Life's Good!

HASZNOS TANÁCSOK
Melyik okos szárítógép megfelelő számomra?
- Megtudhatja, hogyan fokozzák az LG okos szárítógépek a kényelmet, a ruhák ápolását és az energiahatékonyságot.
- Megismerheti az olyan kiemelkedő funkciókat, mint az AI Sensor Dry™ és a ThinQ™-csatlakoztathatóság.
- Megtudhatja, milyen dobméret és telepítési lehetőségek illenek otthonához.
- Összehasonlíthatja az LG szárítógépek típusait és modellopcióit, hogy megtalálja a tökéleteset.
A megfelelő szárítógép megtalálása sokkal hatékonyabbá és kényelmesebbé teszi a mindennapos mosást. Jelen útmutató bemutatja, mi tesz okossá egy szárítógépet, milyen típus és méret illik az Ön helyiségéhez, és melyik LG modellek valók leginkább otthonába.
Mi az az okos szárítógép?
Az okos szárítógépek rácsatlakoznak otthoni Wi-Fi-jére, és MI (mesterséges intelligencia) használatával optimalizálják a programokat.1 (A link angol nyelvű oldalra vezet.) Ezek a szárítógépek nem csak egyszerűen megszárítják a ruhákat – intelligensen észlelik az anyagtípusokat, hozzájuk igazítják a hő- és időbeállításokat, és az LG ThinQ™ alkalmazáson2 keresztül távolról vezérelhetők. Nyomon követheti a mosás állapotát, karbantartási riasztásokat kaphat, és akár új programokat is letölthet.
Milyen méretű szárítógépre van szükségem?
A dobkapacitás kulcsfontosságú, különösen, ha háztartásában hetente több mosási program is lefut. A 4–6 tagú, kisebb háztartások vagy lakások számára a 7 kg-os dob, míg a nagyobb családok számára, vagy nagyobb anyagok szárítására a 11 kg-os dob lehet az ideális.3 Gondolja végig, hogy mekkora hely áll rendelkezésére – egyes szárítógépek úgy lettek tervezve, hogy beférjenek pultok alá, míg az egymásra helyezhető készülékek, mint például az LG WashTower™4, helytakarékos megoldást kínálnak a ruhák mosására és szárítására. Mindig ellenőrizze a termék méreteit, és szükség esetén hagyjon helyet a szellőzésnek.
Melyek az LG szárítógépek legfontosabb okos funkciói?
Automatikus nedvességészlelés az AI Dry™ segítségével
Az AI Dry™ intelligens érzékelőket használ az optimális hő és szárítási idő beállítására5 —így a ruhák gyorsabban száradnak, tovább tartanak, és a készülék nem pazarolja az energiát.
A helyiség körülményeinek érzékelése az AI DUAL Inverter™ segítségével
Ez a technológia folyamatos csendes és hatékony teljesítményt biztosít. Úgy állítja be a motor fordulatszámát, hogy optimalizálja a szárítási időt és az energiahasználatot6, és kompresszálja a hűtőközeget, hogy minimalizálja a hőveszteséget, és ezáltal minden programot takarékosabbá tegyen.
A fenntartási költségek csökkentése az automatikus kondenzátortisztítással
Nem kell többet kézzel eltávolítani a szöszöket – az LG automatikus kondenzátortisztító funkciója hatékony légfúvással tisztán tartja a kondenzátort6, és ezzel biztosítja az energiahatékony működést és az alacsony karbantartási igényt – mivel nem kell manuálisan tisztítani a kondenzátort.
Hőmérséklet és mozgás szabályozása az Allergy Care segítségével
A kényes szövetek esetében a Allergy Care (Antiallergén) program úgy állítja be a hőmérsékletet és a mozgást, hogy minimalizálja a kopást6 és a zsugorodást, így ideális selyem, műszálas és vegyes töltetekhez. Az allergiát okozó baktériumok és házi poratkák 99,9%-át is kiszűri, ami segít csökkenteni az allergia kockázatát otthonában.
Hova telepítse a szárítógépét?
Tartsa szem előtt a szellőzést, a hozzáférhetőséget és a nedvességet. A hőszivattyús szárítógépek jól működnek zárt helyeken, például konyhákban vagy szekrényekben, mert nincs szükségük szellőzésre. A kondenzációs modellek sem igényelnek külső tömlőt, így rugalmasan telepíthetők belső helyekre. A szellőztetett szárítógépeket ablak vagy külső fal közelébe kell telepíteni.7
Miért van szükségem okos szárítógépre?
