A la izquierda de la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario comunica al chatbot que la pantalla está demasiado oscura y el chatbot ofrece soluciones a su petición.

En la pantalla de un televisor LG QNED se reproducen contenidos de ciencia ficción. A la izquierda de la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario comunica al chatbot que la pantalla está demasiado oscura y el chatbot ofrece soluciones a su petición.

Responde tus preguntas en tiempo real con el Chatbot con IA (1)

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y relojes del usuario. Junto al mando hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge pulsando brevemente el botón AI.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un televisor LG. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y relojes del usuario. Junto al mando hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge pulsando brevemente el botón AI.

AI Concierge

Botón de IA (1) para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

(1) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo. Algunas funciones pueden requerir suscripciones de pago.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Imágenes AI. Se muestra una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra una imagen apaisada que se mejora de izquierda a derecha.

Configuración de imagen personalizada con IA

Con AI Picture Wizard, el TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones.

Pantalla de un usuario pasando por el proceso de personalización del Asistente de Sonido AI. Se seleccionan una serie de iconos de clips de sonido. Se muestra a un cantante de jazz y a un saxofonista, con ondas sonoras que representan el sonido personalizado animadas a través del visual.

Configuración de sonido personalizada con IA

Con AI Sound Wizard el TV crea un perfil de sonido que más se adapta a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros.

Una persona está en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Una persona está en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Di “Hola, LG” y comienza a interactuar con tu televisor

La IA de tu televisor está siempre a punto para atender tus peticiones. No hace falta presionar ni un botón. Simplemente di “Hola, LG” y la IA comenzará a escuchar tus solicitudes.

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT ². Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€³. Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3) El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

LG TV con Home Hub en la pantalla. La interfaz de usuario muestra Google Home, ThinQ y otras conexiones de IoT, que demuestran lo fácil que es gestionar todos tus dispositivos inteligentes en tu televisor.

Controla tu hogar desde el menú de tu Smart TV

Gestiona tus electrodomésticos LG, junto con tus dispositivos Google Home y mucho más. Experimenta la máxima comodidad de controlar toda tu casa a través de un único e intuitivo panel de control.

*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi Matter. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial con ThinQ y Matter debe realizarse mediante la aplicación móvil ThinQ.

*El uso de la función de voz manos libres sin control remoto solo es posible con los procesadores alpha 9 AI y alpha 11 AI. Puede variar según el producto y la región.

Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

Una familia está sentada en un sofá orientado hacia un LG QNED TV montado en una pared sobre una LG Soundbar. Una niña que señala la pantalla que muestra dos delfines.

*QNED9M viene en un máximo de 86 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño ultrafino

Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Potencia la verdadera experiencia OLED(1) con una barra de sonido LG(2)

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el Smart TV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)La barra de sonido se adquiere por separado.

(1)La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

(2)WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

Encuentra la barra de sonido LG perfecta para tu TV

*Las características pueden variar según el modelo. Consulta la página de cada producto para ver las especificaciones detalladas.

Persona en su salón sosteniendo su teléfono. En la pantalla hay un icono de transmisión que muestra que se está reflejando la pantalla del teléfono en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y al lado la pantalla reflejada con estadísticas de jugadores.

Maximiza la diversión, divide la pantalla con Multi View

Saca el máximo partido a tu televisor con Multi View. Divide la pantalla en varias vistas independientes para disfrutar de entretenimiento multipantalla sin interrupciones.

*Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países.

La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

Más de 300 canales gratuitos

El servicio de streaming exclusivo de LG, LG Channels, te permite disfrutar de más de 200 canales gratuitos en tu TV

*El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

Sin costes. Sin contrato. Sin cables.

Solo tienes que sintonizarlo y empezar a ver tus contenidos sin preocuparte de costes ocultos ni de instalar un descodificador.

Smart TV con funciones gaming e ideal para cualquier contenido.

