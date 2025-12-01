About Cookies on This Site

LG UltraFine™ evo 32-calowy Nano IPS Black 6K z Thunderbolt™ 5

Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

LG UltraFine™ evo 32-calowy Nano IPS Black 6K z Thunderbolt™ 5

32U990A-S
Główne cechy

  • 32 cale, rozdzielczość 6K (6144 x 3456)
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C down x2, USB-C up x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98%(typ.), Adobe RGB 99.5%, Prawdziwa 10-bitowa głębia kolorów
  • Współczynnik kontrastu 2000:1
  • Certyfikacja TÜV Rheinland Eye Comfort
Więcej
Zdjęcie moniora LG UltraFine™ evo 32U990A z logo i logo nagród poniżej

Zdjęcie moniora LG UltraFine™ evo 32U990A z logo i logo nagród poniżej




Pierwszy wyświetlacz 6K Thunderbolt™ 5

Zdjęcie moniora LG UltraFine™ evo 32U990A z logo i logo nagród poniżej

Zdjęcie moniora LG UltraFine™ evo 32U990A z logo i logo nagród poniżej

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Wielokrotnie nagradzany

Digital Trends Award logo

Digital Trends 2025

Wybór czytelników: najlepsze monitory dla graczy i osób wymagających wydajności wysokiej klasy

CES Innovation Award logo

CES 2025 - wyróżnienie

CES Innovation Awards - wyróżnienie

w obrazowaniu

iF Design Award 2025

iF Design Award 2025

iF Design Award - zwycięzca

*Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przekazanych sędziom. CTA nie weryfikowało dokładności żadnych zgłoszeń ani żadnych oświadczeń i nie testowało produktów, którym przyznano nagrody.

6 różnych obrazów z tekstem opisującym kluczowe cechy UltraFine

6 różnych obrazów z tekstem opisującym kluczowe cechy UltraFine

Wydajność | Pierwszy wyświetlacz 6K Thunderbolt™ 5

6K z rozdzielczością 224 ppi.
Szersza przestrzeń robocza, klarowność szczegółów

Wyświetlacz 6K (6144×3456, 224 ppi) oferuje nawet o 156% więcej pikseli niż standardowy wyświetlacz 4K UHD (3840×2160), zapewniając dodatkową przestrzeń na ekranie do zarządzania wieloma zadaniami naraz. Możesz pracować z plikami w pełnej jakości 4K w ich oryginalnej rozdzielczości, mając jednocześnie dodatkową przestrzeń roboczą na osie czasu, paski narzędzi i inne narzędzia kreatywne. Bardzo wysoka gęstość pikseli wynosząca 224 ppi (pikseli na cal) zapewnia niemal oryginalną klarowność i precyzyjne szczegóły, gwarantując większą dokładność dla profesjonalnych twórców.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

1) Nano IPS to zaawansowana technologia IPS wykorzystująca cząsteczki o rozmiarach nanometrów w diodach LED ekranu.

2) Rozdzielczość 6K (6144 × 3456) zapewnia 21 233 664 pikseli, czyli około 21,23 miliona, co daje o 156% więcej szczegółów w porównaniu z rozdzielczością 4K UHD (3840 × 2160) z 8 294 400 pikselami.

Profesjonalny wyświetlacz.
Profesjonalna wydajność.

Wysokowydajny wyświetlacz dostosowany do wymagających profesjonalnych zastosowań, zapewniający precyzyjną dokładność kolorów, rozległą przestrzeń wizualną i płynną kompatybilność wspiera montażystów wideo, fotografów, artystów 3D, twórców sztucznej inteligencji i projektantów stron internetowych, jednocześnie maksymalizując wydajność każdego zadania.

W ciemnym studiu umieszczono dwa identyczne monitory UltraFine z wyświetlanymi obrazami.

W ciemnym studiu umieszczono dwa identyczne monitory UltraFine z wyświetlanymi obrazami.

5 zdjęć przedstawiających różnych twórców pracujących na monitorach UltraFine przy użyciu różnych narzędzi.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Kompatybilność z technologią nowej generacji, oparta na Thunderbolt™ 5

Zwiększ wydajność pracy dzięki Thunderbolt™ 5 na ekranie 6K. Thunderbolt™ 5 zapewnia kompatybilność z technologiami nowej generacji, płynnie obsługując kluczowe procesy robocze dzięki dwukrotnie szybszemu** transferowi danych, funkcji 6K Daisy Chain i przepustowości DisplayPort 2.1. Twórcom, redaktorom i artystom zajmującym się sztuczną inteligencją umożliwia swobodną łączność i wielozadaniowość dzięki solidnej wydajności i skalowalności. Ponadto funkcja zasilania 96 W zapewnia szybkie i niezawodne ładowanie, zwiększając produktywność. To wszystko, czego potrzebujesz, aby połączyć procesy robocze z maksymalną wydajnością.

