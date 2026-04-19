77 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV + Mobile Klimaanlage
OLED77C54LA.TF09TWS
Belangrijkste functies
- 4K-beeldkwaliteit, AI-upscaled beeld en surround-geluid van de alpha 9 AI Processor Gen8
- Diepe zwartwaardes in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
- 100% kleurechtheid voor nauwkeurige, levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
- Helderdere beelden dankzij de nieuwe lichtgevende structuur van Brightness Booster
- Fast Cooling
- Auto Swing
*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Ga naar https://www.omdia.com/ voor meer informatie.
Visuele details van een hoger niveau met de briljante alpha 9 AI Processor Gen8
De AI-engine van onze processor analyseert en schaalt elk frame tot in detail op. Door gezichten te herkennen levert het 4K beeldkwaliteit en verbeterde gezichtsuitdrukkingen en diepte.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
Helderdere beelden met Brightness Booster
De alpha 9 AI Processor Gen8 en ons nieuwe algoritme voor lichtversterking zorgen voor helderdere beelden.
*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.
Perfect zwart en kleur, of het nu licht of donker is, alleen met LG OLED TV.
Perfect zwart is UL-gecertificeerd en levert true black-niveaus voor een betere waarneming van helderheid en contrast. Het product heeft ook de UL eyesafe-certificering ontvangen.
*LG OLED-display is door UL geverifieerd op Perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 lichtbandreflectie, gebaseerd op een typische omgeving met binnenverlichting (200 tot 500 lux).
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
LG OLED TV-schermen zijn gecertificeerd als Circadian Performance Factor door eyesafe®
*Schermbeelden zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden.
Perfecte kleur
100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van accurate, levendige kleuren, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.
*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ geldt voor 2025 OLED TV’s.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.
*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.
AI Picture Pro brengt elk frame tot leven
AI Super Opschalen en OLED Dynamic Tone Mapping Pro analyseert de elementen van elk frame voor het verbeteren van resolutie, helderheid en diepte.
*AI Picture Pro zal niet werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
De volgende generatie van
LG AI TV
AI Magic Remote maakt de AI
experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote – je hebt geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
Ontdek 5000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement
*Beschikbare content kan per land verschillen.
*Aangeboden content kan veranderen.
*5000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).
*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.
*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.
Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen
Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.
Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.
Interieur van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een populair kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.
Omring jezelf met de schoonheid van de natuur
Interieur van een landelijk huis. Een grote wandgemonteerde LG TV heeft een kunstwerk van een prachtig natuurlandschap in beeld. De TV lijkt net een foto die op een muur is gehangen.
Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk
Interieur van een stijlvol en kleurrijk huis. Een LG TV is aan de muur bevestigd. Op het scherm is een kleurrijk modern kunstwerk te zien. De illustratie op de tv geeft persoonlijkheid aan het algehele design van de binnenruimte.
Zorg voor een leuke sfeer met diverse content
Er is een grote LG TV op de muur gemonteerd in een gamingruimte in huis. Op het scherm wordt artwork van Assassin's Creed Shadows weergegeven.
Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk
Stel je eigen thuisgalerij samen met je keuze aan muziek, afbeeldingen en meer. Kies wat jij wilt zien op je TV, afhankelijk van je huidige voorkeuren.
Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt
Combineer achtergrondmuziek met afbeeldingen om jouw eigen stemming te kiezen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.
*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.
*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan.
*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.
Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan
*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.
*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd aanpassen naar 10, 20 en 30 minuten.
*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.
*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.
*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen.
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*Moet via het geluidsmodusmenu wordt geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verrijk je geluid met LG TV en
LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Voor updates is een netwerkverbinding vereist.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.
Vind de beste LG Soundbars voor je tv
Ultradun design
Het slanke frame van je tv zorgt voor een moderne look en maakt het kijken nóg meeslepender.
*Randmaat verschilt per serie en formaat.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit en Googlecast kan per regio en taal verschillen.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook de Xbox-app! Geniet van een breed scala aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot casual games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
*Hiervoor is een apart abonnement nodig. Het aanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.
*Alleen beschikbaar op LG OLED M5-, G5- en C5-series (inclusief C5E, C5Z, CS5) en QNED9M.
