75 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

75 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

75NU800B6LA
Vooraanzicht van 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026 75NU800B6LA
Een LG NANO 4K UHD AI NU80, gezien van de voorkant en van de zijkant, heeft een 75-inch scherm met een breedte van 1668 mm, een hoogte van 956 mm, een hoogte van 1028 mm met voet, een profieldiepte van 76 mm en een afmeting van de voet van 1535 bij 413 mm.
De voorkant van de LG NANO 4K UHD AI NU80, gelanceerd in 2026, vult het scherm met rijk gestructureerde, stofachtige kleurlagen, waarbij levendige veelkleurige plooien vloeiend over het scherm lopen.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 ultragroot tv-scherm is aan de muur bevestigd in een kamer en toont een voetballer die zijn doelpunt viert in het midden van een stadion onder felle arena-verlichting, waarbij de nadruk ligt op levendige kleuren, helderheid en een meeslepende schaal.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met Nano Detail Enhancer toont een afbeelding van een veer, aangedreven door de alpha AI-processor die fijne texturen detecteert om het contrast en de diepte te verbeteren en een duidelijker, meer driedimensionaal 4K-beeld te leveren.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 benadrukt HDR10 Pro in een gesplitst landschapsbeeld waarin SDR en HDR10 Pro worden vergeleken, waardoor helderdere highlights, diepere schaduwen en een verbeterd contrast in een zonsondergangscène aan een meer worden onthuld voor rijkere details en helderheid.
Een Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 van de LG NANO 4K UHD AI NU80 straalt in het midden van een gele printplaat en benadrukt de slimmere, krachtigere AI-verwerking die de helderheid van 4K-beelden verbetert met een beter contrast en meer diepte.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met 4K Super Upscaling en Dynamic Tone Mapping toont een onderwaterscène van een zeeleeuw, terwijl AI elk frame herkent en opschaalt tot een resolutie van 4K.
LG Shield, toegepast op LG NANO 4K UHD AI NU80, wordt weergegeven met een LG Shield-logo in het midden, beveiligingspictogrammen onderaan en bovenaan een CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding, die staat voor gegevens- en systeembescherming.
De CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding in de categorie Kunstmatige Intelligentie erkent Multi-AI-zoekopdrachten met Google Gemini en Microsoft Copilot.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-pictogram boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.
Het startscherm van de LG NANO 4K UHD AI NU80 navigeert naar de LG Channels-interface, waar gratis live tv-zenders, films en exclusieve content worden getoond. Het benadrukt de directe toegang tot honderden entertainmentopties zonder te betalen, zonder abonnement en zonder dat er een set-top box nodig is.
LG NANO 4K UHD AI NU80 Sports Forecast van AI Concierge toont een live voetbalwedstrijd met een AI-paneel op het scherm dat voorspellingen, wedstrijdinformatie en competitiegegevens weergeeft, en laat zien hoe AI het spel analyseert om de uitslag van wedstrijden te voorspellen.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 voor ultieme gameplay toont een snel actiespel met een vergelijkingsinzet die de vloeiendere bewegingen benadrukt, terwijl het 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met een slank ontwerp is aan de muur bevestigd in een lichte, open woonruimte. Het strakke profiel past naadloos in het interieur en toont levendige, veelkleurige abstracte vormen op het scherm.
Belangrijkste functies

  • Een nóg meeslepender kijkervaring met een ultragrote TV.
  • Nano Detail Enhancer verfijnt textuur en diepte voor een levensecht 4K-beeld
  • Het bekroonde webOS biedt geavanceerde AI-ervaringen, mogelijk gemaakt door Google Gemini en Microsoft Copilot
  • AI Hub ontgrendelt een slimme, gepersonaliseerde ervaring, beveiligd door LG Shield
  • Krijg toegang tot een ruime selectie live en on-demand content die u makkelijk via LG Channels kunt bekijken.
Meer

Hoe zorgt LG NANO 4K UHD voor meer helderheid en detail op een groot scherm?

LG NANO 4K UHD is gemaakt om rijke details in elke scène te onthullen. De Nano Detail Enhancer analyseert elk beeld om het contrast, de details en de helderheid op nanoniveau te verbeteren. Geavanceerde algoritmen voor opschaling zorgen voor een 4K resolutie. Bekijk jouw favoriete content op een ultragroot scherm met een scherpere, betere kwaliteit.

