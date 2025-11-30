We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G6 240 Hz WQHD z DCI-P3 95% (typ.)
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Przejrzystość, która zapewnia kontrolę, na 34" wyświetlaczu
Dzięki obszernemu 34-calowemu wyświetlaczowi UltraWide WQHD (3440×1440) monitor UltraGear zapewnia szersze pole widzenia, które pozwala uzyskać większą klarowność obrazu i więcej szczegółów. Rozdzielczość WQHD zapewnia ostrzejszy obraz i dodatkową przestrzeń na ekranie, oferując bardziej wciągające wrażenia dla osób ceniących zarówno rozmiar, jak i rozdzielczość.
Szerokość bez utraty wysokości.
21:9 UltraWide, złoty środodek gamingu.
Zakrzywiony monitor WQHD o proporcjach 21:9 zapewnia wciągające wrażenia zarówno podczas grania, jak i oglądania różnych treści dzięki zrównoważonym proporcjom ekranu.
Zanurz się w realistycznych kolorach
Nasz monitor gamingowy obsługuje szerokie spektrum kolorów, 95% ( typ.) gamy kolorów DCI-P3, zapewniając wysoką wierność kolorów przy odtwarzaniu w standardzie VESA DisplayHDR™ 400, co pozwala uzyskać realistyczne wrażenia podczas grania.
Oszałamiająca prędkość
Ultraszybki czas reakcji 1 ms (GtG),
zmniejszający efekt odwrotnego ghostingu, pozwala cieszyć się zupełnie nową wydajnością w grach.
*Aby uzyskać czas reakcji wynoszący 1 ms, wybierz opcję „Tryb szybszy” („Dostosowanie gry” → „Czas reakcji” → „Tryb szybszy”).
Płynny ruch,
nieskończona rozgrywka
Technologia AMD FreeSync™ Premium w monitorze gamingowym WQHD minimalizuje zjawisko rozrywania obrazu i opóźnień.
*Wydajność tej funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynamic Action Sync
Dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, która zmniejsza opóźnienia wejściowe, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym.
Elegancka konstrukcja i brak bałaganu
Praktycznie bezramkowa konstrukcja w połączeniu z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie, zmianę wysokości i obrót. Prosta w konstrukcji podstawa w kształcie litery L pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i wyeliminować martwe strefy, dzięki czemu Twoje stanowisko pracy jest uporządkowane i wydajne.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
34
Wyświetlacz - Rozdzielczość
3440 x 1440
Wyświetlacz - Typ panelu
VA
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
21:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Wyświetlacz - Zakrzywienie
1500R
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
240
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybkim)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
34
Rozmiar [cm]
86.4
Rozdzielczość
3440 x 1440
Typ panelu
VA
Współczynnik proporcji
21:9
Rozstaw pikseli [mm]
0.2317 x 0.2317mm
PPI (Pixel Per Inch)
110
Jasność (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Jasność (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 90%
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Współczynnik kontrastu (min.)
3200:1
Współczynnik kontrastu (typ.)
4000:1
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybkim)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
240
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Zakrzywienie
1500R
FUNKCJE
HDR 10
TAK
Efekt HDR
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Super Resolution+
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Celownik
TAK
Licznik FPS
TAK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
PBP
2PBP
PIP
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Słabość kolorów
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
HDMI (wersja HDCP)
2.3
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
DP (wersja HDCP)
2.3
USB-C
TAK (1Up / 2Down)
USB-C (wersja HDCP)
2.3
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
15W
Port USB Upstream
TAK(1ea/ver3.2 Gen1)
Port USB Downstream
TAK(2ea/ver3.2 Gen1)
Wyjście słuchawkowe
3-biegunowe (tylko dźwięk)
DŹWIĘK
Głośnik
5W x 2
ZASILANIE
Typ zasilania
Zewnętrzne źródło zasilania (zasilacz)
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Pobór mocy (tryb wł.)
37.5W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
32W
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100mm
WYMIARY/WAGA
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
808 x 512.47 x 235mm(góra)/ 808 x 392.47 x 235mm(dół)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
808 x 363.92 x 107.11mm
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
980 x 475 x 170mm
Waga z podstawką [kg]
7.3kg
Waga bez podstawy [kg]
5.3kg
Waga w transporcie [kg]
10.5kg
AKCESORIUM
HDMI
TAK (ver 2.1)
Display Port
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
