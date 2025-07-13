QNED y OLED son dos tecnologías de visualización diferentes, cada una de las cuales ofrece una experiencia visual única.

Para aquellos que desean colores más vivos y una mayor claridad, la tecnología QNED de LG, es una gran elección. QNED (Qualified Nano Enhanced Display) proporciona colores vivos y realistas gracias a la tecnología de color propia de LG, que añade varias soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. Los televisores QNED de LG son productos oficialmente calificados y en 2025, todas las series QNED están calificadas con un 100% de volumen de color*.

Con una amplia gama de tamaños de pantalla de gran tamaño, la tecnología QNED es perfecta para los aficionados al deporte, ofreciendo una experiencia de visualización potente y envolvente en una escala mayor.

LG OLED es la elección perfecta para los amantes del cine y para cualquiera que desee disfrutar de contenidos con una profundidad cinematográfica excepcional. Nuestro último procesador Alpha AI sigue impresionando, ofreciendo la imagen más brillante y negros perfectos, incluso con mucha luz. Perfect Black** y Perfect Color**, verificados por UL, mejoran el brillo y el contraste percibidos con colores precisos, tanto si hay mucha luz como si está oscuro a tu alrededor.

Además, LG OLED está validado por G-sync y FreeSync para un excelente rendimiento VRR, proporcionando imágenes impecables sin tearing ni tartamudeos.

Obtenga más información sobre las diferencias entre OLED y QNED en nuestra guía de compra.

*El volumen de color al 100% se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o superior al tamaño del volumen de color estándar DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

*Los modelos QNED y QNED evo de LG están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que incluye la sustitución de los puntos cuánticos. Display Color Gamut Volume (CGV) es equivalente o sobrepasa el CGV del espacio de color DCI-P3 según lo verificado independientemente por Intertek.

100% de volumen de color: todos los televisores QNED evo y QNED de 2025 y las series QNED99/90 de 2024.

**Las pantallas OLED de LG están verificadas por UL para un negro perfecto medido según la norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basada en un entorno de iluminación interior típico (de 200 lux a 500 lux).

El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

100% de fidelidad del color» y “100% de volumen de color según DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025.

LG OLED Display está verificado por UL para Perfect Color medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o mayor que el tamaño del volumen de color estándar DCI-P3 verificado independientemente por Intertek.