10kg Warmtepomp droger Wit | Zelfreinigende condensor | Eco Hybrid™ | Sensor Dry | LG NL
RHX5010THB
Belangrijkste functies
- Zelfreinigende condensor voor consistente droogprestaties met minder onderhoud
- Dual Inverter HeatPump™ voor energiezuinig en zorgvuldig drogen van kleding
- Eco Hybrid™ om te kiezen tussen sneller drogen of extra energiebesparing
- Sensor Dry voor automatisch drogen op basis van vocht en temperatuur
- Dual Lint Filter voor effectieve filtering en constante droogprestaties
Slimmer drogen, simpelere dagen
Energiebesparing
Energie‑efficiënte prestaties
AI Dry™
AI‑gestuurde optimale droging
Turbo Dry
Volledig droog in slechts 81 minuten
Allergy Care
Grondige reiniging voor extra hygiëne
Energie-efficiëntie
Bespaar energie, verlaag de energiekosten
Ervaar energiebesparend wassen met C
Energiezuinige wasmachine met C-label bespaart energie en verlaagt de energiekosten
*Het droogmodel ondergaat aparte standaardtests voor de evaluatie van de energie-efficiëntie.1)
*LG interne labtests gebaseerd op EN 61121:2013+A12:2025 met model RH9X71WH.
AI DUAL Inverter™
Slim en zorgzaam drogen
AI Dry™, aangedreven door AI DUAL Inverter™, optimaliseert het droogproces op basis van stofsoort en beladingsgrootte. Dit helpt energie en tijd te besparen, vooral bij delicate stoffen. Drogen op lage temperatuur met warmtepomptechnologie vermindert bovendien het risico op krimp en zorgt voor stabiele, efficiënte prestaties.
Inclusief 10 jaar garantie op de DUAL Inverter Compressor en Inverter Motor.
Afbeelding van een LG-droger geplaatst in een interieur met een groenthema, met een visuele nadruk op het AI DUAL Inverter-component
AI Dry™
AI‑gestuurde optimale droging
Past het droogprogramma automatisch aan op basis van stofsoort en belading voor efficiënt en zorgvuldig drogen.
Een video waarin een LG-droger te zien is die werkt in een interieur met houtthema en de AI Dry-functie demonstreert
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
|TurboDry
Volledig droog in slechts 81 minuten
Geniet van snelle droogresultaten dankzij de krachtige prestaties van de DUAL Inverter Compressor.
Allergy Care
Vermindert allergenen
Het Allergy Care‑programma helpt huisstofmijt te verminderen, wat het risico op allergieën verlaagt en zorgt voor hygiënisch droog wasgoed.
Afbeelding van een deken en een teddybeer in een LG-droger met het logo van de British Allergy Foundation zichtbaar
*Allergiezorgcyclus goedgekeurd door BAF (British Allergy Foundation) vermindert allergenen zoals huisstofmijten.⁶⁾
|Smart Paring™
Wassen en drogen in perfecte balans
De wasmachine geeft automatisch het juiste droogprogramma door aan de droger voor extra gemak en optimale resultaten.
*De met Wi-Fi verbonden wasmachine en droger kunnen worden ingesteld met de Smart Pairing™ via de LG ThinQ™-applicatie, en wanneer het wassen is voltooid, stelt de droger automatisch de optimale droogcyclus in.⁷⁾
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
Auto Cleaning Condenser
Zelfreinigend en onderhoudsvrij
De condensor reinigt zichzelf automatisch tijdens het droogprogramma, zodat jij geen handmatig onderhoud hoeft te doen.
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
LG ThinQ™
Slim leven begint met eenvoudige bediening
Met LG ThinQ™ doe je slimmer de was—bedien op afstand, download extra programma's en verbind met de nieuwste technologie zoals Google Assistant.
Bedien je droger altijd en overal
Verbind je droger eenvoudig met de LG ThinQ™‑app en start of volg je droogprogramma met één druk op de knop.
Gemakkelijk onderhoud en toezicht
Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, bekijk gemakkelijk het energieverbruik van je droger via de LG ThinQ™-app.
Handenwas zonder handen met spraakassistent
Vertel je slimme speaker of AI-assistent wat je nodig hebt en laat je droger de rest doen.
*Ondersteuning voor smart home-apparaten die compatibel zijn met Google Assistent kan per land en per individuele smart home-installatie verschillen.⁹⁾
Strak ontwerp
Q.
Waar moet ik op letten bij het kopen van een droger?
A.
Bij het kiezen van een wasdroger moet u rekening houden met factoren zoals capaciteit, energie-efficiëntie en droogtechnologie. LG-droogtrommels hebben Sensor Dry, dat het vochtgehalte detecteert en de droogtijd aanpast voor betere resultaten. De Dual Inverter Heat Pump™ helpt het energieverbruik te verlagen terwijl de prestaties behouden blijven. Met ThinQ™-technologie kunt u uw droger op afstand bedienen voor extra gemak. Het slanke, moderne design van LG past ook moeiteloos in elke wasruimte.
Q.
Zijn condensdroogtrommels energiezuinig?
A.
