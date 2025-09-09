Skip to contentSkip to accessibility help
De maandelijkse LG update | september

De Londense keuken met een Koreaanse twist

Ontdek K-Food, de keuken die wereldwijd furore maakt, op deze gastronomische reis vol culturele fusies, met LG-huishoudelijke apparaten.

 

 

 

 

 

Speciale aanbieding

09/09/2025 ~10/10/2025

Lees het speciale recept van de Michelin-chef en ontvang 10% korting. Mis deze speciale aanbieding niet!

10%

Korting

Kortingscode

MonthlyLG

 

De Koreaanse keuken wint wereldwijd aan populariteit, en ook in Londen blijft die trend niet onopgemerkt. Lokale chef-koks geven hun eigen creatieve invulling aan traditionele Koreaanse gerechten, wat leidt tot verrassende en verfijnde smaakcombinaties. Dit is het verhaal van een van die chefs, die in het hart van Londen een Koreaans-Brits fine dining restaurant runt. Hier laat hij de lokale gasten kennismaken met de authentieke smaken en culinaire finesse van Korea, in een setting die zowel vertrouwd als vernieuwend aanvoelt.

KOREAAANS-BRITS FINE DINING BIJ SOLLIP

Chef-kok Park Woongchul, de eerste Koreaan die in Londen een Michelinster heeft gekregen, runt al vijf jaar samen met patissier Ki Bomee Sollip zijn moderne Europese fine dining restaurant met Koreaanse invloeden.

Vandaag nemen we een kijkje in het huis waar zijn dagelijkse leven zich afspeelt en kijken we waar hij zijn inspiratie en waarden vandaan haalt voor zijn werk als chef én voor zijn gewone leven.

 

 

 

 

V. WAT HEEFT U ERTOE BEWOGEN OM ALS KOREAAN IN LONDEN EEN CHIQUE RESTAURANT TE OPENEN?

Ik heb in verschillende restaurants in Londen leren koken en na verloop van tijd voelde ik me van nature aangetrokken tot de multiculturele eetcultuur van de stad. Hierdoor raakte ik geïnspireerd om mijn eigen Koreaanse restaurant te openen, waarin ik mijn afkomst tot uiting kon brengen.

De naam van het restaurant, Sollip, komt van het Koreaanse woord sol-ip, wat dennennaalden betekent. Net zoals dennennaalden die door de vier seizoenen heen onveranderd blijven en een subtiele geur verspreiden, wilden we blijvende gevoelens en verfijnde schoonheid overbrengen, zowel in onze keuken als in de ruimte zelf.

 

 

 

 

V. IS ER EEN RECEPT WAARMEE JE DE SOLLIP-ERVARING THUIS KUNT NAMAKEN?

Tegenwoordig is een van onze favoriete eenvoudige Koreaanse recepten mushroom sot-bap. We gebruiken alle paddenstoelen die we in de koelkast hebben liggen en koken ze in een pan met rijst. De ingrediënten zijn eenvoudig, maar elke paddenstoel heeft een andere geur en textuur, waardoor de smaakcombinaties verrassend complex en rijk zijn. Onze koelkast houdt ze uitstekend vers, dus ik kan meteen de kwaliteit voelen als ik ze was of snijd en ervoor zorgen dat ik alleen de beste paddenstoelen gebruik. Met de LG-koelkast die we momenteel gebruiken, kunnen we voedsel apart bewaren zonder ons zorgen te maken over geurtjes en blijft de temperatuur stabiel, zodat gevoelige producten zoals champignons veel langer vers blijven.

We houden ervan om het koken eenvoudig en leuk te houden, waar we ook zijn. Zelfs als we thuis rijst koken met goede ingrediënten, hebben we een mooie Sollip-ervaring.

 

Een man die een paddenstoel uit de koelkast pakt terwijl hij het aanbod zorgvuldig bekijkt.

