39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B)

Energieklasse : NL
Productinformatieblad
39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B)

Vooraanzicht van 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B) 39GX950B-B
Vooraanzicht van 39-inch UltraGear evo OLED GX9 Curved Gaming Monitor (39GX950B) 39GX950B-B
Belangrijkste functies

  • 39" 5K2K (5120x2160) OLED-display met 143 PPI
  • 4e generatie Tandem OLED met een piekhelderheid tot 1500 nits
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500 met DCI-P3 99,5% (Typ.)
  • Dual-Mode met 5K2K 165Hz of WFHD 330Hz en 0,03ms (GtG) responstijd
  • DisplayPort 2.1, USB-C met Power Delivery tot 90W en HDMI 2.1
  • AI Sound en AI Scene Optimization
Meer

Bekroonde uitmuntendheid

Een afbeelding van het witte Honoree-logo van CES 2026.

CES Innovation Awards - Winnaar 2026

In computerhardware en -componenten

Een afbeelding van het PC World Award-logo.

De 10 beste pc-monitoren op CES 2026

De beste gamingmonitor op CES 2026.

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen die aan de juryleden zijn voorgelegd. CTA heeft de juistheid van geen enkele inzending of bewering geverifieerd en heeft het product waaraan de prijs is toegekend niet getest.

Het UltraGear™ evo AI-logo in een futuristische, neonverlichte ruimte.

39‑inch UltraGear evo OLED GX9, ’s werelds eerste 39‑inch 5K2K OLED gamingmonitor met AI Upscaling (39GX950B)

*Gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van gamingmonitoren per maart 2026, is de LG 39GX950B de eerste gamingmonitor met een 39-inch 5K2K (5120x2160) OLED-scherm.

**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gamingmonitor (39GX950B) met AI-upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz bij WFHD, HDR 500

*Gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van gamingmonitoren van maart 2026, is de LG 39GX950B de eerste gamingmonitor die AI-upscaling naar 5K2K-resolutie ondersteunt.

**De 39GX950B biedt een piekhelderheid van 1500 nits, gemeten onder interne testomstandigheden. De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

***De 39GX950B ondersteunt Dual-Mode met verversingsfrequenties van 165 Hz bij 5K2K en 330 Hz bij WFHD.

's Werelds eerste 39-inch 5K2K OLED-scherm

Ontdek een nieuwe vorm van immersie met het 39‑inch 5K2K‑display (5120×2160).

Dankzij het ultrabrede 21:9‑formaat en de 1500R‑curve vult het scherm je gezichtsveld veel natuurlijker. Met ongeveer 33% meer pixels dan een 32‑inch 4K‑display word je dieper de game ingetrokken voor een meeslepende kijkervaring.

De hoge 5K2K‑resolutie levert haarscherpe details en extra diepte, waardoor elke scène strak, helder en intens blijft. Van open‑world avonturen tot competitieve gameplay, alles voelt scherper en overtuigender aan.

Het scherm kan worden uitgebreid van een 32-inch 16:9 4K-scherm naar een 39-inch 21:9 5K2K-gamingmonitor voor een nog meeslepender game-ervaring.

s Werelds eerste 5K2K AI Upscaling.
Geen GPU-upgrade vereist.*

De ingebouwde processor van UltraGear evo™ maakt 5K2K AI Upscaling mogelijk en verbetert content op slimme wijze tot 5K2K‑kwaliteit, ongeacht het aangesloten apparaat. Zonder extra hardware of GPU‑upgrade analyseert de AI het beeld en schaalt het intelligent op voor scherpere details en een hogere beeldkwaliteit, zodat je games en content er direct beter uitzien.

UltraGear gamingmonitor (39GX950B) met ingebouwde AI-upscaling naar 5K2K, waardoor content wordt verbeterd zonder GPU-upgrade.

met AI-upscaling

zonder AI-upscaling

**De upscalingprestaties kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de invoerbron. Er is geen GPU-upgrade nodig voor de AI Upscalingfunctionaliteit. Een compatibel extern apparaat (pc/GPU/console) is vereist voor het spelen van games.

4e generatie Tandem OLED.
Extreem hoge helderheid van 1500 nits.*

Aangedreven door 4e generatie Tandem OLED levert de LG 39GX950B helderder beeld met een piekhelderheid tot 1500 nits. Dit zorgt voor beter zicht en meer precisie tijdens het gamen, zelfs in fel verlichte omgevingen. On‑screen details blijven duidelijk, contrastrijk en scherp zodat je altijd volledige controle houdt in elke game.

De UltraGear gamingmonitor (39GX950B) toont haarscherpe gameplay met een piekhelderheid van 1500 nits en 4e generatie Tandem OLED.

*De 39GX950B biedt een piekhelderheid van 1500 nits, gemeten onder interne testomstandigheden (@HDR, 1,5% APL). De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Triple Perfect Visuals, geverifieerd door UL,
zelfs bij fel omgevingslicht

Perfect zwart

Perfect Black is UL‑gecertificeerd en levert diepzwarte zwartwaarden die het waargenomen contrast en de helderheid versterken, zowel in lichte als donkere omgevingen.

