LG UltraFine™evo 32-calowy Nano IPS Black 6K z Thunderbolt™ 5

*Aby urządzenie działało prawidłowo, do podłączenia portu Thunderbolt 5 do monitora wymagany jest kabel Thunderbolt 5 dołączony do zestawu.

*Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, w tym ładowania 96 W i rozdzielczości 6144 × 3456, urządzenie musi obsługiwać Thunderbolt 5 lub USB-C z DisplayPort 2.1.

*Kable DP, HDMI, USB-C i Thunderbolt są dołączone do zestawu.

*Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach.

*W zestawie znajdują się kable DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, przewód zasilającyx1 i Thunderboltx1.

*Funkcjonalność łańcucha połączeń, rozdzielczość i częstotliwość odświeżania mogą być ograniczone w zależności od wydajności podłączonych komputerów Mac i PC.

**Thunderbolt™ 5 obsługuje przepustowość wyświetlacza do 120 Gb/s (w jedną stronę) i zapewnia nawet dwukrotnie większą wydajność w porównaniu z Thunderbolt™ 4. Wydajność Thunderbolt™ 5 opiera się na oficjalnych specyfikacjach firmy Intel.

Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Intel.