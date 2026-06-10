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34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1
34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1
34GX900A-B
()
Główne cechy
- 34-calowy ekran OLED WQHD (3440 × 1440)
- 34-calowy ekran OLED WQHD (3440 × 1440)
- Częstotliwość odświeżania 240 Hz / czas reakcji 0,03 ms (GtG)
- DisplayHDR True Black 400/ DCI-P3 98.5%
- Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync z certyfikatem VESA, AMD FreeSync™ Premium Pro
- Praktyczna i elegancka podstawa w kształcie litery L
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Ekran
34-calowy WQHD OLED
21:9 UltraWide 800R
DisplayHDR True Black 400
i DCI-P3 na poziomie 98,5%
SZYBKOŚĆ
Czas reakcji 0,03 ms (GtG)
i odświeżanie 240 Hz
USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
TECHNOLOGIA
DTS Headphone:X
LG Switch
OnScreen Display
Ultra szeroki widok z głębokim czarnym ekranem OLED
34-calowy ekran WQHD (3440 × 1440) oferuje o 34% szerszy widok niż standardowe ekrany 16:9, zapewniając ostry i wyraźny obraz na rozległym ekranie. Ten WQHD OLED zapewnia znacznie ciemniejsze cienie, jaśniejsze światła i żywe kolory do rozgrywki w każdym środowisku.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
** Wśród monitorów gamingowych LG OLED z MLA+ jasność SDR jest o 37,5% wyższa niż w poprzednich modelach (27GR95QE, 34GR95QE) w oparciu o opublikowane specyfikacje.
Postaw na szeroki ekran. Małe ekrany to za mało.
Idealny format 21:9 UltraWide do gier
Zakrzywiony monitor OLED 21:9 zapewnia wciągające i fascynujące wrażenia zarówno grania, jak i oglądania różnorodnych treści rozrywkowych, dzięki zrównoważonemu i zoptymalizowanemu formatowi ekranu.
Zakrzywiony monitor OLED 21:9 zapewnia wciągające i fascynujące wrażenia dzięki zrównoważonemu i zoptymalizowanemu formatowi ekranu.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Idealna krzywizna 800R
Zanurz się w krzywiznie modelu 800R, aby cieszyć się spójnym polem widzenia (FOV) na biurku zaprojektowanym tak, by odpowiadało naturalnemu kątowi widzenia, dzięki czemu znajdziesz się w samym centrum jego krzywizny. Dzięki stałemu kątowi widzenia wynoszącemu 90 stopni na całej powierzchni ekranu zapewnia on żywy obraz bez zniekształceń podczas eksploracji świata gier.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
* Wrażenia wizualne mogą się różnić w zależności od odległości od ekranu i pozycji użytkownika.
Głębsza czerń,
realistyczne kolory
Doświadcz niezrównanej głębi i żywego realizmu dzięki VESA DisplayHDR True Black 400, który oddaje szczegóły czerni nawet w najciemniejszych scenach. Dzięki współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 1,5 mln:1 oraz pokryciu przestrzeni barwnej DCI-P3 na poziomie 98,5% (typowo) kolory są wyświetlane z realistyczną szczegółowością, dokładnie tak, jak to przewidziano w oryginale.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*1,5M:1 to współczynnik kontrastu przy wartości APL (Average Picture Level) 25%, która podawana jest w procentach i odnosi się do wartości pomiędzy poziomem czerni a poziomem odniesienia dla bieli.
Zaawansowane technologie zapewniające komfort dla oczu
potwierdzone trzema certyfikatami UL
Dzięki powłoce przeciwodblaskowej zaawansowane technologie LG WOLED zapewniające komfort dla oczu minimalizują irytujące odbicia i dbają o komfort widzenia, gwarantując krystalicznie czysty obraz podczas grania oraz niezmienną ostrość. Dzięki certyfikacjom UL w kluczowych obszarach – ograniczania szkodliwego działania światła niebieskiego oraz eliminowania rozpraszającego migotania – technologie te wspierają komfort wzrokowy i zapewniają płynniejsze wrażenia z gry, niezależnie od tego, czy grasz w jasnym otoczeniu, czy w pomieszczeniu oświetlonym diodami LED.
