65 inch LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV 2025 & DS40T 2.1 kanaal
Energieklasse : NL
TV

65 inch LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV 2025 & DS40T 2.1 kanaal

Productinformatieblad

65 inch LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV 2025 & DS40T 2.1 kanaal

65QNED85A6C.DS40T
QNED85 USP-introductievideo.
LG 65 inch LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV 2025 & DS40T 2.1 kanaal , 65QNED85A6C.DS40T
front view
3D holografische bloem in veel verschillende tinten tegen een zwarte achtergrond. De definitie en het detail van de bloem laten zien dat QNED MiniLED beelden kan produceren met uitzonderlijke kleuren, helderheid en contrast. De titel vertelt hoe MiniLED de helderheid verbetert en een uitzonderlijk contrast biedt.
Close-up van een LG OLED TV-scherm waarop te zien is hoe AI Search werkt. Er wordt een klein chatscherm geopend dat weergeeft hoe de gebruiker heeft gevraagd voor de beschikbare sportwedstrijden. AI Search reageert via chat en via miniatuurafbeeldingen van verschillende beschikbare inhoud weer te geven. Er wordt ook gevraagd om het aan Microsoft Copilot te vragen.
3D holografische bloem in veel verschillende tinten tegen een zwarte achtergrond. De definitie en het detail van de bloem laten zien dat QNED MiniLED beelden kan produceren met uitzonderlijke kleuren, helderheid en contrast. De titel vertelt hoe MiniLED de helderheid verbetert en een uitzonderlijk contrast biedt.
Belangrijkste functies

  • Ongelooflijk rijk kleurenpalet door de nieuwe New Dynamic QNED Color
  • 4K-beeldkwaliteit, opgeschaald visueel en surround-geluid van de alpha 8 AI Processor Gen2
  • Nieuwe AI-knop, stembediening, drag-and-drop-functies op de AI Magic Remote
  • Precisiedimmen zorgt voor het scherpste beeld en onthult de fijnste details
  • Eenvoudige Soundbar-bediening voor TV met WOW-interface
  • Altijd perfecte audio van AI Sound Pro
Meer
2 bundels met dit product
Front view

65QNED85A6C

65 inch LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV 2025
Productinformatieblad
Vooraanzicht van LG Soundbar S40T en subwoofer

DS40T

LG Soundbar voor TV met Dolby Atmos 2.1 kanaal DS40T 2024
LG QNED TV tegen een kleurrijke donkere achtergrond. Op het scherm staat een helder en kleurrijk kunstwerk dat de kleurentechnologie van QNED laat zien en het vermogen om een breed spectrum aan tinten met een geweldig contrast weer te geven. Volledig nieuw LG QNED evo AI-logo aanwezig. Met ondertitels waarin QNED's MiniLED en nieuwe alpha AI-processor worden genoemd. De titel luidt: Elke kleur opnieuw gedefinieerd, nieuwe ervaring begint.

LG QNED TV tegen een kleurrijke donkere achtergrond. Op het scherm staat een helder en kleurrijk kunstwerk dat de kleurentechnologie van QNED laat zien en het vermogen om een breed spectrum aan tinten met een geweldig contrast weer te geven. Volledig nieuw LG QNED evo AI-logo aanwezig. Met ondertitels waarin QNED's MiniLED en nieuwe alpha AI-processor worden genoemd. De titel luidt: Elke kleur opnieuw gedefinieerd, nieuwe ervaring begint.

Elke kleur opnieuw gedefinieerd; een nieuwe ervaring begint

*QNED en QNED evo zijn elk uitgerust met verschillende kleuroplossingen die gebruik maken van LG’s nieuwste en unieke Wide Color Gamut-technologie waarbij Quantum Dots worden vervangen.

BeeldkwaliteitwebOS voor AILG Gallery+DesignGeluidskwaliteitEntertainment

Volledig nieuwe dynamische QNED-kleur

LG’s nieuwste en unieke Wide Color Gamut-technologie ter vervanging van Quantum Dot zorgt voor een verbeterde kleurweergave.

Verf spat in verschillende kleuren op van de vloer.

Intertrek-certificering voor 100% kleurvolume volgens DCI-P3.

Intertrek-certificering voor 100% kleurvolume volgens DCI-P3.

Gecertificeerd 100% kleurvolume met LG QNED evo

*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.

MiniLED with Geavanceerd
plaatselijk dimmen

MiniLED met de nieuwe alpha AI-processor zorgt voor ultrascherp contrast en levensechte details op LG QNED evo.

3D holografische bloem in veel verschillende tinten tegen een zwarte achtergrond. De definitie en het detail van de bloem laten zien dat QNED MiniLED beelden kan produceren met uitzonderlijke kleuren, helderheid en contrast.

