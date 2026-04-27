We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B)
39GX950B-B
Belangrijkste functies
- 39" 5K2K (5120x2160) OLED-display met 143 PPI
- 4e generatie Tandem OLED met een piekhelderheid tot 1500 nits
- VESA DisplayHDR™ True Black 500 met DCI-P3 99,5% (Typ.)
- Dual-Mode met 5K2K 165Hz of WFHD 330Hz en 0,03ms (GtG) responstijd
- DisplayPort 2.1, USB-C met Power Delivery tot 90W en HDMI 2.1
- AI Sound en AI Scene Optimization
Bekroonde uitmuntendheid
De 10 beste pc-monitoren op CES 2026
De beste gamingmonitor op CES 2026.
*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen die aan de juryleden zijn voorgelegd. CTA heeft de juistheid van geen enkele inzending of bewering geverifieerd en heeft het product waaraan de prijs is toegekend niet getest.
*Gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van gamingmonitoren per maart 2026, is de LG 39GX950B de eerste gamingmonitor met een 39-inch 5K2K (5120x2160) OLED-scherm.
**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van gamingmonitoren van maart 2026, is de LG 39GX950B de eerste gamingmonitor die AI-upscaling naar 5K2K-resolutie ondersteunt.
**De 39GX950B biedt een piekhelderheid van 1500 nits, gemeten onder interne testomstandigheden. De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
***De 39GX950B ondersteunt Dual-Mode met verversingsfrequenties van 165 Hz bij 5K2K en 330 Hz bij WFHD.
Ontdek een nieuwe vorm van immersie met het 39‑inch 5K2K‑display (5120×2160).
Dankzij het ultrabrede 21:9‑formaat en de 1500R‑curve vult het scherm je gezichtsveld veel natuurlijker. Met ongeveer 33% meer pixels dan een 32‑inch 4K‑display word je dieper de game ingetrokken voor een meeslepende kijkervaring.
De hoge 5K2K‑resolutie levert haarscherpe details en extra diepte, waardoor elke scène strak, helder en intens blijft. Van open‑world avonturen tot competitieve gameplay, alles voelt scherper en overtuigender aan.
s Werelds eerste 5K2K AI Upscaling.
Geen GPU-upgrade vereist.*
De ingebouwde processor van UltraGear evo™ maakt 5K2K AI Upscaling mogelijk en verbetert content op slimme wijze tot 5K2K‑kwaliteit, ongeacht het aangesloten apparaat. Zonder extra hardware of GPU‑upgrade analyseert de AI het beeld en schaalt het intelligent op voor scherpere details en een hogere beeldkwaliteit, zodat je games en content er direct beter uitzien.
met AI-upscaling
zonder AI-upscaling
**De upscalingprestaties kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de invoerbron. Er is geen GPU-upgrade nodig voor de AI Upscalingfunctionaliteit. Een compatibel extern apparaat (pc/GPU/console) is vereist voor het spelen van games.
4e generatie Tandem OLED.
Extreem hoge helderheid van 1500 nits.*
Aangedreven door 4e generatie Tandem OLED levert de LG 39GX950B helderder beeld met een piekhelderheid tot 1500 nits. Dit zorgt voor beter zicht en meer precisie tijdens het gamen, zelfs in fel verlichte omgevingen. On‑screen details blijven duidelijk, contrastrijk en scherp zodat je altijd volledige controle houdt in elke game.
*De 39GX950B biedt een piekhelderheid van 1500 nits, gemeten onder interne testomstandigheden (@HDR, 1,5% APL). De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Triple Perfect Visuals, geverifieerd door UL,
zelfs bij fel omgevingslicht
*Onder de OLED-gamingmonitoren. De afbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.
Heldere accenten en duidelijke details in het donker
Ervaar meer diepte en levendige realiteit met VESA DisplayHDR™ True Black 500.
Dankzij het verbeterde contrast komen heldere highlights en verfijnde schaduwdetails duidelijker naar voren in games. Intense lichte effecten ogen helderder en scherper afgebakend, terwijl donkere scènes hun textuur en helderheid behouden zonder detailverlies. Met een DCI‑P3 99,5% (Typ.) kleurbereik worden kleuren natuurgetrouw weergegeven, zo dicht mogelijk bij de originele intentie van de maker.
Hoge 143 PPI‑helderheid voor gaming én productiviteit
Met een pixeldichtheid van 143 PPI levert het display extra precisie voor zowel gaming als productiviteit. Tijdens het gamen zijn in‑game teksten, UI‑elementen en fijne details duidelijker en scherp afgebakend, waardoor HUD’s, menu’s en on‑screen informatie beter leesbaar blijven.
Ook bij productiviteitstaken zoals documentbewerking, web browsen of coderen zorgt de hoge helderheid voor scherpere tekst en meer kijkcomfort.
Minder vermoeide ogen
met UL‑gecertificeerde eye comfort‑technologie
De UL‑gecertificeerde eye comfort‑technologieën van LG UltraGear zijn ontwikkeld met visueel comfort als uitgangspunt en verminderen storende reflecties voor een helder en stabiel beeld. Dankzij UL‑verificaties op belangrijke punten zoals vermindering van flikkering, beperking van hinderlijke schittering en reduced blootstelling aan schadelijk blauw licht, zorgen deze technologieën voor meer kijkcomfort en een soepelere game‑ervaring.
Of je nu gamet in een fel verlichte ruimte of een omgeving met LED‑verlichting, het beeld blijft helder en comfortabel zodat je langer gefocust kunt blijven.
*LG 4e generatie Tandem OLED is door UL geverifieerd als Flicker‑Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light en Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40).
*Certificaatnummers: Flicker‑Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (bij UGR lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741.
