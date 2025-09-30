Skip to contentSkip to accessibility help
LG UltraFine™evo 32" Nano IPS Black 6K met Thunderbolt™ 5
Productinformatieblad

LG UltraFine™evo 32" Nano IPS Black 6K met Thunderbolt™ 5

Productinformatieblad

LG UltraFine™evo 32" Nano IPS Black 6K met Thunderbolt™ 5

32U990A-S
Belangrijkste functies

  • 32” 6K (6144 x 3456) resolutie
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C down x2, USB-C up x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98%(Typ.), Adobe RGB 99.5%, Real 10-bit Color Depth
  • Contrast Ratio 2,000:1
  • Vierzijdig vrijwel randloos ontwerp, kantelbaar (-5° tot 15°), in hoogte verstelbaar (60 mm) en draaibaar (90°)
DisplayCompatibiliteitGebruiksgemak
LG UltraFine Monitor-logo.

De eerste 6K Thunderbolt™ 5 monitor

LG UltraFine™ evo 32U990A productafbeelding met zijn logo en award-logo's hieronder

LG UltraFine™ evo 32U990A productafbeelding met zijn logo en award-logo's hieronder

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

CES Innovation Award-logo

CES Innovation Award – Winnaar

In Computerrandapparatuur en -componenten 2025

Red Dot Design Award-logo

Red Dot Design Award 2025

Winnaar van de productontwerp Red Dot Design Award 2025

6 verschillende afbeeldingen met tekst die de belangrijkste kenmerken van UltraFine impliceren

6 verschillende afbeeldingen met tekst die de belangrijkste kenmerken van UltraFine impliceren

6K met 224 ppi. Meer werkruimte, haarscherpe details.

Het 6K-scherm (6144×3456, 224 ppi) biedt tot wel 156% meer pixels dan een standaard 4K UHD-scherm (3840×2160), waardoor je meer ruimte hebt om meerdere taken tegelijk te beheren. Je kunt werken met volledige 4K-bestanden in hun oorspronkelijke resolutie, terwijl er nog steeds plaats is voor tijdlijnen, werkbalken en andere creatieve tools. De ultrahoge pixeldichtheid van 224 ppi zorgt voor natuurgetrouwe scherpte en precisie, wat essentieel is voor professionele creators.

In een videoclip wordt de breedte van een 6K-scherm vergeleken met de schermgroottes van 4K en 5K.

Vooraanzicht van UHD 4K-gamingmonitor met IPS-scherm.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

1) Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanodeeltjes op de LED van het scherm.

2) De 6K-resolutie (6144 × 3456) levert 21.233.664 pixels — ongeveer 21,23 miljoen — en biedt 156% meer detail dan 4K UHD (3840 × 2160) met 8.294.400 pixels.

Professioneel display.
Professionele prestaties.

Een krachtige monitor, ontworpen voor veeleisende professionele workflows. Met nauwkeurige kleurnauwkeurigheid, een ruim werkvlak en naadloze compatibiliteit ondersteunt hij video-editors, fotografen, 3D-artists, AI-creators en webdesigners voor maximale productiviteit bij elke taak.

2 identieke UltraFine monitoren met beelden erop worden in een donkere studio geplaatst.

5 afbeeldingen van diverse creatieve werknemers die met diverse hulpmiddelen op UltraFine-monitoren werken.

5 afbeeldingen van diverse creatieve werknemers die met diverse hulpmiddelen op UltraFine-monitoren werken.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Next-gen compatibiliteit met Thunderbolt™ 5

Verbeter je workflow met Thunderbolt™ 5 op 6K-monitoren.

Thunderbolt™ 5 brengt snelheid, flexibiliteit en kracht samen. Met 2x snellere** overdracht, 6K daisy chain en DisplayPort 2.1-bandbreedte werk je moeiteloos met veeleisende projecten. Voor creators, editors en AI-artists betekent dat één verbinding voor prestaties, schaalbaarheid en productiviteit. Dankzij 96W Power Delivery laad je apparaten snel en betrouwbaar op, zodat je zonder onderbreking kunt blijven creëren.

Faster transfer icon

2x snellere** overdracht

(Tot 80 Gbps)

6K Daisy Chain icon

6K Daisy Chain

Power Delivery icon

96W Power Delivery

Twee identieke UltraFine-monitoren met programmaschermen staan ​​naast een laptop en een opslagapparaat, met elkaar verbonden via kabels, wat de multiconnectiviteit laat zien.

