LG UltraFine™evo 32-calowy Nano IPS Black 6K z Thunderbolt™ 5
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Wielokrotnie nagradzany
Digital Trends 2025
Wybór czytelników: najlepsze monitory dla graczy i osób wymagających wydajności wysokiej klasy
iF Design Award 2025
iF Design Award - zwycięzca
*Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przekazanych sędziom. CTA nie weryfikowało dokładności żadnych zgłoszeń ani żadnych oświadczeń i nie testowało produktów, którym przyznano nagrody.
Wydajność | Pierwszy wyświetlacz 6K Thunderbolt™ 5
6K z rozdzielczością 224 ppi.
Szersza przestrzeń robocza, klarowność szczegółów
Wyświetlacz 6K (6144×3456, 224 ppi) oferuje nawet o 156% więcej pikseli niż standardowy wyświetlacz 4K UHD (3840×2160), zapewniając dodatkową przestrzeń na ekranie do zarządzania wieloma zadaniami naraz. Możesz pracować z plikami w pełnej jakości 4K w ich oryginalnej rozdzielczości, mając jednocześnie dodatkową przestrzeń roboczą na osie czasu, paski narzędzi i inne narzędzia kreatywne. Bardzo wysoka gęstość pikseli wynosząca 224 ppi (pikseli na cal) zapewnia niemal oryginalną klarowność i precyzyjne szczegóły, gwarantując większą dokładność dla profesjonalnych twórców.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
1) Nano IPS to zaawansowana technologia IPS wykorzystująca cząsteczki o rozmiarach nanometrów w diodach LED ekranu.
2) Rozdzielczość 6K (6144 × 3456) zapewnia 21 233 664 pikseli, czyli około 21,23 miliona, co daje o 156% więcej szczegółów w porównaniu z rozdzielczością 4K UHD (3840 × 2160) z 8 294 400 pikselami.
Profesjonalny wyświetlacz.
Profesjonalna wydajność.
Wysokowydajny wyświetlacz dostosowany do wymagających profesjonalnych zastosowań, zapewniający precyzyjną dokładność kolorów, rozległą przestrzeń wizualną i płynną kompatybilność wspiera montażystów wideo, fotografów, artystów 3D, twórców sztucznej inteligencji i projektantów stron internetowych, jednocześnie maksymalizując wydajność każdego zadania.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Kompatybilność z technologią nowej generacji, oparta na Thunderbolt™ 5
Zwiększ wydajność pracy dzięki Thunderbolt™ 5 na ekranie 6K. Thunderbolt™ 5 zapewnia kompatybilność z technologiami nowej generacji, płynnie obsługując kluczowe procesy robocze dzięki dwukrotnie szybszemu** transferowi danych, funkcji 6K Daisy Chain i przepustowości DisplayPort 2.1. Twórcom, redaktorom i artystom zajmującym się sztuczną inteligencją umożliwia swobodną łączność i wielozadaniowość dzięki solidnej wydajności i skalowalności. Ponadto funkcja zasilania 96 W zapewnia szybkie i niezawodne ładowanie, zwiększając produktywność. To wszystko, czego potrzebujesz, aby połączyć procesy robocze z maksymalną wydajnością.
*Aby urządzenie działało prawidłowo, do podłączenia portu Thunderbolt 5 do monitora wymagany jest kabel Thunderbolt 5 dołączony do zestawu.
*Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, w tym ładowania 96 W i rozdzielczości 6144 × 3456, urządzenie musi obsługiwać Thunderbolt 5 lub USB-C z DisplayPort 2.1.
*Kable DP, HDMI, USB-C i Thunderbolt są dołączone do zestawu.
*Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach.
*W zestawie znajdują się kable DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, przewód zasilającyx1 i Thunderboltx1.
*Funkcjonalność łańcucha połączeń, rozdzielczość i częstotliwość odświeżania mogą być ograniczone w zależności od wydajności podłączonych komputerów Mac i PC.
**Thunderbolt™ 5 obsługuje przepustowość wyświetlacza do 120 Gb/s (w jedną stronę) i zapewnia nawet dwukrotnie większą wydajność w porównaniu z Thunderbolt™ 4. Wydajność Thunderbolt™ 5 opiera się na oficjalnych specyfikacjach firmy Intel.
Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Intel.