Ultieme gameplay
Geniet van topgaming met G-Sync-compatibiliteit, 144Hz VRR, Intertek-gecertificeerde responstijd van 0,1 ms, AMD FreeSync Premium en ClearMR 9000-certificering. Zonder lag of bewegingsonscherpte.
*144Hz werkt alleen met games of PC-ingangen die 144Hz ondersteunen.
*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
*clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de bewegingsonscherpte van het beeldscherm te beoordelen.
*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties.
Beste OLED TV voor films
Bekijk hoe films in je thuisbioscoop tot leven komen dankzij de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan omgevingslicht voor een beeld van topkwaliteit.
Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE
Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.
*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.
*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.
*Carbon Trust-verificatie is van toepassing op 83/77/65/55 inch OLED G5 en 83 inch OLED C5 voor het verminderen van de CO2-voetafdruk, en 77/65/55 inch OLED C5 voor het meten van de CO2-voetafdruk.
*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De weergegeven producten in de afbeeldingen kunnen verschillen.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio en land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.
FAQ
Wat zijn de verschillen tussen de LG OLED C5 en de C4?
Belangrijkste upgrades van C5 versus C4:
Hier zijn de belangrijkste opvallende verbeteringen van de C5 in vergelijking met de vorige serie:
1. Beeldkwaliteit:
Een upgrade van de Alpha 9 AI-processor Gen7 naar Gen8, de AI-engine van onze processor analyseert en schaalt nu elk frame in detail op. Door gezichten te herkennen, levert het niet alleen 4K visuele kwaliteit, maar ook verbeterde gezichtsuitdrukkingen en diepte.
De C5 is UL-geverifieerd voor Perfect Black en Perfect Colour, waardoor de waargenomen helderheid en het contrast worden verbeterd, of het nu licht of donker om u heen is. Het levert nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.¹
2. Geluidskwaliteit:
Ervaar meeslepend surroundgeluid met virtuele 11.1.2 kanalen. AI stemt uw audio intelligent af om het te laten klinken alsof het geluid omnidirectioneel is en de actie helemaal om u heen is.
3. Gaming:
De C5-serie is uitgerust met G-Sync-compatibiliteit, ondersteunt VRR tot 144 Hz, 0,1 ms Pixel Response Time, AMD FreeSync Premium en is ClearMR 9000 gecertificeerd door VESA. Geniet van scheurvrij gamen met ultralage latentie en vrijwel geen bewegingsonscherpte.²
4. webOS voor AI:
Geüpgraded naar webOS 25, biedt de C5 een slimmere, meer intuïtieve tv-ervaring. LG AI leert uw kijkvoorkeuren, begrijpt uw levensstijl en optimaliseert elk aspect van uw tv-ervaring om de meest ideale, gepersonaliseerde entertainmentervaring te creëren, speciaal voor u. De nieuw ontworpen AI Magic Remote maakt de AI-ervaring compleet, er is geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kunt u eenvoudig aanwijzen en klikken om hem als een luchtmuis te gebruiken of spreken voor spraakopdrachten.³
Belangrijkste AI-functies:
1) AI Voice ID: LG AI Voice ID herkent de unieke stemafdruk van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen zodra u spreekt.⁴
2) AI Picture & Sound Wizard: Geavanceerde algoritmes leren uw voorkeuren door 1,6 miljard beeldmogelijkheden te doorlopen. Op basis van uw selecties creëert uw tv een gepersonaliseerd beeld speciaal voor u. / Kies de audio die u leuk vindt uit een selectie van audioclips. Op basis van 40 miljoen parameters creëert AI een geluidsprofiel op maat, afgestemd op uw voorkeuren.
3) AI Chatbot: Communiceer met de AI Chatbot via uw AI Magic Remote en los alle zorgen op, van het configureren van instellingen tot het oplossen van problemen.⁵
4) AI Search: Vraag uw tv alles. Ingebouwde AI herkent uw stem en geeft snel gepersonaliseerde aanbevelingen voor uw verzoeken. U kunt ook aanvullende resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.⁶
5) AI Concierge: Een korte druk op de AI-knop op uw afstandsbediening opent uw AI Concierge die op maat gemaakte trefwoorden en aanbevelingen geeft op basis van uw zoekopdracht en geschiedenis.⁷
1) Het LG OLED-display is door UL geverifieerd voor perfect zwart, gemeten aan de hand van de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standaard, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 lux tot 500 lux).
