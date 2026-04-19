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50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026

50QNED72B6B_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
50QNED72B6B_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026

50QNED72B6B
Vooraanzicht van 50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026 50QNED72B6B
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
Vooraanzicht van 50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026 50QNED72B6B
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026
50 inch LG QNED AI QNED72 Mini LED 4K Smart TV 2026

Belangrijkste functies

  • De unieke technologie voor een breed kleurengamma van LG levert een ongelooflijk rijk kleurenpalet met Dynamic QNED Color.
  • Verbeterde helderheid en uitzonderlijk contrast met Mini LED
  • Linear Flow Design heeft een verfijnde en solide afwerking die perfect bij uw ruimte past.
  • Het bekroonde webOS biedt geavanceerde AI-ervaringen, mogelijk gemaakt door Google Gemini en Microsoft Copilot
  • De AI-knop ontgrendelt AI Hub voor een slimme, gepersonaliseerde ervaring, beveiligd door LG Shield
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Waarom LG QNED | Mini LED?

De LG QNED AI QNED70 Mini LED zorgt voor een super dynamische sportbeleving op een groot, helder scherm, met AI-gestuurde panelen die voorspellingen, spelersinzichten en competitiegegevens laten zien terwijl het spel in realtime wordt geanalyseerd.

Dynamische sport met LG QNED

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Dynamic QNED Color vult het scherm met levendige, vloeiende uitbarstingen van veelkleurige, verfachtige bewegingen, waardoor de verbeterde kleurlevendigheid wordt getoond, gecertificeerd voor 100% kleurvolume.

Dynamic QNED Color

Gecertificeerd 100% kleurvolume

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED toont de voordelen van Mini LED aan de hand van een scène met een klif aan de kust, waarbij het verschil wordt getoond tussen conventionele LED met diepere zwarttinten en een verfijnder contrast in de gelaagde rotsstructuren en details van de oceaan voor meer helderheid en diepte.

Mini LED

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met het bekroonde Multi AI webOS wordt gepresenteerd op een donkere achtergrond met de logo’s van Microsoft Copilot en Google Gemini, wat aangeeft dat AI-gerelateerde diensten via de tv-interface worden ondersteund.

Bekroonde Multi AI webOS

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-symbool boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

AI Hub voor personalisatie

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingspictogrammen, waarmee de webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit wordt benadrukt.

Beveiligd door LG Shield

Hoe zorgt LG QNED Mini LED voor levendige kleuren in elke scène?

De Dynamic QNED Color van LG QNED, die 100% kleurvolume heeft, zorgt voor levensechte kleuren en details. Van films tot sport, geniet van content met levendige kleuren en helderheid.

Dynamic QNED Color

De op LG NANO gebaseerde technologie voor kleurbereik zorgt voor 100% kleurvolume op jouw tv.

Geniet van dynamische en levendige kleuren in beweging met een op LG Nano gebaseerd breder kleurengamma dat Quantum Dot vervangt, waardoor de kleurweergave van jouw tv wordt verbeterd om verschillende sferen weer te geven met Dynamic QNED Color.

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Dynamic QNED Color vult het scherm met levendige, vloeiende uitbarstingen van veelkleurige, verfachtige bewegingen, wat zorgt voor levendige kleuren en 100% kleurvolume voor dynamische beelden.

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Dynamic QNED Color vult het scherm met levendige, vloeiende uitbarstingen van veelkleurige, verfachtige bewegingen, wat zorgt voor levendige kleuren en 100% kleurvolume voor dynamische beelden.

Bekijk de certificering voor 100% kleurvolume van LG QNED2)

Mini LED

Briljantie verfijnd door uiterste precisie

Ontdek een dieper contrast en heldere beelden met de Mini LED-technologie van LG, die zorgt voor een nauwkeurige lichtregeling voor elke scène.

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED laat zien, in een scène met een klif aan de kust, hoe de Mini LED-technologie scherpere rotsstructuren en duidelijkere details van de oceaan laat zien dan gewone LED’s. Dit zorgt voor diepere zwarttinten en een verfijnder contrast waardoor alles meer helderheid en diepte krijgt.

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED laat zien, in een scène met een klif aan de kust, hoe de Mini LED-technologie scherpere rotsstructuren en duidelijkere details van de oceaan laat zien dan gewone LED’s. Dit zorgt voor diepere zwarttinten en een verfijnder contrast waardoor alles meer helderheid en diepte krijgt.

