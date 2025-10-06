Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HASZNOS TANÁCSOK
Hogyan állítsuk be a megfelelő hűtőszekrény fagyasztó-hőmérsékletet?
- Ismerje meg a leggyakoribb európai hűtőszekrény fagyasztómodellek és terméktípusok ideális hőmérsékleti tartományát
- Fedezze fel, hogyan állíthatja be vagy módosíthatja a hőmérsékletet.
- Kövesse ezt a pár hasznos tippet a különböző élelmiszerek tárolására az optimális frissesség érdekében.
- Ismerje meg, hogyan alakíthatja élelmiszer-tárolási tervét olyan intelligens funkciókkal, mint a Smart Diagnosis, a Fast Freeze és az LG ThinQ csatlakozási lehetőség az LG legújabb intelligens hűtőszekrény termékcsaládjával.
A hűtőszekrény és a fagyasztó megfelelő hőmérsékleten tartása nem csak az élelmiszerek frissességének megőrzéséről szól; íme néhány alapvető tipp az élelmiszer-biztonság, az energiahatékonyság és a pazarlás megelőzése érdekében..
Akár most vásárolt új készüléket, akár csak meg szeretne győződni arról, hogy jelenlegi készüléke optimálisan működik, ez az útmutató megmutatja, hogyan állítsa be, ellenőrizze és tartsa fenn a hűtőszekrénye vagy fagyasztója megfelelő hőmérsékletét.
Mi az ideális hűtőszekrény-hőmérséklet?
A hűtőszekrény ajánlott hőmérséklete 1 °C és 5 °C között van, a 3 °C a legtöbb háztartás, hűtőszekrénymodell és élelmiszer-típus számára biztonságos középút. Ez a hőmérséklet-tartomány lassítja a káros baktériumok, például a szalmonella és a listeria elszaporodását. LG hűtőszekrények DoorCooling+ funkcióval1 tegyen még egy lépést, hogy friss gyümölcsei és zöldségei, tejtermékei és ételmaradékai hosszabb ideig biztonságosan fogyaszthatók legyenek.
Az 5 °C feletti hőmérséklet az élelmiszerek romlásához vezethet, míg a 0 °C-hoz közeli vagy annál alacsonyabb hőmérséklet a saláta, a tej vagy a tojás megfagyását okozhatja.2 A környezeti tényezők, például a hőmérséklet és páratartalom, valamint a hűtőszekrény telítettsége, mind befolyásolhatják a belső hőmérsékletet. Az LG FRESHConverter™ segítségével különböző ételekhez külön hőmérséklet-beállítást is választhatsz.
Hogyan állítsuk be a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékletét három lépésben
Akár dobozos, akár alulfagyasztós hűtőszekrénye van, a legtöbb modellnél hasonló az elrendezés.
A legtöbb általános hűtőszekrénymodellnél, például a 2025 LG InstaView termékcsaládnál, vagy közvetlenül a hűtőszekrény ajtaján belül, vagy az elülső külső panelen található a vezérlőpanel.
2. Lépés: Állítsa a hőmérsékletet 3 °C-ra.
Amint azt fentebb említettük ez a legtöbb otthon számára biztonságos és energiahatékony választás, a 3 °C az ajánlott hőmérséklet, hacsak nem követ konkrétabb utasításokat. Ha készüléke rendelkezik „Smart” vagy „Eco” üzemmóddal, akkor lehet, hogy készüléke ezt a lépést már elvégezte.
Nagy mennyiségű élelmiszer bepakolása, vagy akár áramszünet esetén is mindenképpen várjon, amig a hőmérséklet stabilizálódik.
Mi az ideális fagyasztó-hőmérséklet?
Mint hűtőszekrények esetében, fagyasztónk is beállíthatók egy standard, ajánlott hőmérsékleti tartományra, amely a legtöbb környezethez megfelelő. Az európai háztartások esetében, a szokásos villamosenergia-igény és a népszerű hűtőszekrény- és fagyasztótípusok alapján, a -18 °C a megfelelő hőmérséklet az élelmiszerek biztonságos fagyasztásához. Ezen a hőmérsékleten a baktériumok inaktívvá válnak, így megőrzi és fenntartja az élelmiszerek minőségét, anélkül, hogy fennállna a fagyási égés vagy idő előtti kiolvadás kockázata.
