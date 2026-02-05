75 Inch LG NanoCell NANO81 4K Smart TV 2024 & DS60T 3.1-kanaal

*Ondersteunde menu’s en apps kunnen verschillen per land en release.

**Aanbevolen zoekwoorden kunnen per app en tijd van de dag verschillen en worden alleen aangeboden in landen die NLP in hun eigen taal ondersteunen.

***Toegepast op OLED-/QNED-/NanoCell-/UHD-modellen gemaakt in het jaar 2023 en daarna.

****Er zal een totaal van 4 upgrades worden aangeboden in een periode van 5 jaar en de planning kan verschillen per land of regio.

*****Schermafbeeldingen gesimuleerd.