*Schermbeelden hierboven zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Verbeterd voor slimmere, krachtigere verwerking

Dankzij de verbeterde GPU- en CPU-kracht voert de Alpha 7 AI-processor beeldoptimalisatie op nanoschaal uit om 4K-helderheid te leveren met verbeterd contrast en driedimensionale diepte.

Een Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 van de LG QNED AI QNED70 Mini LED straalt in het midden van een gele printplaat en benadrukt de slimmere, krachtigere AI-verwerking die de helderheid van 4K-beelden verbetert met een beter contrast en meer diepte.

Een Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 van de LG QNED AI QNED70 Mini LED straalt in het midden van een gele printplaat en benadrukt de slimmere, krachtigere AI-verwerking die de helderheid van 4K-beelden verbetert met een beter contrast en meer diepte.

Waarom een LG AI TV?

LG AI TV optimaliseert beeld en geluid en maakt het dagelijks leven slimmer met een gepersonaliseerde AI Hub

Meer informatie over LG AI TV

Ontdek 3 unieke voordelen van AI Hub

Geavanceerd Multi-AI-zoekopdrachten met Google Gemini en Microsoft Copilot

Zeg gewoon wat je zoekt en selecteer vervolgens het AI-model dat het beste bij je past. Het systeem maakt verbinding met meerdere AI-modellen om bredere, relevantere resultaten te leveren.5)

Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen en informatie voor content

AI Concierge stelt inhoud en updates voor die zijn afgestemd op jouw interesses. ‘In deze scène’ biedt relevante aanbevelingen en informatie op basis van wat je bekijkt, terwijl Generative AI het zoeken en creëren van afbeeldingen mogelijk maakt.6)

LG AI TV herkent jouw stem en leidt je naar My Page, die speciaal voor je is gepersonaliseerd!

Op My Page kunt je alles in één oogopslag zien, van het weer, de agenda en widgets tot jouw favoriete sportuitslagen.7)

De CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding wordt weergegeven op een donkere achtergrond. Multi-AI Architecture wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

De CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding wordt weergegeven op een donkere achtergrond. Multi-AI Architecture wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

Bekroonde Multi AI webOS

Het bekroonde webOS wordt nu beveiligd door LG Shield.

De AVForums Editor’s Choice-badge wordt weergegeven op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, uitgeroepen tot Beste smart tv-systeem 2025/2026.

De AVForums Editor’s Choice-badge wordt weergegeven op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, uitgeroepen tot Beste smart tv-systeem 2025/2026.

8 jaar lang het beste smart-tv-systeem 

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingspictogrammen, waarmee de webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit wordt benadrukt. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding getoond.

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingspictogrammen, waarmee de webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit wordt benadrukt. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding getoond.

LG Shield

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

De zeven belangrijkste technologieën van LG Shield zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig blijven dankzij veilige gegevensopslag en -beheer, veilige cryptografische algoritmen, gegarandeerde software-integriteit, gebruikersauthenticatie en toegangscontrole, veilige gegevensoverdracht, detectie van en reactie op beveiligingsincidenten en veilig updatebeheer.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen Ontdek meer over LG Shield

webOS Re:New Program

Upgrade jouw tv tot 5 jaar gratis9)

LG Quad Protection wordt weergegeven door middel van vier pictogrammen op een gele achtergrond. Elk pictogram staat voor bliksembeveiliging, vochtbescherming, overspanningsbeveiliging en webOS-bescherming met LG Shield.

LG Quad Protection wordt weergegeven door middel van vier pictogrammen op een gele achtergrond. Elk pictogram staat voor bliksembeveiliging, vochtbescherming, overspanningsbeveiliging en webOS-bescherming met LG Shield.

LG Quad Protection

Jouw LG TV is gemaakt om lang mee te gaan dankzij LG Quad Protection

Van hardware tot software, jouw LG TV is beschermd. Ingebouwde condensatoren bieden bescherming tegen hoge spanningen, waaronder blikseminslag, en halfgeleiders zijn uitgerust met overspanningsbeveiliging. Siliconen gel en beschermende coatings beschermen chipsets tegen vocht en zelfs jouw gegevens blijven veilig en beveiligd met LG Shield.