*Specificaties kunnen verschillen op basis van inch, model en regio.

*De tyechnologie Nauwkeurig dimmen wordt gebruikt voor 100 inch QNED85 en Geavanceerd plaatselijk dimmen wordt gebruikt voor 86/75/65/55/50 inch QNED85.

De slimmere en snellere NIEUWE alpha AI-processor van een decennium
vol innovatie

De AI-engine van onze processor kan inhoud op basis van genre herkennen. Op basis van deze informatie, zorgt het voor de meest optimale beeldkwaliteitsinstellingen voor de beste diepte en detail.

De alpha 8 AI Processor Gen2 licht oranje en roze op en er komen kleurrijke lichtstralen uit. De titel vertelt hoe de processor 4K-kwaliteit, verbluffende kleuren en helderheid levert. In de afbeelding staat ongeveer 1,7 keer grotere neurale verwerking (met Neural Processing Unit, NPU) met AI en 1,4 keer snellere werking van CPU.

*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.

AI Picture Pro brengt elk
frame tot leven

AI Super Upscaling en Dynamic Tone Mapping Pro analyseert de elementen van elk frame voor het verbeteren van resolutie, helderheid en diepte.

Lijnen lopen over een zeer dof en bijna grijs beeld van een papegaai in een bos alsof een supercomputer de elementen in het frame analyseert. Een laser tekent het silhouet van de papegaai en vervolgens wordt het helderder, scherper en kleurrijker gemaakt. De achtergrond transformeert ook van links naar rechts, nu met verbeterd contrast, diepte en kleuren.

*AI Super Upscaling en Dynamic Tone Mapping Pro wordt gebruikt voor QNED92, QNED9M en QNED85.

*AI Picture Pro zal niet werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.

De volgende generatie van
LG AI TV

Meer informatie

AI Magic Remote maakt de AI
experience compleet

Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

Een gezin van vier zit rond een LG AI TV. Er verschijnt een cirkel rond de persoon die de afstandsbediening vasthoudt en zijn naam wordt weergegeven. Dit laat zien hoe AI Voice ID de stem van elke gebruiker herkent. De webOS-interface laat vervolgens zien hoe de AI automatisch van account wisselt en gepersonaliseerde content aanbeveelt.

Op een LG QNED TV-scherm staat de webOS 25-startpagina gevuld met apps en entertainmentinhoud. Naast de tv is de LG AI Magic Remote, waarbij de AI-knop is gemarkeerd alsof deze is geactiveerd door de stem van de gebruiker. Er staat een tekstballon naast die overschakelt naar mijn account.

AI Voice ID

LG AI Voice ID herkent de unieke stem van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen op het moment dat je spreekt.

*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

AI Search

Vraag alles aan je tv. De ingebouwde AI herkent je stem en geeft snel persoonlijke aanbevelingen op je verzoeken. Je kunt ook extra resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.

*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd. 

*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

*Een internetverbinding is vereist. 

AI Chatbot

Communiceer met AI Chatbot via AI Magic Remote en beantwoord alle vragen, van instellingenconfiguratie tot problemen oplossen. AI kan intentie van gebruikers begrijpen en direct oplossingen bieden.

*Een internetverbinding is vereist.

*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

AI Concierge

Een korte druk op de AI-knop op je afstandsbediening opent je AI Concierge die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen geeft op basis van je zoek- en kijkgeschiedenis. 

*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

AI Picture Wizard

Geavanceerde algoritmes leren jouw voorkeuren door 1,6 miljard afbeeldingsmogelijkheden door te nemen. Je tv selecteert een persoonlijke afbeelding speciaal voor jou, gebaseerd op

je keuzes.

AI Sound Wizard

Kies de audio die je het liefst hoort uit verschillende geluidsclips. AI maakt een op maat gemaakt geluidsprofiel afgestemd op je voorkeuren op basis van 40 miljoen parameters.

5 jaar lang nieuwe upgrades met het webOS Re:New Program

Krijg upgrades en voordelen van de nieuwste functies en software. Met een CES Innovation Award in de categorie cyberbeveiliging weet je zeker dat webOS je privacy en gegevens

veilig bewaart.

*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.

*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.

*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.

*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.

Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Ontdek 4000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement

*Beschikbare content kan per land verschillen.

*Aangeboden content kan veranderen.

*4000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).

*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.

*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.

Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen

Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.

Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.

Omring jezelf met de schoonheid van de natuur

Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk

Zorg voor een leuke sfeer met diverse content

Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk

Personaliseer je home-gallery met je keuze aan muziek, beelden en meer. Kies wat je op je TV wilt tonen, afhankelijk van je huidige voorkeuren.

Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt

Combineer achtergrondmuziek met beelden om de sfeer naar wens in te stellen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.