Zakrzywiony monitor do gier przedstawiający postać robota w futurystycznym otoczeniu, z poniższymi certyfikatami UL.
*Wszystkie przedstawione obrazy są symulowane i mają wyłącznie charakter poglądowy.
*LG WOLED zostały zweryfikowane przez UL jako Flicker-Free, Discomfort Glare Free oraz Low Blue Light.
*Numer certyfikatu: Wyświetlacz bez migotania (OLED) – A196009, bez nieprzyjemnych odblasków – V563481 (warunki UGR poniżej 22), rozwiązanie sprzętowe Low Blue Light Platinum – V734051.
*Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od otoczenia lub warunków użytkownika.
*Garantie limitée. Les conditions générales peuvent varier en fonction du pays.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Uniwersalne złącze USB-C zapewniające płynną rozgrywkę
Podłącz swój laptop do monitora za pomocą kabla USB-C do zasilania o mocy do 65 W, co eliminuje potrzebę stosowania osobnego adaptera. Ciesz się rozdzielczością WQHD i częstotliwością odświeżania wynoszącą 240 Hz dzięki złączom DP 1.4 lub HDMI 2.1, które zapewniają nieprzerwaną rozgrywkę.
34-calowy monitor do gier znajduje się na środku biurka, a wokół niego rozmieszczone są różne urządzenia IT.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
* Aby wszystko działało poprawnie, potrzebny jest kabel USB-C do podłączenia portu USB-C do monitora.
* Obsługuje częstotliwość odświeżania do QHD przy 240 Hz. Do prawidłowego działania wymagana jest karta graficzna obsługująca DP 1.4 lub HDMI 2.1.
*Karta graficzna NIE wchodzi w skład zestawu.
* Kable USB-C, DP i HDMI są dołączone do opakowania.
Płynny ruch,
nieskończona rozgrywka
Nasz monitor posiada certyfikat ClearMR 13000, przewyższając wyniki testów VESA dzięki współczynnikowi Clear Motion Ratio wynoszącemu ponad 12500. Pozwala to uchwycić subtelne rozmycie występujące na krawędziach poruszających się obiektów oraz wyświetlać szybko zmieniającą się akcję z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów.
Zdjęcie zielonego samochodu wyścigowego na torze.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Wydajność funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Monitor ten został przetestowany przez NVIDIA i oficjalnie uznany za zgodny z technologią G-SYNC®, co zapewnia dobre wrażenia podczas grania ze znacznie ograniczonym zacinaniem obrazu.
VESA certified AdaptiveSync
Z certyfikatem VESA AdaptiveSync Display dotyczącym grania ze znacznie wyższymi częstotliwościami odświeżania i niskimi opóźnieniami. Ciesz się płynniejszym obrazem w grach i odtwarzaniem wideo bez zakłóceń.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Technologia FreeSync™ Premium Pro zapewnia płynną i niczym niezakłóconą rozrywkę w wysokiej rozdzielczości nawet w dynamicznych grach. Znacząco ogranicza rozrywanie i zacinanie obrazu.
Zaawansowane funkcje dla graczy
• Niskie opóźnienie zmniejsza opóźnienie wejściowe, zapewniając reakcję w czasie rzeczywistym.
• Black Stabilizer rozjaśnia ciemne sceny, pomagając graczom dostrzec przeciwników i szczegóły.
• Celownik zwiększa precyzję i zabójczą dokładność.
• Licznik FPS pokazuje bieżącą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Funkcja Crosshair jest niedostępna, gdy licznik FPS jest włączony.
*Licznik FPS może wyświetlać wartość przekraczającą maksymalną częstotliwość odświeżania monitora.
*Licznik FPS (klatek na sekundę): Pomiar liczby klatek na sekundę.
Zanurz się w świecie gier na komputery i konsole!
Monitory LG UltraGear™ zapewniają płynną i responsywną rozgrywkę zarówno na komputerze, jak i na konsoli, niezależnie od tego, czy zagłębiasz się w dynamiczną akcję, czy eksplorujesz rozległe otwarte światy. Obsługa HDMI 2.1 zapewnia elastyczną kompatybilność – od klawiatury i myszy po joystick – wraz z płynnym ruchem, niskimi opóźnieniami i żywymi szczegółami, zapewniając optymalne wrażenia z rozgrywki w różnych gatunkach i na różnych platformach.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
** Obsługa formatów obrazu może się różnić w zależności od konsoli. Dostosuj ustawienia ekranu, aby zapewnić optymalną wydajność rozgrywki.