Nano Detail Enhancer

Verfijnt het contrast voor een levensechtere diepte

Met de alpha AI-processor analyseert jouw tv beelden om nanodetails te onthullen, waardoor het contrast en de diepte worden versterkt voor meer driedimensionale scènes.

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met Nano Detail Enhancer toont een afbeelding van een veer, aangedreven door de Alpha AI-processor die texturen en kleurvolume detecteert om microdetails te verbeteren en een duidelijkere, levendigere 4K-beeldkwaliteit te leveren.

HDR10 Pro

Levendige details, dieper contrast in elke scène

Ons HDR10 Pro-formaat zorgt voor helderdere highlights en diepere schaduwen. Duik in helderdere scènes met meer details.1)

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 benadrukt HDR10 Pro in een gesplitst landschapsbeeld waarin SDR en HDR10 Pro worden vergeleken, waardoor helderdere highlights, diepere schaduwen en een verbeterd contrast in een zonsondergangscène aan een meer worden onthuld voor rijkere details en helderheid.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Verbeterd voor slimmere, krachtigere verwerking

Dankzij de verbeterde GPU- en CPU-kracht voert de Alpha 7 AI-processor beeldoptimalisatie op nanoschaal uit om 4K-helderheid te leveren met verbeterd contrast en driedimensionale diepte.

Een Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 van de LG NANO 4K UHD AI NU80 straalt in het midden van een gele printplaat en benadrukt de slimmere, krachtigere AI-verwerking die de helderheid van 4K-beelden verbetert met een beter contrast en meer diepte.

Waarom een LG AI TV?

LG AI TV optimaliseert beeld en geluid en maakt het dagelijks leven slimmer met een gepersonaliseerde AI Hub

Ontdek 3 unieke voordelen van AI Hub

Geavanceerd Multi-AI-zoekopdrachten met Google Gemini en Microsoft Copilot

Zeg gewoon wat je zoekt en selecteer vervolgens het AI-model dat het beste bij je past. Het systeem maakt verbinding met meerdere AI-modellen om bredere, relevantere resultaten te leveren.4)

Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen en informatie voor content

AI Concierge stelt inhoud en updates voor die zijn afgestemd op jouw interesses. ‘In deze scène’ biedt relevante aanbevelingen en informatie op basis van wat je bekijkt, terwijl Generative AI het zoeken en creëren van afbeeldingen mogelijk maakt.5)

LG AI TV herkent jouw stem en leidt je naar My Page, die speciaal voor je is gepersonaliseerd!

Op My Page kunt je alles in één oogopslag zien, van het weer, de agenda en widgets tot jouw favoriete sportuitslagen.6)

De CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding wordt weergegeven op een donkere achtergrond. Multi-AI Architecture wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

Bekroonde Multi AI webOS

Het bekroonde webOS wordt nu beveiligd door LG Shield.

De AVForums Editor's Choice-badge wordt weergegeven op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, uitgeroepen tot Beste smart tv-systeem 2025/2026.

8 jaar lang het beste smart-tv-systeem 

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingspictogrammen, waarmee de webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit wordt benadrukt. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding getoond.

LG Shield

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

De zeven belangrijkste technologieën van LG Shield zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig blijven dankzij veilige gegevensopslag en -beheer, veilige cryptografische algoritmen, gegarandeerde software-integriteit, gebruikersauthenticatie en toegangscontrole, veilige gegevensoverdracht, detectie van en reactie op beveiligingsincidenten en veilig updatebeheer.

webOS Re:New Program

Upgrade jouw tv tot 5 jaar gratis9)

AI Magic Remote

Ontgrendel elke AI-ervaring met één enkele AI-knop

Met één AI-knop kunt je alle AI-gestuurde interacties openen en bedienen. Met een scrollwiel en directe spraakopdrachten verloopt elke bediening moeiteloos.10)

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-pictogram boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

Het startscherm van de LG NANO 4K UHD AI NU80 navigeert naar de LG Channels-interface, waar gratis live tv-zenders, films en exclusieve content worden getoond. Het benadrukt de directe toegang tot honderden entertainmentopties zonder te betalen, zonder abonnement en zonder dat er een set-top box nodig is.