Perfect Color en 100% Color Fidelity

Perfect Color en 100% Color Fidelity zorgen voor nauwkeurige en consistente kleurweergave, zelfs bij wisselende lichtomstandigheden. Van donkere ruimtes tot fel omgevingslicht blijven kleuren natuurgetrouw, levendig en precies zoals bedoeld.

Perfecte reproductie

UL‑gecertificeerde Perfect Reproduction zorgt ervoor dat games en content worden weergegeven zoals bedoeld, met nauwkeurige kleuren, helderheid en details in zowel donkere als lichte omgevingen.

UL-certificering voor Perfect Black, Perfect Color en Perfect Reproduction op de UltraGear OLED-gamingmonitor (39GX950B).

De UltraGear gamingmonitor (39GX950B) levert perfecte zwartwaarden en perfecte kleuren dankzij de 4e generatie Tandem OLED-technologie.

*Onder de OLED-gamingmonitoren. De afbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen uitsluitend ter illustratie.

Heldere accenten en duidelijke details in het donker

Ervaar meer diepte en levendige realiteit met VESA DisplayHDR™ True Black 500.

Dankzij het verbeterde contrast komen heldere highlights en verfijnde schaduwdetails duidelijker naar voren in games. Intense lichte effecten ogen helderder en scherper afgebakend, terwijl donkere scènes hun textuur en helderheid behouden zonder detailverlies. Met een DCI‑P3 99,5% (Typ.) kleurbereik worden kleuren natuurgetrouw weergegeven, zo dicht mogelijk bij de originele intentie van de maker.

Hoge 143 PPI‑helderheid voor gaming én productiviteit

Met een pixeldichtheid van 143 PPI levert het display extra precisie voor zowel gaming als productiviteit. Tijdens het gamen zijn in‑game teksten, UI‑elementen en fijne details duidelijker en scherp afgebakend, waardoor HUD’s, menu’s en on‑screen informatie beter leesbaar blijven.

Ook bij productiviteitstaken zoals documentbewerking, web browsen of coderen zorgt de hoge helderheid voor scherpere tekst en meer kijkcomfort.

Hoge PPI-precisie voor gaming

Helderheid met hoge PPI voor productiviteit

Minder vermoeide ogen
met UL‑gecertificeerde eye comfort‑technologie

De UL‑gecertificeerde eye comfort‑technologieën van LG UltraGear zijn ontwikkeld met visueel comfort als uitgangspunt en verminderen storende reflecties voor een helder en stabiel beeld. Dankzij UL‑verificaties op belangrijke punten zoals vermindering van flikkering, beperking van hinderlijke schittering en reduced blootstelling aan schadelijk blauw licht, zorgen deze technologieën voor meer kijkcomfort en een soepelere game‑ervaring.

Of je nu gamet in een fel verlichte ruimte of een omgeving met LED‑verlichting, het beeld blijft helder en comfortabel zodat je langer gefocust kunt blijven.

De UltraGear OLED gamingmonitor (39GX950B) verbetert het kijkcomfort met UL-gecertificeerde antireflectiecoating en lage reflectie.

*LG 4e generatie Tandem OLED is door UL geverifieerd als Flicker‑Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light en Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40).

*Certificaatnummers: Flicker‑Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (bij UGR lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741.

*Bovengenoemde functies kunnen variëren afhankelijk van de computeromgeving en gebruiksomstandigheden van de gebruiker.

Maximaliseer je productiviteit met een uitgebreid
5K2K UltraWide canvas

UltraGear is niet alleen gemaakt voor gaming. De ruime 5K2K‑resolutie met 143 PPI levert scherpe en gedetailleerde beelden die ideaal zijn voor creators en multitaskers. Waar een traditionele 16:9‑opstelling met twee of drie monitoren je workflow kan onderbreken door randen tussen schermen, biedt de bredere 21:9‑beeldverhouding een overzichtelijk werkvlak op één scherm.

Of je nu foto’s bewerkt, video’s monteert of referentiemateriaal zoekt, alles blijft tegelijkertijd in beeld voor een vloeiende en efficiënte workflow.

De UltraGear gamingmonitor (39GX950B) maximaliseert de productiviteit bij het bewerken van video's en foto's dankzij het 21:9-scherm.

Geoptimaliseerde refreshrates voor elk genre met Dual‑Mode

Met VESA‑gecertificeerde Dual‑Mode stem je je scherm moeiteloos af op het type game dat je speelt. Schakel eenvoudig tussen 165Hz op 5K2K voor meeslepende AAA‑titels zoals RPG’s en adventure games, of ga voor 330Hz op WFHD bij snelle genres zoals FPS en racing. Zo speel je altijd met de juiste balans tussen detail en snelheid.

