Life's Good!

Talán hallotta már, hogy a kézi taktikák segíthetnek meghosszabbítani hűtőszekrénye vagy fagyasztója átlagos élettartamát, energiahatékonyságát és általános teljesítményét. Legyen azonban óvatos, kire hallgat, mert több tévhit kering, mint gondolná.

Tévhit: A túltöltés a leghatékonyabb módja a legtöbb élelmiszer hidegen tartására.

Tény: A légáramlás elengedhetetlen a készülék maximális hatékonyságához és a hűtés keringetéséhez. Ezért hagyjon kis helyet az egyes termékek között – különösen a fagyasztóban.

Tévhit: A hűtő vagy a fagyasztó hőmérsékletét csak magán a készüléken lehet beállítani.

Tény: Egy mesterséges intelligenciával működő okosalkalmazással, mint az LG ThinQ, a hőmérsékletet könnyedén beállíthatod a telefonodról is.

Tévhit: A hőmérséklet ajánlott tartomány alá csökkentésével az ételek extra frissek maradnak.

Tény: Az alacsonyabb hőmérséklet nem feltétlenül jelent hosszabb vagy jobb tárolást. A legjobb eredmény érdekében tartsa be a háztartásához szakértők által ajánlott hőmérsékletet.

Tévhit: A készülék hőmérsékletének a környezeti hőmérséklet ingadozásaihoz való igazítása segíthet megőrizni az élelmiszerek frissességét.

Tény: Az állandó hőmérséklet fenntartása lehetővé teszi a készülék stabilizálódását, és maximalizálja az aktuális beállításokat. A túl gyakori változtatás több energiát fogyaszt, ami végül még több kárt okozhat.

Tévhit: Gyakran kell változtatnod a hőmérsékletet, hogy az ételek frissek maradjanak.

Tény: Valójában a stabil hőmérséklet fenntartása kulcsfontosságú a frissesség megőrzéséhez. Az LG LINEAR Cooling™ technológiával rendelkező modellek ±0,5 fokra csökkentik a hőmérséklet-ingadozást.