AI Magic Remote

Ontgrendel elke AI-ervaring met één enkele AI-knop

Met één AI-knop kunt je alle AI-gestuurde interacties openen en bedienen. Met een scrollwiel en directe spraakopdrachten verloopt elke bediening moeiteloos.10)

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-pictogram boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

Dompel jezelf onder in elke sportwedstrijd

Sportvoorspelling door AI Concierge

Ontvang wedstrijdvoorspellingen met AI

AI analyseert de statistieken en prestaties van je team om wedstrijdvoorspellingen te doen. Juich harder en geniet van het aanmoedigen van jouw team met deze door AI gegenereerde inzichten.11)

TruMotion

Bewegingsverzachting voor elk genre

AI Genre Selection identificeert het genre van de content en TruMotion past de judder-niveaus aan om de juiste hoeveelheid verzachting toe te passen voor een natuurlijke kijkervaring van films, sport en nog veel meer.

Sports Alert

Stel meldingen in en mis nooit meer iets

Leg elk moment van de actie vast. Stel jouw meldingen in en ontvang updates over de wedstrijdschema's, scores en nog veel meer van je team.

Stap in een wereld die is afgestemd op winnen

Ultieme gameplay

Game om te winnen met soepele prestaties

Geniet van een geweldige game-ervaring met tot wel 60Hz VRR. Met de allereerste BT ULL-gecertificeerde controller in combinatie met een hoge verversingssnelheid wordt elk gamingmoment nog aangenamer.12)

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED voor ultieme gameplay toont een snel actiespel met een vergelijkingsinzet die de vloeiendere bewegingen benadrukt, terwijl het 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label ‘Razer Wolverine V3 Bluetooth’ op het scherm, wat aangeeft dat de Bluetooth-controller optimaal wordt ondersteund voor een responsieve gameplay.
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED beschikt over het LG Gaming Portal met een gaming hub-lay-out, waarbij aanbevolen content en gametegels worden gecombineerd in een uniforme interface die kan worden uitgebreid om toegang te bieden tot GeForce NOW en webOS-game-apps.
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Game Dashboard en Optimizer toont spelschermen naast elkaar en een schermmenu voor het in realtime aanpassen van spelinstelingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi.
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label ‘Razer Wolverine V3 Bluetooth’ op het scherm, wat aangeeft dat de Bluetooth-controller optimaal wordt ondersteund voor een responsieve gameplay.
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED beschikt over het LG Gaming Portal met een gaming hub-lay-out, waarbij aanbevolen content en gametegels worden gecombineerd in een uniforme interface die kan worden uitgebreid om toegang te bieden tot GeForce NOW en webOS-game-apps.
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Game Dashboard en Optimizer toont spelschermen naast elkaar en een schermmenu voor het in realtime aanpassen van spelinstelingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi.
Bluetooth met ultralage latentie

‘s Werelds eerste tv die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt

Ervaar cloudgaming met ultralage latentie en hoge prestaties dankzij ondersteuning voor Bluetooth Ultra Low Latency Controller, waardoor de invoervertraging wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 ms. Geniet van naadloze, responsieve besturing die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs wanneer je in de cloud speelt.13)

LG Gaming Portal

Jouw centrale hub voor gaming

Ontdek duizenden games van Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS-apps en nog veel meer. Vind eenvoudig games voor afstandsbediening of gamepad en neem het op tegen andere spelers via de Challenge Mode.14)

Game-dashboard en optimizer

Pas de game-instellingen eenvoudig aan je speelstijl aan

Pas je game-ervaring eenvoudig aan met Game Dashboard voor snelle, realtime bediening en Game Optimizer om je favoriete instellingen te verfijnen. Pas de verversingssnelheid, latentie en visuele modi aan om elke gamesessie eenvoudig te optimaliseren.

True Cinema, tot in het kleinste detail bewaard gebleven

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED wordt getoond in een studio, waar een regisseur aan een bedieningspaneel werkt terwijl hij een film bewerkt die op het scherm wordt weergegeven. Linksonder staat het FILMMAKER MODE-logo.

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED wordt getoond in een studio, waar een regisseur aan een bedieningspaneel werkt terwijl hij een film bewerkt die op het scherm wordt weergegeven. Linksonder staat het FILMMAKER MODE-logo.

