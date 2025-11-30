About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
34-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G6 240 Hz WQHD z DCI-P3 95% (typ.)
20250630111419_34G630A_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

34-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G6 240 Hz WQHD z DCI-P3 95% (typ.)

20250630111419_34G630A_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

34-calowy monitor gamingowy LG UltraGear™ G6 240 Hz WQHD z DCI-P3 95% (typ.)

34G630A-B
widok z przodu
widok z przodu pod kątem lewym
widok z przodu pod kątem prawym
widok z prawej strony z regulacją nachylenia
widok z przodu z regulacją wysokości
widok z prawej strony
widok z prawej strony z regulacją nachylenia
widok z góry
widok z góry z obrotem w prawo
widok z góry z obrotem w lewo
widok z tyłu
widok z lewej strony z tyłu pod kątem
zbliżenie z tyłu na uchwyt stojaka
zbliżenie z tyłu na porty
zbliżenie z tyłu na porty i uchwyt VESA
widok z przodu
widok z przodu pod kątem lewym
widok z przodu pod kątem prawym
widok z prawej strony z regulacją nachylenia
widok z przodu z regulacją wysokości
widok z prawej strony
widok z prawej strony z regulacją nachylenia
widok z góry
widok z góry z obrotem w prawo
widok z góry z obrotem w lewo
widok z tyłu
widok z lewej strony z tyłu pod kątem
zbliżenie z tyłu na uchwyt stojaka
zbliżenie z tyłu na porty
zbliżenie z tyłu na porty i uchwyt VESA

Główne cechy

  • 34 -calowy ekran WQHD (3440 x 1440)
  • Czas reakcji 1 ms (GtG)
  • DisplayHDR™ 400 z DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Praktycznie bezramkowa konstrukcja
  • Prosta podstawa w kształcie litery L
Więcej
Przedni widok monitora do gier w futurystycznym, oświetlonym neonami pomieszczeniu.



34-calowy monitor gamingowy
WQHD 240 Hz

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Przegląd funkcji monitora gamingowego: rozdzielczość 21:9 WQHD 3440x1440, gama kolorów DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR 400, częstotliwość odświeżania 240 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG), Adaptive Sync z obsługą AMD FreeSync Premium.
Wyświetlacz

Przejrzystość, która zapewnia kontrolę, na 34" wyświetlaczu

Dzięki obszernemu 34-calowemu wyświetlaczowi UltraWide WQHD (3440×1440) monitor UltraGear zapewnia szersze pole widzenia, które pozwala uzyskać większą klarowność obrazu i więcej szczegółów. Rozdzielczość WQHD zapewnia ostrzejszy obraz i dodatkową przestrzeń na ekranie, oferując bardziej wciągające wrażenia dla osób ceniących zarówno rozmiar, jak i rozdzielczość.

Dzięki obszernemu 34-calowemu wyświetlaczowi UltraWide WQHD (3440×1440) monitor UltraGear zapewnia szersze pole widzenia, które pozwala uzyskać większą klarowność obrazu i więcej szczegółów. Rozdzielczość WQHD zapewnia ostrzejszy obraz i dodatkową przestrzeń na ekranie, oferując bardziej wciągające wrażenia dla osób ceniących zarówno rozmiar, jak i rozdzielczość.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Szerokość bez utraty wysokości.
21:9 UltraWide, złoty środodek gamingu.

Zakrzywiony monitor WQHD o proporcjach 21:9 zapewnia wciągające wrażenia zarówno podczas grania, jak i oglądania różnych treści dzięki zrównoważonym proporcjom ekranu.

21:9 UltraWide WQHD zakrzywiony monitor (3440x1440) pokazujący futurystyczną panoramę miasta z statkiem kosmicznym przelatującym nad oświetlonymi wieżowcami.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Zanurz się w realistycznych kolorach

Nasz monitor gamingowy obsługuje szerokie spektrum kolorów, 95% ( typ.) gamy kolorów DCI-P3, zapewniając wysoką wierność kolorów przy odtwarzaniu w standardzie VESA DisplayHDR™ 400, co pozwala uzyskać realistyczne wrażenia podczas grania.

