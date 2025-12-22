11 kg Wasmachine wit | energiebesparend | AI DD™ | Auto Dispense

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Slim en geavanceerd wassen
Energiebesparing
Bespaar energie met indrukwekkende waskracht
Microplastic care
Zachte bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen
Slim wassen
Programma's aangepast aan gewicht en stof
Snel wassen
Snel en krachtig wassen in slechts 39 minuten
*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
Microplastic Care-cyclus
Verminder microplasticuitstoot tot 60%
De Swing- en Tumble-bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen, waardoor de microplasticuitstoot met 60%
Afbeelding die een vermindering van microplastic tot 60% laat zien op een achtergrondafbeelding die golven voorstelt.
*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
AI Wash 1.0
AI-verbeterd optimaal wassen voor zachte stoffen, mogelijk gemaakt door AI DD™
AI Wash optimaliseert de wasbewegingen op basis van het type wasgoed. Het kan helpen om zachte stoffen beter te verzorgen en energie te besparen.
TurboWash™ 360
Grondig reinigen in 39 minuten
Het 3D-multisproeisysteem sproeit water en wasmiddel tegelijkertijd in vier richtingen, waardoor schade aan de stof tot een minimum wordt beperkt en een grondige wasbeurt in slechts 39 minuten wordt gegarandeerd4).
Steam™
Dieptereiniging met de kracht van stoom
Draag uw kleding met een gerust hart, wetende dat allergenen zijn verminderd met LG Steam™ 5).
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
Automatische dispenser
Was tot 31 ladingen met één keer vullen
Doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter. De compartimenten voor wasmiddel en wasverzachter kunnen samen worden gebruikt voor maximaal 31 ladingen wasmiddel.
Image of detergent being placed in automatically dispensed
*Na 10 wasbeurten wordt de standaardcyclus ingesteld op de meest gebruikte cyclus.
*Zodra dezelfde opties voor een specifiek gedeelte 3 keer op rij worden gekozen, worden deze ook automatisch geselecteerd.
Wasmiddel kan in beide doseerbakjes worden geplaatst via een speciale instelling
Grotere capaciteit
Meer was in één keer, meer tijd om te ontspannen
Houd de afmetingen van de wasmachine hetzelfde en vergroot de capaciteit van de trommel om meer kleding in één keer te kunnen wassen.
Ervaar wat een ruime trommel voor je kan betekenen
Smart Pairing™
Samenwerken om de was schoon te krijgen
Smart Pairing™ gebruikt informatie van de aangesloten wasmachine om automatisch een intelligente droogcyclus te starten.
*Om deze functie te kunnen gebruiken, moeten de wasmachine en droger zijn aangesloten op uw wifi-thuisnetwerk en zijn geregistreerd in de LG ThinQ™ smart-app.
*Deze wasmachine kan worden gekoppeld aan een LG-droger met wifi.
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
Beheer uw wasgoed altijd en overal
Met de ThinQ™-app kunt u verbinding maken met uw wasmachine en uw was starten met slechts één druk op de knop.
Eenvoudig onderhoud en monitoring
Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, u kunt het energieverbruik van uw wasmachine gemakkelijk monitoren via de ThinQ™-app.
Handsfree wassen met Voice Assistant
Vertel uw slimme luidspreker of AI-assistent wat u nodig hebt en laat uw wasmachine de rest doen.
*Ondersteuning voor compatibele smart home-apparaten kan per land en per individuele smart home-configuratie verschillen.
*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
Zet het volume harder. Voel de details.
Draaiend geluid
Veelgestelde vragen
Q.
Wat is de standaardafmeting van een wasmachine voor een gemiddeld huishouden?
A.
Alle LG-wasmachines hebben een standaardhoogte en -breedte. De diepte van LG-wasmachines kan variëren, afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. De standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.
Q.
Wat is het aanbevolen gewicht voor een wasmachine?
A.
LG adviseert een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg voor een gemiddeld huishouden. Overweeg een groter model van 11-13 kg voor een groot gezin of als u bijzonder veel wasgoed heeft. Grotere modellen kunnen ook dekbedden tot kingsize aan. Vergeet niet dat dankzij de innovatieve technologie van LG onze apparaten een grotere capaciteit bieden voor dezelfde afmetingen van de wasmachine.
Q.
Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?
A.
Controleer het energielabel op uw wasmachine voor een A- tot G-classificatie. Dankzij de AI in LG-machines kunt u ook profiteren van de juiste wasbewegingen voor uw wasgoed, waardoor het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.
Q.
Hoe kies ik de juiste wascyclus?
A.
Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.
Q.
Wat zijn de voordelen van Deep-learning AI DD™ voor mijn wasgoed?
A.
