    Bezorging en Installatie Informatie

Drempellevering

De bezorging vindt plaats tot net over de eerste drempel van uw woning. Bezorging is mogelijk tot en met de derde verdieping als er géén lift aanwezig is. Is er wel een lift? Dan bezorgen we ook op hogere verdiepingen.

Installatie is niet inbegrepen.

Wil je dat we je oude apparaat meenemen? Geef dit dan aan tijdens het bestelproces. Bekijk ook de voorwaarden onder "Oude product meenemen" voor de details en condities.

Let op: Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen te kunnen bezorgen. Er mogen geen obstakels zijn die de levering kunnen hinderen, zoals smalle doorgangen, trappen of meubels die de toegang blokkeren.

Installatie

We pakken het product voor je uit, plaatsen het op de juiste plek op de pootjes en sluiten het aan op het stopcontact.

Let op:

Installeren van een soundbar of het verbinden met andere apparaten is niet inbegrepen

Het ophangen van de televisie aan een muurbeugel valt niet binnen onze installatieservice.

Geen installatie

Oud product meenemen

Wil je dat we je oude apparaat meenemen? Geen probleem! Zorg er dan wel voor dat het van tevoren is losgekoppeld en transportklaar staat.

Let op: