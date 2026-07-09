About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

39" UltraGear evo GX9 – RGB Tandem OLED 5K2K

39" UltraGear evo GX9 – RGB Tandem OLED 5K2K

39GX950B-B
Front view of 39" UltraGear evo GX9 – RGB Tandem OLED 5K2K 39GX950B-B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
Front view of 39" UltraGear evo GX9 – RGB Tandem OLED 5K2K 39GX950B-B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B
39GX950B

Główne cechy

  • 39-calowy OLED 5K2K (5120 x 2160), 143 PPI
  • RGB Tandem OLED czwartej generacji, jasność 1500 nitów (szczytowa)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500 z pokryciem 99,5% (typ.) DCI-P3
  • Tryb Dual-Mode (5K2K 165 Hz ↔ QHD 330 Hz), czas reakcji 0,03 ms (GtG)
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • Optymalizacja dźwięku i scen za pomocą AI
Więcej

Wielokrotnie nagradzana doskonałość

Ilustracja przedstawiająca logo nagrody Honoree z targów CES 2026

CES Innovation Awards - laureat z 2026 r.

w kategorii Computer Hardware & Components

*Nagrody CES Innovation Awards przyznawane są na podstawie materiałów opisowych przekazanych jury. Stowarzyszenie CTA nie weryfikowało prawdziwości żadnych zgłoszeń ani zawartych w nich twierdzeń, ani też nie testowało produktów, którym przyznano nagrody.

Logo UltraGear™ evo AI w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

Logo UltraGear™ evo AI w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.




Rewolucja w gamingu: 39” OLED 5K2K z inteligentnym skalowaniem AI

39-calowy UltraGear evo OLED GX9, pierwszy na świecie 39-calowy monitor gamingowy o rozdzielczości 5K2K (model 39GX950B) z funkcją skalowania obrazu opartą na sztucznej inteligencji

39-calowy UltraGear evo OLED GX9, pierwszy na świecie 39-calowy monitor gamingowy o rozdzielczości 5K2K (model 39GX950B) z funkcją skalowania obrazu opartą na sztucznej inteligencji

*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych OLED o rozdzielczości 5K2K na marzec 2026 r. model LG 39GX950B jest największym monitorem gamingowym wyposażonym w 39-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 5K2K (5120×2160).

**Zdjęcia mają charakter symulacyjny i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

39-calowy monitor gamingowy UltraGear 5K2K Tandem OLED (39GX950B) z funkcją skalowania AI, technologią Perfect Black, gęstością pikseli 143 PPI, częstotliwością odświeżania 330 Hz w rozdzielczości WFHD oraz HDR 500

39-calowy monitor gamingowy UltraGear 5K2K Tandem OLED (39GX950B) z funkcją skalowania AI, technologią Perfect Black, gęstością pikseli 143 PPI, częstotliwością odświeżania 330 Hz w rozdzielczości WFHD oraz HDR 500

*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych z marca 2026 r. model LG 39GX950B jest pierwszym monitorem gamingowym obsługującym skalowanie AI do rozdzielczości 5K2K.

**Model 39GX950B oferuje maksymalną jasność na poziomie 1500 nitów, zmierzoną w wewnętrznych warunkach testowych. Rzeczywista jasność może się różnić w zależności od środowiska użytkowania.

***Model 39GX950B obsługuje tryb Dual-Mode z częstotliwością odświeżania 165 Hz w rozdzielczości 5K2K oraz 330 Hz w rozdzielczości WFHD.

Światowy debiut: 39” OLED 5K2K

Światowy debiut: 39” OLED 5K2K

Odkryj nowy poziom immersji dzięki 39‑calowemu ekranowi 5K2K (5120 × 2160). Ultrapanoramiczny format 21:9 w połączeniu z zakrzywieniem 1500R subtelnie otacza pole widzenia, oferując około 33% więcej pikseli niż 32‑calowy ekran 4K. Efekt? Jeszcze głębsze zanurzenie w obrazie i większe poczucie przestrzeni.

Ekran zmienia się z 32-calowego wyświetlacza 4K o proporcjach 16:9 w 39-calowy monitor gamingowy 5K2K o proporcjach 21:9, zapewniając bardziej wciągającą grafikę w grach

*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych OLED o rozdzielczości 5K2K na marzec 2026 r. model LG 39GX950B jest największym monitorem gamingowym wyposażonym w 39-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 5K2K (5120×2160).

**Zdjęcia mają charakter symulacyjny i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

5K2K z mocą AI Upscaling.
Pełna jakość bez zmiany GPU.*

Zaawansowany procesor UltraGear evo™ wykorzystuje AI Upscaling, aby inteligentnie przeskalować obraz do 5K2K z dowolnego urządzenia. Bez potrzeby modernizacji GPU lub dodatkowego hardware’u technologia AI poprawia szczegółowość i rozdzielczość obrazu, wynosząc jakość wizualną na wyższy poziom.**

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) wyposażony w funkcję skalowania rozdzielczości do 5K2K za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji, która poprawia jakość obrazu bez konieczności modernizacji karty graficznej

z AI Upscaling

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) wyposażony w funkcję skalowania rozdzielczości do 5K2K za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji, która poprawia jakość obrazu bez konieczności modernizacji karty graficznej

bez AI Upscaling

*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych z marca 2026 r. model LG 39GX950B jest pierwszym monitorem gamingowym obsługującym skalowanie AI do rozdzielczości 5K2K.