Ja, LG-condensdroogtrommels zijn ontworpen met energiebesparing in gedachten. De Dual Inverter Heat Pump™ technologie van LG vermindert het energieverbruik nog verder en biedt aanzienlijke besparingen in vergelijking met conventionele modellen. Dit maakt LG-droogtrommels een goede keuze, omdat ze uw elektriciteitsrekeningen verlagen, uitstekende droogprestaties leveren en uw ecologische voetafdruk verkleinen.
Q.
Do integrated tumble dryers have smart technology?
A.
Absoluut! LG geïntegreerde wasdrogers zijn uitgerust met ThinQ™-technologie, waarmee je je droger op afstand kunt bedienen via een smartphone-app. Je kunt de voortgang van de cyclus volgen, meldingen ontvangen en eventuele problemen oplossen, wat gemak en gemoedsrust biedt. Deze slimme integratie maakt het beheer van de was gemakkelijker en efficiënter, waardoor je tijd vrijmaakt voor andere taken.
Q.
Kunnen drogers kwetsbare stoffen aan?
A.
Ja, LG-droogtrommels hebben specifieke cycli voor fijne stoffen, zoals de Fijne Stoffen-cyclus, die lagere temperaturen en zachte trommelbewegingen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat zelfs uw meest gevoelige kledingstukken worden verzorgd zonder schade. Het geavanceerde trommeldesign van LG zorgt voor een zachte behandeling en behoudt de kwaliteit van uw kleding. Voor delicate stoffen bieden LG-droogtrommels veilige en efficiënte cycli die zijn afgestemd op uw behoeften.
Q.
Vereist dit product extra ventilatie-installatie?
A.
LG-droogmachines zijn ventiloos en kunnen overal worden gebruikt zonder ruimtebeperkingen.
Q.
Wat moet ik weten voordat ik mijn wasmachine en droger op elkaar stapel?
A.
Houd rekening met de volgende factoren om ervoor te zorgen dat uw gestapelde wasmachine en droger veilig, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn.
1. Compatibiliteit: Zorg er eerst voor dat de wasmachine- en drogermodellen compatibel zijn met elkaar. LG-drogers mogen alleen op LG-trommelwasmachines worden geplaatst. (Diepteopties wasmachine: 565, 615 mm)
2. Installatieruimte: Controleer de grootte van de ruimte om de wasmachine en droger in serie te plaatsen. Zorg er ook voor dat u genoeg ruimte heeft om de deuren van de wasmachine en droger te openen.
3. Professionele installatie: De droger kan veilig aan de LG-wasmachine worden bevestigd met behulp van een stapelkit. Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag stapelen en controleren of de droger correct is geïnstalleerd.
Q.
Wat is de typische levensduur van een droger?
A.
De levensduur van een product kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals productkwaliteit, gebruiksfrequentie en onderhoud. Regelmatig onderhoud is belangrijk om de levensduur van de droger te verlengen.
1. Maak het gebied rond het filter schoon voor en na het drogen en houd het dubbele pluizenfilter schoon door het met water te wassen.
2. Maak het stof in de droger schoon en ventileer deze door de deur van de droger iets te openen voor en na gebruik.
3. Het wordt aanbevolen om zorg te dragen voor de condensor en trommel met behulp van de functies Condensorverzorging en Trommelverzorging.
Q.
Welke kleren mogen niet in de droger?
A.
Controleer het textielverzorgingslabel op uw kleding en droog ze volgens de aanbevolen droogmethode. Droog de volgende items niet: - Items die brand kunnen veroorzaken: kleding met brandbare stoffen zoals was, olie, verf, benzine, ontvettingsmiddelen, droogkuisoplosmiddelen, kerosine, enz.; elektrische dekens; tapijten - Hittegevoelige kleding
Q.
Hoe lang duurt het om kleding te drogen in een warmtepompdroger?
A.
De tijd die nodig is om de kleding in een warmtepompdroger te drogen, kan variëren afhankelijk van factoren zoals het type stof en het gewicht van de was. 1. Stoffen type: Kleding gemaakt van zware materialen zoals denim duurt langer om te drogen dan lichtere stoffen zoals polyester. 2. Gewicht van de was: Hoe meer was er is, hoe langer de droogtijd zal zijn.
*Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.
Belangrijkste specs
MATERIAAL & AFWERKING - Kleur
Essence Wit
CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)
10,0
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)
C
KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump
Ja
KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor
Ja
KENMERKEN - Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
KENMERKEN - Omkeerbare deur
Nee
SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing
Ja
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Essence Wit
Deurtype
Zwart getint gehard glazen voorkant
CAPACITEIT
Maximum droogcapaciteit (kg)
10,0
PROGRAMMA'S
AI Dry
Ja
Allergy Care (droger)
Ja
Beddengoed opfrissen
Nee
Groot voorwerp
Nee
Katoen
Ja
Katoen+
Nee
Fijne Was
Nee
Donsjas opfrissen
Nee
Download Prog.
Ja
Donsdeken
Nee
Easy Care
Ja
Jeans
Nee
Mix
Ja
Snel 30 min
Nee
Snel drogen
Nee
Droogrek Prog.