FILMMAKER MODE

Bekijk films zoals de regisseur ze bedoeld heeft

De Filmmaker Mode schakelt extra verwerking uit en behoudt de door de regisseur gekozen kleur, beweging en beeldverhouding. Films worden afgespeeld met dezelfde kwaliteit zoals die in de studio bedoeld was.15)

Design, ontworpen om jouw ruimte te verfraaien

Linear Flow Design

Verfijnde, solide afwerking die jouw ruimte compleet maakt

Jouw tv heeft een moderne metallic afwerking met een stevig gewicht en een smaakvol lineair ontwerp dat jouw ruimte verfraait.16)

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Linear Flow Design wordt vanuit meerdere hoeken getoond, met een achterpaneel bovenaan, een scène met een aan de muur bevestigde tv in de woonkamer linksonder en een close-up van de geribbelde metalen achterkant rechtsonder.

Ontdek eindeloze meesterwerken met LG Gallery+

LG Gallery+

Geef jouw ruimte stijl met meer dan 5000 zorgvuldig geselecteerde kunstwerken

Met LG Gallery+ heeft je toegang tot een uitgebreide collectie kunstwerken en content van onze partners, zoals The National Gallery, MMCA, Magnum en verschillende andere. Verfraai en personaliseer jouw ruimte met kunst die jouw stijl weerspiegelt.17)

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED toont een Google Photos-raster met familiefoto's, terwijl een telefoon een albumlijst weergeeft met de schakelaar voor het album Familie-uitstapje ingeschakeld.

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED toont een Google Photos-raster met familiefoto's, terwijl een telefoon een albumlijst weergeeft met de schakelaar voor het album Familie-uitstapje ingeschakeld.

Mijn foto’s

Open Google Photos en zie jouw herinneringen langskomen.

Verbind eenvoudig je Google Photos-account met je TV door simpelweg je telefoon te gebruiken. Personaliseer moeiteloos je ruimte met content uit je eigen fotobibliotheek.21)

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED is aan een groene muur boven een rode console bevestigd en toont een informatiebord met onder andere het weer, sportuitslagen, tv-programmering en Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informatiebord

Blijf op de hoogte met een all-in-one persoonlijk dashboard.

Zie in één oogopslag belangrijke informatie. Krijg weerupdates, sports alerts, bekijk je Google Agenda en stel zelfs meldingen in voor Home Hub, jouw kijkreserveringen en meer.

Gallery Mode

Schakel naadloos over van tv naar kunstwerken

Als de Gallery Mode is ingeschakeld, kan jouw tv nog steeds energie blijven besparen, zelfs terwijl jouw geselecteerde kunstwerken worden weergegeven om een vleugje stijl en elegantie aan jouw ruimte toe te voegen.

AI Brightness Control

Optimale helderheid bij elk licht

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED is aan de muur bevestigd in een lichte kamer en toont een kleurrijk kunstwerk met bloemen en fruit in de Gallery Mode, terwijl de helderheid wordt aangepast voor een optimale weergave bij elk licht.22)

Bewegingssensor

Reageert op jouw aanwezigheid

Bewegingsdetectie zorgt dat je TV intelligent reageert, waarbij de lichtstand wordt aangepast op basis van jouw nabijheid.23)

LG Channels

Gratis onbeperkt entertainment

LG Channels brengt diverse content van live en on-demand platforms samen in één hub, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om content te vinden waar je van houdt.24)

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met slimme connectiviteit toont de Home Hub-interface op het scherm, met verbindingen naar Google Home en LG ThinQ, en panelen voor tv, apparaten en apps in één bedieningslay-out.

Slimme connectiviteit

Home Hub, jouw alles-in-één platform voor slimme woningen

Home Hub brengt al je slimme apparaten samen. Maak naadloos verbinding met jouw IoT-apparaten thuis, bedien ze en communiceer ermee via Google Home en andere diensten.25)

LG Soundbar verbetert elke scène met voller surround geluid

WOW Orchestra

Volledig surround geluidssysteem van LG TV en Soundbar in sync

Door de tv en soundbar te synchroniseren, vergroot het systeem de diepte en directionaliteit voor een vollere surround-ervaring.26)

Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met WOW Orchestra laat muzikanten op het scherm zien terwijl gelaagde geluidsgolven van de tv en de soundbar eronder de woonkamer vullen en een gesynchroniseerde surround sound-ervaring creëren.

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer. Ze houden een afstandsbediening vast terwijl ze televisie kijken.

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer. Ze houden een afstandsbediening vast terwijl ze televisie kijken.

Accessibility

Ondersteunende functies maken de kijkervaring inclusiever

LG-tv’s zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid en beschikken over functies zoals een kleuraanpassingsfilter, een gids voor gebarentaal en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

Disclaimer

 

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.

