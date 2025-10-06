Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HASZNOS TANÁCSOK
9 módszer a 360 fokban forgatható érintőképernyős monitor használatára
A mobileszközök, televíziók, táblagépek és monitorok szinte minden háztartásban megtalálhatóak, de nem mindegyikük alkalmas a ház körüli összes feladatra. Ezért a 360 fokban forgatható érintőképernyős monitor1 nagyszerű kiegészítő bármely otthonba, hiszen rendkívüli sokoldalúsága és többfunkciós képességei ideálissá teszik számos mindennapi feladathoz.
Olvass tovább és fedezd fel, hogyan forradalmasíthatja a forgatható érintőképernyős monitor a mindennapjaid.
Receptek olvasása érintés nélkül a konyhában
Elmúltak azok az idők, amikor több szakácskönyvet kellett átlapoznod egyetlen receptért.
Főzz 32 hüvelykes érintőképernyős digitális segítővel
Az internet mostanra a végtelen lehetőségek tárháza, és akár lépésenkénti útmutató videókat is megnézhetsz. Ráadásul a nagy, 32 hüvelykes 4K érintőképernyővel még könnyebb az útmutatók és receptek követése főzés vagy sütés közben, bárhol is legyél. Ezért igazán hasznos az LG Smart Monitor Swing a konyhában.
Mozgasd magaddal a képernyőt
Mobilitása (a gördülő állvány révén) és rugalmas (dönthető és forgatható) pozícionálása révén a képernyő veled mozoghat a konyhában, a portré mód pedig kiváló választás hosszú és részletes receptek esetén.2 (a link angol nyelvű oldalra vezet)
Emeld új szintre a kényeztetést – nézd a fürdőkádban
Nincs is jobb egy meleg fürdőnél egy hosszú, fárasztó nap végén. Az LG Swing monitorral a pihenés módját is te alakíthatod.
Növeld egyszerűen telefonod képernyőjét 32 hüvelykre
Legyél akár a teraszon, a télikertben vagy a nappaliban, az Apple vagy Android telefonod AirPlay2, illetve a Képernyőmegosztás által egyszerűen, eszközváltás nélkül hozzáférhetsz a telefonod tartalmához egy extra nagy méretű érintőképernyőn.3
Állítsd be a képernyőt és az állványt, hogy kényelmesen lásd
A táblagép vagy a mobiltelefon helyett mozgasd magaddal könnyedén a 32 hüvelykes képernyőt, és egy sor hangutasítással elérhető tartalomhoz férsz hozzá. Biztos lehetsz benne, hogy eszközöd még a fürdőben is száraz és szem előtt marad.
Egészítsd ki hálószobád állítható képernyővel
Ha szívesen böngészel a közösségi médiában, vagy szeretsz filmet nézni a kényelmes ágyadból, egy kis képernyő nem elég. Telefonunk vagy táblagépünk órákon át tartó nézése ugyanis szemfáradtsághoz vezethet.
Válassz szembarát monitort
Az LG Swing elegáns kialakításával elkerülhető a szabványos, falra szerelt TV ormótlan, robusztus megjelenése. Sőt, a 32 hüvelykes 4K képernyő fényerő-szabályozása érzékeli a szobád fényforrásait, és automatikusan beállítja a képernyő fényerejét az éles és tiszta vizuális megjelenítés érdekében, legyen épp nappal vagy éjszaka.4
A kábelek ne legyenek útban
A kábelek miatt sem kell aggódnod, mivel a monitor adapterrel rendelkezik, amely az állványban van elrejtve, és a masszív görgős kerekekhez vezet.5 Így még az elektronikai eszközeid is tökéletesen illeszkednek otthonod belső elrendezéséhez.
Maradj kapcsolatban más eszközökkel az LG ThinQ segítségével
Az LG Smart Monitor Swinggel még kényelmesebb az élet, hiszen más okoseszközökhöz is egyszerű csatlakozást biztosít.
