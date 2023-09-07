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Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 60Гц, IPS, UltraWide монитор 21:9, Время отклика 1 мс, AMD Free Sync, Стабилизатор черного, 5В x2

Характеристики

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Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 60Гц, IPS, UltraWide монитор 21:9, Время отклика 1 мс, AMD Free Sync, Стабилизатор черного, 5В x2

29UM69G-B

Монитор LG, LED, 29"(73.66 см), UWHD 2560x1080, 60Гц, IPS, UltraWide монитор 21:9, Время отклика 1 мс, AMD Free Sync, Стабилизатор черного, 5В x2

Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана, дюймы

29

Тип матрицы

IPS

Отображаемые цвета (млн)

16,7

Шаг пикселя (мм)

0.2628 x 0.2628

Соотношение сторон

21:9

Разрешение

2560 x 1080

Яркость

250 (стандарт), 200 (мин.)

Контрастность (FOFO)

1000:1 (стандарт)

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика

5 мс (быстрое) 1ms Motion Blur Reduction

Угол обзора

178 / 178 (CR≥10)

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОДЯЩИЙ СИГНАЛ

D-Sub

DVI-D

DisplayPort

● (v1.2)

USB-С

● x1 (DP Alt. Mode)

HDMI

● (v1,4)

Расположение портов

сзади

ИНТЕРФЕЙСЫ/АУДИО ВХОДЫ

Выход на наушники

Расположение портов

сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Напряжение

100 - 240 В, 50 - 60 Гц

Режим ожид./Сна (макс.)

0.5Вт

Выключен (макс.)

0.3Вт

ЧАСТ. ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~90кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВ. УПРАВЛ.

Тип клавиш

джойстик

Цвет LED индикатора (включен)

белый

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

мигающий белый

[Расположение клавиш]

снизу

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

17

СВОЙСТВА

Режим изображения

Польз. / Чтение / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия /

Original Ratio

Широкий / Кино 1 / Кино 2 / Оригинальный / 1:1

ФУНКЦИИ

DDC / CI

HDCP

Авто. подстройка разрешения

Key lock

Plug & Play

Регулировка времени отклика

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

Заводская калибровка

Авто режим ожидания

Функция Super Resolution+

Режим 4-screen-split

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Стабилизатор черного цвета

Меню на экране монитора

Поддержка Freesync

ЦВЕТ

Передняя часть

черный глянцевый

Задняя часть

черный глянцевый

Подставка

черный глянцевый

Основание

черный глянцевый + красный

Другое

черный глянцевый

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол,°)

-5º (вперед) ~ 20º (назад)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Монитор с подставкой, (Ш*Г*В, мм)

702.5 × 204.1 × 415

Монитор без подставки, (Ш*Г*В, мм)

702.5 × 63.8 × 328.4

Коробка, (Ш*Г*В, мм)

812 × 403 × 151

Настенное крепление

VESA (75x75мм)

Монитор с подставкой, кг

5.5

Монитор без подставки, кг

5

Коробка, кг

7.6

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCC-B, CE

ErP

EPEAT

Windows

● (win10)

Другое (CCC,KC)

АКСЕССУАРЫ

Кабель питания

D-Sub

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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