*Zestawy słuchawkowe sprzedawane są osobno.
Płynna rozgrywka dzięki LG Switch
Dzięki aplikacji LG Switch łatwo zoptymalizujesz monitor zarówno do gier, jak i codziennego użytku. Z łatwością dostosuj preferowaną jakość obrazu i jasność, a następnie natychmiast zastosuj ustawienia za pomocą skrótu klawiszowego. Ponadto możesz podzielić ekran na 11 części i szybko uruchomić platformę do wideorozmów, co sprawia, że korzystanie z niej jest jeszcze wygodniejsze.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
* Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.
Samouczek dotyczący aplikacji LG Switch
Bez wysiłku dostosuj ustawienia monitora za pomocą aplikacji LG Switch.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
* Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.
Ochrona OLED poprzez menu ekranowe
Dzięki menu ekranowemu możesz regulować jasność OLED oraz włączyć ustawienia ochrony, aby zapobiec powstawaniu powidoków lub wypaleń, co pozwala dłużej cieszyć się doskonałą jakością obrazu OLED. Dodatkowo gracze mogą łatwo dostosować swoje ustawienia, aby uzyskać optymalną wydajność w grach.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Minimalistyczna i elegancka konstrukcja
Minimalistyczna podstawa w kształcie litery L o eleganckiej konstrukcji została zaprojektowana tak, aby oszczędzać miejsce na biurku i zminimalizować niewykorzystaną przestrzeń, dzięki czemu Twoje stanowisko będzie schludnie wyglądać i wydajnie działać. Ciesz się oświetleniem w kształcie sześciokąta i praktycznie bezramkową konstrukcją, a także w pełni regulowaną podstawą, która umożliwia obrót, pochylenie i zmianę wysokości.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
927 x 295 x 550mm
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
784.1x580.4x291.8mm(wysunięty)/ 784.1x470.4x291.8mm(opuszczony)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
784.1x358.3x167.1mm
Waga w transporcie [kg]
15.1
Waga z podstawką [kg]
10.4
Waga bez podstawy [kg]
6.2
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Wysokość/Skręt/
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100mm
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (2.1)
USB-C
TAK
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Poniżej 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Poniżej 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
32W
Pobór mocy (tryb wł.)
43.33W
DŹWIĘK
Głośnik
7W x 2
ŁĄCZNOŚĆ
USB-C
TAK(x1)
Wyjście słuchawkowe
4-polowe (dźwięk i mikrofon)
Port USB Downstream
TAK(x2/wer.3.0)
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
65W
Informacje dotyczące zgodności
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
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34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1
34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1
34GX900A-B
()
Główne cechy
- 34-calowy ekran OLED WQHD (3440 × 1440)
- 34-calowy ekran OLED WQHD (3440 × 1440)
- Częstotliwość odświeżania 240 Hz / czas reakcji 0,03 ms (GtG)
- DisplayHDR True Black 400/ DCI-P3 98.5%
- Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync z certyfikatem VESA, AMD FreeSync™ Premium Pro
- Praktyczna i elegancka podstawa w kształcie litery L
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
927 x 295 x 550mm
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
784.1x580.4x291.8mm(wysunięty)/ 784.1x470.4x291.8mm(opuszczony)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
784.1x358.3x167.1mm
Waga w transporcie [kg]
15.1
Waga z podstawką [kg]
10.4
Waga bez podstawy [kg]
6.2
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Wysokość/Skręt/
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100mm
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (2.1)
USB-C
TAK
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Poniżej 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Poniżej 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
32W
Pobór mocy (tryb wł.)
43.33W
DŹWIĘK
Głośnik
7W x 2
ŁĄCZNOŚĆ
USB-C
TAK(x1)
Wyjście słuchawkowe
4-polowe (dźwięk i mikrofon)
Port USB Downstream
TAK(x2/wer.3.0)
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
65W
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
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