Geniet van automatisch op jouw smaak afgestemde content

Je TV leert je smaak en voorkeuren kennen. Als je enkele vragen beantwoordt, kun je TV beginnen met het bieden van kunstwerken die passen bij wat jij leuk vindt.

*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.

Open Google Photos en zie jouw herinneringen langskomen.

Verbind eenvoudig je Google Photos-account met je TV, alleen met je telefoon. Personaliseer moeiteloos je ruimte met content uit je eigen fotobibliotheek.

*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan. 

Blijf op de hoogte met een all-in-one persoonlijk dashboard.

Bekijk belangrijke informatie in één oogopslag. Krijg weerupdates, sportmeldingen, bekijk je Google Agenda en stel zelfs meldingen in voor Home Hub, jouw kijkreserveringen en meer.

*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.

Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan

Always Ready en Screensaver

Je kunt energie besparen en daarnaast nog steeds genieten van je geselecteerde kunstwerken en speciaal samengestelde afbeeldingen en deze weergeven via Gallery+ als de TV is uitgeschakeld of langdurig niet is gebruikt, waardoor deze uitgroeit tot een digitaal canvas.

AI Brightness Control

De ingebouwde sensoren van je TV detecteren licht en passen de helderheid van het scherm aan voor een optimale kijkervaring bij alle lichtomstandigheden.

Bewegingssensor

Bewegingsdetectie zorgt dat je TV intelligent reageert, waarbij de lichtstand wordt aangepast op basis van jouw nabijheid.

*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.

*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd instellen op 10, 20 of 30 minuten. 

*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.

*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen. 

Home Hub, het alles-in-één platform voor je slimme woning

Beheer naadloos verschillende huishoudelijke apparaten van LG, naast je Google Home-apparaten en nog veel meer. Ervaar het comfort van het bedienen van je hele huis via één intuïtief dashboard. 

*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.

*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.

Ultragrote TV tot 100 inch

Bekijk al je favoriete films, sport en games op de LG Ultra Big TV. Geniet van hoge resolutie op een supergroot scherm.

*QNED85 wordt geleverd in maximaal 100 inch en inches kunnen per regio verschillen.

Superslank ontwerp

Het dunne ontwerp zorgt ervoor dat je ruimte een verfijnde uitstraling heeft.

*Superslank ontwerp wordt gebruikt voor 86/75/65/55/50 inch van QNED85.

AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact

*AI Clear Sound moet via het menu Geluidsmodus worden geactiveerd.

*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

Verbeter je geluidslandschap met LG TV en LG Soundbar

*Soundbar kan apart worden aangeschaft. 

*De bediening van de soundbar-modus kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.  

*De soundbar-modellen die compatibel zijn met de TV kunnen per regio en land verschillen.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

Synergy-beugel

De Synergy-beugel positioneert je LG Soundbar perfect en zorgt voor optimaal geluid met een naadloze stijl.

*Synergy-beugel kan worden gekoppeld aan 86/75/65/55/50 inch QNED85.

*Soundbar kan apart worden aangeschaft.

*De Synergy-beugel wordt geleverd met een 1-polige standaard of een 2-polige standaard. Dit kan per land/product verschillen.

Zoek de beste LG Soundbar- en LG TV-combinatie

*Functionaliteiten verschillen per model. Zie elke productpagina voor gedetailleerde specificaties.

Maak plezier met Multi View met meerdere schermen

Haal alles uit je TV met Multi View. Spiegel je apparaten via Google Cast en AirPlay. Splits je scherm in twee aparte weergaven voor naadloos entertainment op meerdere schermen.

*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde. 

*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.

*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit en Google Cast™ kan per regio en taal verschillen.

Stream een verscheidenheid aan content. Gratis.

De exclusieve streamingdienst van LG, LG Channels, brengt een brede selectie live en on-demand kanalen gratis

binnen handbereik. 

*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen. 

Gratis. Zonder contract.
Zonder kabel.

Het enige wat u hoeft te doen is aanzetten en beginnen met kijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over verborgen kosten of het installeren van een set-top box. 

Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub

Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook de Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.

*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.

*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

Geavanceerde Gameplay

Ervaar de best mogelijke gameplay met 144Hz VRR en AMD FreeSync Premium. Ga lekker gamen zonder dat lag of bewegingsonscherpte je prestaties belemmeren. 

*100/86/75/65 inch QNED85 ondersteunt 144Hz, 55/50 inch QNED85 ondersteunt 120Hz.

*Het werkt alleen met games of PC-ingangen die 144Hz ondersteunen. 

*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

Dolby Vision en Ambient
FILMMAKER MODE

Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.

