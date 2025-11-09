About Cookies on This Site

LG UltraGear™ GX8 32-inch OLED 4K UHD Gaming Monitor | 32GX850A with Dual-Mode, 0.03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare Panel
32GX850A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

32GX850A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
right side view with tilt adjustment
front view of the monitor with the stand down
right side view
right side view with tilt adjustment
top view
top view with right swivel
top view with left swivel
rear view
left rear angled view
rear close-up view of stand mount
rear close-up view of connectivity ports
close-up view of stand base
Belangrijkste functies

  • 32-inch 4K UHD OLED (3840x2160)
  • 0,03 ms (GtG) responstijd
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165Hz-FHD 330Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Vrijwel randloos design
Meer
LG UltraGear™ GX8-logo.

LG UltraGear™ GX8-logo.

32" OLED 4K Gaming Monitor
met Dual-Mode

Vooraanzicht van de UltraGear™ OLED 32GX850A gaming-monitor.

Vooraanzicht van de UltraGear™ OLED 32GX850A gaming-monitor.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Functieoverzicht van een gaming-monitor met de volgende kenmerken: 32" OLED 4K, OLED met MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003ms GtG, Glare Panel.

Functieoverzicht van een gaming-monitor met de volgende kenmerken: 32" OLED 4K, OLED met MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 003ms GtG, Glare Panel.

Display

Display

Een dramatische fantasy-gamescène met een krijger in een mantel die voor een besneeuwde bergketen staat, met 32" OLED 4K-tekst in de rechterbenedenhoek.

Een dramatische fantasy-gamescène met een krijger in een mantel die voor een besneeuwde bergketen staat, met 32" OLED 4K-tekst in de rechterbenedenhoek.

Conquer the battlefield
met 32" OLED 4K

Met het verbluffende 32" OLED 4K (3840x2160) display levert de UltraGear GX8 haarscherpe helderheid en detail. OLED 4K zorgt voor nog scherpere beelden en een intensere game-ervaring.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Planetaire beelden worden helderder en duidelijker weergegeven op LG OLED-monitoren.

OLED met MLA+

Het briljante OLED beschikt over Micro Lens Array+ (MLA+) technologie, die de helderheid en prestaties verbetert door de lichtefficiëntie te optimaliseren en lichtverlies te minimaliseren. Dit resulteert in heldere en levendige beelden met tot 37,5% hogere helderheid (SDR) vergeleken met onze vorige modellen met MLA.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Dieper zwart, realistische kleuren

VESA DisplayHDR™ True Black 400 levert diepe en consistente zwartniveaus die in elke omgeving behouden blijven. Met een DCI-P3 98,5% (Typical) kleurengamma en een kleur­nauwkeurigheid van Delta E≤2 worden kleuren weergegeven met realistische details, precies zoals oorspronkelijk bedoeld.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Krachtige bescherming tegen blauw licht

Game onbezorgd met minder schadelijk blauw licht. LG WOLED maakt gebruik van geavanceerde technologie die het blauwlichtniveau verlaagt, terwijl levendige en realistische kleuren behouden blijven. Gecertificeerd door UL voor Low Blue Light Platinum, zodat je kunt genieten van levendige gamekleuren met meer kijkcomfort.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*LG OLED-panelen zijn door UL gecertificeerd als Flicker-Free, Discomfort Glare Free en Low Blue Light.

*Certificaatnummer: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR-waarde lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Bovenstaande functies kunnen variëren afhankelijk van de computeromgeving of -omstandigheden van de gebruiker.

snelheid

snelheid

Een monitor die een hoge­snelheidsmotorace toont in neonverlichte stadsstraten, waarbij de vloeiende beweging met 165Hz refreshrate wordt benadrukt.

Vloeiende gameplay met 165Hz refreshrate

Ervaar een 165Hz refreshrate voor vloeiende, kristalheldere beelden met minimale motion blur. Duik in meeslepende gameplay, frame na frame.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Overweldigende snelheid, duik in gaming

De ultrasnelle 0,03ms responstijd (GtG), die reverse ghosting vermindert en razendsnelle reacties biedt, laat je genieten van een geheel nieuwe gameperformance.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Selecteer 'Snellere modus' om een ​​'Responstijd van 0,03 ms' uit te voeren. (Game Adjust → Responstijd → Snellere modus).