LG Channels

Gratis onbeperkt entertainment

LG Channels brengt diverse content van verschillende platforms gratis samen in één hub, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om content te vinden waar je van houdt. Begin met kijken zonder verborgen kosten of het installeren van een set-top box.11)

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met slimme connectiviteit toont de Home Hub-interface op het scherm, met verbindingen naar LG ThinQ, en panelen voor tv, apparaten en apps in één bedieningslay-out.

Slimme connectiviteit

Home Hub, jouw alles-in-één platform voor slimme woningen

Home Hub brengt al jouw slimme apparaten samen. Maak naadloos verbinding met jouw IoT-apparaten thuis, bedien ze en communiceer ermee via ondersteunde slimme ecosystemen.12)

Design, ontworpen om jouw ruimte te verfraaien

Dun ontwerp

Slank silhouet dat opgaat in jouw interieur

Met zijn minimalistische lijnen en verfijnde details voegt het strakke profiel van jouw tv een verfijnde touch toe aan jouw interieur zonder af te leiden.

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met een slank ontwerp is aan de muur bevestigd in een lichte, open woonruimte. Het strakke profiel past naadloos in het interieur en toont levendige, veelkleurige abstracte vormen op het scherm.

Ultragrote TV

Hoe groter het scherm, hoe meeslepender de ervaring

Geniet van sport, elke film en elke game op een grote LG NANO 4K UHD ultragrote TV. Met zijn levendige kleuren en verfijnde beeldkwaliteit ontvouwt de actie zich met adembenemende schaal en helderheid.13)

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 ultragroot tv-scherm is aan de muur bevestigd in een kamer en toont een voetballer die zijn doelpunt viert in het midden van een stadion onder felle arena-verlichting, waarbij de nadruk ligt op levendige kleuren, helderheid en een meeslepende schaal.

Dompel jezelf onder in elke sportwedstrijd

Sportvoorspelling door AI Concierge

Ontvang wedstrijdvoorspellingen met AI

AI analyseert de statistieken en prestaties van jouw team om wedstrijdvoorspellingen te doen. Juich harder en geniet van het aanmoedigen van jouw team met deze door AI gegenereerde inzichten.14)

TruMotion

Bewegingsverzachting voor elk genre

AI Genre Selection identificeert het genre van de content en TruMotion past de judder-niveaus aan om de juiste hoeveelheid verzachting toe te passen voor een natuurlijke kijkervaring van films, sport en nog veel meer.

Sports Alert

Stel meldingen in en mis nooit meer iets

Leg elk moment van de actie vast. Stel jouw meldingen in en ontvang updates over de wedstrijdschema's, scores en nog veel meer van jouw team.

Stap in een wereld die is afgestemd op winnen

Ultieme gameplay

Game om te winnen met soepele prestaties

Geniet van een geweldige game-ervaring met tot wel 60Hz VRR. Met de allereerste BT ULL-gecertificeerde controller in combinatie met een hoge verversingssnelheid wordt elk gamingmoment nog aangenamer.15)

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 voor ultieme gameplay toont een snel actiespel met een vergelijkingsinzet die de vloeiendere bewegingen benadrukt, terwijl het 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label ‘Razer Wolverine V3 Bluetooth’ op het scherm, wat aangeeft dat de Bluetooth-controller optimaal wordt ondersteund voor een responsieve gameplay.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 beschikt over het LG Gaming Portal met een gaming hub-lay-out, waarbij aanbevolen content en gametegels worden gecombineerd in een uniforme interface die kan worden uitgebreid om toegang te bieden tot Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW en webOS-game-apps.
Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met Game Dashboard en Optimizer toont spelschermen naast elkaar en een schermmenu voor het in realtime aanpassen van spelinstelingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi.
Bluetooth met ultralage latentie

‘s Werelds eerste tv die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt

Ervaar cloudgaming met ultralage latentie en hoge prestaties dankzij ondersteuning voor Bluetooth Ultra Low Latency Controller, waardoor de invoervertraging wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 ms. Geniet van naadloze, responsieve besturing die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs wanneer je in de cloud speelt.16)

LG Gaming Portal

Jouw centrale hub voor gaming

Ontdek duizenden games van Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS-apps en nog veel meer. Vind eenvoudig games voor afstandsbediening of gamepad en neem het op tegen andere spelers via de Challenge Mode.17)

Game-dashboard en optimizer

Pas de game-instellingen eenvoudig aan je speelstijl aan

Pas je game-ervaring eenvoudig aan met Game Dashboard voor snelle, realtime bediening en Game Optimizer om je favoriete instellingen te verfijnen. Pas de verversingssnelheid, latentie en visuele modi aan om elke gamesessie eenvoudig te optimaliseren.

