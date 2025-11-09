We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX8 32-inch OLED 4K UHD Gaming Monitor | 32GX850A with Dual-Mode, 0.03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare Panel
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Dieper zwart, realistische kleuren
VESA DisplayHDR™ True Black 400 levert diepe en consistente zwartniveaus die in elke omgeving behouden blijven. Met een DCI-P3 98,5% (Typical) kleurengamma en een kleurnauwkeurigheid van Delta E≤2 worden kleuren weergegeven met realistische details, precies zoals oorspronkelijk bedoeld.
Krachtige bescherming tegen blauw licht
Game onbezorgd met minder schadelijk blauw licht. LG WOLED maakt gebruik van geavanceerde technologie die het blauwlichtniveau verlaagt, terwijl levendige en realistische kleuren behouden blijven. Gecertificeerd door UL voor Low Blue Light Platinum, zodat je kunt genieten van levendige gamekleuren met meer kijkcomfort.
*LG OLED-panelen zijn door UL gecertificeerd als Flicker-Free, Discomfort Glare Free en Low Blue Light.
*Certificaatnummer: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR-waarde lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Bovenstaande functies kunnen variëren afhankelijk van de computeromgeving of -omstandigheden van de gebruiker.
Overweldigende snelheid, duik in gaming
De ultrasnelle 0,03ms responstijd (GtG), die reverse ghosting vermindert en razendsnelle reacties biedt, laat je genieten van een geheel nieuwe gameperformance.
*Selecteer 'Snellere modus' om een 'Responstijd van 0,03 ms' uit te voeren. (Game Adjust → Responstijd → Snellere modus).
Dual-Mode met selecteerbare opties schakelt tussen 330Hz – 165Hz
Met VESA Certified Dual-Mode schakel je moeiteloos tussen UHD 165Hz voor grafisch rijke games en FHD 330Hz voor snelle actie. Geniet van Dual-Mode met selecteerbare opties en kies eenvoudig je favoriete schermgrootte bij twee refreshrates (165Hz, 330Hz) via de On-Screen Display. Bovendien kun je snel wisselen met een fysieke hotkey of toetsenbordshortcut via LG Switch, zodat je gameplay in elke genre optimaal blijft.
*De prestaties van 'Dual-Mode' kunnen variëren afhankelijk van het speltype, de specificaties van de computergraphics en de configuratie.
Vloeiende beweging,
eindeloos gamen
Minimaliseer tearing en lag met AMD FreeSync™ Premium-technologie en NVIDIA-geteste, officieel gevalideerde G-SYNC®-compatibiliteit op een 4K gaming monitor. Ervaar aanzienlijk minder screen tearing en stotteren voor vloeiende, kristalheldere gameplay.
*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met modellen die de synchronisatietechnologie niet toepassen.
*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.
Dynamic Action Sync
Door input lag te verminderen met Dynamic Action Sync kunnen gamers cruciale momenten in real-time vastleggen en razendsnel reageren.
Slimmere controle, naadloos schakelen met LG Switch
Met de LG Switch-app optimaliseer je de monitor eenvoudig voor zowel gaming als dagelijks gebruik. Beheer moeiteloos de instellingen: pas beeldkwaliteit en helderheid naar wens aan en activeer alles direct via een hotkey. De app laat je ook schakelen tussen 330Hz en 165Hz met Dual-Mode, het scherm opdelen in 11 layouts en je videocallplatform met één klik starten. Dat maakt elke setup nog gebruiksvriendelijker.
Compact en strak
Ontdek onze hexagon lighting en het vrijwel randloze 4-zijdige clean design, met een volledig verstelbare voet die kan draaien, kantelen, in hoogte verstellen en pivoten. De ruimtebesparende L-stand en de brede draaiverstelling zijn ontworpen om het bureaublad optimaal te benutten en loze ruimte efficiënt te voorkomen.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
32
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
OLED
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Display - Reactie Tijd
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y25
DISPLAY
Maat (Inch)
32
Maat (cm)
79.9
Resolutie
3840 x 2160
Panel Type
OLED
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Reactie Tijd
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
HDR Effect
Ja
HW Calibration
HW Calibration Ready
Reader Mode
Ja
Color Weakness
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
FPS Counter
Ja
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
Smart Energy Saving
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
VERBINDING
HDMI
Ja(1ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
STROOM
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Max.)
16W
Power Consumption (Energy Star)
14W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
Power Consumption (On-Mode)
16W
MECHANISCH
OneClick Stand
Ja
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
620 x 134 x 385mm
Gewicht met Stand [kg]
3.3kg
Gewicht zonder Stand [kg]
2.4kg
Gewicht in doos [kg]
4.6kg
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
