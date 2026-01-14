About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

27" UHD 4K IPS monitor with VESA DisplayHDR™ 400

27" UHD 4K IPS monitor with VESA DisplayHDR™ 400

27UP650K-W.27UP001
Vooraanzicht van 27" UHD 4K IPS monitor with VESA DisplayHDR™ 400 27UP650K-W.27UP001
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Perspective view
+15 degree rear view
Rear view
Zoom in rear view
Side view
Side view with height
Front view on display pivot
USP : clean and bright
USP : Details mastered
USP : Easy and comfortable
USP : Switch swiftly
Belangrijkste functies

  • 27" UHD 4K IPS monitor
  • DCI-P3 95% (Typ.)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Dynamic Action Sync, Black Stabilizer
  • Verstelbare voet voor kanteling, hoogte en pivot.
Meer
Fixed Bottom Left Button
1 bundels met dit product
Front view

27UP650K-W

27" UHD 4K IPS monitor with VESA DisplayHDR™ 400
27UP650K_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Perfecte details

De LG UHD 4K-monitor levert haarscherpe 4K-beelden en levensechte HDR-content, precies zoals bedoeld.

Indrukwekkende schermervaring

27" IPS UHD 4K (3840x2160)

3-zijdig vrijwel randloos design

Levendige kleuren & HDR

DCI-P3 95% (Typ.)

VESA DisplayHDR™ 400

Features

Kantel-, hoogte- en pivot standaard

VESA DisplayHDR™ 400

Schone en heldere HDR

De monitor ondersteunt VESA DisplayHDR™ 400 met een breed bereik aan helderheid en contrast, wat zorgt voor een meeslepende HDR-ervaring bij de nieuwste games, films en beelden.

  • SDR
  • HDR

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

  • SDR

  • HDR-effect ingeschakeld

HDR-effect op SDR-content

De LG UHD 4K HDR-monitor kan standaardcontent vrijwel omzetten naar HDR-kwaliteit, direct op het scherm. Hierdoor worden toonmapping en helderheid van SDR-content verbeterd voor een HDR-achtige kijkervaring.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

IPS met DCI-P3 95% (standaard)

Natuurlijke kleuren en een brede kijkhoek

Het IPS-display met 95% dekking van het DCI-P3-spectrum biedt uitstekende kleurnauwkeurigheid en een brede kijkhoek. Dit zorgt voor natuurgetrouwe kleuren en levendige beelden, ideaal voor entertainment.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Verbeter de gameervaring met 4K en HDR

Meeslepende game-ervaring

De 27UP650K tilt de nieuwe generatie 4K HDR gaming naar een hoger niveau, niet alleen door te zorgen voor spectaculaire beelden, maar ook door je te helpen winnen met Game Mode, Dynamic Action Sync en Black Stabilizer.

Meeslepende ervaring in 4K HDR-videogames.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Dynamic Action Sync

Reageer snel

Door de invoervertraging te verminderen met Dynamic Action Sync kunnen gamers kritieke momenten in realtime vastleggen en snel reageren.

Black Stabilizer

Vooruit in het donker

Black Stabilizer helpt gamers om sluipschutters in de donkerste hoeken te detecteren en snel door flitsende explosies te navigeren.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De functie kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving die de gebruiker gebruikt.

Geniet van 4K- en HDR-inhoud

Levendig en realistisch

HDR-content van meerdere streamingdiensten komt tot leven. Je kunt genieten van levendige helderheid en een breed kleurenspectrum bij het spelen op de LG UHD 4K-monitor met VESA DisplayHDR™ 400-technologie, die het DCI-P3 kleurenspectrum ondersteunt.

De monitor waarmee gebruikers kunnen genieten van 4K- en HDR-inhoud.

*De afstandsbediening is NIET inbegrepen in het pakket.

LG Switch-app

Schakel snel

De LG Switch-app helpt de monitor te optimaliseren voor je werk en privéleven. Je kunt het scherm gemakkelijk opdelen in maximaal 6 delen, het themaontwerp aanpassen, of zelfs een video belplatform starten met een toegewezen sneltoets.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u naar 27UP650K in het ondersteuningsmenu van LG.com.

Ergonomisch ontwerp

Gemakkelijk en comfortabel

De één-klik standaard maakt installatie eenvoudig zonder extra apparatuur, en stelt je in staat de tilt, hoogte en rotatie van het scherm flexibel aan te passen voor de optimale positie.

Kantelbare monitor.

Kantelen

In hoogte verstelbare monitor.

Hoogte

Draaibare verstelbare monitor.

Pivot

Standaard met één klik voor gemakkelijke installatie.

Standaard met één klik

FAQ

Wat zijn de voordelen van het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?

1. Ultra-hoge resolutie voor haarscherpe beeldkwaliteit

Met 4K (3840×2160) en 5K (5120×2160) resolutie bieden deze monitors veel meer pixels dan standaard displays, waardoor tekst, beelden en video’s scherper en gedetailleerder worden weergegeven.