Champignon Sot-Bap

Ingrediënten

Gewelde rijst 320 g, water 280 g, gedroogd kelp (dashima) 5 g, diverse paddenstoelen (oesterzwammen 10 g, shiitake 15 g, maitake 100 g), kruiden (mirin 80 g, sojasaus, boter 41 g, zout, zwarte peper, gehakte bieslook), druivenpitolie

Recept

① Doe de geweekte rijst, water en een snufje zout in een rijstkoker of pan. Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat 13 minuten koken.

② Laat de rijst 15 minuten stomen en meng dan de mirin en sojasaus erdoor.

③ Verhit druivenpitolie in een pan. Bak de drie soorten paddenstoelen tot ze mooi gekleurd zijn. Voeg boter, zout en peper toe en bak verder tot de boter een rijke bruine kleur krijgt.

④ Schep de gebakken paddenstoelen en bruine boter over de bereide rijst. Werk af met een snufje zwarte peper en gehakte bieslook.

Tip! Dit gerecht is nog lekkerder als je het serveert met een gepocheerd ei of ingemaakte groenten.

Verschillende soorten paddenstoelen die in een vers gekookte sotbap vallen.

V. IS ER IETS WAAR JE BIJ HET ETEN IN HET RESTAURANT OF THUIS SPECIAAL OP LET?

Ik ben van nature erg geordend en probeer alles om mij heen en mijn spullen altijd netjes te houden. Die neiging naar structuur zie je vanzelf terug in mijn manier van koken en in hoe ik mijn werk aanpak – zowel in het restaurant als thuis. Eén van de huishoudelijke taken die ik echt belangrijk vind, is de was doen. Ik sorteer kleding altijd zorgvuldig op type en functie, want vooral keukenkleding en schorten zijn lastig schoon te krijgen door hardnekkige vet- en olievlekken. Met kinderen in huis komt daar nog een hoop extra was bij, van allerlei verschillende stoffen die elk hun eigen behandeling vragen.

Gelukkig gebruik ik tegenwoordig een wasmachine die automatisch het type stof herkent en de wascyclus daarop aanpast. Dat scheelt weer een zorg.

 

 

 

Vroeger had ik vaak te maken met kleding die beschadigd raakte door het wassen, zelfs als ik die naar de stomerij bracht, maar nu kan ik het helemaal zelf als nieuw houden. De wasmachine is vooral geweldig in het verwijderen van vlekken, olievlekken en hardnekkige geurtjes, zodat ik zowel mezelf als de keuken schoon kan houden.

Toen ik na het interview rustig om me heen keek in zijn huis, werd het mij duidelijk dat hij deze plek niet als een gewone woonruimte beschouwde, maar als een verlengstuk van zijn keuken — een ruimte waar zijn filosofieën en passies naadloos samenkomen met zijn dagelijks leven.

Man die kleding in een wasmachine laadt terwijl hij de instellingen aanpast.

IK WIL KOREAANS ETEN INTRODUCEREN ALS EEN KEUKEN DIE VOORTVLOEIT UIT AUTHENTICITEIT.

Een man en een vrouw kijken elkaar aan terwijl ze in de keuken koken.

Wanneer ik thuiskom, kan ik ontspannen en weer gewoon vader, echtgenoot en mezelf zijn. Het is een plek waar ik tijd doorbreng met de kinderen, waar ik in alle rust kan nadenken en dingen ordenen. Juist op zulke momenten zie ik helder voor ogen welk leven ik wil leiden — en welke gerechten daar precies bij passen.

Waarom hij gek is op LG voor thuis

*Niniejszy film ma charakter poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.

 
Afbeelding met LG-koelkast

Hoe houdt de LG-koelkast voedsel vers?

· InstaView :
Klop twee keer om binnenin te kijken

· Inverter lineaire compressor :
Stille energiebesparing door slimme koeling

Afbeelding met LG-wasmachine.

Hoe goed verwijderen LG-wasmachines vlekken?

· AIDD™:
AI-technologie detecteert stof en stofcapaciteit

· TurboWash™360°:
Maximaliseert efficiëntie met snelle wastijden

· Steam™:
Stoom voor het verwijderen van bacteriën en allergieverzorging

Zachowaj świeżość z LG

