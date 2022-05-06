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全球首部42吋OLED電視 — LG OLED evo C2系列登場
把OLED 自發光科技破天荒帶到更小尺寸屏幕 貼合更多香港不同生活場景
率先於5月6日至15日進行預售
送出價值港幣$1000 NowE禮品卡乙張以及全新LG Tone Free FP5耳機
全球首部42吋OLED電視— LG OLED evo C2系列登場
把OLED 自發光科技破天荒帶到更小尺寸屏幕 貼合更多香港不同生活場景
率先於5月6日至15日進行預售
送出價值港幣$1000 NowE禮品卡乙張以及全新LG Tone Free FP5耳機
圖片下載: https://bit.ly/3LUlCd4
香港，2022 年 5 月 6日 － LG 電子香港 (LG) 作為連續9年全球OLED電視的銷量冠軍[1]，一直致力研發超越市場標準的屏幕技術。今天，LG再次突破科技界限，把OLED技術引進到更小尺寸屏幕，帶來全球首部42吋OLED電視LG OLED evo C2，更貼合香港不同家居場景的需要。不論是小型公寓(Studio Flat)，或於臥室和書房使用，用家都能從設計極具藝術感的LG OLED evo C2體驗細緻高動態畫面，並透過其全新 webOS 22系統，享受不同的串流平台及服務帶來的樂趣。全新LG OLED evo C2將於5月6日至15日進行預售，凡於預售期內入手42吋型號即有機會獲得價值港幣$1000 NowE禮品卡乙張和全新LG Tone Free FP5耳機，數量有限，送完即止。
全球首部42吋OLED電視突破科技界限 蝸居無阻生活質素要求
LG獨家研發的OLED自發光技術能在任何光線狀況下實現極致深黑，呈現清晰對比度，讓影像畫面更真實鮮明。雖然把OLED技術應用到更小屏幕將增加產品研發的複雜性，但是LG沒有因此而停步。全新LG OLED evo C2系列除了提供大尺寸的屏幕選擇，LG更憑藉OLED技術優勢，帶來全球首部42吋OLED電視。以僅170mm超薄機身(連座檯架)結合到42吋屏幕，能彈性融入不同家居大小和環境，特別適合剛入手小型公寓(Studio Flat)的年輕情侶或新婚夫婦，自由享受OLED自發光科技所帶來的出色圖像質素。
完美融入睡房及書房設計 從42吋OLED屏幕享受最近0.9米觀賞距離的臨場感
配備第五代 α9 人工智能影像處理器的LG OLED evo C2系列，能配合AI Picture Pro的運算法單獨增強背景和主要物件，與影像資料庫內過百萬個數據進行比對後自動選擇最佳畫面設定。其亮度提升技術結合第五代 α9 人工智能影像處理器能讓影像處理達至更高層次。全新Dynamic Tone Mapping Pro能更深入調整畫面，精準調控全屏幕上5,184個單元，以獨立分析和處理光暗度以及色彩表現，為每個細節賦予更鮮明生動的HDR效果。
除了能呈現層次感極高的動人影像外，LG更透過把OLED科技應用到42吋電視屏幕，大幅縮減最近觀賞距離到約0.9米，讓臨場感更高的電影和電玩享受不再局限於特定距離。加上LG OLED技術獲國際機構德國TÜV Rheinland及美國UL[2]認證為低藍光、無閃爍和有效消除令人不適的眩光，用家現能輕鬆把LG OLED evo C2系列安放到臥室或書房中，以最近距離享受最佳畫質，增加刺激感之餘也無懼眼睛疲勞。
身臨其境的環迴立體和極致遊戲配備 你的真正個人專屬電影院
第五代 α9 人工智能處理器將雙聲道音訊向上混音，轉化成虛擬7.1.2聲道音訊，再配合Dolby Vision IQ 及 Dolby Atmos，LG OLED evo C2系列能帶來仿如親臨現場的質感。其新一代 AI. Sound Pro能深度學習並分析影片中的聲音類型和識別音頻來源，再配合AI聲學調音功能和專業清晰語音，畫面與聲音能自動按家居環境度身訂造至最佳效果，享受影院級的電影觀眾體驗。
電競場上釋放遊戲潛能 強化沉浸式遊戲氛圍