De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
1) Het LG OLED-display is door UL geverifieerd voor "Perfect Colour" gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standaarden.
2) clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte van het display te evalueren.
ClearMR 9000: OLED C5.
3) Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding vereist.
AI Spraakherkenning wordt alleen aangeboden in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
4) Verminderde of beperkte inhoud kan worden weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkverbinding.
Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land variëren en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv's die vanaf 2024 worden uitgebracht.
Het werkt alleen met apps die het Voice ID-account ondersteunen.
5) AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv's die vanaf 2024 worden uitgebracht.
De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
Internetverbinding vereist.
6) Internetverbinding vereist.
De AI Chatbot is beschikbaar in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
Het is mogelijk om de AI-chatbot te koppelen aan de klantenservice.
7) Ondersteunde menu's en apps kunnen per land verschillen.
De weergegeven menu's kunnen bij de release anders zijn.
Trefwoordaanbevelingen variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
Wat zijn de verschillen tussen de LG OLED C5 en G5?
Zowel de LG OLED G5 als de C5 zijn door UL geverifieerd voor Perfect Black en Perfect Colour, en leveren echte zwartniveaus die de waargenomen helderheid en het contrast verbeteren. Met de 100% Color Fidelity en 100% Color Volume-certificeringen die van toepassing zijn op de LG OLED-tv's van 2025, leveren ze nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.¹ ²
De belangrijkste verschillen: G5 versus C5
1. Beeldkwaliteit aangedreven door processor
G5: Onze meest briljante α11 AI-processor Gen2 schaalt beelden op naar 4K-kwaliteit met verbluffende kleuren en helderheid. AI-engines nemen objecten waar met pixel-niveau precisie om de beeldkwaliteit te verbeteren voor de best mogelijke kijkervaring.
C5: α9 AI-processor Gen8 analyseert en schaalt elk frame in detail op. Door gezichten te herkennen, levert hij verbeterde gezichtsuitdrukkingen en diepte.
2. Helderheid³
G5: De α11 AI-processor Gen2, het lichtversterkende algoritme en de nieuwe lichtemitterende structuur en lichtregelingsarchitectuur leveren met Brightness Booster Ultimate tot 3x helderdere beelden dan een LG standaard OLED TV (niet-evo).⁴
C5: De α9 AI-processor Gen8 en het nieuwe lichtversterkende algoritme leveren 30% helderder dan een LG standaard OLED TV (niet-evo).⁵
3. Gaming
Zowel de G5 als de C5 leveren een ultieme game-ervaring met G-SYNC-compatibiliteit, 0,1 ms Pixel Response Time, AMD FreeSync Premium, ultralage latentie en vloeiende beweging met vrijwel geen bewegingsonscherpte.⁶
G5: Ondersteunt tot 165 Hz en is ClearMR 10000-gecertificeerd.
C5: Ondersteunt tot 144 Hz en is ClearMR 9000-gecertificeerd.
4. Ontwerp⁷
C5: Het ultraslanke design herdefinieert een moderne look en maakt het kijken meeslepender.
G5: Het One Wall-ontwerp zorgt ervoor dat er geen opening is wanneer u uw tv aan de muur monteert, dankzij de smalle randen en het naadloze ontwerp.⁸ ⁹ ¹⁰
1) Het LG OLED-display is door UL geverifieerd voor perfect zwart, gemeten aan de hand van de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standaard, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 lux tot 500 lux).
De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
1) Het LG OLED-display is door UL geverifieerd voor "Perfect Colour" gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standaarden.
2) 100% kleurvolume wordt gedefinieerd als de prestatie van het display die gelijk is aan of groter is dan de grootte van het DCI-P3-standaardkleurvolume zoals onafhankelijk geverifieerd door Intertek.
2) Het LG OLED-display is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurechtheid, gemeten volgens de CIE DE2000-standaard met 125 kleurpatronen.
3) De helderheid kan variëren op basis van het model, de schermgrootte en de marktregio.
