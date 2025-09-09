De Londense keuken met een Koreaanse twist

De Koreaanse keuken wint wereldwijd aan populariteit, en ook in Londen blijft die trend niet onopgemerkt. Lokale chef-koks geven hun eigen creatieve invulling aan traditionele Koreaanse gerechten, wat leidt tot verrassende en verfijnde smaakcombinaties. Dit is het verhaal van een van die chefs, die in het hart van Londen een Koreaans-Brits fine dining restaurant runt. Hier laat hij de lokale gasten kennismaken met de authentieke smaken en culinaire finesse van Korea, in een setting die zowel vertrouwd als vernieuwend aanvoelt.

KOREAAANS-BRITS FINE DINING BIJ SOLLIP

Chef-kok Park Woongchul, de eerste Koreaan die in Londen een Michelinster heeft gekregen, runt al vijf jaar samen met patissier Ki Bomee Sollip zijn moderne Europese fine dining restaurant met Koreaanse invloeden.

Vandaag nemen we een kijkje in het huis waar zijn dagelijkse leven zich afspeelt en kijken we waar hij zijn inspiratie en waarden vandaan haalt voor zijn werk als chef én voor zijn gewone leven.