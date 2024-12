DUALCOOL Deluxe, 5.0kW, stijlvol design en comfortabele luchtstroom

*Deze functie is alleen van toepassing op de koel-/ventilatormodus. (In de ventilatormodus kan alleen de windsnelheid worden geregeld.)

*De windtemperatuur kan worden geregeld met de afstandsbediening of ThinQ.

*De kamertemperatuurinstelling kan alleen via ThinQ worden geregeld.

*Deze functie is beschikbaar als de binnentemperatuur lager is dan 28℃.

*TUV heeft geverifieerd dat het thermisch comfort met 70% is verbeterd (-0,5*Testinstituut: TÜV Rheinland getuigentesten,

*Testlocatie: LG residentiële milieutestfaciliteit, 27,0㎡ (oppervlak), 64,8㎥ (volume)

*Testdatum: december 2023

*Testmodel: S3-M121L1C0, SW09BAJWAN(SW09AJAU)

*Testomstandigheden: Binnen 30±0,3˚C RH 60±5%, Buiten 30±0,3˚C RH 60±5%

*Testmethode: meting van temperatuur, luchtsnelheid en berekening van thermisch comfort in het opgegeven gebied na 1 uur gebruik in de Soft Air-modus

- Meetgebied: 0 tot 4,8 m afstand van het product (intervallen van 1,2 m), hoogte 0,6 m, 1,1 m (zithoogte)

- Berekening van thermisch comfort (ISO 7730 PMV-vergelijking): temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid, stralingstemperatuur (gemeten waarden), kledingisolatie (0,5clo: zomerkleding), gebruikte stofwisselingssnelheid (1MET: zittende toestand).

*Test resultaten:

Er is waargenomen dat de Zachte lucht-modus binnen het S3-M121L1C0-model thermisch comfort biedt in het hele gebied. (PMV: -0,14~0,28, diepgang: 2,6~8,5%)

Er is waargenomen dat de Comfort-modus in het SW09BAJWAN (SW09AJAU)-model in bepaalde gebieden thermisch comfort biedt. (PMV: -1,73~0,21, diepgang: 7,0~33,8%)

- Thermisch comfortniveau 7 fasen, -3: koud, -2: koel, -1: licht koel, 0: neutraal, +1: licht warm, +2: warm, +3: heet

- Thermisch comfortbereik: -0,5 < PMV < +0,5, diepgang <10% (referentienorm: ISO7730 (2005) Ergonomie van de thermische omgeving)

*Testrapportnr.: KR238S9L 001

*De daadwerkelijke gebruiksomgeving kan afwijken van de laboratoriummeetresultaten.