4) G5: De piekhelderheid is 3x helderder dan LG OLED B5 bij een 10%-venster volgens interne metingen.
5) C5: Vergeleken met B5 (niet-evo) met meting bij een 3%-venster. Exclusief OLED evo C5 48" & 42".
6) HGiG is een vrijwilligersgroep van bedrijven uit de game- en tv-display-industrie die samenkomen om richtlijnen te specificeren en beschikbaar te stellen voor het publiek om de game-ervaring van de consument in HDR te verbeteren.
6) Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
6) 144 Hz werkt alleen met games of pc-ingangen die 144 Hz ondersteunen.
clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte van het display te evalueren.
83/77/65/55 inch van OLED G5 werken alleen met games of pc-ingangen die 165 Hz ondersteunen. En het werkt tot 144 Hz op Dolby Vision-ingangen.
97 inch ondersteunt 120 Hz, en 48 inch ondersteunt 144 Hz.
48 inch van OLED G5 heeft alleen ClearMR 9000-certificering.
7) De randgrootte verschilt per serie en grootte.
8) 97/83/77/65/55 inch van OLED G5 hebben een One Wall-ontwerp.
9) De muurbeugel wordt niet meegeleverd met de G5-standaardvariant, de beugel is afzonderlijk te koop.
10) Afhankelijk van de installatieomgeving kan er een kleine opening zijn tussen de tv en de muur. De installatievereisten verschillen. Zie de installatiegids voor details.
In welke maten is de LG OLED evo C5 TV verkrijgbaar?
De LG OLED evo C5 TV is verkrijgbaar in de volgende schermformaten:
83", 77", 65", 55", 48" en 42". Dit maakt de C5-serie beschikbaar in het breedste scala aan formaten onder de 2025 OLED-modellen.1
1) Het productassortiment en de beschikbaarheid kunnen per land of regio verschillen. Raadpleeg de lokale LG-website voor de meest recente informatie.
Hoe installeer ik een LG OLED evo C5 TV aan de muur?
Volg deze richtlijnen voor een veilige en naadloze wandinstallatie van uw LG OLED C5 TV:
Compatibele muurbeugels & VESA-maten1:
∙ 83" model: WB24GC of WB21E of WB25LD (VESA 400×400 / 180×55 / 400)
∙ 77", 65", 55" modellen: OLW480 of WB25LD (VESA 300×200 / 300)
∙ 48", 42" modellen: OLW480 (VESA 300×200)
Installatiestappen:
1.Zorg ervoor dat de muur voldoende sterkte en draagvermogen heeft voor uw TV en beugel.2
2. Markeer en boor gaten volgens het VESA-patroon en de instructies in de beknopte installatiehandleiding en de gebruikershandleiding.
3. Bevestig de beugel stevig aan de muur met geschikte pluggen en schroeven.
4. Sluit alle benodigde kabels aan voordat u de TV monteert voor een gemakkelijkere toegang.
5. Monteer de TV voorzichtig op de beugel.
Professionele installatie wordt door LG ten zeerste aanbevolen om de veiligheid, optimale uitlijning en bescherming van uw TV te garanderen, vooral voor grotere schermformaten.
Opmerking: LG levert duidelijk geïllustreerde, meertalige installatiehandleidingen bij het product en online. Raadpleeg altijd de juiste handleiding voor uw TV-model en schermformaat.3
1) Controleer het exacte VESA-patroon en de compatibele beugel voor uw specifieke model en schermgrootte. De muurbeugel en meegeleverde accessoires kunnen per model en regio verschillen. Raadpleeg de productverpakking en de lokale LG-website voor details. Als de beugel niet in uw pakket is inbegrepen, zorg er dan voor dat u een compatibele beugel gebruikt met het exacte VESA-patroon voor uw specifieke model en schermgrootte.
2) De sterkte en geschiktheid van de installatiemuur en ankers zijn de verantwoordelijkheid van de klant. LG is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie of onvoldoende muursterkte.
3) Installatieprocedures en ondersteunde accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw land, tv-grootte en modeljaar. Volg altijd de instructies in de officiële LG-gebruikershandleiding en de beknopte installatiehandleiding voor uw specifieke product.