Monitor wyświetlający futurystyczną scenę bitwy w mieście, w której żołnierze w zbrojach dzierżą świecącą broń energetyczną w świetle neonów.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

SZYBKOŚĆ
Monitor wyświetlający wyścig motocykli na oświetlonych neonami ulicach miasta, podkreślający płynność ruchu dzięki częstotliwości odświeżania 240 Hz.

Płynna rozgrywka dzięki częstotliwości odświeżania 240 Hz

Częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmycia ruchu. Zanurz się w głębię rozgrywki wraz z każdą klatką.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Oszałamiająca prędkość

Ultraszybki czas reakcji 1 ms (GtG),

zmniejszający efekt odwrotnego ghostingu, pozwala cieszyć się zupełnie nową wydajnością w grach.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego działania.

*Aby uzyskać czas reakcji wynoszący 1 ms, wybierz opcję „Tryb szybszy” („Dostosowanie gry” → „Czas reakcji” → „Tryb szybszy”).

TECHNOLOGIA

Płynny ruch,
nieskończona rozgrywka

Technologia AMD FreeSync™ Premium w monitorze gamingowym WQHD minimalizuje zjawisko rozrywania obrazu i opóźnień. 

Scena z gry wyścigowej przedstawiająca jasnozielony samochód sportowy prowadzący na torze, za którym jedzie kilka innych samochodów, z wykorzystaniem funkcji AMD FreeSync Premium.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Wydajność tej funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynamic Action Sync

Dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, która zmniejsza opóźnienia wejściowe, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym.

Stabilizator czerni

Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się w świetle błysków eksplozji.

Celownik

Punkt celowania jest zamocowany w środku, aby zwiększyć celność strzału.

Licznik FPS

Licznik FPS pozwala sprawdzić, jak przebiega proces ładowania. Niezależnie od tego, czy edytujesz, grasz w gry, czy oglądasz film, każda klatka ma znaczenie, a dzięki licznikowi FPS będziesz mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Elegancka konstrukcja i brak bałaganu

Praktycznie bezramkowa konstrukcja w połączeniu z w pełni regulowaną podstawą umożliwiającą obrót, pochylenie, zmianę wysokości i obrót. Prosta w konstrukcji podstawa w kształcie litery L pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i wyeliminować martwe strefy, dzięki czemu Twoje stanowisko pracy jest uporządkowane i wydajne.

Ikona regulacji pochyłu

Pochył

-5° ~ 20°

Ikona regulacji obrotu

Obrót

-30° ~ +30°

Ikona regulacji wysokości

Wysokość

120mm

Ikona możliwości montażu na ścianie

Montaż na ścianie

100x100

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 34G630A, na ekranie którego wyświetlana jest futurystyczna scena wyścigowa.
Ikona USB typu C

USB-C (PD 15W)

Ikona HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Ikona DisplayPort

DisplayPort1.4 x1

with DSC

Ikona głośników

5W x2 głośniki

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    34

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    3440 x 1440

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    VA

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    21:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Wyświetlacz - Zakrzywienie

    1500R

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    240

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    34

  • Rozmiar [cm]

    86.4

  • Rozdzielczość

    3440 x 1440

  • Typ panelu

    VA

  • Współczynnik proporcji

    21:9

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • PPI (Pixel Per Inch)

    110

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 90%

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    3200:1

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    4000:1

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    240

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Zakrzywienie

    1500R

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Super Resolution+

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Słabość kolorów

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • HDMI (wersja HDCP)

    2.3

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • DP (wersja HDCP)

    2.3

  • USB-C

    TAK (1Up / 2Down)

  • USB-C (wersja HDCP)

    2.3

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    15W

  • Port USB Upstream

    TAK(1ea/ver3.2 Gen1)

  • Port USB Downstream

    TAK(2ea/ver3.2 Gen1)

  • Wyjście słuchawkowe

    3-biegunowe (tylko dźwięk)

DŹWIĘK

  • Głośnik

    5W x 2

ZASILANIE

  • Typ zasilania

    Zewnętrzne źródło zasilania (zasilacz)

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    37.5W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    32W

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100mm

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    808 x 512.47 x 235mm(góra)/ 808 x 392.47 x 235mm(dół)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11mm

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    980 x 475 x 170mm

  • Waga z podstawką [kg]

    7.3kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    5.3kg

  • Waga w transporcie [kg]

    10.5kg

AKCESORIUM

  • HDMI

    TAK (ver 2.1)

  • Display Port

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

Polecane produkty