Ikona szybszego transferun | Ikona 6K Daisy Chain | Ikona zasilania

2x szybszy** transfer

(do 80 Gb/s)

Ikona szybszego transferun | Ikona 6K Daisy Chain | Ikona zasilania

6K Dasiy Chain

Ikona szybszego transferun | Ikona 6K Daisy Chain | Ikona zasilania

Zasilanie 96 W

Dwa identyczne monitory UltraFine są umieszczone z ekranami programowymi obok laptopa i pamięci masowej, połączone kablami pokazującymi ich wielofunkcyjność.

Dwa identyczne monitory UltraFine są umieszczone z ekranami programowymi obok laptopa i pamięci masowej, połączone kablami pokazującymi ich wielofunkcyjność.

*Aby urządzenie działało prawidłowo, do podłączenia portu Thunderbolt 5 do monitora wymagany jest kabel Thunderbolt 5 dołączony do zestawu.

*Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, w tym ładowania 96 W i rozdzielczości 6144 × 3456, urządzenie musi obsługiwać Thunderbolt 5 lub USB-C z DisplayPort 2.1.

*Kable DP, HDMI, USB-C i Thunderbolt są dołączone do zestawu.

*Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach.

*W zestawie znajdują się kable DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, przewód zasilającyx1 i Thunderboltx1.

*Funkcjonalność łańcucha połączeń, rozdzielczość i częstotliwość odświeżania mogą być ograniczone w zależności od wydajności podłączonych komputerów Mac i PC.

**Thunderbolt™ 5 obsługuje przepustowość wyświetlacza do 120 Gb/s (w jedną stronę) i zapewnia nawet dwukrotnie większą wydajność w porównaniu z Thunderbolt™ 4. Wydajność Thunderbolt™ 5 opiera się na oficjalnych specyfikacjach firmy Intel.

Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Intel.

※ Uwaga ※

Windows: Wyświetlanie może nie działać poprawnie w zależności od procesora Intel i wersji systemu operacyjnego Windows.

*Minimalne wymagania: Intel 12. generacji lub nowszy, Windows 11 lub nowszy.

macOS: Wyświetlanie może nie działać poprawnie na urządzeniach innych niż Apple Silicon w zależności od wersji macOS.

*Minimalne wymagania: macOS Sequoia (wersja 15) lub nowszy.

Zbliżenie portów monitora UltraFine pokazujące różne możliwości podłączenia kabli.

Pełny wybór portów dla potężnego huba — kompatybilny zarówno z komputerami Mac, jak i PC

Monitor LG UltraFine evo 6K, kompatybilny z komputerami Mac i PC, umożliwia swobodne podłączenie do szerokiej gamy urządzeń dzięki kompletnemu zestawowi portów, czyniąc go potężnym centrum łączności.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.

*W zestawie znajdują się kable DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, przewód zasilającyx1 i Thunderboltx1.

*Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach. Niniejszy produkt nie jest produktem powiązanym z firmą Apple i nie zapewnia żadnych usług ani gwarancji Apple.

Swobodna obsługa komputerów Mac

Ciesz się gładką kompatybilnością z komputerami Mac. Dzięki trybowi Studio, wysokiej rozdzielczości PPI i funkcji M-Control, UltraFine evo 6K jest w pełni dostosowany do komputerów Mac.

Tryb Studio*, prosta regulacja kolorów dla komputerów Mac

Tryb Studio w monitorze UltraFine evo 6K oferuje trzy ustawienia kolorów, które pomagają dostosować barwy wyświetlacza do komputerów Mac. Koryguje on subtelne różnice, zapewniając spójność kolorów na całym ekranie.

Wysoka rozdzielczość PPI** dla komputerów Mac

UltraFine evo 6K oferuje rozdzielczość 224 ppi, zapewniając wysoką klarowność obrazu po podłączeniu do komputerów Mac. Każdy szczegół pozostaje ostry i precyzyjny, zapewniając wyraźny i szczegółowy obraz na większym ekranie.

Łatwa obsługa dzięki M-control***

Reguluj jasność i dźwięk UltraFine evo 6K w łatwy i wygodny sposób za pomocą klawiatury podłączonego komputera Mac.

