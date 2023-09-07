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27UK650-W
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*Об изменениях или обновлениях программного обеспечения OnScreen заранее не сообщается.
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
27
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Цветовой диапазон (CIE1931)
-
sRGB 99% (ст.)
-
Глубина цвета (количество цветов)
-
10 бит (8 бит + A-FRC)
-
Размер пикселя (мм)
-
0,1554 x 0,1554
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
3840 × 2160
-
Яркость (ст.)
-
Пиковая 450 нит, стандартная 350 нит, минимальная 280 нит
-
Контрастность (ориг.)
-
1000:1 (ст.)
-
(DFC)
-
Мега, вкл./выкл.
-
Время отклика ст.(вкл./выкл.)
-
-
-
(GTG)
-
5 мс (высокое)
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178/178 (CR≥10) (ст.)
-
Обработка поверхности (антибликовая/не антибликовая)
-
Антибликовая, 3H
-
Изогнутый
-
-
-
D-sub
-
-
-
DVI-D
-
-
-
HDMI
-
● x2 (версия 2.0), (поддержка HDR)
-
Интерфейс DisplayPort
-
● x1 (версия 1.2), (поддержка HDR)
-
Интерфейс Mini DisplayPort
-
-
-
Thunderbolt
-
-
-
USB Type-C
-
-
-
Другое
-
-
-
[ расположение разъема ]
-
Задний
-
RCA
-
-
-
PC Audio In
-
-
-
Mic In
-
-
-
Выход для наушников
-
●
-
Линейный выход
-
-
-
Оптический выход
-
-
-
Тип
-
-
-
Аудиовыход
-
-
-
Другое
-
-
-
Тип
-
Адаптер (48 Вт)
-
Входной
-
100~240 В (50/60 Гц)
-
Выходной (для динамика)
-
-
-
норм. вкл. (заводские настройки ст.)
-
45 Вт
-
Режим экономии энергии/режим сна (макс.)
-
0,5 Вт
-
DC выкл. (макс.)
-
0,3 Вт
-
Горизонтальная частота HDMI
-
30 ~ 135 кГц
-
Вертикальная частота
-
56 ~ 61 Гц
-
Вертикальная частота FreeSync
-
Базовая: 48~60 Гц/расширенная: 40~60 Гц (HDMI/DP)
-
Горизонтальная частота USB-С
-
-
-
Вертикальная частота USB-С
-
-
-
Аналоговый
-
-
-
HDMI
-
3840 x 2160 при 60 Гц
-
DP
-
3840 x 2160 при 60 Гц
-
USB-С
-
-
-
Thunderbolt
-
-
-
HDMI Видео
-
3840 x 2160 при 60 Гц
-
USB-С (Видео)
-
-
-
RGB
-
-
-
Номер кнопки (включая кнопку питания)
-
1 джойстик
-
Тип кнопки
-
Джойстик
-
Цвет индикатора (при вкл.)
