About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lodówko-zamrażarka LG I Biała I 2.03m I klasa D I Door Cooling I Total No Frost
GBBSJ20DSW.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Lodówko-zamrażarka LG I Biała I 2.03m I klasa D I Door Cooling I Total No Frost

GBBSJ20DSW.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Lodówko-zamrażarka LG I Biała I 2.03m I klasa D I Door Cooling I Total No Frost

GBBSJ20DSW
front view
front view
detail view
detail view
detail view
front view
front view
side view
side view
side view
side view
side view
side view
side view
back view
front view
front view
detail view
detail view
detail view
front view
front view
side view
side view
side view
side view
side view
side view
side view
back view

Główne cechy

  • LINEAR Cooling™
  • Door Cooling+™
  • Miękkie oświetlenie LED
  • I-Micom
Więcej

Świetne rozwiązanie na metamorfozę Twojej kuchni

Wysokiej klasy design, dobrze dopasowana forma

Świeżość na dłużej dzięki NatureFRESH™

Całkowity brak szronu

Bardziej energooszczędna

Dobrze dopasowana forma

Dopełnij swoją kuchnię w elegancki i nowoczesny sposób

Umebluj swoją kuchnię z pomocą lodówki o płaskiej konstrukcji, którą można idealnie dopasować do kuchennych mebli

Nowoczesna kuchnia z lodówką, która płynnie wtapia się w otaczającą zabudowę, przypominając model do zabudowy.

Dostępna także w innych kolorach

Grafitowy

Srebrny (stal szczotkowana)

Srebrny (Prime Silver)

Widok z lotu ptaka na lodówkę zainstalowaną przy ścianie z zerowym luzem zawiasów drzwi.

Zero Clearance

Nærbillede af blød LED-belysning, som effektivt fordeler lyset i køleskabet.

Miękkie oświetlenie LED

Nærbillede af firkantet håndtag med et elegant og minimalt design.

Wygodny uchwyt kieszeniowy

NaturaFRESH™

Zapewnia świeżość na dłużej

Ciesz się świeżą żywnością dzięki opracowanej przez firmę LG technologii kontroli temperatury i chłodzenia, która pozwala dłużej zachować jej świeżość

Miska świeżych warzyw, jakby świeżo zebranych z farmy, dzięki technologii chłodzenia lodówki.

Liniowy wykres chłodzenia z pobliskimi świeżymi warzywami, pokazujący wahania temperatury utrzymywane w granicach ±0,5 ℃ dla świeżości żywności.

Zachowaj świeżość żywności do 7 dni

LinearCooling™ redukuje wahania temperatury do ±0,5℃, zapewniając świeżość aż do 7 dni.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG polegającej na pomiarze czasu potrzebnego do osiągnięcia 5% współczynnika redukcji masy pak choi na półce w komorze na świeżą żywność modelu LGE Linear Cooling. Tylko odpowiednie modele. Wynik może się różnić w zależności od rzeczywistego użytkowania.

Zbliżenie na otwory wentylacyjne znajdujące się z przodu lodówki, zapewniające wydajne i równomierne chłodzenie.

Zapewnia świeżość równomiernie i szybciej

Technologia DoorCooling+TM zapewnia szybsze chłodzenie. Zimne  powietrze jest równomiernie rozprowadzane najpierw wzdłuż drzwi, tam gdzie powietrze po otwarciu lodówki nagrzewa się najszybciej. Dzięki temu przechowywane napoje są chłodniejsze, a przechowana żywność swieża na dłużej.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG porównującej czas potrzebny do spadku temperatury górnego koszyka drzwi z 24,8℃ do 8℃ pomiędzy modelem LGE Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) a modelem DoorCooling+ (GBB72NSDFN).
*DoorCooling+™ powinien przestać działać po otwarciu drzwi.

Odpowiednia wilgotność dla każdego produktu
FRESHBalancer™ dostosowuje się do odpowiedniego poziomu wilgoci, aby dłużej zachować świeżość owoców i warzyw.

Zbliżenie wypełnionego owocami świeżego balansera, ustawionego na odpowiednią wilgotność dla owoców wśród opcji owoców i warzyw.

Regulowane temperatury
FRESHConverter™ utrzymuje odpowiednią temperaturę dla każdego artykułu lub grupy żywności, takiej jak mięso, ryby i warzywa.

Zbliżenie świeżego konwertera wypełnionego mięsem, ustawionego w odpowiedniej temperaturze dla mięsa spośród opcji mięsnych, ryb i warzyw.

Natychmiastowy podmuch zimnego powietrza
Express Cool utrzymuje świeżość dzięki szybkiemu, mocnemu podmuchowi zimnego powietrza.

Zbliżenie na przycisk ekspresowego chłodzenia umieszczony w górnej części lodówki.

Zamrażarka No Frost z równomiernym chłodzeniem i cyrkulacją zimnego powietrza, dzięki czemu żywność pozostaje świeża w każdym kącie.