**Wydajność skalowania może się różnić w zależności od jakości źródła sygnału. Funkcja skalowania AI nie wymaga modernizacji karty graficznej. Do uruchomienia gier wymagane jest kompatybilne urządzenie zewnętrzne (komputer/karta graficzna/konsola).

***Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

RGB Tandem OLED
Ultrawysoka jasność do 1500 nitów.*

LG 39GX950B z 4. generacją Tandem OLED zapewnia jaśniejszy, wyraźniejszy obraz z jasnością sięgającą 1500 nitów, gwarantując doskonałą czytelność detali nawet w jasnych warunkach oświetleniowych.

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia ostry obraz podczas rozgrywki dzięki maksymalnej jasności 1500 nitów i technologii Tandem OLED czwartej generacji

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia ostry obraz podczas rozgrywki dzięki maksymalnej jasności 1500 nitów i technologii Tandem OLED czwartej generacji

*Model 39GX950B zapewnia maksymalną jasność na poziomie 1500 nitów, zmierzoną w wewnętrznych warunkach testowych. Rzeczywista jasność może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

*Zdjęcia zostały wygenerowane w celu lepszego przedstawienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Wyraźny obraz w jasnym świetle

Głęboka czerń

Certyfikacja UL potwierdza perfekcyjną czerń, która wzmacnia kontrast i poprawia odbiór obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych.

Dokładne kolory i 100% wierność barw

Dokładne kolory i pełna wierność barw, zweryfikowane przez UL, zapewniają spójne odwzorowanie kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

Wierne odwzorowanie

Certyfikacja UL potwierdza wierne odwzorowanie rzeczywistej zawartości gier na ekranie, z zachowaniem zamierzonej kolorystyki i detali zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach. W odróżnieniu od ocen opartych na statycznych obrazach testowych, weryfikacja ta odzwierciedla dokładność odwzorowania treści w warunkach rzeczywistego użytkowania.

Certyfikat UL dla Perfect Black, Perfect Color i Perfect Reproduction w monitorze gamingowym UltraGear OLED (39GX950B)

Certyfikat UL dla Perfect Black, Perfect Color i Perfect Reproduction w monitorze gamingowym UltraGear OLED (39GX950B)

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia doskonałą czerń i idealne odwzorowanie kolorów dzięki technologii Tandem OLED czwartej generacji.

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia doskonałą czerń i idealne odwzorowanie kolorów dzięki technologii Tandem OLED czwartej generacji.

*Wśród monitorów gamingowych OLED. Obrazy zostały wygenerowane wyłącznie w celach ilustracyjnych.

**Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Jasność i detale

Doświadcz niezrównanej głębi i żywego realizmu potwierdzonym przez VESA DisplayHDR™ True Black 500. Dzięki gamie kolorów DCI-P3 99,5% (typowo) monitor wyświetla kolory z realistycznymi szczegółami, jak najbardziej zbliżonymi do zamierzeń twórców odtwarzanych treści.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Rzeczywisty wygląd może się różnić.

Wyraźny obraz 143 PPI

Dzięki 143 PPI (Pixels Per Inch) monitor zapewnia precyzyjny obraz zarówno w grach, jak i w pracy. Teksty, elementy interfejsu i drobne detale są wyraźne i czytelne, co ułatwia korzystanie z HUD‑ów (Head-Up Displays), menu i informacji na ekranie. Wysoka ostrość poprawia też komfort zadań wymagających pracy z tekstem – od edycji dokumentów po przeglądanie stron i kodowanie.

Wysoka precyzja High‑PPI

Ostrość do pracy

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Więcej przestrzeni do pracy
5K2K UltraWide

UltraGear to nie tylko gaming. Rozdzielczość 5K2K i gęstość 143 PPI zapewniają ostry, szczegółowy obraz idealny także do pracy kreatywnej i multitaskingu. Szeroki format 21:9 pozwala zarządzać całym procesem pracy na jednym ekranie — bez ramek i przerw typowych dla konfiguracji wielomonitorowych. Materiały do retuszu, montażu wideo czy pracy z referencjami pozostają zawsze w zasięgu wzroku.

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia maksymalną wydajność podczas edycji filmów i zdjęć dzięki ekranowi o proporcjach 21:9

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Dual‑Mode: płynność dopasowana do każdej gry

Dopasuj odświeżanie do stylu gry dzięki certyfikowanemu przez VESA trybowi Dual‑Mode. Jednym ruchem przełączysz 165 Hz w 5K2K do gier AAA (RPG, przygodowe) na 330 Hz w WFHD dla dynamicznych tytułów, takich jak FPS czy wyścigi.