※ Uwaga ※
Windows: Wyświetlanie może nie działać poprawnie w zależności od procesora Intel i wersji systemu operacyjnego Windows.
*Minimalne wymagania: Intel 12. generacji lub nowszy, Windows 11 lub nowszy.
macOS: Wyświetlanie może nie działać poprawnie na urządzeniach innych niż Apple Silicon w zależności od wersji macOS.
*Minimalne wymagania: macOS Sequoia (wersja 15) lub nowszy.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.
*W zestawie znajdują się kable DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, przewód zasilającyx1 i Thunderboltx1.
*Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach. Niniejszy produkt nie jest produktem powiązanym z firmą Apple i nie zapewnia żadnych usług ani gwarancji Apple.
Swobodna obsługa komputerów Mac
Ciesz się gładką kompatybilnością z komputerami Mac. Dzięki trybowi Studio, wysokiej rozdzielczości PPI i funkcji M-Control, UltraFine evo 6K jest w pełni dostosowany do komputerów Mac.
Tryb Studio*, prosta regulacja kolorów dla komputerów Mac
Tryb Studio w monitorze UltraFine evo 6K oferuje trzy ustawienia kolorów, które pomagają dostosować barwy wyświetlacza do komputerów Mac. Koryguje on subtelne różnice, zapewniając spójność kolorów na całym ekranie.
Wysoka rozdzielczość PPI** dla komputerów Mac
UltraFine evo 6K oferuje rozdzielczość 224 ppi, zapewniając wysoką klarowność obrazu po podłączeniu do komputerów Mac. Każdy szczegół pozostaje ostry i precyzyjny, zapewniając wyraźny i szczegółowy obraz na większym ekranie.
* Tryb Studio jest dostępny za pośrednictwem oprogramowania LG Switch (wersja 3.05). Dostępność i harmonogram aktualizacji mogą się różnić w zależności od kraju; szczegółowe informacje można znaleźć na lokalnej stronie internetowej LG.
** Porównanie PPI opiera się na 32-calowym monitorze 4K firmy LG (model 32GX870A). Obrazy są symulowane w celach ilustracyjnych.
*** Funkcja M-Control wymaga użycia oprogramowania LG Switch podczas włączania lub wyłączania funkcji.
**** Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach. Ten produkt nie jest produktem powiązanym z firmą Apple i nie zapewnia żadnych usług ani gwarancji Apple.
***** Obrazy zostały symulowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.
※ Informacja o aktualizacji oprogramowania monitora ※
Korzystanie z trybu Studio wymaga aktualizacji oprogramowania monitora do wersji 3.05 lub nowszej za pomocą oprogramowania LG Switch, które będzie dostępne w październiku 2025 r. Aktualizację można przeprowadzić automatycznie lub ręcznie za pomocą oprogramowania LG Switch, gdy komputer jest podłączony do Internetu i monitora za pomocą (1) kabla USB-C do A lub USB-A do B lub (2) kabla USB-C do C lub Thunderbolt.
*Ta aktualizacja wymaga programu LG Switch w wersji 7.3.3 lub nowszej w systemie Windows lub w wersji 7.5.5 lub nowszej w systemie Mac.
**Harmonogram aktualizacji może się różnić w zależności od kraju. Szczegółowe informacje można znaleźć na lokalnej stronie internetowej LG w swoim regionie.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
Profesjonalna kontrola kolorów, piksel po pikselu
Monitor obsługuje 99,5% przestrzeni Adobe RGB i 98% przestrzeni kolorów DCI-P3 (typ.), oferując szerszy i dokładniejszy zakres kolorów niż standardowe wyświetlacze sRGB. Rzeczywista głębia 10 bitów pozwala uchwycić każdy odcień z płynnymi, jednolitymi przejściami, dzięki czemu monitor idealnie nadaje się do pracy w formacie HDR i wysokiej rozdzielczości, wymagającej precyzji.
Pełnowymiarowy obraz ekranu z programem do projektowania, pokazujący żywe kolory.
Adobe RGB ponad 99.5%
Adobe RGB to szeroko stosowana przestrzeń barw w procesach związanych z drukiem, umożliwiająca twórcom weryfikację dokładności kolorów zarówno w mediach cyfrowych, jak i drukowanych na jednym wyświetlaczu.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Jasność: 450 nitów (typowo), gama kolorów: DCI-P3 98% (typowo)
*Nano IPS to zaawansowana technologia IPS wykorzystująca cząsteczki o rozmiarach nanometrów w diodach LED ekranu.
