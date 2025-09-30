Skip to contentSkip to accessibility help
    Bezorging en Installatie Informatie

 

Op deze pagina vind je een overzicht van alle informatie over bezorging en installatie van TV’s, wasmachines, koel-vriescombinaties en Amerikaanse koelkasten.

Heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

We helpen je graag verder!

Televisies

Drempellevering

De bezorging vindt plaats tot net over de eerste drempel van uw woning. Bezorging is mogelijk tot en met de derde verdieping als er géén lift aanwezig is. Is er wel een lift? Dan bezorgen we ook op hogere verdiepingen. 

Installatie is niet inbegrepen. 
Wil je dat we je oude apparaat meenemen? Geef dit dan aan tijdens het bestelproces. Bekijk ook de voorwaarden onder "Oude product meenemen" voor de details en condities.

Let op: Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen te kunnen bezorgen. Er mogen geen obstakels zijn die de levering kunnen hinderen, zoals smalle doorgangen, trappen of meubels die de toegang blokkeren.

 

Installatie

We pakken het product voor je uit, plaatsen het op de juiste plek op de pootjes en sluiten het aan op het stopcontact.

Let op:

  • Installeren van een soundbar of het verbinden met andere apparaten is niet inbegrepen
  • Het ophangen van de televisie aan een muurbeugel valt niet binnen onze installatieservice.
  • Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen te kunnen bezorgen. Er mogen geen obstakels zijn die de levering kunnen hinderen,zoals smalle doorgangen, trappen of meubels die de toegang blokkeren. 

Geen installatie

Bezorging tot 3e verdieping, indien er geen lift aanwezig is. Geen installatie inbegrepen.

 

Oud product meenemen

Wil je dat we je oude apparaat meenemen? Geen probleem! Zorg er dan wel voor dat het van tevoren is losgekoppeld en transportklaar staat.

Let op: 

  • Wanneer er gekozen is voor drempellevering, vragen we je om het product klaar te zetten bij de eerste drempel in je woning. Zo kunnen we het snel en veilig meenemen.
  • Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen mee te kunnen nemen. Denk hierbij aan eventuele obstakels, smalle doorgangen of meubels die de doorgang kunnen blokkeren. 

Koel/vries combinatie

Drempellevering

De bezorging vindt plaats tot net over de eerste drempel van uw woning . Koel-vriescombinaties bezorgen we tot en met de derde verdieping als er geen lift aanwezig is. Is er wel een lift, dan leveren we ook op hogere verdiepingen. bInstallatie is niet inbegrepen

 
Wil je dat we je oude apparaat meenemen? Geef dit dan aan tijdens het bestelproces. Bekijk ook de voorwaarden onder "Oude product meenemen" voor de details en condities.

 

Let op: Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen te kunnen bezorgen. Er mogen geen obstakels zijn die de levering kunnen hinderen, zoals smalle doorgangen, trappen of meubels die de toegang blokkeren. 

 

Installatieservice

We plaatsen de koel-vriescombinatie op de door jou gewenste plek en zorgen dat deze netjes waterpas staat. Houd hierbij wel rekening met het volgende:

  • We bezorgen tot en met de derde verdieping als er geen lift aanwezig is. Is er wel een lift, dan leveren we ook op hogere verdiepingen.

  • Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen te kunnen bezorgen. Er mogen geen obstakels zijn die de levering kunnen hinderen, zoals smalle doorgangen, trappen of meubels die de toegang blokkeren.

     

Oud product meenemen

Wil je dat we je oude apparaat meenemen? Geen probleem! Zorg er dan wel voor dat het apparaat van tevoren is losgekoppeld, ontdooid, schoon, droog en klaarstaat voor transport.

 

Let op: 

 

Wanneer er gekozen is voor drempellevering, vragen we je om het product klaar te zetten bij de eerste drempel in je woning. Zo kunnen we het snel en veilig meenemen. Wanneer u heeft gekozen voor installatie, nemen we het oude apparaat mee vanaf de plek waar het stond.

 

Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen mee te kunnen nemen. Denk hierbij aan eventuele obstakels, smalle doorgangen of meubels die de doorgang kunnen blokkeren. 

 

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 