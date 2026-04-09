39" UltraGear evo GX9 – RGB Tandem OLED 5K2K

*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych OLED o rozdzielczości 5K2K na marzec 2026 r. model LG 39GX950B jest największym monitorem gamingowym wyposażonym w 39-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 5K2K (5120×2160).

**Zdjęcia mają charakter symulacyjny i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.