* Tryb Studio jest dostępny za pośrednictwem oprogramowania LG Switch (wersja 3.05). Dostępność i harmonogram aktualizacji mogą się różnić w zależności od kraju; szczegółowe informacje można znaleźć na lokalnej stronie internetowej LG.

** Porównanie PPI opiera się na 32-calowym monitorze 4K firmy LG (model 32GX870A). Obrazy są symulowane w celach ilustracyjnych.

*** Funkcja M-Control wymaga użycia oprogramowania LG Switch podczas włączania lub wyłączania funkcji.

**** Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach. Ten produkt nie jest produktem powiązanym z firmą Apple i nie zapewnia żadnych usług ani gwarancji Apple.

***** Obrazy zostały symulowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.

※ Informacja o aktualizacji oprogramowania monitora ※

Korzystanie z trybu Studio wymaga aktualizacji oprogramowania monitora do wersji 3.05 lub nowszej za pomocą oprogramowania LG Switch, które będzie dostępne w październiku 2025 r. Aktualizację można przeprowadzić automatycznie lub ręcznie za pomocą oprogramowania LG Switch, gdy komputer jest podłączony do Internetu i monitora za pomocą (1) kabla USB-C do A lub USB-A do B lub (2) kabla USB-C do C lub Thunderbolt.

Sprawdź

*Ta aktualizacja wymaga programu LG Switch w wersji 7.3.3 lub nowszej w systemie Windows lub w wersji 7.5.5 lub nowszej w systemie Mac.

**Harmonogram aktualizacji może się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje można znaleźć na lokalnej stronie internetowej LG w swoim regionie.

Widok z przodu monitora UltraFine z kolorowym obrazem pokazującym, jak dokładnie odwzorowuje on kolory. Poniżej znajduje się logo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Każdy niuans koloru, w pełni oddany

VESA DisplayHDR™ 600 zapewnia jasne światła, głębokie cienie i dokładne odwzorowanie kolorów dla profesjonalistów zajmujących się tworzeniem treści. Poprawia tekstury, elementy oraz naturalną grę światła i cienia.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

Profesjonalna kontrola kolorów, piksel po pikselu

Monitor obsługuje 99,5% przestrzeni Adobe RGB i 98% przestrzeni kolorów DCI-P3 (typ.), oferując szerszy i dokładniejszy zakres kolorów niż standardowe wyświetlacze sRGB. Rzeczywista głębia 10 bitów pozwala uchwycić każdy odcień z płynnymi, jednolitymi przejściami, dzięki czemu monitor idealnie nadaje się do pracy w formacie HDR i wysokiej rozdzielczości, wymagającej precyzji.

Pełnowymiarowy obraz ekranu z programem do projektowania, pokazujący żywe kolory.

Adobe RGB ponad 99.5%

Adobe RGB to szeroko stosowana przestrzeń barw w procesach związanych z drukiem, umożliwiająca twórcom weryfikację dokładności kolorów zarówno w mediach cyfrowych, jak i drukowanych na jednym wyświetlaczu.

DCI-P3 98%

Dokładna i żywa gama barw idealna do edycji wideo i gradacji kolorów.

Prawdziwa 10-bitowa głębia kolorów

Prawdziwa 10-bitowa głębia kolorów zapewnia precyzyjne i szczegółowe odwzorowanie barw dla treści o wysokiej rozdzielczości i HDR, bez konieczności stosowania symulowanych metod 8-bitowych + FRC.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Jasność: 450 nitów (typowo), gama kolorów: DCI-P3 98% (typowo)

*Nano IPS to zaawansowana technologia IPS wykorzystująca cząsteczki o rozmiarach nanometrów w diodach LED ekranu.

Czarno-biały obraz góry o współczynniku kontrastu 2000:1, aby pokazać głębszą czerń niż przy współczynniku 1000:1.

Kontrast 2000:1

Czarno-biały obraz góry o współczynniku kontrastu 2000:1, aby pokazać głębszą czerń niż przy współczynniku 1000:1.

Kontrast 1000:1

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu.

*Nano IPS to zaawansowana technologia IPS wykorzystująca cząsteczki o rozmiarach nanometrów w diodach LED ekranu.

2000:1 głębsza czerń i bogate cienie

Ponieważ współczynnik kontrastu wpływa na dokładność odwzorowania kolorów, technologia Nano IPS Black zwiększa współczynnik kontrastu ze standardowego IPS 1000:1 do 2000:1, zapewniając żywe kolory i ostrzejsze szczegóły obiektów, cieni i tła. Doświadcz głębszej czerni i bogatszych cieni, które zachowują spójną ekspresję kolorów na ekranie od krawędzi do krawędzi, oraz zwiększonego poczucia realizmu, które naturalnie oddaje obraz.