Kezeld a készülékeidet nagy képernyőről
Ha már rendelkezel más LG készülékekkel, valószínűleg tudod, hogy kell használni az LG ThinQ-t a telefonodon. Az LG Swing segítségével magasabb szintű okos otthoni kompatibilitást nyújtunk az értesítések nyomon követésével, okos diagnosztikával, feladatütemezéssel és sok egyéb funkcióval.6
Csatlakoztass külső eszközöket az LG Swing-hez a ThinQ Home Dashboard segítségével
Egy másik hasznos funkció, hogy megoszthatod a képernyőket a monitor és az okoseszközök, például telefonok és televíziók között. Ezek a ThinQ Home Dashboardon keresztül érhetők el, amely lehetővé teszi, hogy könnyen ellenőrizd és kezeld az összes LG készüléked és eszközöd állapotát egy képernyőn.7
Dolgozz otthonról kényelmesen
A nagymértékben állítható állványnak és a gördülő alapnak köszönhetően az igényeidhez igazíthatod a beállítást.
Görgess nagy képernyőn egér vagy érintőpad nélkül
Az érintőképernyő és az intuitív vezérlők által könnyebb lesz az alkalmazásokkal való interakció, illetve a dokumentumok annotálása, mintha egérrel vagy billentyűzettel tenné. És a webOS hozzáféréssel, amely az LG TV-k és okos képernyők beépített okos operációs platformja, az LG Swing felhasználók közvetlen hozzáférést kapnak a termelékenységi eszközökhöz – például a forgatható érintőképernyős monitor távoli asztalként történő használatával.
Dolgozz otthonról, számítógép nélkül
A webOS segítségével távolról is hozzáférhetsz a számítógéphez és a felhő alapú számítógéphez a Távoli számítógép kapcsolattal. Ez a funkció lehetővé teszi számos otthoni irodai szolgáltatás, például videókonferencia és felhőalapú alkalmazások használatát, – mindezt számítógép nélkül.
Élvezd a 4K-t minden szobában
Soha nem volt ilyen könnyű TV-műsorokat, filmeket, sporteseményeket vagy YouTube videókat nézni nagy képernyőn a ház minden részén.
Vidd a 4K érintőképernyős monitorodat egyik szobából a másikba
Az LG Swing képernyő ugyanis bárhova könnyen mozgathat, és egy 4K felbontású (3840 x 2160 pixel) UHD IPS monitorral büszkélkedhet. A diszkrét kábeltároló megkönnyíti a gördítést az otthonod bármely részében, akár ágyban szeretnél Netflixet nézni, vagy csak állítsd a munkaállomásodat az aktuális fényviszonyokhoz, de ha úgy érzed, egyszerűen ossz meg egy Youtube videót 4K-ban.
Nézd kedvenc tartalmadat bárhol az otthonodban
Az LG Smart Monitor Swing segítségével zökkenőmentes hozzáférést élvezhetsz számos tartalomhoz olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV és az ingyenes LG Channels.2 (a link angol nyelvű oldala vezet)
Az LG Swing monitor számos okos funkcióval rendelkezik, amelyek tökéletes társsá teszik a feladataidhoz.2 (a link angol nyelvű oldalra ezet)
- Böngéssz az interneten az integrált alkalmazásokból vagy kedvenc harmadik féltől származó eszközeiddel és programjaiddal
- Válts könnyedén a készülékek között, mivel ha egyszer párosítva vannak, a telefonod és az LG Swing ugyanazt a tartalmat jelenítheti meg zökkenőmentesen, amíg ugyanazon a Wi-Fi hálózatra csatlakoznak.
- Nézz videókat az App Store hozzáférés, az LG Channels vagy a Smart Share segítségével egyéb csatlakoztatott eszközeiden8 (link angol nyelvű oldalra vezet)
- Oszd meg az egész telefonképernyőd, vagy ossz meg konkrét fényképeket, videókat, fájlokat, de akár alkalmazásokat is.
Könnyítsd meg az otthoni tevékenységeidet
Akár táncos, játékos, jógi vagy fitneszrajongó vagy, számos alkalmazás segíthet átalakítani bármelyik helyiséget otthoni edzőteremmé.
