“LG Anyák napi nyereményjáték” promóciós és adatkezelési szabályzat

Az “LG Anyák napi nyereményjáték” promóciós szabályzata, részvételi feltételei







KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT.







1. A Promóció szervezője

A nyereményjáték szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., adószám: 10790386-2-44, a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet (továbbiakban: Promóció). A Promóció lebonyolítását és adatkezelését az LG Electronics Magyar Kft. (továbbiakban: Szervező) végzi.



2. Részvételi feltételek

A Promócióban kizárólag magyarországi lakcímmel, valamint a magyar hatóságok által kiállított, érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (”Résztvevő”) vehet részt az alábbi feltételeknek megfelelően, aki a 3. pontban írt időtartam alatt teljesíti az 5. pontban ismertetett Promócióban való részvétel követelményeit.



A Résztvevő feladata, hogy a Promóció felhívásában és jelen Játékszabályzatban megfogalmazott feltételeket teljesítse. A Résztvevő a feltételek teljesítésével már elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt:”Feltételek”), valamint a Szervező rendelkezésére bocsátja a (4. pontban meghatározott) Vásárlás, vagy Kvíz kitöltés során megadott adatait.



A Promócióból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Résztvevők a Vásárlás, vagy Kvíz kitöltés során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.



A Vásárlásokat, vagy Kvíz kitöltéseket a Feltételekben meghatározottak teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Feltételeknek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely LG Electronics Magyar Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.



Egy Résztvevő a Promócióban kizárólag egy darab Kvíz kitöltéssel és / vagy egy darab Vásárlással jogosult részt venni.



3. A Promóció Időtartama

A Promóció 2026. április 27. - 2026. május 4. között kerül megrendezésre.

Ebből az LG Webáruház Vásárláshoz kötött promóciója 2026. április 30. 12:00 - 2026. május 4. 16:00 között kerül megrendezésre.



4. A Promóció menete

1) A Szervező meghirdeti a Promóciót a https://www.lg.com/hu/anyak-napi-nyeremenyjatek weboldalon, az 5. pontban meghatározottak szerint

2) A Résztvevő részt vesz a Promócióban, ha vásárol a https://www.lg.com/hu/anyak-napi-villamakcio promóciós oldalon meghirdetett termékek közül legalább egy darabot az adatai megadásával és a termék kiszállítását követő 14 napon belül indoklás nélkül nem áll el a termék vásárlásától. (a továbbiakban: „Vásárlás”)

3) A Résztvevő részt vesz a Promócióban, ha kitölti a https://www.anyak-napi-kviz.lg.hu promóciós oldalon lévő Anyák napi nyereményjáték kvízt az adatai megadásával (a továbbiakban: „Kvíz kitöltés”)

4) A Szervező 2026. május 22-én kisorsolja a nyertest, majd értesíti és egyeztet a nyeremény átvételével kapcsolatban

5) A nyertes Résztvevő egy terméket választhat a 6. pontban felsorolt négy termék közül, amelyet a Promóció sorsolását követően megnyer.



5. A Promócióban való részvétel feltételei

Az a Résztvevő, aki a 2026. április 30. 12:00 és 2026. május 4. 16:00 közötti időszakban vásárol a https://www.lg.com/hu/anyak-napi-villamakcio promóciós oldalon meghirdetett termékek közül legalább egy darabot az adatai megadásával és a termék kiszállítását követő 14 napon belül indoklás nélkül nem áll el a termék vásárlásától, és / vagy 2026. április 27. - 2026. május 4. között kitölti a https://www.anyak-napi-kviz.lg.hu promóciós oldalon lévő Anyák napi nyereményjáték kvízt az adatai megadásával részt vesz egy sorsoláson, amely során a Résztvevő megnyerheti a 6. pont szerint felsorolt nyeremények egyikét. Amennyiben a Résztvevő mindkét feltételt teljesíti (termék vásárlása és kvíz kitöltése), úgy dupla eséllyel vesz részt a sorsoláson.