True Cinema, tot in het kleinste detail bewaard gebleven

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 wordt getoond in een studio terwijl een regisseur een film bewerkt op een bedieningspaneel, met het FILMMAKER MODE-logo linksonder in beeld.

FILMMAKER MODE

Bekijk films zoals de regisseur ze bedoeld heeft

De Filmmaker Mode schakelt extra verwerking uit en behoudt de door de regisseur gekozen kleur, beweging en beeldverhouding. Films worden afgespeeld met dezelfde kwaliteit zoals die in de studio bedoeld was.18)

LG Soundbar verbetert elke scène met voller surround geluid

WOW Orchestra

Volledig surround geluidssysteem van LG TV en Soundbar in sync

Door de tv en soundbar te synchroniseren, vergroot het systeem de diepte en directionaliteit voor een vollere surround-ervaring.19)

Een LG NANO 4K UHD AI NU80 met WOW Orchestra toont een orkestdirigent die een optreden leidt op het scherm, terwijl gelaagde geluidsgolven van de tv en de soundbar eronder de kamer vullen om een gesynchroniseerde surround sound-ervaring te creëren.

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer. Ze houden een afstandsbediening vast terwijl ze televisie kijken.

Accessibility

Ondersteunende functies maken de kijkervaring inclusiever

LG-tv’s zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid en beschikken over functies zoals een kleuraanpassingsfilter, een gids voor gebarentaal en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

Disclaimer

 

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.

*Specificaties en functies variëren per regio, model en grootte.

*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.

*Voor toegang tot op een netwerk gebaseerde slimme diensten en functies, waaronder streaming-apps, is een LG-account en aanvaarding van de relevante algemene voorwaarden vereist. Zonder LG-account zijn alleen externe apparaatverbindingen (bijvoorbeeld via HDMI) en terrestrische/draadloze tv (alleen voor tv’s met tuners) beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een LG-account.

1) *HDR10 Pro is geen formaat, maar LG’s eigen Dynamic Tone Mapping die frame voor frame wordt toegepast op HDR10-content.

 

2) *AI Picture Pro zal werken met alle auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Afbeeldingen worden opgeschaald tot een kwaliteit die vergelijkbaar is met 4K. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de resolutie van de bron.

 

3) *Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

 

4) *AI Search (Copilot) is beschikbaar op webOS Re:New Program-compatibele OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modellen, inclusief modellen die vanaf 2022 zijn uitgebracht.

*Een internetverbinding is vereist en AI-diensten van partners kunnen worden gewijzigd of vereisen mogelijk een abonnement.

*Deze functie kan per regio en model verschillen en is niet beschikbaar in landen waar geen ondersteuning voor LLM wordt geboden.

 

5) *Sommige van deze functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde regio’s of modellen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

*De kaart ‘In deze scène’ is beschikbaar in landen die EPG (Electronic Program Guide) ondersteunen.

*De kaart ‘Nu te zien’ is niet beschikbaar op Netflix en andere CP-apps (content providers), dus de kaart zal niet worden weergegeven.

*De kaart ‘Generatieve AI’ is beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

 

6) *Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED- en NANO 4K UHD-tv's die vanaf 2024 zijn gelanceerd, evenals op MRGB- en FHD-tv’s die vanaf 2026 worden gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

*Het slot kan worden ontgrendeld door iemand met een vergelijkbare stem. Indien de stem verandert als gevolg van gezondheidsredenen of andere factoren, is het mogelijk dat de herkenning niet goed functioneert.

*De aangeboden widgets kunnen per land verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.

*My Page is van toepassing op 2026 OLED-, MRGB-, QNED- en NANO 4K UHD-TV’s.

 

7) *Een internetverbinding is vereist.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

*In landen waar NLP niet wordt ondersteund, is toegang tot en gebruik van spraakgestuurde apps mogelijk niet beschikbaar.

 

8) *Netwerkupdate vereist.

