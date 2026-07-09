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39" UltraGear evo GX9 – RGB Tandem OLED 5K2K
39" UltraGear evo GX9 – RGB Tandem OLED 5K2K
Główne cechy
- 39-calowy OLED 5K2K (5120 x 2160), 143 PPI
- RGB Tandem OLED czwartej generacji, jasność 1500 nitów (szczytowa)
- VESA DisplayHDR™ True Black 500 z pokryciem 99,5% (typ.) DCI-P3
- Tryb Dual-Mode (5K2K 165 Hz ↔ QHD 330 Hz), czas reakcji 0,03 ms (GtG)
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
- Optymalizacja dźwięku i scen za pomocą AI
Wielokrotnie nagradzana doskonałość
*Nagrody CES Innovation Awards przyznawane są na podstawie materiałów opisowych przekazanych jury. Stowarzyszenie CTA nie weryfikowało prawdziwości żadnych zgłoszeń ani zawartych w nich twierdzeń, ani też nie testowało produktów, którym przyznano nagrody.
*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych OLED o rozdzielczości 5K2K na marzec 2026 r. model LG 39GX950B jest największym monitorem gamingowym wyposażonym w 39-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 5K2K (5120×2160).
**Zdjęcia mają charakter symulacyjny i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych z marca 2026 r. model LG 39GX950B jest pierwszym monitorem gamingowym obsługującym skalowanie AI do rozdzielczości 5K2K.
**Model 39GX950B oferuje maksymalną jasność na poziomie 1500 nitów, zmierzoną w wewnętrznych warunkach testowych. Rzeczywista jasność może się różnić w zależności od środowiska użytkowania.
***Model 39GX950B obsługuje tryb Dual-Mode z częstotliwością odświeżania 165 Hz w rozdzielczości 5K2K oraz 330 Hz w rozdzielczości WFHD.
Odkryj nowy poziom immersji dzięki 39‑calowemu ekranowi 5K2K (5120 × 2160). Ultrapanoramiczny format 21:9 w połączeniu z zakrzywieniem 1500R subtelnie otacza pole widzenia, oferując około 33% więcej pikseli niż 32‑calowy ekran 4K. Efekt? Jeszcze głębsze zanurzenie w obrazie i większe poczucie przestrzeni.
*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych OLED o rozdzielczości 5K2K na marzec 2026 r. model LG 39GX950B jest największym monitorem gamingowym wyposażonym w 39-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 5K2K (5120×2160).
**Zdjęcia mają charakter symulacyjny i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
5K2K z mocą AI Upscaling.
Pełna jakość bez zmiany GPU.*
Zaawansowany procesor UltraGear evo™ wykorzystuje AI Upscaling, aby inteligentnie przeskalować obraz do 5K2K z dowolnego urządzenia. Bez potrzeby modernizacji GPU lub dodatkowego hardware’u technologia AI poprawia szczegółowość i rozdzielczość obrazu, wynosząc jakość wizualną na wyższy poziom.**
z AI Upscaling
bez AI Upscaling
*Zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami monitorów gamingowych z marca 2026 r. model LG 39GX950B jest pierwszym monitorem gamingowym obsługującym skalowanie AI do rozdzielczości 5K2K.
**Wydajność skalowania może się różnić w zależności od jakości źródła sygnału. Funkcja skalowania AI nie wymaga modernizacji karty graficznej. Do uruchomienia gier wymagane jest kompatybilne urządzenie zewnętrzne (komputer/karta graficzna/konsola).
***Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
RGB Tandem OLED
Ultrawysoka jasność do 1500 nitów.*
LG 39GX950B z 4. generacją Tandem OLED zapewnia jaśniejszy, wyraźniejszy obraz z jasnością sięgającą 1500 nitów, gwarantując doskonałą czytelność detali nawet w jasnych warunkach oświetleniowych.
*Model 39GX950B zapewnia maksymalną jasność na poziomie 1500 nitów, zmierzoną w wewnętrznych warunkach testowych. Rzeczywista jasność może się różnić w zależności od warunków użytkowania.
*Zdjęcia zostały wygenerowane w celu lepszego przedstawienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Wyraźny obraz w jasnym świetle
*Wśród monitorów gamingowych OLED. Obrazy zostały wygenerowane wyłącznie w celach ilustracyjnych.
**Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Jasność i detale
Doświadcz niezrównanej głębi i żywego realizmu potwierdzonym przez VESA DisplayHDR™ True Black 500. Dzięki gamie kolorów DCI-P3 99,5% (typowo) monitor wyświetla kolory z realistycznymi szczegółami, jak najbardziej zbliżonymi do zamierzeń twórców odtwarzanych treści.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Rzeczywisty wygląd może się różnić.