Nee
Opfrissen
Nee
Huidverzorging
Nee
Stoom hygiëne
Nee
Stoom opfrissen
Nee
Handdoeken
Ja
Warme Lucht
Nee
Wol
Ja
Sportkleding
Ja
Lucht drogen (Koele lucht)
Nee
Eco
Ja
Snel 40
Nee
Droog met timer
Ja
Turbo Dry
Ja
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display
Deurslot-indicatie
Ja
Figuurindicator
18:88
KENMERKEN
6 motion DD
Nee
AI DD
Nee
Type
Condensdroger (zonder ventilatie)
Automatisch reinigende condensor
Ja
Signaal einde cyclus
Ja
Dual Drogen (EcoHybrid)
Ja
DUAL Inverter HeatPump
Ja
Dubbel pluizenfilter
Ja
Indicatie leeg waterreservoir
Ja
Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
Inverter motor
Ja
Automatische herstart
Nee
Inverter DirectDrive
Nee
Omkeerbare deur
Nee
LoadSense
Ja
Sensor Dry
Ja
Trommelverlichting
Ja
Verstelbare poten
Ja
Embossing binnenste trommel
Ja
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660 x 890 x 702
Productdiepte met deur open 90˚ (mm)
1 140
Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
Gewicht (kg)
53,0
Gewicht inclusief verpakking (kg)
56,0
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (drogen)
C
EXTRA OPTIES
Anti-kreuk
Ja
Condensor zorg
Ja
Trommelverzorging
Ja
Droogniveau
3 niveaus
Favoriet
Nee
Minder tijd
Nee
Meer tijd
Nee
Rek droog
Nee
Wi-Fi
Ja
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Einduitstel
Ja
Trommelverlichting
Ja
Starten op afstand
Ja
Stoom
Nee
Droogtijd
Ja
BARCODE
Barcode
8806096717677
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
Smart Pairing
Ja
Download cyclus
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
Afvoerslangset
Ja
Rekmontage
Ja
Stapelset
Ja
LG TWINWash Compatibel
Nee
PRODUCTFICHE (DROGER) – HUIDIGE STANDAARD
Automatische droger
Ja
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Nee
Condensatie-efficiëntieklasse
B
Edry1/2 (kWh)
0,89
Edry (kWh)
1,70
Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)
91
Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)
91
Geluidsniveau (dBA)
62
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,5
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,5
Standaard droogprogramma
ECO Kastdroog
Tijd (min.) - (volle lading)
308
Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)
180
Gewogen condensatie-efficiëntie (%)
91
Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh)
108
Gewogen programmatijd
211
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
Reviews van andere gebruikers
|1) Energy efficiency
- The dryer model undergoes separate standard testing for its energy efficiency evaluation.
- LG internal lab tests based on EN 61121:2013+A12:2025 using model RH9X71WH.
2) R290
- Global Warming Potential: R290: about 3, R134a: about 1340
3) AI DUAL Inverter™
- Tested by Intertek in July 2024. Compared to the Cotton cycle, the AI Dry cycle showed a reduction in drying time and a decrease in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.). (Based on AI Dry representative model: RH90X75V3N. Results may vary depending on models, loads, and environment.) Not all situations are eligible for savings. Depending on the type and thickness of clothing and the environment, the time or energy consumption may increase and the results may vary. **AI sensing is activated when the load is under 5kg. AI Dry should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected]. ***Tested by Intertek on August 2024, Cotton cycle of LG Heatpump dryer compared to Dry Only of LG Conventional heater washer-dryer based on 3kg of IEC loads with 60% initial moisture content (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****The 10-year warranty is on the Dual Inverter Compressor and Inverter Motor only. Warranty period/policy may vary depending on the country or region. *****Noise level: 62dB (Sound Power Level), based on EU Regulation 392/2012 (RH90X75V3N).
4) AI Dry™
- Tested by Intertek in July 2024. Compared to the Cotton cycle, the AI Dry cycle showed a reduction in drying time and a decrease in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.) (RH90X75V3N). Depending on the type and thickness of clothing and the environment, the time or energy consumption may increase and the results may vary. *AI sensing is activated when the load is under 5kg. AI Dry should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected].
5) TurboDry
- Tested by Intertek on July 2024. TurboDry cycle with 5kg of load (Blended shirt, 100% poly T-shirt, 100% cotton T-shirt) with 33% initial moisture content at a temperature condition of 23℃. The results may be different depending on the clothes and environment.
6) Allergy Care
- Allergy Care cycle approved by BAF(British Allergy Foundation) reduces allergens such as house dust mites.
7) Smart Paring™
- The Wi-Fi-connected washer and dryer can be set up with the Smart Pairing™ using the LG ThinQ™ application, and when the washing is finished, the dryer automatically sets the optimal drying cycle.
8) Auto Cleaning Condenser
- The cleanliness of the condenser may differ depending on the operating environment.
- The frequency of running 'auto cleaning condenser' may vary depending on the size and the initial moisture amount of the laundry.
9) LG ThinQ™
- Support for smart home devices that are compatible with Google Assistant may vary by country and your individual smart home setup.
