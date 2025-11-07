LG TV’s staan bekend om hun indrukwekkende beeldkwaliteit: diepe zwarttinten, levendige kleuren en haarscherpe details. Met de integratie van Philips Hue slimme verlichting wordt deze visuele ervaring nog rijker. De verlichting reageert dynamisch op wat er op het scherm gebeurt, waardoor je letterlijk wordt omringd door de sfeer van je content.

Of je nu een actiefilm kijkt, een game speelt of een concert streamt — Hue-verlichting versterkt de emoties en maakt je kijkervaring intenser dan ooit.