Kontrast 2000:1
Kontrast 1000:1
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu.
*Nano IPS to zaawansowana technologia IPS wykorzystująca cząsteczki o rozmiarach nanometrów w diodach LED ekranu.
2000:1 głębsza czerń i bogate cienie
Ponieważ współczynnik kontrastu wpływa na dokładność odwzorowania kolorów, technologia Nano IPS Black zwiększa współczynnik kontrastu ze standardowego IPS 1000:1 do 2000:1, zapewniając żywe kolory i ostrzejsze szczegóły obiektów, cieni i tła. Doświadcz głębszej czerni i bogatszych cieni, które zachowują spójną ekspresję kolorów na ekranie od krawędzi do krawędzi, oraz zwiększonego poczucia realizmu, które naturalnie oddaje obraz.
Komfort dla oczu, certyfikowany przez TÜV Rheinland
Posiadając certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K pomaga zmniejszyć ilość niebieskiego światła, zapewniając komfortowe wrażenia wizualne bez zmęczenia oczu, nawet podczas długich godzin pracy lub korzystania z mediów.
*Obrazy symulowane w celu lepszego zrozumienia funkcji.
*Numer certyfikatu TÜV Rheinland (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154
Funkcjonalność | Kompleksowa wygoda użytkowania
Smukła podstawa, maksymalna regulacja
Praktycznie bezramkowa konstrukcja na czterech stronach zwiększa wrażenie immersji, a smukła i minimalistyczna podstawa w kształcie litery L pozwala zachować porządek i organizację miejsca pracy. Wyrafinowana pod każdym względem konstrukcja łączy w sobie przejrzystość obrazu z ergonomiczną elastycznością. Ekran można pochylać, obracać i regulować wysokość, a także przekręcać o 90° w dowolnym kierunku, aby uzyskać tryb pionowy, co sprawia, że nadaje się on do przeglądania długich dokumentów, kodowania lub przeglądania stron internetowych.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Błyskawiczne zmiany podczas tworzenia
Aplikacja LG Switch optymalizuje monitor zarówno do pracy, jak i rozrywki. Dzięki spersonalizowanemu kreatorowi obrazu można bez wysiłku dostosować preferowaną jakość obrazu i jasność. Ponadto można podzielić wyświetlacz na 11 opcji i szybko uruchomić platformę do rozmów wideo, co sprawia, że obsługa jest jeszcze wygodniejsza.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
31.47
Wyświetlacz - Rozdzielczość
6144 x 3456
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS Black
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:09
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
450
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
60
Wyświetlacz - Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Wysokość/Pivot
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
32U990A-S
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
31.47
Rozmiar [cm]
79.94
Rozdzielczość
6144 x 3456
Typ panelu
IPS Black
Współczynnik proporcji
16:09
Rozstaw pikseli [mm]
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Jasność (min.) [cd/m²]
360
Jasność (typ.) [cd/m²]
450
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Współczynnik kontrastu (min.)
1400:01:00
Współczynnik kontrastu (typ.)
2000:01:00
Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybszym)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
60
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Efekt HDR
TAK
Technologia Nano IPS™
TAK (IPS Black)
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Kalibracja HW
HW Calibration Ready
Automatyczna jasność
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Super Resolution+
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
PBP
2PBP
PIP
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
LG Calibration Studio (True Color Pro)
TAK
Dual Controller
TAK
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(1ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
2.1 (UHBR 13.5 DSC)
Thunderbolt
TAK(1 wejście/wyjście)
Thunderbolt (transmisja danych)
TAK
Thunderbolt (dostarczanie zasilania)
96W
USB-C
TAK (1Up / 2Down)
USB-C (transmisja danych)
TAK
Daisy Chain
TAK(6K/60Hz)
Port USB Upstream
TAK(przez Thunderbolt/1ea, przez USB-C/1ea)
Port USB Downstream
TAK (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)
Wbudowany KVM
TAK
DŹWIĘK
Głośnik
5W x 2
ZASILANIE
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Pobór mocy (tryb wł.)
55W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
70W
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 1.2W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Wysokość/Pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
937 X 183 X 490
Waga z podstawką [kg]
9.5
Waga bez podstawy [kg]
6
Waga w transporcie [kg]
14