LG UltraGear gamingmonitor (39GX950B) met Dual Mode, ondersteunt 165Hz bij 5K2K en 330Hz bij WFHD voor games van RPG tot FPS.

0,03ms (GtG). Snelle responstijd voor vloeiende gameplay.

De responstijd van 0,03ms (GtG) is ontwikkeld om ghosting te verminderen en zorgt voor scherpere beeldovergangen, waardoor gameplay vloeiender en directer aanvoelt.

Soepel beeld dat je volledig in de game houdt

Minimaliseer tearing en haperingen met NVIDIA® G‑SYNC® Compatible en AMD FreeSync™ Premium Pro. Deze technologieën verminderen screen tearing en stuttering aanzienlijk voor vloeiende beelden, met minimale motion blur en ghosting zodat gameplay scherp en stabiel blijft.

De UltraGear gamingmonitor (39GX950B) levert vloeiende, tearing-vrije racegameplay dankzij NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium Pro.

De nieuwste connectiviteit voor jouw krachtige, future‑proof gaming setup

LG UltraGear evo AI 39GX950B is uitgerust met moderne aansluitingen zoals DisplayPort 2.1, USB‑C met Power Delivery tot 90W en HDMI 2.1. Zo verbind je moeiteloos een breed scala aan gaming hardware, pc’s en consoles en bouw je een complete gaming setup zonder beperkingen.

DisplayPort 2.1 biedt de hoge bandbreedte die nodig is voor gaming met hoge resolutie en soepele prestaties op krachtige GPU’s, wat zorgt voor helder beeld en vloeiende gameplay. USB‑C ondersteunt beeldweergave, datatransfer en opladen tot 90W tegelijk via één kabel voor een overzichtelijke setup. HDMI 2.1 zorgt daarnaast voor stabiele verbindingen met consoles en andere apparaten.

UltraGear gamingmonitor (39GX950B) aangesloten op een pc, laptop en console via DisplayPort 2.1, USB Type-C en HDMI 2.1.

AI Sound voor helderder en meeslepender gameplay

AI Sound scheidt stemmen, geluidseffecten en achtergrondgeluiden op intelligente wijze en past zich dynamisch aan tijdens het gamen. Dit zorgt voor gecontroleerd en meeslepend geluid met een virtuele 7.1.2‑surroundervaring.

Via de ingebouwde 2×7W stereospeakers of je headset blijven stemmen helder verstaanbaar, zelfs tijdens intense firefights. Cruciale audio‑cues zoals naderende voetstappen blijven goed hoorbaar, zodat je sneller reageert en altijd scherp blijft tijdens gameplay.

AI Scene Optimization voor optimaal beeld per contenttype

AI Scene Optimization herkent automatisch wat er op het scherm wordt weergegeven en optimaliseert het beeld via slimme AI‑verwerking. Op basis van het contenttype past de technologie kleurweergave, contrast en detailverwerking dynamisch aan, zodat elk scenario er beter uitziet. Of je nu werkt, animeert, een film kijkt, gamet of sport volgt, het beeld wordt automatisch afgestemd voor de beste kijkervaring zonder handmatige aanpassingen.

Bescherm je scherm met OLED Care

OLED Care‑functies zijn ontwikkeld om het risico op image retention en burn‑in te helpen verminderen wanneer statische beelden met hoog contrast gedurende langere tijd worden weergegeven. Zo blijft de beeldkwaliteit behouden en kun je zorgeloos blijven gamen en werken.

2 jaar garantie voor de UltraGear OLED gamingmonitor (39GX950B)

2 JAAR GARANTIE

2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel en uitsluitend op interne en functionele onderdelen,

inclusief het OLED-scherm.

*Gebaseerd op de los verkrijgbare prijs van de garantie zoals die beschikbaar is op LG.com.

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    39

  • Display - Resolutie

    5120 x 2160

  • Display - Panel Type

    OLED

  • Display - Aspect Ratio

    21:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Display - Ronding

    1000R

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    39

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Panel Type

    OLED

  • Oppervlak Behandeling

    0.03ms (GtG)

  • Resolutie

    5120 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1776 mm x 0.1776mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1850000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Ronding

    1000R

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    1480000:1

  • Maat (cm)

    98.7

VERBINDING

  • HDMI Version

    Supports FRL as compliant with HDMI 2.1

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    2.1

  • USB-C

    Ja (1ea)

  • Headphone out

    4-pole (mic + geluid)

  • USB Downstream Port

    Ja (2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Ja (via USB-C)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • PIP

    Ja

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • VRR

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting 2.0

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • DTS Headphone:X

    Ja

  • Speaker

    7W x2

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    1035 x 296 x 549

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP)
    921.4 x 495.4 x 322.8mm (Down)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    921.4 x 405.0 x 118.7mm

  • Gewicht in doos [kg]

    16.2kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    10.7kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    6.8kg

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y26

STROOM

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    W

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    40W

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja

  • HDMI

    Ja (ver 2.1)

  • USB-C

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

