LG UltraFine™evo 32" Nano IPS Black 6K met Thunderbolt™ 5
Belangrijkste functies
- 32” 6K (6144 x 3456) resolutie
- Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C down x2, USB-C up x1
- VESA DisplayHDR™600
- DCI-P3 98%(Typ.), Adobe RGB 99.5%, Real 10-bit Color Depth
- Contrast Ratio 2,000:1
- Vierzijdig vrijwel randloos ontwerp, kantelbaar (-5° tot 15°), in hoogte verstelbaar (60 mm) en draaibaar (90°)
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
6K met 224 ppi. Meer werkruimte, haarscherpe details.
Het 6K-scherm (6144×3456, 224 ppi) biedt tot wel 156% meer pixels dan een standaard 4K UHD-scherm (3840×2160), waardoor je meer ruimte hebt om meerdere taken tegelijk te beheren. Je kunt werken met volledige 4K-bestanden in hun oorspronkelijke resolutie, terwijl er nog steeds plaats is voor tijdlijnen, werkbalken en andere creatieve tools. De ultrahoge pixeldichtheid van 224 ppi zorgt voor natuurgetrouwe scherpte en precisie, wat essentieel is voor professionele creators.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
1) Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanodeeltjes op de LED van het scherm.
2) De 6K-resolutie (6144 × 3456) levert 21.233.664 pixels — ongeveer 21,23 miljoen — en biedt 156% meer detail dan 4K UHD (3840 × 2160) met 8.294.400 pixels.
Professioneel display.
Professionele prestaties.
Een krachtige monitor, ontworpen voor veeleisende professionele workflows. Met nauwkeurige kleurnauwkeurigheid, een ruim werkvlak en naadloze compatibiliteit ondersteunt hij video-editors, fotografen, 3D-artists, AI-creators en webdesigners voor maximale productiviteit bij elke taak.
2 identieke UltraFine monitoren met beelden erop worden in een donkere studio geplaatst.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Next-gen compatibiliteit met Thunderbolt™ 5
Verbeter je workflow met Thunderbolt™ 5 op 6K-monitoren.
Thunderbolt™ 5 brengt snelheid, flexibiliteit en kracht samen. Met 2x snellere** overdracht, 6K daisy chain en DisplayPort 2.1-bandbreedte werk je moeiteloos met veeleisende projecten. Voor creators, editors en AI-artists betekent dat één verbinding voor prestaties, schaalbaarheid en productiviteit. Dankzij 96W Power Delivery laad je apparaten snel en betrouwbaar op, zodat je zonder onderbreking kunt blijven creëren.
*Voor correct gebruik is de meegeleverde Thunderbolt™ 5-kabel vereist om de Thunderbolt 5-poort met de monitor te verbinden.
*Om alle functies te gebruiken, waaronder 96 W opladen en de resolutie van 6144 × 3456, moet je apparaat Thunderbolt 5 of USB-C met DisplayPort 2.1 ondersteunen.
*DP-, HDMI-, USB-C- en Thunderbolt-kabels zijn inbegrepen in de verpakking.
*Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s.
*DP × 1, HDMI × 1, USB-C × 1, stroomkabel × 1 en Thunderbolt × 1 zijn inbegrepen in de verpakking.
*Daisy-chainfunctionaliteit, resolutie en refreshrate kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de prestaties van de aangesloten Mac-computers en pc’s.
*Thunderbolt™ 5 ondersteunt een weergavebandbreedte tot 120 Gbps (één richting) en levert tot 2× snellere prestaties dan Thunderbolt™ 4. De Thunderbolt™ 5-prestaties zijn gebaseerd op de officiële specificaties van Intel.
Raadpleeg de officiële website van Intel voor meer informatie.
※ Opmerking ※
Windows: Het scherm werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de Intel-processor en de versie van Windows.
Minimale vereisten: Intel 12e generatie of nieuwer, Windows 11 of nieuwer.
macOS: Het scherm werkt mogelijk niet correct op apparaten zonder Apple Silicon, afhankelijk van de versie van macOS.
Minimale vereisten: macOS Sequoia (versie 15) of nieuwer.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*DP × 1, HDMI × 1, USB-C × 1, stroomkabel × 1 en Thunderbolt × 1 zijn inbegrepen in de verpakking.
*Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s. Dit product is geen Apple-product en biedt geen Apple-diensten of -garanties.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Professionele kleurbeheersing,
pixel voor pixel
Met een dekking van Adobe RGB 99,5% en DCI-P3 98% (typ.) biedt het scherm een breder en nauwkeuriger kleurbereik dan standaard sRGB-displays. De echte 10-bit kleurdiepte legt elke tint vast met vloeiende overgangen, ideaal voor HDR- en hoge-resolutieprojecten waarbij precisie telt.
Een afbeelding op volledig scherm met een ontwerpprogramma dat levendige kleuren laat zien.
Adobe RGB over 99.5%
Adobe RGB is een veelgebruikt kleurbereik in printgerichte workflows, waarmee creators de kleurnauwkeurigheid kunnen controleren voor zowel digitale als gedrukte media op één scherm.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Helderheid: 450 nits (typ.), kleurbereik: DCI-P3 98% (typ.)
*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanodeeltjes op de LED van het scherm.
2000:1 diepere zwarttinten en rijke schaduwen
Omdat contrastverhouding invloed heeft op de kleurnauwkeurigheid, verhoogt Nano IPS Black de contrastverhouding van de standaard IPS 1000:1 naar 2000:1. Zo komen kleuren intenser tot leven en worden objecten, schaduwen en achtergronden scherper weergegeven. Ervaar diepere zwarttinten en rijkere schaduwen met consistente kleurweergave van rand tot rand, voor een natuurgetrouwe, realistische beeldervaring.
Contrast 2000:1
Contrast 1000:1
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanodeeltjes op de LED van het scherm.
Oogcomfort, gecertificeerd door TÜV Rheinland
Met de TÜV Rheinland Eye Comfort-certificering helpt de UltraFine evo 6K de blootstelling aan blauw licht te verminderen, voor een comfortabele kijkervaring zonder vermoeide ogen, zelfs tijdens lange werk- of kijktijden.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren.
*TÜV Rheinland-certificerings-ID (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154
Slank design, maximale flexibiliteit
Het vrijwel randloze 4-zijdige ontwerp versterkt de focus, terwijl de slanke en minimalistische L-stand zorgt voor een opgeruimde werkplek. Het doordachte design combineert visuele helderheid met ergonomische vrijheid. Het scherm is kantelbaar, draaibaar en in hoogte verstelbaar, en kan 90° worden gedraaid voor portretmodus, ideaal voor het bekijken van lange documenten, coderen of browsen.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Snel schakelen voor het creëren
De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel werk als ontspanning. Pas eenvoudig je voorkeursinstellingen voor beeldkwaliteit en helderheid aan met de persoonlijke beeldwizard. Daarnaast kun je het scherm opdelen in 11 indelingen en je videogesprekplatform direct starten voor nog meer gebruiksgemak.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Belangrijkste specs
Maat (Inch)
32
Resolutie
6144 x 3456
Panel Type
IPS Black
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
32
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS Black
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
6144 x 3456
Pixel Pitch [mm]
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
360
Contrast Ratio (Min.)
2000:1
Color Bit
1400:1
Maat (cm)
79.94
VERBINDING
Ingebouwde KVM
Ja
HDMI
Ja(1ea) 2.1
Daisy Chain
Ja (UHD/60Hz)
Thunderbolt
Ja Thunderbolt 5 (in 1ea/out 1ea)
USB-C
Ja (1Up / 2Down)
Thunderbolt (Data overdracht)
Ja
Thunderbolt (Max. Resolutie op Hz)
2.3
Thunderbolt (Stroom overdracht)
96W
USB Downstream Port
Ja (USB-C/2ea/ver3.2 Gen2)
USB Upstream Port
Ja (via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)
USB-C (Data overdracht)
Ja
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Auto Helderheid
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
Ja
PBP
2PBP
Flicker Safe
Ja
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
VRR
Ja
Super Resolution+
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Nano IPS™ Technology
Ja (IPS Black)
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Speaker
5W X 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
937 X 183 X 490
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
Gewicht in doos [kg]
14
Gewicht met Stand [kg]
9.5
Gewicht zonder Stand [kg]
6
INFO
Product naam
32U990A
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
70W
ACCESSOIRES
Display Port
Ja (ver 2.1)
HDMI (Kleur/Lengte)
Ja (1ea)
Thunderbolt
Ja 5 (in 1ea/out 1ea)
USB-C
Ja (1Up / 2Down)
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