Accede a tus videojuegos desde Cloud Gaming(1): ahora con XBOX cloud; Geforce now; Utomik; Boosteroid; Luna; Blacknut y un menú exclusivo de Gaming.

Pantalla inicial del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

Siéntete el protagonista de tus contenidos

Vive la emoción de cada escena

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™(1) que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.

Dolby Atmos

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

*Imágenes simuladas.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

Hay televisores LG QNED92 y LG QNED85 uno al lado del otro. En sus pantallas aparecen coloridas obras que destacan la nueva tecnología de reproducción de colores vivos y vibrantes de LG QNED. También aparece el logotipo de todos los nuevos televisores LG QNED evo AI.

Hay televisores LG QNED92 y LG QNED85 uno al lado del otro. En sus pantallas aparecen coloridas obras que destacan la nueva tecnología de reproducción de colores vivos y vibrantes de LG QNED. También aparece el logotipo de todos los nuevos televisores LG QNED evo AI.

Descubre el nuevo QNED evo

Descubre el nuevo QNED evo Descubre más

1.Todas las imágenes son simuladas.

2.La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

3.Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

  • Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α9 Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

  • Dolby Atmos

    Si

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1456 x 846 x 49,9

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    23,6

Todas las especificaciones

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096353363

ACCESIBILIDAD

  • Alto Contraste

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Invertir colores

    Si

PICTURE (DISPLAY)

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

  • Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

DIMENSIONES Y PESOS

  • Medidas Embalaje

    1910 x 970 x 228

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1456 x 846 x 49,9

  • Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    1456 x 926/886 x 304

  • Peana TV (AnxPr mm)

    500 x 304

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    23,6

  • Peso del TV Con Peana (kg)

    27,0

  • Peso Embalaje (kg)

    37,8

  • Montura VESA (AnxAl mm)

    300 x 200

GAMING

  • Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • HGIG Mode

    Si

  • ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (Hasta 144Hz)

  • Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Mando a a Distancia

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italia)

  • Cable de Ailimentación

    Si (Desenchufable)

PROCESADO DE IMAGEN

  • Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α9 Gen8

  • Escalado por IA

    Super Escalado 4K con IA α9

  • Selección de Género IA

    Si (SDR/HDR)

  • Control de Brillo IA

    Si

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Tecnología de Atenuación

    Local Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Modos de Imagen

    10 modos

  • Auto Calibrado

    Si

  • AI Picture Pro

    Si

  • QMS (Quick Media Switching)

    Si

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    WebOS 25

  • Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si

  • Magic Remote Control

    Incluido

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Navegador web Libre

    Si

  • LG Channels

    Si

  • MultiPantalla

    Si

  • Siempre Lista

    Si

  • Compatible con Cámara USB

    Si

  • Funciona Con Apple Home

    Si

  • Home Hub

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • ID Voz

    Si

  • Google Home / Hub

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

AUDIO

  • Salida de Audio

    20W

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Canales

  • Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

  • Dolby Atmos

    Si

  • Sonido IA

    α9 AI Sound Pro (11.1.2 Virtual Up-Mix)

  • Diálogos Claros

    Si (Remasterizado de Dialogos con IA)

  • Calibración Acústica IA

    Si

  • WiSA Ready

    Si (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    Si

  • Sound Mode Share

    Si

  • Salida Simultánea de Audio

    Si

  • Bluetooth Surround Ready

    Si (Reproducción en 2 sentidos)

  • Codecs de Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • WOW Orchestra

    Si

RADIODIFUSIÓN

  • Recepción TV Digital

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satélite)

  • Recepción TV Analógica

    Si

CONECTIVIDAD

  • Salida HDMI

    3ud (Soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (Puerto 3)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada USB

    2ud (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 6)

  • Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ud

  • Ranura CI

    1x (Excepto UK, Irlanda)

  • Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

  • SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

ALIMENTACION

  • Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo en Stanby

    Under 0.5W

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