*Specificaties en functies variëren per regio, model en grootte.

*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.

*Voor toegang tot op een netwerk gebaseerde slimme diensten en functies, waaronder streaming-apps, is een LG-account en aanvaarding van de relevante algemene voorwaarden vereist. Zonder LG-account zijn alleen externe apparaatverbindingen (bijvoorbeeld via HDMI) en terrestrische/draadloze tv (alleen voor tv’s met tuners) beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een LG-account.

2)*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.

 

3)*AI Picture Pro zal werken met alle auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Afbeeldingen worden opgeschaald tot een kwaliteit die vergelijkbaar is met 4K. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de resolutie van de bron.

 

4)*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

 

5)*AI Search (Copilot) is beschikbaar op webOS Re:New Program-compatibele OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modellen, inclusief modellen die vanaf 2022 zijn uitgebracht.

*Een internetverbinding is vereist en AI-diensten van partners kunnen worden gewijzigd of vereisen mogelijk een abonnement.

*Deze functie kan per regio en model verschillen en is niet beschikbaar in landen waar geen ondersteuning voor LLM wordt geboden.

 

6)*Sommige van deze functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde regio’s of modellen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

*De kaart ‘In deze scène’ is beschikbaar in landen die EPG (Electronic Program Guide) ondersteunen.

*De kaart ‘Nu te zien’ is niet beschikbaar op Netflix en andere CP-apps (content providers), dus de kaart zal niet worden weergegeven.

*De kaart ‘Generatieve AI’ is beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

 

7)*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED- en NANO 4K UHD-tv's die vanaf 2024 zijn gelanceerd, evenals op MRGB- en FHD-tv’s die vanaf 2026 worden gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

*Het slot kan worden ontgrendeld door iemand met een vergelijkbare stem. Indien de stem verandert als gevolg van gezondheidsredenen of andere factoren, is het mogelijk dat de herkenning niet goed functioneert.

*De aangeboden widgets kunnen per land verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.

*My Page is van toepassing op 2026 OLED-, MRGB-, QNED- en NANO 4K UHD-TV’s.

 

8)*Een internetverbinding is vereist.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

*In landen waar NLP niet wordt ondersteund, is toegang tot en gebruik van spraakgestuurde apps mogelijk niet beschikbaar.

 

9)*webOS Re:New is een software-upgradeprogramma en is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Het aantal upgrades en de duur van de ondersteuning voor Re:New kunnen per product, model of regio verschillen.

*Het upgrade-schema, evenals functies, applicaties en diensten kunnen per model en regio verschillen.

*Beschikbare functies, content en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per product, model of regio verschillen.

 

10)*Biedt snelle toegang tot de AI-functies van de tv, maar heeft geen ingebouwde AI-verwerking.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

 

11)*De kaart ‘In deze scène’ is beschikbaar in landen die EPG ondersteunen.

*De omvang van de ondersteuning kan per land verschillen.

*De informatie die door AI Concierge wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is mogelijk niet accuraat. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of beslissingen die op basis van dergelijke informatie worden genomen.

 

12)*60 Hz is de maximale verversingssnelheid op basis van de variabele verversingssnelheid (VRR) en werkt alleen met ingangen die 60Hz ondersteunen.

*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

 

13)*Bluetooth Ultra Low Latency is alleen van toepassing op bepaalde LG TV’s uit 2026. De functionaliteit van de ULL-controller wordt alleen ondersteund wanneer deze is aangesloten op compatibele apparaten.

*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.

*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.

*Gamecontroller wordt apart verkocht.

 

14)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

*Gamepad wordt apart verkocht.

 

15)*FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

 

16)*Randmaat verschilt per serie en formaat.

 

17)*Beschikbare content kan per regio verschillen en is onderhevig aan wijzigingen.

*De dienst is beschikbaar via een betaald abonnement. Je krijgt een gratis proefperiode van één maand na aanmelding en registratie van jouw betaalmethode. Het abonnement wordt automatisch verlengd naar een betaald abonnement, tenzij het vóór het einde van de proefperiode wordt opgezegd. Het abonnement kan op elk moment tijdens de proefperiode worden opgezegd.

 

19)*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.

 

20)*De generatieve AI-functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio’s of modellen.

*Een abonnement is inclusief 20 credits per maand. Met één credit kunt je één afbeelding genereren.