Dual-Mode met selecteerbare opties schakelt tussen 330Hz – 165Hz

Met VESA Certified Dual-Mode schakel je moeiteloos tussen UHD 165Hz voor grafisch rijke games en FHD 330Hz voor snelle actie. Geniet van Dual-Mode met selecteerbare opties en kies eenvoudig je favoriete schermgrootte bij twee refreshrates (165Hz, 330Hz) via de On-Screen Display. Bovendien kun je snel wisselen met een fysieke hotkey of toetsenbord­shortcut via LG Switch, zodat je gameplay in elke genre optimaal blijft.

Ridder en raceauto met 165Hz WQHD en 330Hz WFHD.

Ridder en raceauto met 165Hz WQHD en 330Hz WFHD.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De prestaties van 'Dual-Mode' kunnen variëren afhankelijk van het speltype, de specificaties van de computergraphics en de configuratie.

Technologie

Technologie

Vloeiende beweging,
eindeloos gamen

Minimaliseer tearing en lag met AMD FreeSync™ Premium-technologie en NVIDIA-geteste, officieel gevalideerde G-SYNC®-compatibiliteit op een 4K gaming monitor. Ervaar aanzienlijk minder screen tearing en stotteren voor vloeiende, kristalheldere gameplay.

Een racespelscène waarin een felgroene sportwagen over een circuit rijdt, met meerdere auto's die erachter rijden dankzij de AMD FreeSync Premium-functie.

Een racespelscène waarin een felgroene sportwagen over een circuit rijdt, met meerdere auto's die erachter rijden dankzij de AMD FreeSync Premium-functie.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met modellen die de synchronisatietechnologie niet toepassen.

*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.

Dynamic Action Sync

Door input lag te verminderen met Dynamic Action Sync kunnen gamers cruciale momenten in real-time vastleggen en razendsnel reageren.

Black Stabilizer

Black Stabilizer helpt gamers sluipschutters op te sporen die zich verschuilen in de donkerste hoeken en laat je snel reageren op felle explosies.

Crosshair

Het richtpunt staat vast in het midden voor verbeterde schietnauwkeurigheid.

FPS Counter

Met de FPS Counter zie je precies hoe soepel alles draait. Of je nu aan het editen bent, games speelt of een film kijkt – elke frame telt, en met de FPS Counter heb je realtime data binnen handberei

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Slimmere controle, naadloos schakelen met LG Switch

Met de LG Switch-app optimaliseer je de monitor eenvoudig voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Beheer moeiteloos de instellingen: pas beeldkwaliteit en helderheid naar wens aan en activeer alles direct via een hotkey. De app laat je ook schakelen tussen 330Hz en 165Hz met Dual-Mode, het scherm opdelen in 11 layouts en je videocallplatform met één klik starten. Dat maakt elke setup nog gebruiksvriendelijker.

Short feature video demonstrating LG UltraGear’s LG Switch function, showcasing seamless input source switching and enhanced user control for an optimized gaming experience in the 2025 UltraGear monitor lineup.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Compact en strak

Ontdek onze hexagon lighting en het vrijwel randloze 4-zijdige clean design, met een volledig verstelbare voet die kan draaien, kantelen, in hoogte verstellen en pivoten. De ruimtebesparende L-stand en de brede draaiverstelling zijn ontworpen om het bureaublad optimaal te benutten en loze ruimte efficiënt te voorkomen.

Voor- en achteraanzicht van de UltraGear™ 32GX850A gaming-monitor, met een futuristische racescène op het scherm.

Voor- en achteraanzicht van de UltraGear™ 32GX850A gaming-monitor, met een futuristische racescène op het scherm.

Pictogrammen voor kantelen, hoogte, draaien, zwenken en muurbevestiging.

Pictogrammen voor kantelen, hoogte, draaien, zwenken en muurbevestiging.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Printen

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    32

  • Display - Resolutie

    3840 x 2160

  • Display - Panel Type

    OLED

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Display - Reactie Tijd

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen

Alle specificaties

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y25

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    32

  • Maat (cm)

    79.9

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Reactie Tijd

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • HDR Effect

    Ja

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(1ea) 2.1

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (alleen geluid)

STROOM

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Max.)

    16W

  • Power Consumption (Energy Star)

    14W

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • Power Consumption (On-Mode)

    16W

MECHANISCH

  • OneClick Stand

    Ja

  • Display Position Adjustments

    Kantelen

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 412 x 220mm

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7mm

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    620 x 134 x 385mm

  • Gewicht met Stand [kg]

    3.3kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    2.4kg

  • Gewicht in doos [kg]

    4.6kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