Az okos szárítógépekkel ruhái biztosan jó kezekben lesznek. A ThinQ™-csatlakoztathatósággal2 telefonjáról indíthatja el és állíthatja le a programokat, riasztásokat kaphat, és akár párosíthatja is a mosógépet és a szárítógépet a programok közötti zökkenőmentes átmenethez. A Smart Diagnosis™8 (a link angol nyelvű oldalra vezet) segíti a gyors hibaelhárítást, és segíthet elkerülni a szervizhívásokat. Az egész úgy lett tervezve, hogy a mosás kevésbé legyen megterhelő munka
Melyik LG szárítógép elégíti ki igényeimet?
Energiahatékonyság szempontjából a hőszivattyús szárítógép a legjobb választás, a kondenzációs szárítógép rugalmas elhelyezést tesz lehetővé, a szellőztetett szárítógépek pedig költséghatékonyabbak lehetnek, viszont külső szellőzést igényelnek. Az is fontos szempont, hogy a rendelkezésre álló helyhez megfelelő méretet válassza.
Az FDV1110B modellhez hasonló funkciókkal rendelkező, de tört fehér színű, 10 kg-os szárítógép hatékony teljesítményt és intelligens szárítást nyújt, időtálló megjelenéssel.
Ez a 9 kg-os, kissé kompaktabb modell tökéletes közepes méretű háztartások számára, ahol energiát szeretnének megtakarítani, és megbízható eredményekre vágynak.
Ez a kompakt megoldás közös intelligenciával kombinálja a mosógépet és a szárítógépet a kevés hellyel rendelkező háztartások számára. A készülék automatikusan kiválasztja az optimális szárító programot, a beállított mosási ciklusnak megfelelően, és teljes mértékben a ThinQ™ alkalmazásból irányítható.
Vegye meg most, vagy tekintse meg a legutóbbi árakat az LG.com/hu oldalon.
Miért okos befektetés egy okos szárítógép?
Az LG szárítógépei úgy lettek tervezve, hogy sokáig működjenek, és a további nyugalom érdekében 10 év garancia jár a kettős inverterre.6 A modellek R290 hűtőközeget15 használnak, amely egy alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal9 rendelkező földgáz, és innovatív, energiatakarékos funkcióinak köszönhetően A++ vagy A+++ energiahatékonysági6 besorolással rendelkezhet. Az alacsonyabb energiafogyasztás és a csökkentett anyagkárosodás hosszú távon nagyobb megtakarítást és kevesebb pazarlást eredményez.
Milyen újdonságok várhatók az LG okos szárítógépekkel kapcsolatban?
MI-alapú ruhaápolás a CES-en és a KBIS-en
A globális technológiai bemutatókon, például a CES-en10 (a link angol nyelvű oldalra vezet) és a KBIS-en az LG bemutatta az okos mosási innovációkat, amelyek egyszerűbbé és intelligensebbé teszik a mosási rutint – a prediktív karbantartástól a ruha típusa alapján személyre szabott ápolásig.
Az LG következő generációs hőszivattyús szárítógépeinek debütálása a 2025-ös KBIS-en
A 2025-ben bemutatott, a jövőre felkészített szárítógépek11 (a link angol nyelvű oldalra vezet) továbbfejlesztett MI-funkciókat, csendesebb működést és kompaktabb kialakítást nyújtanak a modern életstílushoz.
GY.I.K.
K: Hogyan lehet az okos LG szárítógépeket Wi-Fi-re csatlakoztatni?
V: Használja az LG ThinQ™ alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat12 készülékének az otthoni hálózatra történő csatlakoztatásához.
K: Hogyan lehet az okos szárítógépet tisztítani és karbantartani?
V: Ürítse rendszeresen a szöszszűrőt, és tisztítsa meg a nedvességérzékelőt a portól13 a szűrő és a cső között.
K: Hogyan használható a Kondenzátorápolás program?
V: Egyszerűen csak ürítse ki a dobot, és vegye ki a víztartályt, majd töltsön 1,5 l vizet víztartály nyílásába. Helyezze vissza a tartályt, és válassza ki a Kondenzátorápolás lehetőséget14 a menüből.
Akár helytakarékos megoldásra, akár fejlett szövetápolásra, akár intuitív vezérlésre van szüksége, az LG kínálatában biztos megtalálja az igényeihez illeszkedő okos szárítógépet.
