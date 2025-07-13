Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Mas de 100 Pulgadas Televisores LG QNED AI

Descubre nuestros televisores LG QNED, tecnología exclusiva de LG,

con más de 1.000 millones colores.

Sumérgete en el mundo de los únicos televisores que ofrecen la suma de las mejores tecnologías LED, con los colores más vivos y brillantes que te permitirán disfrutar de imágenes más nítidas.

Ayuda

Preguntas Frecuentes

P.

¿Qué es la tecnología TV QNED?

R.

La tecnología de Televisores QNED (Qualified Nano Enhanced Display) proporciona colores vivos y reales gracias a la tecnología de color propia de LG, que añade varias soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. Los televisores QNED de LG son productos oficialmente cualificados, todas las series de QNED 2025 están cualificadas al 100% de volumen de color*.

 

 

*Los modelos QNED y QNED evo de LG están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que incluye la sustitución de los puntos cuánticos.  Display Color Gamut Volume (CGV) es equivalente o sobrepasa el CGV del espacio de color DCI-P3 según lo verificado independientemente por Intertek. 

100% de volumen de color: todos los televisores QNED evo y QNED de 2025 y las series QNED99/90 de 2024.

P.

¿Qué es QNED evo TV?

R.

QNED evo es la gama alta de de la tecnología QNED de televisores premium LG. 

La gama QNED evo no solo cuenta con la certificación 100% Color Volume*, sino que también está equipada con MiniLEDs controlados con precisión por el nuevo procesador Alpha AI y soporta hasta VRR 144Hz**, tal y como certifica FreeSync, proporcionando una experiencia visual fluida y sin latencia, ofreciendo un valor diferencial al cliente.

 

*Los modelos QNED y QNED evo de LG están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que incluye la sustitución de los puntos cuánticos.  Display Color Gamut Volume (CGV) es equivalente o sobrepasa el CGV del espacio de color DCI-P3 según lo verificado independientemente por Intertek. 

100% de volumen de color: todos los televisores QNED evo y QNED de 2025 y las series QNED99/90 de 2024.

**Excepto QNED serie 85 2025 55"/50» 

(Nativo y VRR : 120Hz)

P.

¿Cuáles son las ventajas de QNED TV?

R.

Estas son las ventajas de los televisores QNED:

 

Color mejorado: Toda la última gama de televisores QNED de LG incorpora Dynamic QNED Color* y cuentan con la certificación 100% Color Volume*, lo que proporciona colores más vivos y precisos. LG QNED soporta hasta VRR 144Hz**, certificado por AMD FreeSync premium, asegurando visuales suaves e impecables sin retrasos.

 

Experiencia hiperpersonalizada: QNED evo y QNED están equipados con el NUEVO procesador AI que ofrece una calidad de imagen vívida, sonido optimizado y una experiencia de visualización verdaderamente personalizada.

Funcionalidades LG AI TV :

① Reconoce tu voz 

② Recomienda contenidos adaptados a tus preferencias

③ Responde a tus preguntas

④ Resuelve dudas relacionadas con tu experiencia

⑤ Ajusta la configuración de imagen y sonido a tu gusto

 

Todo ello conectado a la perfección y mejorado por el AI Magic Remote.

 

Diversos tamaños de pantalla y diseño más fino: El diseño es ahora aún más delgado, y los televisores QNED están disponibles en una gama más amplia de tamaños de pantalla, desde un enorme 100 «a 43», permitiendo a los clientes encontrar el ajuste perfecto para su espacio y necesidades.

 

*Los modelos QNED y QNED evo de LG están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que incluye la sustitución de los puntos cuánticos.  Display Color Gamut Volume (CGV) es equivalente o sobrepasa el CGV del espacio de color DCI-P3 según lo verificado independientemente por Intertek. 

100% de volumen de color: todos los televisores QNED evo y QNED de 2025 y las series QNED99/90 de 2024.

**Excepto QNED serie 85 2025 55"/50» 

(Nativo y VRR : 120Hz)

P.

¿Cuál es la diferencia entre OLED y QNED?

R.

QNED y OLED son dos tecnologías de visualización diferentes, cada una de las cuales ofrece una experiencia visual única. 

 

Para aquellos que desean colores más vivos y una mayor claridad, la tecnología QNED de LG, es una gran elección. QNED (Qualified Nano Enhanced Display) proporciona colores vivos y realistas gracias a la tecnología de color propia de LG, que añade varias soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. Los televisores QNED de LG son productos oficialmente calificados y en 2025, todas las series QNED están calificadas con un 100% de volumen de color*.

 

Con una amplia gama de tamaños de pantalla de gran tamaño, la tecnología QNED es perfecta para los aficionados al deporte, ofreciendo una experiencia de visualización potente y envolvente en una escala mayor. 

 

LG OLED es la elección perfecta para los amantes del cine y para cualquiera que desee disfrutar de contenidos con una profundidad cinematográfica excepcional. Nuestro último procesador Alpha AI sigue impresionando, ofreciendo la imagen más brillante y negros perfectos, incluso con mucha luz. Perfect Black** y Perfect Color**, verificados por UL, mejoran el brillo y el contraste percibidos con colores precisos, tanto si hay mucha luz como si está oscuro a tu alrededor. 

Además, LG OLED está validado por G-sync y FreeSync para un excelente rendimiento VRR, proporcionando imágenes impecables sin tearing ni tartamudeos.

 

Obtenga más información sobre las diferencias entre OLED y QNED en nuestra guía de compra.

 

*El volumen de color al 100% se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o superior al tamaño del volumen de color estándar DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek. 

*Los modelos QNED y QNED evo de LG están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que incluye la sustitución de los puntos cuánticos.  Display Color Gamut Volume (CGV) es equivalente o sobrepasa el CGV del espacio de color DCI-P3 según lo verificado independientemente por Intertek. 

100% de volumen de color: todos los televisores QNED evo y QNED de 2025 y las series QNED99/90 de 2024.

**Las pantallas OLED de LG están verificadas por UL para un negro perfecto medido según la norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basada en un entorno de iluminación interior típico (de 200 lux a 500 lux). 

 El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización. 

100% de fidelidad del color» y “100% de volumen de color según DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025.

LG OLED Display está verificado por UL para Perfect Color medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o mayor que el tamaño del volumen de color estándar DCI-P3 verificado independientemente por Intertek.

P.

¿Cuál es el mejor TV LG QNED?

R.

Para Calidad de imagen - QNED92

La serie de Televisores LG QNED92 ofrece imágenes impresionantes y brillantes con MiniLEDs, junto con los colores más vivos de la gama QNED 2025 a través de Dynamic QNED Color Pro. Precision Dimming Pro mejora los detalles y crea una imagen realista con percepción de profundidad.

 

Lo mejor para pantallas grandes - QNED85

Con colores ricos y vivos potenciados por MiniLEDs, QNED85 ofrece una gama de opciones de tamaño -de 50 a 100 pulgadas- que lo convierten en la mejor opción para aquellos que desean una experiencia de cine en pantalla grande en casa. Su amplia gama de pulgadas garantiza un ajuste perfecto para todo espacio y necesidad.