De Deep-learning AI DD™-wasmachines van LG maken gebruik van slimme technologie om het gewicht en het type stof van uw wasgoed individueel te analyseren. Het resultaat? Automatische optimalisatie van de wasbewegingen door uw machine zorgt voor een betere bescherming van de stoffen, waardoor uw kostbare kleding er mooi blijft uitzien. DirectDrive™-motoren leveren 6-bewegingstechnologie voor een effectieve wasbeurt met minder bewegende onderdelen, wat zorgt voor een duurzaam, energiezuiniger apparaat.
Q.
Wat kan een slimme wasmachine doen?
A.
"De wasmachines van LG maken gebruik van kunstmatige intelligentie om de wasbewegingen voor elke lading te optimaliseren. Dankzij deep learning op basis van informatie uit duizenden big data-wasbeurten kan de wasmachine automatisch de eigenschappen van de stoffen detecteren, zoals het gewicht en de zachtheid. Het resultaat? 10%* betere bescherming van de stoffen, zodat uw kleding er altijd geweldig uitziet. De wifi-compatibele slimme wasmachines van LG zijn ook toegankelijk en te bedienen via spraakherkenning of via de LG ThinQ™-app op uw smartphone, die overal verbinding maakt met uw slimme wasmachine. Start uw apparaat op afstand met een druk op de knop of via spraakassistentie, ontvang een melding wanneer een wasbeurt is voltooid, voer Smart Diagnosis uit voor probleemoplossing en download op maat gemaakte vooraf ingestelde cycli — allemaal via de ThinQ™-app.
*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het katoenprogramma liet het AI Wash-programma een verbetering zien in de verzorging van de stoffen en een vermindering van het energieverbruik bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (gemengde overhemden, blouses, functionele T-shirts, chiffonrokken, polyester shorts, enz.) (F4X7VYP15). De resultaten kunnen variëren afhankelijk van het gewicht en het soort stof van de was en/of andere factoren.
*AI-detectie wordt geactiveerd wanneer de lading minder dan 3 kg weegt. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de stoomoptie is geselecteerd. AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.
Q.
Wat is de LG Quick Wash-functie?
A.
De snelle TurboWash™ 360˚-technologie van LG zorgt voor grondig gereinigde kleding in slechts 39 minuten, met een wasbeurt die is afgestemd op uw kledingbehoeften. De 3D Multi Spray spuit waterstralen vanuit verschillende hoeken, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt. Deze combinatie zorgt voor een uitstekende balans tussen sproeikracht, wasmiddel en cyclusbeweging, waardoor u kostbare tijd bespaart zonder in te boeten aan waskwaliteit of textielverzorging.
Q.
Wat is de stoomfunctie in een LG-wasmachine?
A.
De eigen Steam™-technologie van LG (op geselecteerde modellen) pakt allergenen effectief aan. De Allergy Care-functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen, waaronder pollen en huisstofmijt, op te lossen.
Q.
Hoe werkt de automatische doseerfunctie?
A.
Met het automatische doseersysteem van de LG Automatic dispenser kunt u de wasmiddeldispenser vooraf vullen en de wasmachine het werk laten doen. De technologie in het apparaat meet het gewicht van uw wasgoed en voegt elke keer automatisch precies de juiste hoeveelheid wasmiddel toe. Dit voorkomt overdosering, bespaart u tijd en verlengt de levensduur van uw kleding. De juiste dosering wasmiddel helpt ook om voorladerwasmachines in goede staat te houden. Sluit gewoon de deur en druk op start!
Q.
Hoe registreer ik mijn product op ThinQ?
A.
1. Zorg ervoor dat zowel uw product als uw internetrouter zijn ingeschakeld.
2. Plaats uw product dicht bij de internetrouter. Als de afstand tussen het product en de router te groot is, kan het signaal zwak zijn en kan het lang duren om uw product te registreren.
3. Installeer de ThinQ-app. Raadpleeg de pagina voor uw land voor meer informatie over het installeren van de ThinQ-app en het registreren van uw product.
Disclaimer
1)Energie-efficiëntie
-30% lager in de energie-efficiëntie-index in vergelijking met de minimumdrempel van energie-efficiëntieklasse A zoals gedefinieerd door EU-verordening 2019/2014.
2)Microplastic-verzorgingscyclus
-Getest door Intertek in juli 2023. Microplastic Care-cyclus met 3 kg lading (100% polyester trainingsjack) in vergelijking met de Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW). Vergelijking door het meten van de hoeveelheid microplastics die door een filter van 20㎛ wordt gefilterd.
-De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omgeving.
[Als het product AI Wash 1.0-functies bevat, voer dan deze disclaimer in]
3)AI Wash 1.0
-Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met de katoencyclus liet de AI Wash-cyclus een verbetering zien in de verzorging van de stoffen en een vermindering van het energieverbruik bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (gemengde overhemden, blouses, functionele T-shirts, chiffonrokken, polyester shorts, enz.) (F4X7VYP15). De resultaten kunnen variëren afhankelijk van het gewicht en het soort stof van het wasgoed en/of andere factoren.