 

2. Geoptimaliseerde kleurnauwkeurigheid voor professioneel visueel werk

Ze ondersteunen geavanceerde technologieën die de beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid verbeteren, ideaal voor professionele taken zoals foto- en videobewerking, grafisch design en color grading.

 

3. Meer immersie bij content

Geniet van 4K-content van platforms zoals Netflix, YouTube en andere streamingdiensten in originele kwaliteit. Hoge helderheid en rijk contrast versterken de beleving bij films en series.

 

4. Meer schermruimte

Dankzij de hoge resolutie kun je meer content op één scherm weergeven. Perfect voor multitasking met meerdere vensters, vooral bij videobewerking, design, coderen of research.

Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?

LG UHD 4K & 5K monitors zijn ideaal voor gebruikers die precisie nodig hebben, houden van hoogwaardige content en efficiënt willen multitasken.

Ze zijn perfect voor professionals in grafisch design, fotobewerking en videoproductie, waar hoge resolutie en nauwkeurige kleurweergave essentieel zijn. Ondersteuning voor technologieën zoals DCI-P3 en HDR10 verhoogt zowel het gebruiksgemak als de beeldkwaliteit.

De extra schermruimte is ook een voordeel voor planners, developers, onderzoekers en financiële professionals die met meerdere vensters tegelijk werken, wat de workflow efficiënter maakt.

Voor wie 4K-content van platforms zoals YouTube of Netflix in originele kwaliteit wil beleven, zorgen de scherpe resolutie en levendig contrast voor een meeslepende kijkervaring.

Kortom: UHD 4K & 5K monitors bieden een veelzijdige ervaring—perfect voor zowel professionals die visuele precisie zoeken als gebruikers die willen genieten van rijke, gedetailleerde content.

Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?

OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, wat ze ideaal maakt voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.

 

IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, waardoor beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Dit maakt ze geschikt voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.

 

 

VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.

Stapsgewijze handleiding

Installeer je nieuwe LG UltraFine monitor: snel en eenvoudig

Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG UltraFine monitor snel en correct te installeren. Begin vandaag nog met je creatieve workflow.

*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden. Installatiestappen, componenten of vormen kunnen per model variëren. Gedeelde montagesecties kunnen nog steeds als referentie worden gebruikt. Raadpleeg uw producthandleiding voor modelspecifieke instructies.

Printen

Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

27

Display - Resolutie

3840 x 2160

Display - Panel Type

IPS

Display - Aspect Ratio

16:9

Display - Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

400 cd/m²

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Display - Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Draaien/Hoogte/Pivot

Alle specificaties

DISPLAY

Maat (Inch)

27

Aspect Ratio

16:9

Panel Type

IPS

Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Resolutie

3840 x 2160

Pixel Pitch [mm]

0.1554 x 0.1554 mm

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

400 cd/m²

Contrast Ratio (Typ.)

1200:1

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Brightness (Min.) [cd/m²]

320 cd/m²

Contrast Ratio (Min.)

1000:1

Maat (cm)

68.4 cm

VERBINDING

HDMI

Ja (2ea)

DisplayPort

Ja (2ea)

DP Version

1.4

USB-C

Nee

Headphone out

3-pole (alleen geluid)

KENMERKEN

HDR 10

YES

Color Weakness

Ja

Smart Energy Saving

Ja

Kleur gekalibreerd in Fabriek

YES

Flicker Safe

Ja

Dynamic Action Sync

Ja

Zwart stabilizatie

Ja

Reader Mode

Ja

Super Resolution+

Ja

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

HDR Effect

YES

MECHANISCH

Display Position Adjustments

Draaien/Hoogte/Pivot

Wall Mountable [mm]

100 x 100 mm

OneClick Stand

Ja

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

694 x 496 x 212mm

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

613.5 x 569.3 x 239.3mm(Up)
613.5 x 459.3 x 239.3mm(Down)

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

613.5 x 363.5 x 45.4mm

Gewicht in doos [kg]

9.0kg

Gewicht met Stand [kg]

5.6kg

Gewicht zonder Stand [kg]

3.8kg

INFO

Product naam

27UP650K-W

Jaar

2024

STROOM

Power Consumption (Slaap Modus)

Minder dan 0.5W (HDMI/DP input conditie)

Power Consumption (DC Off)

Minder dan 0.3W

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Type

Externe Voeding(Adapter)

Power Consumption (On-Mode)

40W

ACCESSOIRES

Display Port

Ja (Zwart 1.5M)

HDMI (Kleur/Lengte)

Ja (Zwart 1.5M)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(27UP650K-W)
extensie
ENERGY LABEL(27UP650K-W)
extensie
EU Energy label 2019(27UP650K-W)
extensie
Product Environmental Report(27UP650K-W)
extensie
External Power supply ErP(27UP650K-W)
extensie
PRODUCT FICHE(27UP650K-W)
extensie
Product information sheet (27UP650K-W)
extensie
GPSR Safety Information(27UP650K-W)
extensie
WEB INFO(27UP650K-W)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 