A Vásárlás, vagy Kvíz kitöltés során az alábbi adatokat kell megadnia minden Résztvevőnek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefonszám.



A Szervezőnek joga van csalás, vagy hamisítás gyanújának felmerülése esetén a Résztvevőnek a Promócióból történő azonnali kizárására. A Szervező kizárási döntése nem kérdőjelezhető meg.



6. Nyeremények

• 1 db LG OLED evo AI 55” C5 TV - OLED55C5ELB vagy,

• 1 db LG Gőzös mosó-szárítógép AI DD technológiával - F4DR711S2BA vagy,

• 1 db 39” UltraGear OLED monitor - 39GX90SA-W vagy,

• 1 db LG CordZero A9T porszívó - A9T-PRIME1C.



Amelyek közül 1 darab kerül az 1 darab nyertes részére átadásra, azaz a kisorsolt nyertes szabadon választhat 1 terméket a fent felsoroltak közül.



A nyeremény készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vagy egyéb termékre nem váltható át. A nyeremény más személy részére nem átruházható.



7. Résztvevő értesítése, Nyeremény átadása

A nyertest legkésőbb a Promóció lezárását követő 30 napon belül értesíti Szervező a nyereményéről.

A Résztvevőt a Szervező a Vásárlás, vagy Kvíz kitöltés során megadott e-mail címen, vagy telefonszámon értesíti. Amennyiben a Résztvevő az értesítést követő 5 napon belül az értesítésre nem válaszol, vagy a nyereményt az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a nyereményre a továbbiakban nem lesz jogosultak. A Szervező kizárja a Promócióból azt a Résztvevőt, akinek nyereményét a Résztvevő részére azért nem lehet átadni, mert a Vásárlás során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Vásárlás egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.



Abban az esetben, ha egy Résztvevő a megkeresésre 5 napon belül nem reagál, vagy a nyereményét nem veszi át, a nyeremény újrakiosztásra kerül egy másik kisorsolt Résztvevőnek.



A nyeremény esetleges adó és járulék vonzatát a Szervező viseli.



A nyereményt a Szervező a nyertes otthonába szállíttatja.



8. Információ a Promócióról

A Promóciókkal kapcsolatos információk és jelen hivatalos Játékszabályzat megtalálhatóak a(z) LG Electronics Magyar Kft. által létrehozott https://www.lg.com/hu/anyak-napi-nyeremenyjatek és https://www.lg.com/hu/anyak-napi-villamakcio weboldalakon. A Szervező fenntartja a jogát jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására.



9. Adatvédelem

Csak úgy, mint a Promócióban való részvétel, az adatszolgáltatás is önkéntes. Az Adatok kezelését és feldolgozását a Szervező a Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója (https://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato) valamint a Szabályzathoz kapcsolódó Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “LG Anyák napi nyereményjáték” –hoz című dokumentumban foglaltaknak megfelelően végzi.



10. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Résztvevő a nyereményt nem veszi át az előre egyeztetett időpontig és egyeztetett módon, úgy további kézbesítésre nincs lehetőség, valamint a nyereményt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.



Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését, visszavonását is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.



Szervező a Promóció kapcsán a felelősségét - a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben – kizárja.



A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevők valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy vásárlásából, vagy kvíz kitöltéséből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Promócióra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt terheli.



A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Promócióban való részvétellel és a Promóciókkal összefüggésben, továbbá a Promóció vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.



Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Promóció idő előtti befejezésére kerülne sor.



Résztvevő a Promócióban való részvételével jelen Játékszabályzatot, valamint a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatást kifejezetten elfogadja, az adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.



Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szervező weboldalán megtalálható LGE Szolgáltatások Szerződési Feltételek irányadók.

Kelt: Budapest, 2026. április 27.

LG Electronics Magyar Kft.