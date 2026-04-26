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98 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

98NU900B6LB_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
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Energieklasse : NL
Productinformatieblad

98 Inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

98NU900B6LB

Belangrijkste functies

  • Meeslepende kijkervaring op een Ultra Big TV
  • Nano Detail Enhancer verfijnt textuur en diepte voor een levensgetrouwer 4K-beeld
  • Het bekroonde webOS brengt geavanceerde AI-ervaringen—aangedreven door Google Gemini en Microsoft Copilot
  • AI Hub ontgrendelt een slimme, gepersonaliseerde ervaring, beveiligd door LG Shield
  • Toegang tot een breed scala aan live en on demand-content die naadloos beschikbaar is via LG Channels
Meer

Dompel jezelf onder in elke sportwedstrijd

Sportvoorspelling door AI Concierge

Ontvang wedstrijdvoorspellingen met AI

AI analyseert de statistieken en prestaties van je team om wedstrijdvoorspellingen te geven. Moedig harder en geniet ervan om je team te steunen met deze door AI gegenereerde inzichten.26)

TruMotion

Motion smoothing die zich aanpast aan elk genre

AI Genre Selection identificeert contentgenres en TruMotion past de schokniveaus aan om de juiste hoeveelheid smoothing toe te passen voor een natuurlijke kijkervaring van films, sport en meer.

Sportalert

Stel alerts in en mis nooit een moment

Vang elk moment van de actie. Stel je alerts in en ontvang meldingen over de wedstrijdschema's, scores en meer van je team.

True Cinema, tot in detail bewaard gebleven

LG NANO 4K UHD AI NU85 wordt getoond in een studio terwijl een regisseur een film monteert via een bedieningspaneel, met het FILMMAKER MODE-logo linksonder.

LG NANO 4K UHD AI NU85 wordt getoond in een studio terwijl een regisseur een film monteert via een bedieningspaneel, met het FILMMAKER MODE-logo linksonder.

FILMMAKERSMODUS

Bekijk films zoals de regisseur het bedoeld heeft

Filmmaker Mode schakelt extra verwerking uit en behoudt de door de regisseur gekozen kleur, beweging en beeldverhouding. Films worden afgespeeld met dezelfde uitstraling en gevoel als bedoeld in de studio.31)

LG Soundbar tilt elke scène naar een hoger niveau met vollere surround sound

WOW Orkest

Volledig surround soundsysteem van LG TV en soundbar synchroon

Door de tv en soundbar als één te synchroniseren, vergroot het systeem diepte en richting voor een vollere surround-ervaring.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 met WOW Orchestra toont een orkestdirigent die een uitvoering leidt op het scherm, terwijl gelaagde geluidsgolven van de tv en soundbar eronder de ruimte vullen om een gesynchroniseerde surround sound-ervaring te creëren.

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer, met een afstandsbediening terwijl ze tv kijken.

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer, met een afstandsbediening terwijl ze tv kijken.

Toegankelijkheid

Ondersteunende functies maken kijken inclusiever

LG-tv's zijn ontworpen met toegankelijkheid in gedachten, met functies zoals Color Adjustment Filter, een Gebarentaalgids en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

Disclaimer

 

*De bovenstaande afbeeldingen op deze productdetailpagina zijn uitsluitend ter illustratie. Zie de galerijafbeeldingen voor een nauwkeurigere weergave.

*Specificaties en functies verschillen per regio, model en grootte.

*De beschikbaarheid van diensten verschilt per regio en land.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van de beleidsregels van de derde partij-applicatie.

*LG-account en acceptatie van relevante Algemene Voorwaarden zijn vereist om toegang te krijgen tot netwerkgebaseerde slimme diensten en functies, waaronder streamingapps. Zonder LG-account zijn alleen externe apparaatverbindingen (bijvoorbeeld via HDMI) en terrestrische/over-the-air tv (alleen voor tv's met tuners) beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een LG-account.

Printen

Belangrijkste specs

  • BEELD (DISPLAY) - Schermtype

    4K UHD

  • BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid

    120 Hz Native (VRR 144 Hz)

  • BEELD (VERWERKING) - Beeld processor

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • GAMING - Ondersteund FreeSync (AMD)

    Ja

  • AUDIO - Audio-vermogen

    40W

  • AUDIO - Luidsprekersysteem

    2.2 Kanaal

Alle specificaties

TOEGANKELIJKHEID

  • Hoog contrast

    Ja

  • Grijswaarden

    Ja

  • Kleuren omkeren

    Ja

BARCODE

  • BARCODE

    8806096843246

BEELD (DISPLAY)

  • Schermtype

    4K UHD

  • Schermresolutie

    4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Backlight Type

    Direct

  • Verversingssnelheid

    120 Hz Native (VRR 144 Hz)

BEELD (VERWERKING)

  • Beeld processor

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selectie

    Ja (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Beeldmodus

    9 modi

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ja

  • Auto Calibratie

    Ja

  • AI Beeld Pro

    Ja

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ja

AUDIO

  • AI Geluid

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtuele 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Gelijktijdige audio-uitvoer

    Ja

  • Audio-vermogen

    40W

  • Luidsprekerrichting

    Neerwaarts

  • WOW Orchestra

    Ja

  • Luidsprekersysteem

    2.2 Kanaal

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ja

  • Audio-formaten

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (zie handleiding)

CONNECTIVITEIT

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Ondersteuning

    Ja (v 5.3)

  • Ethernet Ingang

    1x

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)

    1x

  • CI ingang

    1x

  • HDMI Ingang

    4 st. (ondersteunt 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Ingang (Antenne/Kabel)

    2x

  • USB Ingang

    2x (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ja (Wi-Fi 5)

GAMING

  • Ondersteund FreeSync (AMD)

    Ja

  • HGIG Modus

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (tot 144Hz)

  • Motion Booster

    Motion Booster 288

SMART TV

  • Besturingssysteem (OS)

    webOS 26

  • Geschikt voor USB Camera

    Ja

  • Werkt met Apple Airplay

    Ja

  • AI-chatbot

    Ja

  • AI Magic Remote

    Meegeleverd

  • AI Voice ID

    Ja

  • Volledige webbrowser

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Thuishub

    Ja (LG ThinQ)

  • Intelligente spraakherkenning

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • LG Shield

    Ja

  • My Page

    Ja

  • Werkt met Apple Home

    Ja

  • Smartphone Remote App

    Ja (LG ThinQ)

STROOM

  • Voeding (Spanning, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Stand-by stroomverbruik

    Onder 0,5W

ACCESSOIRES INBEGREPEN

  • Afstandsbediening

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (met numerieke toetsen, Verenigd Koninkrijk / Italië)

  • Stroomkabel

    Ja (Ontkoppelbaar)

UITZENDING

  • Analoge TV-ontvangst

    Ja

  • Digitale TV-ontvangst

    DVB-T2 (Terrestrieel), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satelliet)

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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