27" UltraGear™ G5 FHD Gaming Monitor 300Hz

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Wydajność funkcji porównano z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*Obsługa technologii NVIDIA® G-SYNC® jest dostępna wyłącznie przez złącze DisplayPort.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.