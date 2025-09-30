LG UltraFine™evo 32" Nano IPS Black 6K met Thunderbolt™ 5

*Voor correct gebruik is de meegeleverde Thunderbolt™ 5-kabel vereist om de Thunderbolt 5-poort met de monitor te verbinden.

*Om alle functies te gebruiken, waaronder 96 W opladen en de resolutie van 6144 × 3456, moet je apparaat Thunderbolt 5 of USB-C met DisplayPort 2.1 ondersteunen.

*DP-, HDMI-, USB-C- en Thunderbolt-kabels zijn inbegrepen in de verpakking.

*Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s.

*DP × 1, HDMI × 1, USB-C × 1, stroomkabel × 1 en Thunderbolt × 1 zijn inbegrepen in de verpakking.

*Daisy-chainfunctionaliteit, resolutie en refreshrate kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de prestaties van de aangesloten Mac-computers en pc’s.

*Thunderbolt™ 5 ondersteunt een weergavebandbreedte tot 120 Gbps (één richting) en levert tot 2× snellere prestaties dan Thunderbolt™ 4. De Thunderbolt™ 5-prestaties zijn gebaseerd op de officiële specificaties van Intel.

Raadpleeg de officiële website van Intel voor meer informatie.