 

9) *webOS Re:New is een software-upgradeprogramma en is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Het aantal upgrades en de duur van de ondersteuning voor Re:New kunnen per product, model of regio verschillen.

*Het upgrade-schema, evenals functies, applicaties en diensten kunnen per model en regio verschillen.

*Beschikbare functies, content en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per product, model of regio verschillen.

 

10) *Biedt snelle toegang tot de AI-functies van de tv, maar heeft geen ingebouwde AI-verwerking.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

 

11) *Ondersteuning voor bepaalde LG Channels verschilt per regio.

 

12) *LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.

 

13) *De maximale schermafmetingen kan per model en regio verschillen.

 

14) *De kaart ‘In deze scène’ is beschikbaar in landen die EPG ondersteunen.

*De omvang van de ondersteuning kan per land verschillen.

*De informatie die door AI Concierge wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is mogelijk niet accuraat. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of beslissingen die op basis van dergelijke informatie worden genomen.

 

15) *60 Hz is de maximale verversingssnelheid op basis van de variabele verversingssnelheid (VRR) en werkt alleen met ingangen die 60Hz ondersteunen.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

 

16) *In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.

*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.

 

17) *Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

*Gamepad wordt apart verkocht.

 

18) *FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

 

19) *Soundbar kan apart worden aangeschaft.

*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

Belangrijkste specs

  • BEELD (DISPLAY) - Schermtype

    4K UHD

  • BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid

    Standaard 50Hz

  • BEELD (VERWERKING) - Beeld processor

    Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Audio-vermogen

    20W

  • AUDIO - Luidsprekersysteem

    2.0 Kanaal

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

  • Verversingssnelheid

    Standaard 50Hz

  • Schermtype

    4K UHD

  • Schermresolutie

    4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Backlight Type

    Direct

BEELD (VERWERKING)

  • Beeldmodus

    9 modi

  • Beeld processor

    Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Auto Calibratie

    Ja

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

GAMING

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (tot 60 Hz)

  • HGIG Modus

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

AUDIO

  • Audio-formaten

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (zie handleiding)

  • Luidsprekersysteem

    2.0 Kanaal

  • WOW Orchestra

    Ja

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Gelijktijdige audio-uitvoer

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Audio-vermogen

    20W

  • Luidsprekerrichting

    Neerwaarts

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Gereed (AI Magic Remote vereist)

  • AI Geluid

    AI Sound Pro (Virtuele 9.1.2 Up-mix)

TOEGANKELIJKHEID

  • Kleuren omkeren

    Ja

  • Grijswaarden

    Ja

  • Hoog contrast

    Ja

STROOM

  • Stand-by stroomverbruik

    Onder 0,5W

  • Voeding (Spanning, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

ACCESSOIRES INBEGREPEN

  • Stroomkabel

    Ja (Ontkoppelbaar)

  • Afstandsbediening

    Standaard afstandsbediening

BARCODE

  • BARCODE

    8806096720165

UITZENDING

  • Digitale TV-ontvangst

    DVB-T2 (Terrestrieel), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satelliet)

  • Analoge TV-ontvangst

    Ja

CONNECTIVITEIT

  • Wi-Fi

    Ja (Wi-Fi 5)

  • USB Ingang

    1x (v 2.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • RF Ingang (Antenne/Kabel)

    2x

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Ethernet Ingang

    1x

  • CI ingang

    1x

  • Bluetooth Ondersteuning

    Ja (v 5.3)

  • HDMI Ingang

    3x (ondersteunt xRC, ALLM)

SMART TV

  • Werkt met Apple Home

    Ja

  • Werkt met Apple Airplay

    Ja

  • Smartphone Remote App

    Ja (LG ThinQ)

  • Besturingssysteem (OS)

    webOS 26

  • My Page

    Ja

  • LG Shield

    Ja

  • LG Gallery+

    Ja (De beschikbaarheid van betaalde diensten varieert per land)

  • LG Channels

    Ja

  • Intelligente spraakherkenning

    Ja (met LG ThinQ-app.)

  • Thuishub

    Ja (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ja

  • Volledige webbrowser

    Ja

  • AI Voice ID

    Gereed (AI Magic Remote vereist)

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • AI Magic Remote

    Gereed (AI Magic Remote vereist)

  • AI-chatbot

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

