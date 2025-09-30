    Bezorging en Installatie Informatie

Drempellevering
De bezorging vindt plaats tot net over de eerste drempel van uw woning . Koel-vriescombinaties bezorgen we tot en met de derde verdieping als er geen lift aanwezig is. Is er wel een lift, dan leveren we ook op hogere verdiepingen. bInstallatie is niet inbegrepen
Wil je dat we je oude apparaat meenemen? Geef dit dan aan tijdens het bestelproces. Bekijk ook de voorwaarden onder "Oude product meenemen" voor de details en condities.
Let op: Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen te kunnen bezorgen. Er mogen geen obstakels zijn die de levering kunnen hinderen, zoals smalle doorgangen, trappen of meubels die de toegang blokkeren.
Installatieservice
We plaatsen de koel-vriescombinatie op de door jou gewenste plek en zorgen dat deze netjes waterpas staat. Houd hierbij wel rekening met het volgende:
Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen te kunnen bezorgen. Er mogen geen obstakels zijn die de levering kunnen hinderen, zoals smalle doorgangen, trappen of meubels die de toegang blokkeren.
Oud product meenemen
Wil je dat we je oude apparaat meenemen? Geen probleem! Zorg er dan wel voor dat het apparaat van tevoren is losgekoppeld, ontdooid, schoon, droog en klaarstaat voor transport.
Let op:
Wanneer er gekozen is voor drempellevering, vragen we je om het product klaar te zetten bij de eerste drempel in je woning. Zo kunnen we het snel en veilig meenemen. Wanneer u heeft gekozen voor installatie, nemen we het oude apparaat mee vanaf de plek waar het stond.
Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om het product zonder belemmeringen mee te kunnen nemen. Denk hierbij aan eventuele obstakels, smalle doorgangen of meubels die de doorgang kunnen blokkeren.