Twee identieke UltraFine-monitoren met programmaschermen staan ​​naast een laptop en een opslagapparaat, met elkaar verbonden via kabels, wat de multiconnectiviteit laat zien.

*Voor correct gebruik is de meegeleverde Thunderbolt™ 5-kabel vereist om de Thunderbolt 5-poort met de monitor te verbinden.

*Om alle functies te gebruiken, waaronder 96 W opladen en de resolutie van 6144 × 3456, moet je apparaat Thunderbolt 5 of USB-C met DisplayPort 2.1 ondersteunen.

*DP-, HDMI-, USB-C- en Thunderbolt-kabels zijn inbegrepen in de verpakking.

*Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s.

*DP × 1, HDMI × 1, USB-C × 1, stroomkabel × 1 en Thunderbolt × 1 zijn inbegrepen in de verpakking.

*Daisy-chainfunctionaliteit, resolutie en refreshrate kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de prestaties van de aangesloten Mac-computers en pc’s.

*Thunderbolt™ 5 ondersteunt een weergavebandbreedte tot 120 Gbps (één richting) en levert tot 2× snellere prestaties dan Thunderbolt™ 4. De Thunderbolt™ 5-prestaties zijn gebaseerd op de officiële specificaties van Intel.

Raadpleeg de officiële website van Intel voor meer informatie.

※ Opmerking ※

 

Windows: Het scherm werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de Intel-processor en de versie van Windows.

Minimale vereisten: Intel 12e generatie of nieuwer, Windows 11 of nieuwer.

 

macOS: Het scherm werkt mogelijk niet correct op apparaten zonder Apple Silicon, afhankelijk van de versie van macOS.

Minimale vereisten: macOS Sequoia (versie 15) of nieuwer.

Close-upbeeld van de poorten van de UltraFine-monitor om de verschillende kabelaansluitingen te tonen.

Volledige poortselectie voor een krachtige hub - werkt met zowel Mac-computers als pc’s

Compatibel met Mac-computers en pc’s, biedt de LG UltraFine evo 6K-monitor uitgebreide aansluitmogelijkheden. Zo verbind je eenvoudig al je apparaten en gebruik je de monitor als krachtig centraal knooppunt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*DP × 1, HDMI × 1, USB-C × 1, stroomkabel × 1 en Thunderbolt × 1 zijn inbegrepen in de verpakking.

*Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s. Dit product is geen Apple-product en biedt geen Apple-diensten of -garanties.

Vooraanzicht van de UltraFine-monitor met een kleurrijke afbeelding die laat zien hoe kleuren nauwkeurig worden weergegeven. Onderaan het VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600-logo.

Elke kleurnuance, tot in detail weergegeven

VESA DisplayHDR™ 600 biedt heldere accenten, diepe schaduwen en een nauwkeurige kleurweergave voor creatieve professionals. Het versterkt texturen, details en het natuurlijke samenspel van licht en schaduw.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Professionele kleurbeheersing,
pixel voor pixel

Met een dekking van Adobe RGB 99,5% en DCI-P3 98% (typ.) biedt het scherm een breder en nauwkeuriger kleurbereik dan standaard sRGB-displays. De echte 10-bit kleurdiepte legt elke tint vast met vloeiende overgangen, ideaal voor HDR- en hoge-resolutieprojecten waarbij precisie telt.

Een afbeelding op volledig scherm met een ontwerpprogramma dat levendige kleuren laat zien.

Adobe RGB over 99.5%

Adobe RGB is een veelgebruikt kleurbereik in printgerichte workflows, waarmee creators de kleurnauwkeurigheid kunnen controleren voor zowel digitale als gedrukte media op één scherm.

DCI-P3 98%

Een nauwkeurig en levendig kleurbereik, ideaal voor video-editing en color grading.

Echte 10-bit kleurdiepte

De echte 10-bit kleurdiepte zorgt voor een precieze en gedetailleerde kleurweergave bij hoge resolutie en HDR-content, zonder gebruik te maken van gesimuleerde 8-bit + FRC-methoden.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Helderheid: 450 nits (typ.), kleurbereik: DCI-P3 98% (typ.)

*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanodeeltjes op de LED van het scherm.

