Aan het einde van een rustig steegje in Seoul ligt een klein traditioneel Koreaans huis, een hanok, waar een echtpaar een pension runt. Terwijl de rustigere bestemmingen rond de stad bekend staan om hun vreedzame dagtochten en weekendjes weg, heeft dit geliefde mondiale reiscentrum zijn eigen verborgen juweeltjes, die een toevluchtsoord bieden voor het lawaai van reizen door de stad. Onze gastheren vegen altijd de vloer en zetten tien minuten voor aankomst thee om gasten een warm welkom te heten in zo'n toevluchtsoord.

"We hebben geprobeerd de historische schoonheid van de hanok te behouden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat gasten niet de lasten voelen van een verblijf in een oud gebouw. We proberen een balans te vinden tussen traditie en comfort."

Vandaag nodigen we je uit om de wereld van Seung en Hyuk's hanok te verkennen en de speciale tijd die ze deelden met een van de vele bezoekers die de bijzondere wonderen van deze ruimte hebben opgezocht.