Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 75 pulgadas 4K 2025
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED92 75 pulgadas 4K 2025

75QNED92A6A
Front view of LG QNED evo TV, LG QNED evo Al Logo on the top corner. LG QNED evo TV depicts colorful paintike textures coming together.
Características principales

  • Más de 1.000 millones de colores, ahora más intensos que nunca(1) con LG QNED evo MiniLED, la tecnología exclusiva de LG. Mayor nitidez, contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro en 2.040 zonas independientes y el control de la iluminación hasta 25 veces más preciso(2) que ofrecen los MiniLEDs.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(5) (4K α8 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con gran fluidez VRR (144 Hz)(6), compatible y certificado con AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la mejor calidad de cine Dolby Vision y ATMOS; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(7).
Más

(1)Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

(2)El control 25 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 77" vs QLED 4K de 75"  (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2023). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh (Por favor, incluid la fecha de la muestra) (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Ciberseguridad

Premio a la mejor innovación en Ciberseguridad

webOS Re:New Program

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

QNED MiniLED es una tecnología exclusiva de LG

(1) Mejora de la intensidad obtenida al comparar los paneles QNED de la gama de 2025 con los paneles QNED de gamas anteriores. La experiencia visual puede variar dependiendo del entorno y los tipos de contenido.

Calidad de imagenwebOS 25 con IADiseño Sonido LG en armoníaSiéntete el protagonista de tus contenidos

Procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente⁽¹⁾

⁽¹⁾  Comparación frente al procesador α7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

El procesador α8 AI 4K trabaja en 2.040 zonas independientes reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez.

El procesador alpha 8 AI Gen2 se ilumina en naranja y rosa, y de él salen rayos de luz coloridos. El título habla sobre cómo el procesador ofrece calidad 4K, colores impresionantes y brillo. El texto de la imagen dice aproximadamente 1.7 veces mayor procesamiento neuronal de IA (NPU) y 1.4 veces operación más rápida del CPU.

⁽¹⁾Comparado internamente con el procesador LG αlpha 7 con IA de la nueva gama de 2025.

Dynamic QNED Color Pro

Disfruta de una reproducción precisa de colores RGB con cobertura del 95% del espacio de color DCI-P3⁽¹⁾

⁽¹⁾ Basado en pruebas internas que certifican una cobertura del ≥95% del espacio de color DCI-P3, lo que garantiza una representación fiel y precisa de los colores en pantalla.

100% de color certificado con LG QNED evo⁽¹⁾

⁽¹⁾ El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de manera independiente por Intertek.

Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro ⁽¹⁾, el análisis inteligente que realiza el procesador en cada píxel

El TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones ⁽²⁾

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un loro en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del loro y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

⁽¹⁾ AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

⁽²⁾ AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplica a QNED92, QNED9M y QNED85. La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

Disfruta de una imagen más nítida y brillante gracias a MiniLEDs y Dynamic Tone Mapping Pro

Disfruta de la mejor tecnología LED, exclusiva de LG, con DTM Pro que analiza inteligentemente 2.040 zonas independientes y controla la iluminación con hasta 80 veces más precisión (1)

Se muestra una flor en plena floración. La pantalla se divide en dos para mostrar una cuadrícula superpuesta sobre el lado izquierdo de la flor, mientras que el lado derecho de la flor está en colores vivos de rojo, amarillo, azul y púrpura.

(1) El control 80 veces mayor de la iluminación se aplica a los modelos LG QNED de 65" comparado con los modelos con Local Dimming.

Precision Dimming Pro

La tecnología Precision Dimming ajusta cientos de zonas para ofrecerte imágenes más nítidas y revelar cada detalle oculto gracias a la atenuación local full array.

Una imagen de paisaje de una cueva con vistas a un cielo azul despejado dividida por la mitad, con la mitad de la imagen difuminada y la otra mitad en marcado contraste. Abajo a la izquierda hay una pequeña imagen de cómo se colocan las luces LED convencionales y a la derecha una pequeña imagen de cómo se colocan las luces QNED evo de forma más intrincada.

⁽¹⁾ Precision Dimming Pro aplica a 85/75/65QNED92 y Precision Dimming se aplica a 55QNED92.

* Imágenes simuladas

El Smart TV webOS 25 más inteligente, que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (1)

⁽¹⁾Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

⁽¹⁾ Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search (2)

Haga preguntas y obtenga recomendaciones personalizadas que respondan sus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

Responde tus preguntas en tiempo real con el Chatbot con IA(1)

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación fácil, cómoda y rápida⁽¹⁾. Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu Smart TV.

(1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

El LG AI Magic Remote en uso. Todo el escenario muestra lo fácil y conveniente que es el AI Magic Remote. La página de inicio de LG webOS es visible mientras aparece un cursor y hace clic en una miniatura específica. Esta llena la pantalla. Luego, se resalta el botón de IA en el control remoto.

On an LG QNED TV screen is the webOS 25 home page filled with apps and entertainment content. By the TV is the LG AI Magic Remote, the AI button is highlighted as if activated by the user's voice. A speech bubble is beside it, switching to my account.

Icono del botón AI. Es el logotipo exclusivo de LG AI.

Botón de IA ⁽¹⁾

Botón de IA⁽¹⁾ para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

Icono de guía fácil. Símbolo de una pantalla de TV con un signo de interrogación en el centro.

Fácil e intuitivo

Pulsa el botón y activa el asistente virtual fácil y rápidamente

Icono de Home Hub. Un símbolo de una casa en un círculo con puntos que representan conexiones inteligentes.