-AI-detectie wordt geactiveerd wanneer de lading minder dan 3 kg weegt. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de stoomoptie is geselecteerd. AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.
Belangrijkste specs
CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)
11,0
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600x850x565
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)
1 351
KENMERKEN - ezDispense
Ja
KENMERKEN - Stoom
Ja
EXTRA OPTIES - Kreukverzorging
Nee
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Essence Wit (Glanzend)
Deurtype
Zwart getint gehard glazen voorkant
CAPACITEIT
Maximum wascapaciteit (kg)
11,0
PROGRAMMA'S
Donsdeken
Nee
Katoen
Ja
Babykleding met Stoom
Nee
AI Was
Ja
Allergy Care (wasmachine)
Ja
Auto Wash
Nee
Babykleding
Nee
Bedlakens
Nee
Koude Was
Nee
Kleurverzorging
Nee
Katoen+
Nee
Donkere was
Nee
Fijne Was
Nee
Download Prog.
Ja
Donzen jas
Nee
Easy Care
Ja
Eco 40-60
Ja
Extra fijne was
Nee
Hygiëne
Nee
Intensief 60
Nee
Microplastic Zorg
Ja
Mix
Ja
Buitenkleding
Nee
Snel 14 (Snelheid 14)
Ja
Snel 30 min
Nee
Snel Wassen
Nee
Snel wassen+drogen
Nee
Spoelen+Centrifugeren
Nee
Nachtprogramma
Nee
Huidverzorging
Nee
Mouwuiteinden en kragen
Nee
Alleen centrifugeren
Nee
Sportkleding
Nee
Vlekverzorging
Nee
Stoom verversen
Nee
Trommelreiniging
Nee
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nee
TurboWash 59
Nee
Wassen + drogen
Nee
Wol (Hand/Wol Was)
Ja
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display
Deurslot-indicatie
Ja
Figuurindicator
18:88
KENMERKEN
6 motion DD
Ja
AI DD
Ja
Type
Voorlader wasmachine
Signaal einde cyclus
Ja
Centum System
Nee
Item toevoegen
Ja
ezDispense
Ja
Automatische herstart
Ja
Inverter DirectDrive
Ja
Schuimdetectiesysteem
Ja
LoadSense
Ja
Stoom
Ja
Trommelverlichting
Nee
Stoom+
Nee
Verstelbare poten
Ja
Roestvrijstalen trommel
Ja
TurboWash360˚
Ja
Embossing binnenste trommel
Ja
Trillingssensor
Ja
Trommel waslifter
Roestvrijstaal Slanke Lifter
Watertoevoer (warm/koud)
Alleen koud
Waterstand
Auto
Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)
1400
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660x890x660
Productafmetingen (BxHxD mm)
600x850x565
Gewicht (kg)
68,0
Gewicht inclusief verpakking (kg)
72,0
Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)
620
Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)
1 100
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (wassen)
A
EXTRA OPTIES
Wi-Fi
Ja
Item toevoegen
Nee
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Einduitstel
Ja
Wasmiddelniveau
Ja
Trommelverlichting
Nee
Voorwas
Ja
Starten op afstand
Ja
Spoelen
Nee
Spoelen + centrifugeren
Nee
Spoelen+
Ja
Wasverzachterniveau
Ja
Centrifugeren
1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren
Stoom
Nee
Temp.
Koud/20/30/40/60/95℃
Trommelreiniging
Ja
TurboWash
Ja
Wassen
Nee
Kreukverzorging
Nee
Koud wassen
Nee
ezDispense Nozzle Clean
Ja
BARCODE
Barcode
8806096142387
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)
Energieverbruik per 100 cycli (kWh)
37
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Ja
Duur van de sluimerstand (min.)
5
Eco 40-60 (volle lading)
0,719
Eco 40-60 (halve lading)
0,412
Eco 40-60 (kwart lading)
0,170
Energie-efficiëntieklasse
A
Maximaal centrifugetoerental (TPM)
1 351
Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)
71
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,5
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,5
Centrifuge - Efficiëntieklasse
B
Centrifuge - Vochtgehalte (%)
53,9
Standaardprogramma (alleen wassen)
Eco 40-60 40℃
Tijd (min.) - (volle lading)
240
Tijd (min.) - (halve lading)
180
Tijd (min.) - (kwart lading)
145
Wascapaciteit (kg)
11,0
Waterverbruik per cyclus (ℓ)
50
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
Download cyclus
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Trommelreiniging coach
Ja
Smart Pairing
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
LG TWINWash Compatibel
Nee
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
Onze keuze
Aanbevolen producten