Mi történik, ha a fagyasztód túl meleg?
A -18 °C-nál magasabb hőmérséklet gyorsan megolvasztja a fagylaltot, pépesíti a fagyasztott zöldségeket és több jégkristályt eredményez. Másrészt, a túlzott hűtés megnöveli az energiafogyasztást, anélkül, hogy ezzel további előnyöket adna.
Mi történik, ha a fagyasztód túl hideg?
Az okos funkciók, mint például a DoorCooling, amelyek megtalálhatók az LG hűtőszekrényekben és fagyasztókban, akár 32%-kal gyorsabban és egyenletesebben érik el az optimális hűtési hőmérsékletet, mint az azonos energiaosztályú modellek. Így biztos lehetsz benne, hogy az ételeid nem fognak megégni a fagyban vagy egyenetlenül lehűlni.
Hogyan állítsuk be a fagyasztó megfelelő hőmérsékletét három lépésben
Akár magas, álló fagyasztója van, akár dobozos típusú, vagy fagyasztóláda, a legtöbb modern modell pontos digitális vezérléssel rendelkezik. Így állíthatja be a sajátját:
1. Lépés: Keresse meg a vezérlőfelületet.
A legtöbb hűtőszekrénnyel ellentétben ez lehet a készülék elülső részén, a fagyasztórekesz belsejében vagy egy közös hűtő-fagyasztó panel részét képezheti.
2. Lépés: Állítsa be -18 °C-ra.
A nyilak vagy a tárcsa segítségével állítsa be a fagyasztó hőmérsékletét az ajánlott hőmérséklet-tartományra. Egyes modellek rendelkeznek Express Freeze beállítással, amely nagy mennyiségű élelmiszer tárolására alkalmas.3
3. Lépés: Az új beállítás hatásának kifejtéséhez 12-24 óra szükséges.
A túltöltés vagy a szellőzőnyílások elzárása egyenetlen hőmérsékletet eredményezhet, ezért kerülni kell.
Gyakori tévhitek a hűtőszekrény/fagyasztó hőmérsékletéről
Talán hallotta már, hogy a kézi taktikák segíthetnek meghosszabbítani hűtőszekrénye vagy fagyasztója átlagos élettartamát, energiahatékonyságát és általános teljesítményét. Legyen azonban óvatos, kire hallgat, mert több tévhit kering, mint gondolná.
Tévhit: A túltöltés a leghatékonyabb módja a legtöbb élelmiszer hidegen tartására.
Tény: A légáramlás elengedhetetlen a készülék maximális hatékonyságához és a hűtés keringetéséhez. Ezért hagyjon kis helyet az egyes termékek között – különösen a fagyasztóban.
Tévhit: A hűtő vagy a fagyasztó hőmérsékletét csak magán a készüléken lehet beállítani.
Tény: Egy mesterséges intelligenciával működő okosalkalmazással, mint az LG ThinQ, a hőmérsékletet könnyedén beállíthatod a telefonodról is.
Tévhit: A hőmérséklet ajánlott tartomány alá csökkentésével az ételek extra frissek maradnak.
Tény: Az alacsonyabb hőmérséklet nem feltétlenül jelent hosszabb vagy jobb tárolást. A legjobb eredmény érdekében tartsa be a háztartásához szakértők által ajánlott hőmérsékletet.
Tévhit: A készülék hőmérsékletének a környezeti hőmérséklet ingadozásaihoz való igazítása segíthet megőrizni az élelmiszerek frissességét.
Tény: Az állandó hőmérséklet fenntartása lehetővé teszi a készülék stabilizálódását, és maximalizálja az aktuális beállításokat. A túl gyakori változtatás több energiát fogyaszt, ami végül még több kárt okozhat.