Is de LG OLED evo C5 TV goed voor gaming?
Ja, de LG OLED evo C5 TV is een uitstekende keuze voor gaming, en biedt geavanceerde functies voor een eersteklas ervaring:
∙ VRR (variabele verversingssnelheid) tot 144 Hz¹
∙ 0,1 ms Pixel Response Time voor ultrasnelle reacties
∙ G-SYNC-compatibiliteit en AMD FreeSync Premium voor scheurvrije, haperingvrije, lage invoervertraging-gameplay
∙ ClearMR 9000-certificering voor superieure bewegingshelderheid
∙ Essentiële HDMI 2.1-gamingfuncties: ALLM (Auto Low Latency Mode), QMS (Quick Media Switching), QFT (Quick Frame Transport)
∙ HGiG-profiel voor geoptimaliseerd HDR-gamen
∙ Game Optimizer & Dashboard voor snelle toegang tot gaming-instellingen
Deze functies zorgen samen voor soepel, responsief en visueel meeslepend gamen met vrijwel geen vertraging of bewegingsonscherpte.
De vernieuwingsfrequentie van 144 Hz wordt alleen ondersteund op compatibele games of pc-ingangen. De maximaal ondersteunde vernieuwingsfrequentie kan per model en regio verschillen. Raadpleeg de lokale LG-website voor meer informatie.
Wat is de schermbeveiliging van de LG OLED evo TV en hoe werkt deze?
LG OLED evo TV's zijn uitgerust met schermbeveiligingsfuncties om beeldretentie te helpen voorkomen en het risico op inbranden te verminderen. De sleuteltechnologie is Pixel Cleaning, dat de OLED-pixels ververst om een optimale beeldkwaliteit en lange levensduur van het paneel te behouden.
∙ Automatische werking: Pixel Cleaning wordt automatisch uitgevoerd na een bepaalde periode van cumulatief gebruik, meestal wanneer de tv is uitgeschakeld maar aangesloten blijft op het stopcontact.¹
∙ Handmatige bediening: U kunt Pixel Cleaning ook handmatig op elk gewenst moment starten door in het menu van uw tv te navigeren naar [Instellingen] → [Algemeen] → [OLED Care] → [OLED Panel Care] → [Pixel Cleaning].
Deze functies helpen uw OLED-paneel in de beste conditie te houden voor langdurig gebruik.
1) Pixel Cleaning vermindert, maar elimineert het risico op permanente beeldretentie (“burn-in”) niet.
Voor het beste resultaat vermijdt u statische beelden gedurende langere tijd weer te geven.
Laat de tv altijd aangesloten op het stopcontact nadat u deze hebt uitgeschakeld, zodat het automatische Pixel Cleaning kan worden voltooid.
Hoeveel HDMI-poorten heeft de LG OLED evo C5 TV en welke functies ondersteunen ze?
De LG OLED evo C5 TV is uitgerust met vier HDMI 2.1-poorten. Deze poorten ondersteunen een volledig scala aan geavanceerde functies voor gaming en connectiviteit:
∙ Variable Refresh Rate (VRR) tot 144Hz (voor alle formaten: 83", 77", 65", 55", 48", 42")1
∙ Compatibiliteit met G-SYNC en AMD FreeSync Premium
∙ Auto Low Latency Mode (ALLM) voor geoptimaliseerde game-responsiviteit
∙ Quick Media Switching (QMS)
∙ Enhanced Audio Return Channel (eARC) op HDMI 2 voor hoogwaardige audio-overdracht
∙ HGiG voor HDR-gaming
Alle vier de HDMI-poorten ondersteunen HDMI 2.1-bandbreedte (48Gbps), waardoor de nieuwste gameconsoles, pc’s en home theater-apparatuur gelijktijdig kunnen worden aangesloten.
1) De maximale VRR bedraagt tot 144Hz voor alle C5-formaten (83", 77", 65", 55", 48", 42"). Raadpleeg de lokale LG-website voor de volledige modelspecificaties.
Installatiehandleiding‑video
Stel eenvoudig je LG OLED evo AI C5 4K Smart TV op met de meegeleverde standaard. Geniet van een filmische ervaring met premium OLED beeldkwaliteit na een veilige installatie.