Komfort dla oczu, certyfikowany przez TÜV Rheinland

Posiadając certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K pomaga zmniejszyć ilość niebieskiego światła, zapewniając komfortowe wrażenia wizualne bez zmęczenia oczu, nawet podczas długich godzin pracy lub korzystania z mediów.

*Obrazy symulowane w celu lepszego zrozumienia funkcji.

*Numer certyfikatu TÜV Rheinland (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154

Funkcjonalność | Kompleksowa wygoda użytkowania

Smukła podstawa, maksymalna regulacja

Praktycznie bezramkowa konstrukcja na czterech stronach zwiększa wrażenie immersji, a smukła i minimalistyczna podstawa w kształcie litery L pozwala zachować porządek i organizację miejsca pracy. Wyrafinowana pod każdym względem konstrukcja łączy w sobie przejrzystość obrazu z ergonomiczną elastycznością. Ekran można pochylać, obracać i regulować wysokość, a także przekręcać o 90° w dowolnym kierunku, aby uzyskać tryb pionowy, co sprawia, że nadaje się on do przeglądania długich dokumentów, kodowania lub przeglądania stron internetowych.

無邊框設計圖示 | 傾斜圖示 | 高度圖示 | 垂直翻轉圖示

Praktycznie bezramkowa konstrukcja z czterech stron

無邊框設計圖示 | 傾斜圖示 | 高度圖示 | 垂直翻轉圖示

Pochył

-5° ~ 20°

無邊框設計圖示 | 傾斜圖示 | 高度圖示 | 垂直翻轉圖示

Wysokość

60mm

無邊框設計圖示 | 傾斜圖示 | 高度圖示 | 垂直翻轉圖示

Pivot

90°

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Błyskawiczne zmiany podczas tworzenia

Aplikacja LG Switch optymalizuje monitor zarówno do pracy, jak i rozrywki. Dzięki spersonalizowanemu kreatorowi obrazu można bez wysiłku dostosować preferowaną jakość obrazu i jasność. Ponadto można podzielić wyświetlacz na 11 opcji i szybko uruchomić platformę do rozmów wideo, co sprawia, że obsługa jest jeszcze wygodniejsza.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.

Monitor UltraFine umieszczony jest w wirtualnej przestrzeni, a fale dźwiękowe dochodzą z dolnej części monitora i przemieszczają się do przodu. Na ekranie widoczna jest kobieta w czerwonym kombinezonie kosmicznym, zwrócona twarzą do przodu.

Wbudowany dźwięk, wygoda w pracy i rozrywce

Wbudowane głośniki 5 W × 2 zapewniają czysty dźwięk podczas grania, rozmów wideo i oglądania filmów, dzięki czemu możesz całkowicie zanurzyć się w świecie rozrywki bez konieczności korzystania z zewnętrznych głośników.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    31.47

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    6144 x 3456

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS Black

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:09

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    450

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    60

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Wysokość/Pivot

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    32U990A-S

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    31.47

  • Rozmiar [cm]

    79.94

  • Rozdzielczość

    6144 x 3456

  • Typ panelu

    IPS Black

  • Współczynnik proporcji

    16:09

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    360

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    450

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    1400:01:00

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    2000:01:00

  • Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    60

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Efekt HDR

    TAK

  • Technologia Nano IPS™

    TAK (IPS Black)

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Kalibracja HW

    HW Calibration Ready

  • Automatyczna jasność

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Super Resolution+

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    TAK

  • Dual Controller

    TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(1ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    2.1 (UHBR 13.5 DSC)

  • Thunderbolt

    TAK(1 wejście/wyjście)

  • Thunderbolt (transmisja danych)

    TAK

  • Thunderbolt (dostarczanie zasilania)

    96W

  • USB-C

    TAK (1Up / 2Down)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • Daisy Chain

    TAK(6K/60Hz)

  • Port USB Upstream

    TAK(przez Thunderbolt/1ea, przez USB-C/1ea)

  • Port USB Downstream

    TAK (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)

  • Wbudowany KVM

    TAK

DŹWIĘK

  • Głośnik

    5W x 2

ZASILANIE

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    55W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    70W

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 1.2W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Wysokość/Pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Waga z podstawką [kg]

    9.5

  • Waga bez podstawy [kg]

    6

  • Waga w transporcie [kg]

    14

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

