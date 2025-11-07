About Cookies on This Site

Hue

Philips Hue op LG TV:
Beleef je favoriete content met meeslepende slimme verlichting

Stel je voor: je kijkt een spannende film, speelt een intense game of streamt een kleurrijke muziekvideo — en de verlichting in je kamer beweegt mee met wat er op je LG TV gebeurt. Dankzij de nieuwe Philips Hue app op het LG webOS-platform wordt die ervaring werkelijkheid. Licht en beeld komen samen voor een ongeëvenaarde immersieve kijkervaring.

Een nieuwe dimensie van home entertainment

LG TV’s staan bekend om hun indrukwekkende beeldkwaliteit: diepe zwarttinten, levendige kleuren en haarscherpe details. Met de integratie van Philips Hue slimme verlichting wordt deze visuele ervaring nog rijker. De verlichting reageert dynamisch op wat er op het scherm gebeurt, waardoor je letterlijk wordt omringd door de sfeer van je content.

 

Of je nu een actiefilm kijkt, een game speelt of een concert streamt — Hue-verlichting versterkt de emoties en maakt je kijkervaring intenser dan ooit.

Naadloze integratie via LG webOS

De Philips Hue app is beschikbaar op LG TV’s met het webOS-platform. Installatie is eenvoudig: de app herkent automatisch je bestaande Hue-verlichting. In de meeste gevallen hoef je geen nieuwe lampen aan te schaffen — veel van je huidige Hue-producten worden al ondersteund.

 

Via de app kun je:

 

  • Je Hue-lampen koppelen aan je LG TV
  • Verlichtingsscènes aanpassen aan je voorkeur
  • De intensiteit en kleur van het licht afstemmen op het type content
  • Automatisch synchroniseren met beeld en geluid

Voor elke kijker een unieke ervaring

Gamers: Duik dieper in je virtuele wereld

Explosies die je kamer rood laten oplichten, magische omgevingen in blauw en paars — de verlichting reageert op de actie en versterkt de spanning. Vooral bij donkere games of horror-titels zorgt het dynamische licht voor een meeslepende, bijna filmische ervaring.

Filmliefhebbers: Thuisbioscoop met sfeer

Tijdens een thriller voel je de spanning letterlijk in de lucht hangen, terwijl een romantische komedie je kamer vult met warme tinten. De verlichting past zich aan per scène, waardoor je diepgang en emotie nog intenser beleeft.

Muziekfans: Ritme en kleur in harmonie

Stream je een liveconcert of videoclip? De Hue-verlichting beweegt mee op het ritme van de muziek en visuals. Van pulserende beats tot rustige ballads — je kamer verandert mee.

Gezinnen: Samen genieten van entertainment

Kinderen genieten van kleurrijke animaties die de kamer laten oplichten, terwijl ouders ontspannen bij een serie met sfeervol licht. Perfect voor filmavonden, game-sessies of een gezellige zondagmiddag.

Slimme technologie, sfeervolle resultaten

De samenwerking tussen LG en Philips Hue laat zien hoe technologie niet alleen functioneel, maar ook emotioneel verrijkend kan zijn. Het draait niet alleen om scherp beeld en goed geluid — het gaat om beleving. Door licht en beeld naadloos op elkaar af te stemmen, ontstaat een totaalervaring die verder gaat dan het scherm.

Meer dan alleen verlichting

Philips Hue is slimme verlichting in de breedste zin van het woord. De lampen reageren niet alleen op wat je kijkt, maar passen zich ook aan je stemming, tijdstip van de dag en dagelijkse routines aan. In combinatie met je LG TV verandert je woonkamer in een dynamische ruimte die zich aanpast aan jouw manier van leven.

 

  • Tijdens een filmavond dimt het licht automatisch en versterkt het de sfeer
  • Bij het gamen zorgt het voor een adrenalineboost
  • Tijdens een feestje pulseert het licht mee op de muziek
  • Zelfs als je niets kijkt, kun je rustgevende scènes instellen

Gebruiksgemak voorop

De Philips Hue app op webOS is ontworpen met gebruiksgemak in gedachten. Je hoeft geen tech-expert te zijn om alles uit deze ervaring te halen. De app begeleidt je stap voor stap bij het koppelen van je lampen, het instellen van scènes en het synchroniseren met je content.

 

Je kunt je verlichting ook bedienen via:

 

  • Smartphone
  • Stemassistent
  • Automatiseringen op basis van tijd, content of sfeer

Een upgrade voor je interieur

Naast technologische voordelen biedt Philips Hue ook esthetische meerwaarde. De lampen zijn stijlvol ontworpen en passen in elk interieur. Of je nu kiest voor een subtiele lichtstrip achter je TV of kleurrijke ambianceverlichting in de hoeken van je kamer — het resultaat is altijd sfeervol en modern.

Ontdek het zelf

Activeer de Philips Hue app via de LG Content Store en ervaar hoe licht en beeld samenkomen voor een meeslepende entertainmentervaring. Maak van je woonkamer een slimme, sfeervolle en interactieve ruimte — afgestemd op jouw manier van kijken, luisteren en beleven.