Wyraźny obraz 143 PPI
Dzięki 143 PPI (Pixels Per Inch) monitor zapewnia precyzyjny obraz zarówno w grach, jak i w pracy. Teksty, elementy interfejsu i drobne detale są wyraźne i czytelne, co ułatwia korzystanie z HUD‑ów (Head-Up Displays), menu i informacji na ekranie. Wysoka ostrość poprawia też komfort zadań wymagających pracy z tekstem – od edycji dokumentów po przeglądanie stron i kodowanie.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Więcej przestrzeni do pracy
5K2K UltraWide
UltraGear to nie tylko gaming. Rozdzielczość 5K2K i gęstość 143 PPI zapewniają ostry, szczegółowy obraz idealny także do pracy kreatywnej i multitaskingu. Szeroki format 21:9 pozwala zarządzać całym procesem pracy na jednym ekranie — bez ramek i przerw typowych dla konfiguracji wielomonitorowych. Materiały do retuszu, montażu wideo czy pracy z referencjami pozostają zawsze w zasięgu wzroku.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Dual‑Mode: płynność dopasowana do każdej gry
Dopasuj odświeżanie do stylu gry dzięki certyfikowanemu przez VESA trybowi Dual‑Mode. Jednym ruchem przełączysz 165 Hz w 5K2K do gier AAA (RPG, przygodowe) na 330 Hz w WFHD dla dynamicznych tytułów, takich jak FPS czy wyścigi.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
0,03 ms (GtG). Błyskawiczna reakcja w grze
Czas reakcji 0,03 ms (GtG) ogranicza efekt smużenia, zapewniając wyraźniejsze przejścia obrazu i płynniejszą, bardziej responsywną rozgrywkę.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Płynny ruch, pełna immersja
Wsparcie NVIDIA® G‑SYNC® i AMD FreeSync™ Premium Pro zapewnia płynny obraz bez tearingu i zacięć.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Łączność nowej generacji
LG UltraGear evo AI 39GX950B oferuje nowoczesny zestaw złączy, w tym DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB‑C z zasilaniem do 90 W oraz HDMI 2.1, zapewniając pełną kompatybilność z PC, konsolami i innymi urządzeniami gamingowymi. DisplayPort 2.1 gwarantuje pasmo niezbędne do grania w wysokiej rozdzielczości i przy wysokim odświeżaniu, USB‑C umożliwia jednoczesne przesyłanie obrazu, danych i zasilania jednym kablem, a HDMI 2.1 zapewnia stabilne połączenie z konsolami.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Inteligentny dźwięk AI
AI Sound inteligentnie rozdziela głosy, efekty i dźwięki tła, dopasowując brzmienie do rozgrywki i tworząc wirtualny dźwięk 7.1.2. Dzięki wbudowanym głośnikom 7 W ×2 lub słuchawkom dialogi pozostają wyraźne nawet w intensywnych starciach, a kluczowe sygnały — jak zbliżające się kroki — są łatwe do wychwycenia.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Inteligentny obraz AI
AI Scene Optimization rozpoznaje treści na ekranie i automatycznie dostosowuje kluczowe ustawienia obrazu, takie jak temperatura barwowa, nasycenie kolorów i ostrość — dopasowując je do trybów biuro, animacja, film, gra i sport.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Długowieczność OLED z OLED Care
OLED Care to zestaw funkcji zaprojektowanych w celu ograniczenia ryzyka utrwalania obrazu i wypaleń, które mogą pojawić się przy długotrwałym wyświetlaniu statycznych, kontrastowych treści.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y26
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
38.86
Współczynnik proporcji
21:09
Typ panelu
OLED
Czas reakcji
0.03ms (GtG)
Rozdzielczość
5120 x 2160
Rozstaw pikseli [mm]
0.1776 mm x 0.1776mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
1850000:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Zakrzywienie
1500R
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
165
Jasność (min.) [cd/m²]
300cd/m²
Współczynnik kontrastu (min.)
1480000:1
Rozmiar [cm]
98.7
PPI (Pixel Per Inch)
143
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
2.1
USB-C
TAK (1Up)
Wyjście słuchawkowe
4-polowe (dźwięk+mikrofon)
Port USB Downstream
TAK(2ea/ver3.2 Gen2)
Port USB Upstream
TAK(przez USB-C)
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
90W
DP (wersja HDCP)
2.3
HDMI (wersja HDCP)
2.3
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
PIP
TAK
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Kalibracja HW
Gotowy do kalibracji HW
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Oświetlenie LED RGB
Unity Hexagon Lighting 2.0
Efekt HDR
TAK
Tryb Live Color Low Blue Light
TAK
VESA Dual-Mode
WUHD 165Hz / WFHD 330Hz
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
pochył/wysokość/obrót
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
DŹWIĘK
Głośnik
7W x 2
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
1035 x 296 x 549
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
921.4 x 605.4 x 322.8mm (góra) / 921.4 x 495.4 x 322.8mm (dół)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
921.4 x 405.0 x 118.7mm
Waga w transporcie [kg]
16.2kg
Waga z podstawką [kg]
10.7kg
Waga bez podstawy [kg]
6.8kg
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
54
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
40
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (ver 2.1)
USB-C
TAK
APLIKACJA SW
Dual Controller
TAK
LG Calibration Studio (True Color Pro)
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
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