Tévhit: Gyakran kell változtatnod a hőmérsékletet, hogy az ételek frissek maradjanak.
Tény: Valójában a stabil hőmérséklet fenntartása kulcsfontosságú a frissesség megőrzéséhez. Az LG LINEAR Cooling™ technológiával rendelkező modellek ±0,5 fokra csökkentik a hőmérséklet-ingadozást.
Hogyan tartsuk fenn a megfelelő hőmérsékletet a különböző élelmiszerek számára
Íme öt praktikus, élelmiszerekkel kapcsolatos tipp, hogy optimális állapotban tartsa hűtőszekrényét és fagyasztóját:
Nyers hús és hal
Ezeket az élelmiszereket mindig a hűtőszekrény alján, 1-2 °C-os hőmérsékleten kell tárolni, hogy elkerülje a keresztszennyeződést.
Tejtermékek
Az olyan termékek, mint a sajt, a tej és a joghurt, 3-4 °C körüli hőmérsékleten a legmegfelelőbbek. Csak arra ügyeljen, hogy az ajtótól távol tárolja őket, ahol a hőmérséklet ingadozhat.
Gyümölcsök és zöldségek
A friss gyümölcsöket és zöldségeket a kijelölt, 4-5 °C-os, közepes páratartalmú frissentartó rekeszben kell tárolni.
Sült/főtt maradékok
A sült/főtt ételeket hűtőbe helyezés előtt szobahőmérsékletre kell hűteni. Ha készen állnak, két órán belül célszerű elérni <5 °C-os tárolási hőmérsékletet.
Fagyasztott élelmiszerek
A fagyasztóban a maradékokat és a fagyasztásra alkalmas ételeket szorosan le kell zárni, hogy elkerülje a fagyási égést. Azt is teheti, hogy nem helyezi őket sűrűn egymásra, hogy a légáramlást -18 °C körül tartsa.
GYIK
K: A hűtőszekrényemen van egy 1-5 fokozatú tárcsa van – ez milyen hőmérsékletet jelent?
V: Általában a 3-as fokozat a közepes beállítás, ami nagyjából 3 °C-nak felel meg. A biztonság kedvéért használjon készülékhőmérőt a méréshez.
K: Miért képződik lecsapódás vagy jég a hűtőszekrényemben?
V: Ez a gyakori ajtónyitás, a kopott tömítések vagy a túl alacsony hőmérséklet-beállítás miatt lehet. Az ajtót lehetőleg tartsa csukva.
K: Forró ételt tehetek közvetlenül a hűtőbe vagy a fagyasztóba?
V: Nem, az ételeknek mindig hidegnek vagy szobahőmérsékletűnek kell lenniük, mielőtt a hűtőbe vagy a fagyasztóba tenné őket. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a közelben lévő élelmiszerek felmelegednek, és ez befolyásolja a készülék teljesítményét.
K: Kell speciális funkciókat keresnem a megfelelő hőmérséklet fenntartásához?
V: Bár a legtöbb hűtőszekrény és fagyasztó beállítható úgy, hogy megfeleljen ebben a cikkben említett optimális hőmérsékleti tartományoknak, vannak néhány kiegészítő funkciók, amelyekkel az élelmiszerek még frissebbek maradnak. Például az LG legújabb intelligens hűtőszekrénye a ThinQ alkalmazásnak köszönhetően fejlett felügyeleti, diagnosztikai és karbantartási funkciókkal rendelkezik.
A hűtőszekrény és a fagyasztó megfelelő hőmérsékletre állítása egy apró, de létfontosságú lépés az élelmiszerbiztonság garantálása és az energiafogyasztás csökkentése érdekében. A 3 °C-os és -18 °C-os hőmérséklet általános szabályként való használata, a rendszeres ellenőrzések, okos tárolási szokások és a készülék beállításainak megfelelő használata révén az élelmiszerek frissebbek maradnak, a készülék pedig hosszabb ideig működik problémák nélkül.