*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

Ontworpen met het milieu in gedachten

Betrouwbare internationale instellingen hebben de milieubewuste inspanningen van LG TV erkend. Nu gecertificeerd voor efficiënt gebruik van hulpbronnen door Intertek.

*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.

*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.

Maak kennis met de gloednieuwe QNED evo

Maak kennis met de gloednieuwe QNED evo Meer informatie

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden. 
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.

Belangrijkste specs

BEELD (DISPLAY) - Schermtype

4K QNED MiniLED

BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 144 Hz)

BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma

Dynamic QNED Color

BEELD (VERWERKING) - Beeld processor

α8 AI-processor 4K Gen2

BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

AUDIO - Audio-vermogen

20W

AUDIO - Luidsprekersysteem

2.0 Kanaal

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 456 x 840 x 29,7

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)

22,5

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

Schermtype

4K QNED MiniLED

Schermresolutie

4K Ultra HD (3840 x 2160)

Backlight Type

Mini LED

Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 144 Hz)

Kleurengamma

Dynamic QNED Color

BEELD (VERWERKING)

Beeld processor

α8 AI-processor 4K Gen2

AI Upscaling

α8 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selectie

Ja (SDR/HDR)

AI Helderheidsregeling

Ja

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Dimming Technologie

Local Dimming

Motion

Motion Pro

Beeldmodus

10 modi

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

AI Beeld Pro

Ja

Auto Calibratie

Ja

QMS (Quick Media Switching)

Ja

GAMING

Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

HGIG Modus

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

VRR (Variable Refresh Rate)

Ja (tot 144Hz)

Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)

Ja

TOEGANKELIJKHEID

Hoog contrast

Ja

Grijswaarden

Ja

Kleuren omkeren

Ja

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 456 x 840 x 29,7

TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

1 456 x 925/865 x 280

Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

1 600 x 970 x 172

TV-standaard (BxD mm)

1 178/435 x 280

TV-gewicht zonder standaard (kg)

22,5

TV-gewicht met standaard (kg)

23,3

Gewicht verpakking (kg)

29,8

VESA-montage (BxH mm)

300 x 300

BARCODE

BARCODE

8806096317921

AUDIO

AI Geluid

α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ja (Auto Volume Leveling)

Geschikt voor WiSA

Ja (Tot 2.1 Kanaal)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Gelijktijdige audio-uitvoer

Ja

Bluetooth Surround Ready

Ja (2-Way Playback)

Audio-vermogen

20W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio-formaten

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)

Luidsprekerrichting

Neerwaarts

Luidsprekersysteem

2.0 Kanaal

WOW Orchestra

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Ondersteuning

Ja (v 5.3)

Ethernet Ingang

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ja

SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)

1x

CI ingang

1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)

HDMI Ingang

4x (ondersteunt 4K 120Hz, xRC, VRR, ALLM, QMS (4 poort))

RF Ingang (Antenne/Kabel)

2x

USB Ingang

2x (v 2.0)

Wi-Fi

Yes (Wi-Fi 6)

SMART TV

Werkt met Apple Airplay2

Ja

Besturingssysteem (OS)

webOS 25

Geschikt voor USB Camera

Ja

AI-chatbot

Ja

Always Ready

Ja

Volledige webbrowser

Ja

Google Cast

Ja

Google Home/Hub

Ja

Thuishub

Ja

Intelligente spraakherkenning

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote afstandsbediening

Meegeleverd

Multi View

Ja

Smartphone Remote App

Ja (LG ThinQ)

Spraak-ID

Ja

Werkt met Apple Home

Ja

STROOM

Voeding (Spanning, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Stand-by stroomverbruik

Onder 0,5W

ACCESSOIRES INBEGREPEN

Afstandsbediening

Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)

Stroomkabel

Ja (Ontkoppelbaar)

UITZENDING

Analoge TV-ontvangst

Ja

Digitale TV-ontvangst

DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(65QNED85A6C)
extensie
EU Energy label 2019(65QNED85A6C)
extensie
Product information sheet (65QNED85A6C)
extensie
GPSR Safety Information(65QNED85A6C)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Belangrijkste specs

Dimensies (WxHxD) - Main

720 x 63 x 87 mm

Dimensies (WxHxD) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Alle specificaties

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Cinema

Ja

Game

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Uit

1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

USB

1

Optisch

1

HDMI SUPPORTED

Audio Return Channel (ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

AUDIO FORMAT

Dolby Digital

Ja

DTS Digital Surround

Ja

AAC

Ja

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

TV Sound Mode Share

Ja

WOW Interface

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

GEWICHT

Main

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Bruto Gewicht

7,6 kg

ACCESSOIRE

Garantiebewijs

Ja

Optische Kabel

Ja

Remote Control

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(DS40T)
extensie
WEB INFO(DS40T)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 