*Afhankelijk van de prestaties van het apparaat, de bestandsgrootte en de netwerksnelheid kan de snelheid van de bestandsoverdracht van LG Link variëren.

*Sommige bestandsextensies worden mogelijk niet ondersteund door LG Link, afhankelijk van de specificaties van jouw apparaat.

*LG Link kan een extern opslagapparaat gebruiken wanneer het in overeenstemming met de specificaties van het apparaatgeheugen wordt gebruikt.

 

21)*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan.

 

22)*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

 

23)*Bewegingssensoren zijn uitsluitend beschikbaar op de modellen W6 en G6.

 

24)*Ondersteuning voor bepaalde LG Channels verschilt per regio.

 

25)*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.

 

26)*Soundbar kan apart worden aangeschaft.

*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

Printen

Belangrijkste specs

  • BEELD (DISPLAY) - Schermtype

    4K QNED MiniLED

  • BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid

    Standaard 50Hz

  • BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma

    Dynamic QNED Color (100% kleurvolume gecertificeerd)

  • BEELD (VERWERKING) - Beeld processor

    Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Audio-vermogen

    20W

  • AUDIO - Luidsprekersysteem

    2.0 Kanaal

  • AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

    1 112 x 649 x 70,8

  • AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)

    8,2

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

  • Verversingssnelheid

    Standaard 50Hz

  • Kleurengamma

    Dynamic QNED Color (100% kleurvolume gecertificeerd)

  • Backlight Type

    Mini LED

  • Schermresolutie

    4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Schermtype

    4K QNED MiniLED

BEELD (VERWERKING)

  • Beeldmodus

    9 modi

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • Beeld processor

    Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja

  • Auto Calibratie

    Ja

  • Auto Brightness Control

    Ja

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

GAMING

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (tot 60 Hz)

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • HGIG Modus

    Ja

SMART TV

  • Geschikt voor USB Camera

    Ja

  • Volledige webbrowser

    Ja

  • LG Gallery+

    Ja (De beschikbaarheid van betaalde diensten varieert per land)

  • Google Cast

    Ja

  • Thuishub

    Ja (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligente spraakherkenning

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • Werkt met Apple Home

    Ja

  • Werkt met Apple Airplay

    Ja

  • Smartphone Remote App

    Ja (LG ThinQ)

  • My Page

    Ja

  • LG Shield

    Ja

  • Besturingssysteem (OS)

    webOS 26

  • AI Voice ID

    Ja

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • AI Magic Remote

    Meegeleverd

  • AI-chatbot

    Ja

  • Always Ready

    Ja

AUDIO

  • Audio-formaten

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (zie handleiding)

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Gelijktijdige audio-uitvoer

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • Audio-vermogen

    20W

  • AI Geluid

    AI Sound Pro (Virtuele 9.1.2 Up-mix)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ja

  • Luidsprekerrichting

    Neerwaarts

  • Luidsprekersysteem

    2.0 Kanaal

  • WOW Orchestra

    Ja

TOEGANKELIJKHEID

  • Kleuren omkeren

    Ja

  • Grijswaarden

    Ja

  • Hoog contrast

    Ja

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

  • VESA-montage (BxH mm)

    300 x 200

  • TV-gewicht met standaard (kg)

    8,3

  • TV-gewicht zonder standaard (kg)

    8,2

  • Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

    1 215 x 750 x 114

  • Gewicht verpakking (kg)

    10,5

  • TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

    1 112 x 649 x 70,8

  • TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

    1 112 x 708 x 231

  • TV-standaard (BxD mm)

    944 x 231

STROOM

  • Stand-by stroomverbruik

    Onder 0,5W

  • Voeding (Spanning, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

ACCESSOIRES INBEGREPEN

  • Stroomkabel

    Ja (Ontkoppelbaar)

  • Afstandsbediening

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (met numerieke toetsen, Verenigd Koninkrijk / Italië)

BARCODE

  • BARCODE

    8806096729687

UITZENDING

  • Digitale TV-ontvangst

    DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)

  • Analoge TV-ontvangst

    Ja

CONNECTIVITEIT

  • Bluetooth Ondersteuning

    Ja (v 5.3)

  • CI ingang

    1x

  • Ethernet Ingang

    1x

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Ingang

    3x (ondersteunt xRC, ALLM)

  • RF Ingang (Antenne/Kabel)

    2x

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • USB Ingang

    1x (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ja (Wi-Fi 5)

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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