De maandelijkse LG update | november

LG herontdekt: Door de ogen van echte recensenten

Herontdek LG deze Black Friday aan de hand van echte gebruikersverhalen.

Black Friday is de dag waarop je eindelijk dat kleine extraatje dat je al zo lang op het oog hebt aan je winkelmandje kunt toevoegen. Wat als je je tijdens deze Black Friday zou concentreren op aankopen die je dagelijks leven gemakkelijker kunnen maken?

In deze editie van de maandelijkse LG Update hebben we recensies verzameld die laten zien hoe LG-apparaten in het dagelijks leven passen om dingen eenvoudiger, slimmer en leuker te maken.

*Afbeeldingen zijn gemaakt met behulp van AI voor illustratieve storytellingdoeleinden.
*Beoordelingen in deze inhoud zijn gebaseerd op geverifieerde feedback van klanten die is geplaatst op LG.com/uk, LG.com/de en LG.com/es. Sommige zijn ingekort of licht bewerkt, zonder de betekenis ervan te wijzigen. Beoordelingen weerspiegelen individuele meningen van consumenten en de prestaties van producten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de omgeving en het model.

 

 

 

 

 

LG OLED TV

Heldere dagen, donkere nachten - Altijd helder zien

"

★★★★★

Mijn gewoonte is om na het werk een serie te kijken, en het beeld op deze tv is zo mooi en levendig dat het mijn beleving van het verhaal verandert.

"

"

★★★★★

Onze woonkamer krijgt veel zonlicht, maar dankzij de automatische helderheidsaanpassing blijft het beeld zelfs overdag scherp.

"

"

★★★★★

Vroeger kon ik de gezichten van acteurs niet goed zien met donkere scènes, maar met OLED zie ik nog steeds elke gezichtsuitdrukking.

"

transparante achtergrond

“Elke scène voelt totaal anders en zo echt aan. Ik hoef me zelfs geen zorgen te maken over helderheid of kleurbalans."

Als je eindelijk tijd hebt om te ontspannen en een serie te kijken, verander je huis dan in een privébioscoop. De AI-processor van LG OLED-tv's past de helderheid en kleuren scène voor scène aan, waarbij donkere momenten worden aangepast om elk detail te laten zien en snelle overgangen worden verzacht. Het schaalt zelfs oudere beelden met een lagere resolutie op, zodat ze er weer fris en scherp uitzien.

LG Tip!
Schakel over naar de AI-beeldmodus en geniet van automatische aanpassingen van de helderheid en kleuren, zowel overdag als 's nachts.

 

 

 

 

 

LG UltraGear Gaming Monitor

Speel groter. Reageer sneller.

"

★★★★★

Nu begrijp ik wat onderdompeling echt betekent, en het voelt nog steeds zo prettig voor de ogen.

"

"

★★★★★

Het grote, levendige scherm zorgt ervoor dat gamen aanvoelt als het kijken naar een film.

"

"

★★★★★

Overgangen zijn vloeiend en vlot – mijn reacties zijn absoluut scherper!

"

transparante achtergrond

“Snelheid bepaalt de winnaar, en deze monitor geeft me een voorsprong!”

Bij gaming is een fractie van een seconde allesbepalend, en de LG UltraGear is ontworpen om de overwinning te verzekeren met een verversingssnelheid van 240 Hz, een razendsnelle responstijd van 0,03 ms en de kenmerkende levendige OLED-helderheid. De gamingmonitor buigt zich rond je gezichtsveld, waardoor je volledig wordt ondergedompeld in de actie, van de eerste zet tot de uiteindelijke overwinning. Onze monitor is ontworpen voor totale focus, snelle beslissingen en ultieme triomf, zodat je je ware vaardigheden kunt laten zien.

LG Tip!
Gebruik Dual-Mode om met één klik te schakelen tussen gaming- en werkinstellingen.

 

 

 

LG Dryer

Gevoelige stoffen, zorgvuldig drogen

"

★★★★★

Mijn kleding komt zacht uit de was, niet stijf.

"

"

★★★★★

Elke wasbeurt komt volledig droog en fris uit de machine, zodat ik het meteen kan dragen.

"

"

★★★★★

Het past zich aan de stof aan, waardoor er minder kreukels ontstaan en strijken veel minder werk is.

"

transparante achtergrond

“Mijn favoriete kleding wordt gedroogd op basis van het materiaal waarvan het gemaakt is. Ik zie minder kreukels en ze gaan langer mee.”

We hebben allemaal wel eens te maken gehad met stijve truien of gekreukelde shirts na het drogen. Verschillende stoffen hebben verschillende verzorging nodig, maar de meeste drogers kunnen zich daar niet op aanpassen. Het AI Dry-systeem van LG Dryer droogt alles met precisie en past zich aan aan de stof en omgeving. Dat betekent soepeler wasdagen en kleding die net zo fris aanvoelt als hij eruitziet!

LG Tip!
Vertrouw zelfs delicate stoffen toe aan AI Dry, dat automatisch materialen detecteert en zich aanpast voor een echt zorgvuldige verzorging.

LG Washing Machine

Zacht voor stoffen, nog zachter voor je oren

"

★★★★★

Zelfs bij krachtige cycli zijn de trillingen minimaal, dus ik kan het overal in huis gebruiken zonder dat ik gestoord word.

"

"

★★★★★

Vroeger stoorde ik me 's avonds aan het lawaai, maar nu is het merkbaar stiller.

"

"

★★★★★

Vroeger plande ik alles rond het middagdutje, maar nu kan ik zonder zorgen de was doen.

"

transparante achtergrond

“Geen zorgen meer over 's avonds laat de was doen.”

Ben je het beu om tijdens het wassen steeds dat harde geluid te horen? Was je niet tijdens het middagdutje vanwege de trillingen? Dankzij het stille ontwerp van LG kun je op elk moment van de dag in alle rust wassen. De AI DD™-technologie zorgt ervoor dat je kleding voorzichtig wordt behandeld, zonder dat dit ten koste gaat van de reinigingskracht.

LG Tip!
Gebruik de LG ThinQ-app om de voortgang van je was te volgen en meldingen te ontvangen, zodat je de was precies op het juiste moment uit de machine kunt halen.

Kijk deze Black Friday, wanneer je talloze opties krijgt te zien, naar echte recensies om de werkelijke waarde en het gemak van LG-producten te ontdekken.

 

Herontdek wat het leven gemakkelijker, slimmer en aangenamer maakt met LG.

Een display met LG-huishoudelijke apparaten en geschenkdozen tegen een donkere achtergrond.

Een display met LG-huishoudelijke apparaten en geschenkdozen tegen een donkere achtergrond.

Maak je klaar voor de LG Black Friday

Geweldige LG-deals komen eraan. Tijd om te besparen!

Maak het leven gemakkelijker en slimmer met LG

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 