Játssz konzol nélkül
Az LG Swing támogatja a felhőalapú játékhasználatot. Minden LG Smart Monitor eszköz lehetővé teszi a streaming alkalmazások elérését a játék tartalmához. A Dynamic Tone Mapping segítségével pedig ezek a játékok optimális, ideális fényerővel és kontraszttal jelennek meg egy széles 4K érintőképernyős IPS monitoron.9
Lendülj formába az ingyenes az LG Fitness-szel
Az LG Swing érintőképernyős monitorral hozzáférhetsz az LG Fitness alkalmazáshoz, amely számos edzést tartalmaz, hogy formában tartsd magad otthonról. Legtöbbjük közülük Portré Módban tekinthető meg a legjobban, amely lehetővé teszi, hogy maximalizáld a helyet a nagy, 360 fokban forgatható érintőképernyőn.
Növeld a hatékonyságot a távoktatással
Otthon tanulni vagy gyakorolni kihívást jelenthet, különösen, ha a telefonodról teszed azt. Adj magadnak nagyobb teret a fejlődéshez a megfelelő eszközökkel kényelmesen otthonodból.
Hozd ki a legtöbbet az oktatási alkalmazásokból
A webOS által működtetett okos monitor lehetővé teszi az oktatási alkalmazások használatát, és rendelkezik táblafunkciókkal az érintésérzékeny képernyő révén. Ez lehetővé teszi, hogy könnyen nagyíts vagy kicsinyíts a képek apró részleteire, vagy gyorsan hozzáférj a referencia-dokumentumokhoz.
Kezeld könnyedén a távoktatást
Használj videókonferencia alkalmazásokat, hogy könnyedén együtt tudj működni diáktársaiddal vagy a tanárokkal. Ez különösen hasznos, ha virtuális zeneórákat veszel; természetesen az egyedül tanulók is profitálnak a nagy kijelző méretéből és intuitív érintőképernyős felületéből, amikor oktatási anyagokat, például oktatóvideókat, kottákat, infografikákat és sok mást néznek.
Bármilyen használatról is legyen szó, kétségtelen, hogy az LG Swing az egyik legsokoldalúbb 360 fokban forgatható érintőképernyős monitor a piacon.
GYIK
K: Használható az LG Swing monitor streaminghez?
V: Igen, a beépített webOS-nek köszönhetően streamelhetsz tartalmakat, beleértve az olyan streaming szolgáltatásokat, mint például a Netflix, Disney+ és YouTube. Az AirPlay 2 és a képernyőmegosztás által zökkenőmentesen streamelhetsz tartalmat más okoseszközökről.10
K: Kompatibilis az LG Swing monitor más eszközökkel?
V: Igen, számos harmadik féltől származó eszközzel kompatibilis, például játékkonzolokkal, okos TV boxokkal és táblagépekkel. Csatlakoztasd egy LG hangprojektorhoz9 vagy alkalmazz képernyőmegosztást laptopról.
K: Miért jobb a 360 fokban forgatható monitor, mint a hagyományos, ívelt vagy széles monitor?
V: Bár ez a típusú monitor nem feltétlenül jobb, mint a többi, viszont az LG Swing kijelző számos alapvető előnyt kínál – például sokoldalúság, nagy méret és állítható állvány, valamint a 4K-s élesség és érintőképernyős kényelem.
Life's Good!
2 LG Newsroom (a link angol nyelvű oldalra vezet)
3 az LG Swing állvány méretei és csatlakoztatási lehetőségei
4 LG Swing: Fényerő: 350nits (Tip.), Színtér: DCI-P3 95% (Tip.). + Olvasó Mód (Szemvédő Mód)
5 LG ThinQ intelligens alkalmazás MI-alapú funkciók, kompatibilis az LG Swing monitorral
6 LG ThinQ intelligens otthoni automatizálás
8 Hogyan jelentkezzek be az LG ThinQ Home irányítópultra (a link angol nyelvű oldalra vezet)
9 Többablakos és 4K felbontás / képernyőméretek elérhetők a 32U889SA-W-hoz
10 Harmadik féltől származó alkalmazások integrációja és kompatibilitása