465L Koel-vriescombinatie | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

Disclaimer



1)LG ThinQ™

-Als je gebruik wilt maken van de ThinQ-functies, moet je de 'LG ThinQ'-app installeren via de Google Play Store of de Apple App Store op je smartphone en verbinding maken met wifi. De LG ThinQ™-app is verkrijgbaar op geschikte smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon- en thuiswifi-dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.

-De LG ThinQ-functies kunnen per product en land verschillen.



2)AI-besparingsstand

-De AI-besparingsstand kan in twee fases worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2) en de besparingsverhouding kan variëren op basis van energiebeoordeling en -specificaties van het product.

-De AI-besparingsverhouding kan voor elke fase verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

-De specifieke testdetails voor de besparingsverhouding zijn als volgt: 1.Testmodel: gbbs726cpy

2.Testomstandigheden: vriezer op -18°C, koelkast op 3°C, niet beladen

3. Installatieomstandigheden: kamertemperatuur op 25°C, luchtvochtigheid op 55%

4. Testmethode: 8 uur met openen, 16 uur zonder openen Totaal aantal keren geopend tijdens de uren met openen: koelkast 28 keer, vriesvak 6 keer Energieresultaten voor elke fase van de AI-besparingsstand over 3 dagen zijn omgezet in energieverbruik voor 24 uur en met elkaar vergeleken.

5. Bij het gebruik van de AI-besparingsstand kunnen de vorstverwijderingscyclus en compressorsnelheid worden aangepast op basis van de omgeving. Toepassing van fase 2 kan resulteren in een verhoging van de interne temperatuur van het vriesvak en de koelkast.

6. De testresultaten zijn bevestigd door TÜV Rheinland Inc. op basis van de door hen gespecificeerde testmethode, maar deze kunnen verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

7. De AI-besparingsstand wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ heeft enkele beperkingen voor de ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.



3)DoorCooling+™

-Gebaseerd op testresultaten van TÜV Rheinland op basis van de interne testmethode van LG die de afkoelingsverhouding van een watercontainer in het bovenvak van 25 °C tot 6 °C meet. DoorCooling+™ had een 15,1% snellere afkoelingsverhouding bij open in vergelijking met gesloten.

-DoorCooling+™ stopt wanneer de deur wordt geopend.

-De resultaten kunnen variëren bij het werkelijke gebruik. Alleen toepasselijke modellen.



4)FRESHConverter™

-De temperatuurinstelling kan worden aangepast met de selecteerknop. Er zijn drie verschillende standen: vlees (-3°C), vis (0°C) en kaas (2°C)

-Gebaseerd op interne testresultaten van LG op basis van de interne testmethode voor het meten van de gemiddelde temperatuurschommeling in het FRESHConverter+™-vak zonder belading en een instelling van 25°C.

-De resultaten kunnen verschillen op basis van veranderingen in de buitentemperatuur of de ingestelde temperatuur binnen.