同樣獲得德國TÜV Rheinland認證為High Gaming Performance Gold[3]的LG OLED evo C2系列是首部支援120Hz Dolby Vision Gaming 4K的電視，配備0.1毫秒反應時間，並兼容Nvidia® G-Sync® 及AMD FreeSync Premium，能帶來更流暢逼真的遊戲表現。此外，除了由VRR和ALLM以匹配幀速率變化和減少畫面撕裂外，LG OLED evo C2系列也支援 HGiG規格，並通過HDMI 2.1認證，能完美呈現遊戲創作者的期望。
支援多個串流平台以及連接功能 性價比極高的換機首選
LG一向緊貼市場需求，全新LG OLED evo C2內置為電視度身訂造的webOS智能系統，用家能輕鬆使用LG Magic Remote於Netflix、Disney+、Apple TV+、YouTube 等熱門串流平台，以及其他本地串流服務如ViuTV、Viu及NowE等欣賞不同娛樂節目，是升級家中舊式電視的不二選擇。LG OLED evo C2更支援 AirPlay 2和HomeKit，用家可以從 iPhone、iPad 或Mac 進行串流、分享或展示內容。這款開創性的產品集智能、娛樂、多樣性於一身，為空間有限的用家提供無限觀看性。
推出日期及售價
LG OLED evo C2即日於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下:
型號
建議售價
預售日期
42吋LG OLED evo C2
$12,980
5月6日至15日
*於預售期間購買42吋LG OLED evo C2，即送NowE 禮品卡乙張 (價值HK$1,000) 和全新LG Tone Free FP5耳機。
2022 LG OLED evo C2系列產品主要規格：
螢幕尺吋
83 / 77 / 65 / 55 / 48 / 42
屏幕技術
4K OLED evo
顯示
像素自發光技術．完美色彩．10 億豐富色彩．完美純黑．完美可視角度
影像
α9 Gen5 AI Processor 4K．專業人工智能影像．人工智能影像倍線技術．人工智能亮度控制．專業動態色調配對
4K 影院級 HDR
Dolby Vision IQ with Precision Details．HDR10 Pro．HLG
電競體驗
4K 120FPS．G-SYNC Compatible．FreeSync Premium．VRR．ALLM．HGiG
音效
杜比全景聲 Dolby ATMOS 2.2 ch．40W (超低音 Woofer: 20W)*．
前向式聲音支架 Front Firing Stand [83 / 48]
* Dolby ATMOS 2.0 ch．20W [42]
人工智能電視
webOS with Magic Remote．LG ThinQ IoT
連接
HDMI 2.1 x 4．eARC．USB x 3．LAN．光纖輸出 Optical Out．
無線連接
802.11ac．Bluetooth 5.0．Apple AirPlay 2 & Homekit．Miracast
機身連座檯架尺寸 (W x H x D)
[83] 1851 x 1092 x 279 mm
[77] 1711 x 1035 x 243 mm
[65] 1441 x 879 x 215 mm
[55] 1222 x 756 x 215 mm
[48] 1071 x 650 x 251 mm
[42] 932 x 577 x 170 mm
配件
[所有尺吋] 可選購活動掛牆架
[1] 數據來自Omdia 2013-2021 年的單位出貨量。
[2] LG OLED 電視機獲 TÜV-Eyesafe 認證為低藍光顯示器。LG OLED 電視屏幕獲 UL 認證為 Flicker Free 無閃爍顯示器。LG OLED 電視比 LG LED 電視較低藍光輸出。
[3] 除 LG OLED A 系列外，全線 LG OLED 2022 電視系列均獲得 High Gaming Performance Gold (TÜV) 認證。
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