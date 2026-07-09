Kennisgeving over de beëindiging van bepaalde diensten voor inloggen met socialmedia-accounts

Bedankt dat u LG.com gebruikt.

Wij willen u informeren dat bepaalde inlogmogelijkheden met sociale accounts voor LG Electronics-accounts worden stopgezet.

Klanten die momenteel gebruikmaken van sociale-accountaanmeldingsservices, wordt geadviseerd de onderstaande informatie te bekijken en hier rekening mee te houden om de services te kunnen blijven gebruiken.

1. Betrokken inlogservic: Inloggen met Amazon

2. Einddatum van de dienst: 09/07/26 (KST)

3. Kennisgeving van ID-conversie vanwege servicebeëindiging

- Als u momenteel een van de getroffen socialmedia-accounts gebruikt om in te loggen, controleer dan of er een e-mailadres aan uw account is gekoppeld.

1) Als een e-mailadres is gekoppeld

Na de beëindiging van de service kunt u zich met het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld aanmelden en de service gewoon blijven gebruiken. Alle accountgegevens, waaronder geregistreerde producten en aankoopgeschiedenis, blijven ongewijzigd.

Als u het betreffende socialmedia-account hebt gekoppeld aan AI-speaker-apps zoals Alexa of Google Home, moet u die services opnieuw koppelen met het e-mailadres van uw LG Electronics-account om ze te kunnen blijven gebruiken.

2) Als er geen e-mailadres is gekoppeld

Registreer vóór de beëindigingsdatum een e-mailadres. Als u geen e-mailadres registreert, wordt u met ingang van de beëindigingsdatum automatisch verwijderd uit alle services die aan dat account zijn gekoppeld, en worden alle accountgegevens, evenals gekoppelde producten en aankoopgeschiedenis, verwijderd.

Daarnaast worden verbindingen met AI-speakers zoals Alexa en Google Home automatisch verbroken. Om de service te blijven gebruiken, maakt u in de app van de AI-speaker opnieuw verbinding met het e-mailadres van uw LG Electronics-account.

Sociale inlogdiensten die niet door deze beëindiging worden getroffen, blijven gewoon werken. Als u nog vragen heeft over deze wijziging, kunt u een vraag indienen via onze 1-op-1-vragenservice.

Wij zullen ons blijven inzetten om u betere diensten te bieden.

Dank u wel.