Monitor gamingowy LG UltraGear (39GX950B) z trybem Dual Mode, obsługujący częstotliwość odświeżania 165 Hz w rozdzielczości 5K2K oraz 330 Hz w rozdzielczości WFHD, przeznaczony do gier od RPG po FPS

Monitor gamingowy LG UltraGear (39GX950B) z trybem Dual Mode, obsługujący częstotliwość odświeżania 165 Hz w rozdzielczości 5K2K oraz 330 Hz w rozdzielczości WFHD, przeznaczony do gier od RPG po FPS

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

0,03 ms (GtG). Błyskawiczna reakcja w grze

Czas reakcji 0,03 ms (GtG) ogranicza efekt smużenia, zapewniając wyraźniejsze przejścia obrazu i płynniejszą, bardziej responsywną rozgrywkę.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Płynny ruch, pełna immersja

Wsparcie NVIDIA® G‑SYNC® i AMD FreeSync™ Premium Pro zapewnia płynny obraz bez tearingu i zacięć.

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia płynną rozgrywkę w grach wyścigowych bez efektu rozrywania obrazu dzięki technologiom NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia płynną rozgrywkę w grach wyścigowych bez efektu rozrywania obrazu dzięki technologiom NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Łączność nowej generacji

LG UltraGear evo AI 39GX950B oferuje nowoczesny zestaw złączy, w tym DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB‑C z zasilaniem do 90 W oraz HDMI 2.1, zapewniając pełną kompatybilność z PC, konsolami i innymi urządzeniami gamingowymi. DisplayPort 2.1 gwarantuje pasmo niezbędne do grania w wysokiej rozdzielczości i przy wysokim odświeżaniu, USB‑C umożliwia jednoczesne przesyłanie obrazu, danych i zasilania jednym kablem, a HDMI 2.1 zapewnia stabilne połączenie z konsolami.

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) podłączony do komputera stacjonarnego, laptopa i konsoli za pomocą złączy DisplayPort 2.1, USB Type-C i HDMI 2.1

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) podłączony do komputera stacjonarnego, laptopa i konsoli za pomocą złączy DisplayPort 2.1, USB Type-C i HDMI 2.1

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Inteligentny dźwięk AI

AI Sound inteligentnie rozdziela głosy, efekty i dźwięki tła, dopasowując brzmienie do rozgrywki i tworząc wirtualny dźwięk 7.1.2. Dzięki wbudowanym głośnikom 7 W ×2 lub słuchawkom dialogi pozostają wyraźne nawet w intensywnych starciach, a kluczowe sygnały — jak zbliżające się kroki — są łatwe do wychwycenia.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Inteligentny obraz AI

AI Scene Optimization rozpoznaje treści na ekranie i automatycznie dostosowuje kluczowe ustawienia obrazu, takie jak temperatura barwowa, nasycenie kolorów i ostrość — dopasowując je do trybów biuro, animacja, film, gra i sport.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Długowieczność OLED z OLED Care

OLED Care to zestaw funkcji zaprojektowanych w celu ograniczenia ryzyka utrwalania obrazu i wypaleń, które mogą pojawić się przy długotrwałym wyświetlaniu statycznych, kontrastowych treści.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y26

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    38.86

  • Współczynnik proporcji

    21:09

  • Typ panelu

    OLED

  • Czas reakcji

    0.03ms (GtG)

  • Rozdzielczość

    5120 x 2160

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.1776 mm x 0.1776mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1850000:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Zakrzywienie

    1500R

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    165

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    1480000:1

  • Rozmiar [cm]

    98.7

  • PPI (Pixel Per Inch)

    143

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    2.1

  • USB-C

    TAK (1Up)

  • Wyjście słuchawkowe

    4-polowe (dźwięk+mikrofon)

  • Port USB Downstream

    TAK(2ea/ver3.2 Gen2)

  • Port USB Upstream

    TAK(przez USB-C)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    90W

  • DP (wersja HDCP)

    2.3

  • HDMI (wersja HDCP)

    2.3

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • PIP

    TAK

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Kalibracja HW

    Gotowy do kalibracji HW

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Oświetlenie LED RGB

    Unity Hexagon Lighting 2.0

  • Efekt HDR

    TAK

  • Tryb Live Color Low Blue Light

    TAK

  • VESA Dual-Mode

    WUHD 165Hz / WFHD 330Hz

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    pochył/wysokość/obrót

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

DŹWIĘK

  • Głośnik

    7W x 2

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    1035 x 296 x 549

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    921.4 x 605.4 x 322.8mm (góra) / 921.4 x 495.4 x 322.8mm (dół)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    921.4 x 405.0 x 118.7mm

  • Waga w transporcie [kg]

    16.2kg

  • Waga z podstawką [kg]

    10.7kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    6.8kg

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    54

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    40

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (ver 2.1)

  • USB-C

    TAK

APLIKACJA SW

  • Dual Controller

    TAK

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

Polecane produkty

Wybierz swój sklep online

Sprawdź ofertę w sklepach oficjalnych Partnerów LG