*Bovengenoemde functies kunnen variëren afhankelijk van de computeromgeving en gebruiksomstandigheden van de gebruiker.
Maximaliseer je productiviteit met een uitgebreid
5K2K UltraWide canvas
UltraGear is niet alleen gemaakt voor gaming. De ruime 5K2K‑resolutie met 143 PPI levert scherpe en gedetailleerde beelden die ideaal zijn voor creators en multitaskers. Waar een traditionele 16:9‑opstelling met twee of drie monitoren je workflow kan onderbreken door randen tussen schermen, biedt de bredere 21:9‑beeldverhouding een overzichtelijk werkvlak op één scherm.
Of je nu foto’s bewerkt, video’s monteert of referentiemateriaal zoekt, alles blijft tegelijkertijd in beeld voor een vloeiende en efficiënte workflow.
Geoptimaliseerde refreshrates voor elk genre met Dual‑Mode
Met VESA‑gecertificeerde Dual‑Mode stem je je scherm moeiteloos af op het type game dat je speelt. Schakel eenvoudig tussen 165Hz op 5K2K voor meeslepende AAA‑titels zoals RPG’s en adventure games, of ga voor 330Hz op WFHD bij snelle genres zoals FPS en racing. Zo speel je altijd met de juiste balans tussen detail en snelheid.
0,03ms (GtG). Snelle responstijd voor vloeiende gameplay.
De responstijd van 0,03ms (GtG) is ontwikkeld om ghosting te verminderen en zorgt voor scherpere beeldovergangen, waardoor gameplay vloeiender en directer aanvoelt.
Soepel beeld dat je volledig in de game houdt
Minimaliseer tearing en haperingen met NVIDIA® G‑SYNC® Compatible en AMD FreeSync™ Premium Pro. Deze technologieën verminderen screen tearing en stuttering aanzienlijk voor vloeiende beelden, met minimale motion blur en ghosting zodat gameplay scherp en stabiel blijft.
De nieuwste connectiviteit voor jouw krachtige, future‑proof gaming setup
LG UltraGear evo AI 39GX950B is uitgerust met moderne aansluitingen zoals DisplayPort 2.1, USB‑C met Power Delivery tot 90W en HDMI 2.1. Zo verbind je moeiteloos een breed scala aan gaming hardware, pc’s en consoles en bouw je een complete gaming setup zonder beperkingen.
DisplayPort 2.1 biedt de hoge bandbreedte die nodig is voor gaming met hoge resolutie en soepele prestaties op krachtige GPU’s, wat zorgt voor helder beeld en vloeiende gameplay. USB‑C ondersteunt beeldweergave, datatransfer en opladen tot 90W tegelijk via één kabel voor een overzichtelijke setup. HDMI 2.1 zorgt daarnaast voor stabiele verbindingen met consoles en andere apparaten.
AI Sound voor helderder en meeslepender gameplay
AI Sound scheidt stemmen, geluidseffecten en achtergrondgeluiden op intelligente wijze en past zich dynamisch aan tijdens het gamen. Dit zorgt voor gecontroleerd en meeslepend geluid met een virtuele 7.1.2‑surroundervaring.
Via de ingebouwde 2×7W stereospeakers of je headset blijven stemmen helder verstaanbaar, zelfs tijdens intense firefights. Cruciale audio‑cues zoals naderende voetstappen blijven goed hoorbaar, zodat je sneller reageert en altijd scherp blijft tijdens gameplay.
AI Scene Optimization voor optimaal beeld per contenttype
AI Scene Optimization herkent automatisch wat er op het scherm wordt weergegeven en optimaliseert het beeld via slimme AI‑verwerking. Op basis van het contenttype past de technologie kleurweergave, contrast en detailverwerking dynamisch aan, zodat elk scenario er beter uitziet. Of je nu werkt, animeert, een film kijkt, gamet of sport volgt, het beeld wordt automatisch afgestemd voor de beste kijkervaring zonder handmatige aanpassingen.
Bescherm je scherm met OLED Care
OLED Care‑functies zijn ontwikkeld om het risico op image retention en burn‑in te helpen verminderen wanneer statische beelden met hoog contrast gedurende langere tijd worden weergegeven. Zo blijft de beeldkwaliteit behouden en kun je zorgeloos blijven gamen en werken.
*Gebaseerd op de los verkrijgbare prijs van de garantie zoals die beschikbaar is op LG.com.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
39
Display - Resolutie
5120 x 2160
Display - Panel Type
OLED
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Display - Ronding
1000R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
39
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
OLED
Oppervlak Behandeling
0.03ms (GtG)
Resolutie
5120 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.1776 mm x 0.1776mm
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
1850000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Ronding
1000R
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Brightness (Min.) [cd/m²]
300cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1480000:1
Maat (cm)
98.7
VERBINDING
HDMI Version
Supports FRL as compliant with HDMI 2.1
HDMI
Ja(2ea)
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
2.1
USB-C
Ja (1ea)
Headphone out
4-pole (mic + geluid)
USB Downstream Port
Ja (2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
Ja (via USB-C)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Power Delivery)
90W
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
Ja
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
VRR
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting 2.0
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
DTS Headphone:X
Ja
Speaker
7W x2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
1035 x 296 x 549
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP) 921.4 x 495.4 x 322.8mm (Down)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
921.4 x 405.0 x 118.7mm
Gewicht in doos [kg]
16.2kg
Gewicht met Stand [kg]
10.7kg
Gewicht zonder Stand [kg]
6.8kg
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y26
STROOM
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
40W
ACCESSOIRES
Display Port
Ja
HDMI
Ja (ver 2.1)
USB-C
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Lokaal zoeken
Aanbevolen producten