Świeżo i wygodnie dzięki Multi Air Flow

Nie musisz już ręcznie usuwać szronu dzięki Multi Air Flow., które zapewnia cyrkulację zimnego powietrza, przedłużając przy tym świeżość przechowywanych produktów.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Wygoda

Najwyższy poziom wygody w twojej kuchni

Poręczne rozwiązanie do przechowywania przedmiotów o nietypowych ksztaltach

Najwyższy poziom wygody w twojej kuchni

Wykorzystaj mądrze przestrzeń i przechowuj do 5 butelek wina

Pełna półka na wino pomieści do 5 butelek wina, umożliwiając efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Wygodne przechowywanie dużych przedmiotów

W dużej strefie mrożenia można przechowywać duże produkty, takie jak mrożone mięso i ryby, lub żywność luzem.

Zwiększona efektywność energetyczna

Efektywne chłodzenie i wykorzystanie energii

Kompresor Smart Inverter™ dostosowuje prędkość silnika w celu wydajnego chłodzenia, oszczędzając jednocześnie energię i gwarantując trwałą wydajność dzięki 10-letniej gwarancji.

Lodówka z wydajnym systemem chłodzenia za pomocą inteligentnej sprężarki inwerterowej i 10-letnią gwarancją na sprężarkę.

*Test oparty na normie „KS C ISO 15502”” (model: R-B601GM, R-B602GCWP).
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Często zadawane pytania

Q.

Czy lodówka dwudrzwiowa jest przydatna?

A.

Lodówki dwudrzwiowe, znane również jako chłodziarko-zamrażarki Combi, oferują wygodę posiadania oddzielnej sekcji zamrażarki na wszystkie mrożonki. Chłodziarko-zamrażarki LG Combi oferują 70% przestrzeni w lodówce i 30% w zamrażarce, co zapewnia łatwy dostęp do częściej używanych sekcji.

Q.

Jak zmienić ustawienie temperatury w chłodziarko-zamrażarce LG?

A.

Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić żądaną temperaturę lodówki lub zamrażarki. W obsługiwanych modelach możesz także użyć aplikacji LG ThinQ™ na smartfonie, aby zdalnie zmienić ustawienie temperatury.

Q.

Co to znaczy, że lodówka z zamrażarką jest niezamarzająca?

A.

Szron tworzy się, gdy para wodna uderza w lodowate wężownice chłodzące, a następnie skrapla się w wodę, która natychmiast zamarza. Lodówka bezszronowa korzysta z timera, który regularnie włącza wężownicę grzejną wokół wężownicy chłodzącej w celu stopienia lodu, automatycznie zapobiegając gromadzeniu się szronu.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • POJEMNOŚĆ - Objętość całkowita (l)

    375

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    597 x 2 030 x 674

  • SPRAWNOŚĆ - Pobór energii (kWh/rok)

    210

  • PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - Klasa energetyczna

    D

  • SPRAWNOŚĆ - Typ sprężarki

    Inverter Compressor

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

  • MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Wykończenie (drzwi)

    Super White

Wszystkie specyfikacje

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

  • Typ produktu

    Lodówka z dolnym zamrażalnikiem

  • Klasa energetyczna

    D

POJEMNOŚĆ

  • Objętość całkowita (l)

    375

  • Objętość zamrażarki (l)

    113

  • Objętość lodówki (l)

    262

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Wyświetlacz

    Wyświetlacz KED

  • Express Freeze

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Waga opakowania (kg)

    81

  • Waga produktu (kg)

    74

  • Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)

    2 030

  • Wysokość do górnej części obudowy (mm)

    2 030

  • Głębokość z uchwytem (mm)

    674

  • Głębokość bez drzwi (mm)

    608

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    597 x 2 030 x 674

CECHY

  • Door Cooling+

    Tak

  • LINEAR Cooling

    Tak

  • InstaView

    Nie

SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY

  • Ręczna kostkarka do lodu

    Normalna taca lodowa

  • Tylko dozownik wody

    Nie

  • Automatyczna kostkarka do lodu

    Nie

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Drzwi (materiał)

    PCM

  • Wykończenie (drzwi)

    Super White

  • Płyta Metal Fresh

    Nie

  • Typ uchwytu

    Pozioma kieszeń

SPRAWNOŚĆ

  • Typ sprężarki

    Inverter Compressor

  • Pobór energii (kWh/rok)

    210

  • Klasa klimatyczna

    T

  • Moc akustyczna (dB)

    35

  • Moc akustyczna (klasa)

    B

KOMORA LODÓWKI

  • Kosze na drzwiach

    4

  • Światło w lodówce

    Dioda LED na górze

  • Półki ze szkła hartowaanego

    3

  • Pojemnik na warzywa

    Tak (2)

  • Półka na wino

    Nie

  • Multi-Air Flow

    Tak

  • Półka_Składana

    Nie

  • Pure N Fresh

    Nie

  • Szuflada na warzywa i owoce

    Nie

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096595923

KOMORA ZAMRAŻARKI

  • Szuflady w zamrażarce

    3 przezroczyste

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

Polecane produkty