Personaliza tu experiencia

Controla todos tus dispositivos desde tu Smart TV

Icono de acceso rápido. Un símbolo de un dedo puntero tocando un símbolo para representar la comodidad y facilidad de uso.

Quick Cards

Acceso rápido desde la home a tus aplicaciones favoritas con las Quick Cards

⁽¹⁾ El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (2). Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis el Pack Smart TV PRO, valorado en 150€(3) con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2) Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

Máxima nitidez con todo detalle en gran pulgada

Cuanto más grande es el TV, más importante es la nitidez. Siéntete el protagonista de tus contenidos favoritos en un TV de gran pulgada con una nitidez y calidad de imagen increíble.

Una niña y un perro están sentados frente a un televisor LG QNED montado en una pared que muestra tres elefantes caminando hacia el exterior sobre una barra de sonido LG.

*QNED92 viene en un máximo de 85 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.

Diseño ultrafino

Un marco tan delgado que aporta elegancia a tu hogar

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro

⁽¹⁾ Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Tu experiencia de cine completa con tu barra de sonido LG⁽¹⁾

⁽¹⁾ La barra de sonido se adquiere por separado.

⁽¹⁾La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

⁽²⁾WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

Encuentra la barra de sonido de LG perfecta para tu TV

*Las características pueden variar según el modelo. Consulta la página de cada producto para ver las especificaciones detalladas.

Perfecto para gaming, ahora con XBOX Cloud Gaming (1)

Experimenta la rapidez y la fluidez de la partida con VRR 144Hz(2) y a su compatibilidad con FreeSync

⁽¹⁾El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

⁽²⁾100/86/75/65 pulgadas de QNED85 admiten 144 Hz, 55/50 pulgadas de QNED85 admiten 120 Hz. Según especificaciones del HDMI 2.1.

Dos imágenes de un coche en un videojuego, una al lado de la otra. Una muestra mucho desenfoque de movimiento. La otra, nítida y enfocada, muestra la alta frecuencia de imagen de LG QNED TV. El logotipo de VRR y el de 144 Hz aparecen en la esquina superior derecha.

*QNED92 incluye FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC y HGiG.

*QNED92 solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 144 Hz.

*HGiG es un grupo de empresas voluntarias de la industria de videojuegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y publicar directrices para mejorar la experiencia de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

Disfruta como si estuvieses en una sala de cine

Los TVs QNED de LG cuentan con el Modo Filmmaker que transmite con precisión la visión del director para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™⁽¹⁾ que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.

Dolby Atmos

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

⁽¹⁾ FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

*Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes anteriores son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

  • Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α8 Gen2

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Salida de Audio

    40W

  • Sistema de Altavoces

    2.2 Canales

  • Dolby Atmos

    Si

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1667 x 955 x 58,8

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    25,7

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

  • Tasa de Refresco

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color

PROCESADO DE IMAGEN

  • Procesador de Imagen

    Procesador 4K IA α8 Gen2

  • Escalado por IA

    Super Escalado 4K con IA α8

  • Dynamic Tone Mapping

    Si (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Selección de Género IA

    Si (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Tecnología de Atenuación

    Precision Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Modos de Imagen

    10 modos

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • AI Picture Pro

    Si

  • Auto Calibrado

    Si

  • QMS (Quick Media Switching)

    Si

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • HGIG Mode

    Si

  • Game Optimizer

    Si (Game Dashboard)

  • ALLM Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Tasa de Refresco Variable)

    Si (Hasta 144Hz)

  • Dolby Vision (4K 120Hz) Para Gaming

    Si

ACCESIBILIDAD

  • Alto Contraste

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Invertir colores

    Si

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    1667 x 955 x 58,8

  • Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    1667 x 1028 x 392

  • Medidas Embalaje

    2060 x 1103 x 164

  • Peana TV (AnxPr mm)

    1455 x 392

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    25,7

  • Peso del TV Con Peana (kg)

    26,3

  • Peso Embalaje (kg)

    36,7

  • Montura VESA (AnxAl mm)

    400 x 300

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096447383

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Sonido IA

    α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Diálogos Claros

    Si (Regulación Auto Volumen)

  • WiSA Ready

    Si (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    Si

  • Sound Mode Share

    Si

  • Salida Simultánea de Audio

    Si

  • Bluetooth Surround Ready

    Si (Reproducción en 2 sentidos)

  • Salida de Audio

    40W

  • Calibración Acústica IA

    Si

  • Codecs de Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Dirección de Altavoces

    Salida hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.2 Canales

  • WOW Orchestra

    Si

CONECTIVIDAD

  • HDMI Canal de Retorno de Audio

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Support

    Si (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ud

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio)

    1ud

  • Ranura CI

    1x (Excepto UK, Irlanda)

  • Salida HDMI

    4ud (Soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (Puerto 4)

  • Entrada RF (Antenna/Cable)

    2ud

  • Entrada USB

    2ud (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si (Wi-Fi 6)

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    WebOS 25

  • Compatible con Cámara USB

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • Siempre Lista

    Si

  • Navegador web Libre

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Google Home / Hub

    Si

  • Home Hub

    Si

  • Reconocimiento Inteligente de Voz

    Si

  • LG Channels

    Si

  • Magic Remote Control

    Incluido

  • MultiPantalla

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • ID Voz

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Funciona Con Apple Home

    Si

ALIMENTACION

  • Alimentación (Voltaje, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo en Stanby

    Under 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Mando a a Distancia

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italia)

  • Cable de Ailimentación

    Si (Desenchufable)

RADIODIFUSIÓN

  • Recepción TV Analógica

    Si

  • Recepción TV Digital

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satélite)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