-
Белый (на несколько секунд) (индикатор питания ВКЛ.: белый)
-
Цвет индикатора (в эконом. режиме)
-
Выкл. (индикатор питания ВКЛ.: мигающий белый)
-
[ расположение кнопок ]
-
Внизу
-
Страна
-
Китайский (упрощенное письмо, традиционное письмо), английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, финский, португальский, бразильский португальский, польский, русский, греческий, украинский, японский, корейский, хинди
-
Количество языков
-
18
-
USB_Up
-
-
-
USB_Down
-
-
-
PC
-
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ/ОРИГИНАЛЬНЫЙ/1:1
-
Видео
-
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ/ОРИГИНАЛЬНЫЙ/1:1
-
HDR
-
●
-
Эффект фото
-
-
-
Режим Quad
-
-
-
Звук
-
-
-
sRGB
-
●
-
AdobeRGB
-
-
-
Глубокий цвет(xvYCC)
-
-
-
Стандарт цвета ITU
-
-
-
Стандарт цвета SMPT
-
-
-
DDC/CI
-
●
-
HDCP
-
HDMI и DP, ● (2.2)
-
Интеллектуальный авто режим (автоматическая настройка разрешения)
-
-
-
Дистанционное управление
-
-
-
PIP
-
-
-
POP
-
-
-
PBP
-
-
-
Режим чтения
-
●
-
Подавление мерцания
-
●
-
Управление по шести осям
-
●
-
Заводская калибровка
-
●
-
Калибровка H/W (True Color Pro)
-
-
-
Plug & Play
-
●
-
Обнаружение наличия датчика
-
-
-
Экранное управление
-
●
-
SUPER+разрешение
-
●
-
Настройка черного
-
●
-
Режим DAS
-
●
-
FreeSync
-
●
-
Режим DICOM
-
-
-
Быстрая зарядка
-
-
-
Двойной контроллер
-
●
-
Другое
-
-
-
Передняя панель
-
Черная текстурированная
-
Задняя крышка
-
Белая текстурированная
-
Стойка
-
Серебристая
-
Опора
-
Перламутровая (серебристая)
-
Съемная опора
-
●
-
Наклон (угол наклона)
-
-5º ~ 15º
-
Поворотный шарнир (угол)
-
-
-
Высота (мм)
-
110 мм
-
Ось
-
●
-
Двойной шарнир
-
-
-
Другое
-
-
-
Приемник (со стойкой) (Ш x Г x В)
-
613.1 X 230 X 567.3
-
Приемник (без стойки) (Ш x Г x В)
-
613.1 X 44.6 X 364.4
-
Коробка
-
694 X 213 X 502
-
Настенное крепление (мм)
-
100 x 100
-
Приемник (со стойкой) (кг)
-
6.2
-
Приемник (без стойки) (кг)
-
4.6
-
Коробка (кг)
-
9.0
-
Индивидуальный (20/40/40 футов HC)
-
270/600/660
-
Паллета (20/40/40 футов HC)
-
243/540/660
-
Упаковочный материал
-
EPS
-
Способ штабелирования
-
Лицом вниз
-
Упаковка стойки
-
отдельная
-
Печать на коробке
-
Flexo
-
Ручка
-
Отверстие под ручку
-
TCO6.0
-
-
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-GS
-
-
-
TUV-Type
-
●
-
EPEAT Gold (только для США)
-
●
-
SEMKO
-
-
-
CB
-
●
-
FCC-B, CE
-
●
-
CCC, BSMI
-
-
-
KC
-
-
-
VCCI
-
●
-
C-TICK
-
-
-
ErP
-
●
-
ROHS, REACH
-
●
-
ISO13406-2
-
-
-
Медицинский сертификат
-
-
-
Ultra HD (Европа)
-
-
-
Windows 10
-
●
-
Интерфейс DisplayPort
-
●
-
Thunderbolt
-
-
-
USB 3.0
-
-
-
USB type-C PD+DP Alt.Mode
-
-
-
FreeSync
-
●
-
Шнур питания
-
● (Белый)
-
Внешний калибратор ACB8300
-
-
-
D-sub
-
-
-
DVI-D
-
-
-
DP к DP
-
● (Белый)
-
mDP к DP
-
-
-
Thunderbolt
-
-
-
HDMI
-
● (Белый)
-
MHL
-
-
-
USB Type C к C
-
-
-
USB Type A к C
-
-
-
PC Audio
-
-
-
RCA 3Line
-
-
-
RCA 5Line
-
-
-
RSC232C
-
-
-
Руководство по быстрой настройке
-
●
-
Отчет о калибровке (в бумажном виде)
-
●
-
Установочный диск S/W
-
● (OnScreen Control), (Dual Controller/True Color Pro: Загрузите сайт LGE)
-
Динамик
-
Недоступно
-
Технология AMD FreeSync™
-
●
-
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27UK650-W
27UK650-W