2000:1 diepere zwarttinten en rijke schaduwen

Omdat contrastverhouding invloed heeft op de kleurnauwkeurigheid, verhoogt Nano IPS Black de contrastverhouding van de standaard IPS 1000:1 naar 2000:1. Zo komen kleuren intenser tot leven en worden objecten, schaduwen en achtergronden scherper weergegeven. Ervaar diepere zwarttinten en rijkere schaduwen met consistente kleurweergave van rand tot rand, voor een natuurgetrouwe, realistische beeldervaring.

Een zwart-witafbeelding van een berg met een contrastverhouding van 1000:1 om de zwarte kleurexpressie te tonen vergeleken met een contrastverhouding van 2000:1.

Contrast 2000:1

Een zwart-witafbeelding van een berg met een contrastverhouding van 2000:1 om een ​​diepere zwarte kleur weer te geven dan bij een verhouding van 1000:1.

Contrast 1000:1

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanodeeltjes op de LED van het scherm.

Oogcomfort, gecertificeerd door TÜV Rheinland

Met de TÜV Rheinland Eye Comfort-certificering helpt de UltraFine evo 6K de blootstelling aan blauw licht te verminderen, voor een comfortabele kijkervaring zonder vermoeide ogen, zelfs tijdens lange werk- of kijktijden.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren.

*TÜV Rheinland-certificerings-ID (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154

Slank design, maximale flexibiliteit

Het vrijwel randloze 4-zijdige ontwerp versterkt de focus, terwijl de slanke en minimalistische L-stand zorgt voor een opgeruimde werkplek. Het doordachte design combineert visuele helderheid met ergonomische vrijheid. Het scherm is kantelbaar, draaibaar en in hoogte verstelbaar, en kan 90° worden gedraaid voor portretmodus, ideaal voor het bekijken van lange documenten, coderen of browsen.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com

Vrijwel 4-zijdig randloos ontwerp

Vrijwel 4-zijdig randloos ontwerp

Kantelen

Kantelen

-5° ~ 20°

Hoogte

Hoogte

60 mm

Pivot

Pivot

90°

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Snel schakelen voor het creëren

De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel werk als ontspanning. Pas eenvoudig je voorkeursinstellingen voor beeldkwaliteit en helderheid aan met de persoonlijke beeldwizard. Daarnaast kun je het scherm opdelen in 11 indelingen en je videogesprekplatform direct starten voor nog meer gebruiksgemak.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.

Een UltraFine-monitor wordt in een virtuele ruimte geplaatst, waarbij geluidsgolven vanuit het onderste deel van de monitor naar voren bewegen. Op het scherm staat een vrouw in een rood ruimtepak met haar gezicht naar voren.

Handig ingebouwd geluid voor werk en ontspanning

De ingebouwde 5W × 2 luidsprekers leveren helder geluid voor gaming, videogesprekken en films, zodat je volledig opgaat in wat je doet zonder externe speakers nodig te hebben.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Belangrijkste specs

  • Maat (Inch)

    32

  • Resolutie

    6144 x 3456

  • Panel Type

    IPS Black

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    32

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS Black

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    6144 x 3456

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    360

  • Contrast Ratio (Min.)

    2000:1

  • Color Bit

    1400:1

  • Maat (cm)

    79.94

VERBINDING

  • Ingebouwde KVM

    Ja

  • HDMI

    Ja(1ea) 2.1

  • Daisy Chain

    Ja (UHD/60Hz)

  • Thunderbolt

    Ja Thunderbolt 5 (in 1ea/out 1ea)

  • USB-C

    Ja (1Up / 2Down)

  • Thunderbolt (Data overdracht)

    Ja

  • Thunderbolt (Max. Resolutie op Hz)

    2.3

  • Thunderbolt (Stroom overdracht)

    96W

  • USB Downstream Port

    Ja (USB-C/2ea/ver3.2 Gen2)

  • USB Upstream Port

    Ja (via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Auto Helderheid

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • PIP

    Ja

  • PBP

    2PBP

  • Flicker Safe

    Ja

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • VRR

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Nano IPS™ Technology

    Ja (IPS Black)

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • Speaker

    5W X 2

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • Gewicht in doos [kg]

    14

  • Gewicht met Stand [kg]

    9.5

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    6

INFO

  • Product naam

    32U990A

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    70W

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja (ver 2.1)

  • HDMI (Kleur/Lengte)

    Ja (1ea)

  • Thunderbolt

    Ja 5 (in 1ea/out 1ea)

  • USB-C

    Ja (1Up / 2Down)

INFORMATIE OVER NALEVING

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 