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34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1

34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1

34GX900A-B
Front view of 34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1 34GX900A-B
widok z boku pod kątem -15 stopni
widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z boku
widok z tyłu z włączonymi światłami
widok z tyłu przy wyłączonych światłach
widok perspektywiczny z tyłu
widok z boku monitora odchylonego o +15 stopni
widok z boku odchylonego monitora
widok od góry
zbliżenie na tylny emblemat
Obraz prawego boku
Obraz lewego boku
zbliżenie na podstawkę w kształcie litery L
Widok z boku pod kątem +30 stopni
Front view of 34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1 34GX900A-B
widok z boku pod kątem -15 stopni
widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z boku
widok z tyłu z włączonymi światłami
widok z tyłu przy wyłączonych światłach
widok perspektywiczny z tyłu
widok z boku monitora odchylonego o +15 stopni
widok z boku odchylonego monitora
widok od góry
zbliżenie na tylny emblemat
Obraz prawego boku
Obraz lewego boku
zbliżenie na podstawkę w kształcie litery L
Widok z boku pod kątem +30 stopni

Główne cechy

  • 34-calowy ekran OLED WQHD (3440 × 1440)
  • 34-calowy ekran OLED WQHD (3440 × 1440)
  • Częstotliwość odświeżania 240 Hz / czas reakcji 0,03 ms (GtG)
  • DisplayHDR True Black 400/ DCI-P3 98.5%
  • Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync z certyfikatem VESA, AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Praktyczna i elegancka podstawa w kształcie litery L
Więcej
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EkranSZYBKOŚĆTECHNOLOGIA
Obraz logo UltraGear™ OLED GX9.

Obraz logo UltraGear™ OLED GX9.

Widok z przodu monitora do gier UltraGear™ OLED 34GX900A.

Widok z przodu monitora do gier UltraGear™ OLED 34GX900A.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

'Przegląd funkcji monitora LG UltraGear przedstawiający ekran OLED 21:9 WQHD o rozdzielczości 3440 × 1440, certyfikat VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400, ultraszybki czas reakcji 0,03 ms (GtG) i częstotliwość odświeżania 240 Hz, głośniki stereo DTS HeadPhone:X z 7 W na kanał i uniwersalną łącznością z HDMI 2.1 i USB-C obsługującym moc 65 W.

'Przegląd funkcji monitora LG UltraGear przedstawiający ekran OLED 21:9 WQHD o rozdzielczości 3440 × 1440, certyfikat VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400, ultraszybki czas reakcji 0,03 ms (GtG) i częstotliwość odświeżania 240 Hz, głośniki stereo DTS HeadPhone:X z 7 W na kanał i uniwersalną łącznością z HDMI 2.1 i USB-C obsługującym moc 65 W.

Ekran

34-calowy WQHD OLED

21:9 UltraWide 800R

DisplayHDR True Black 400

i DCI-P3 na poziomie 98,5%

SZYBKOŚĆ

Czas reakcji 0,03 ms (GtG)

i odświeżanie 240 Hz

USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

TECHNOLOGIA

DTS Headphone:X

LG Switch

OnScreen Display

Stuknij element „anchor-display”

Stuknij element „anchor-display”

Ultra szeroki widok z głębokim czarnym ekranem OLED

34-calowy ekran WQHD (3440 × 1440) oferuje o 34% szerszy widok niż standardowe ekrany 16:9, zapewniając ostry i wyraźny obraz na rozległym ekranie. Ten WQHD OLED zapewnia znacznie ciemniejsze cienie, jaśniejsze światła i żywe kolory do rozgrywki w każdym środowisku.

Ten animowany monitor pokazuje ekran rosnący od rozdzielczości QHD do WQHD.

Een overzicht van de functies van de LG UltraGear-monitor, met onder meer een 21:9 WQHD OLED-scherm met een resolutie van 3440x1440, VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400-certificering, een supersnelle responstijd van 0,03 ms (GtG) en een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz, DTS HeadPhone:X-stereoluidsprekers met een uitgangsvermogen van 7 W per kanaal en veelzijdige connectiviteit met HDMI 2.1 en USB-C die een vermogen van 65W ondersteunen.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Obrazy planetarne na monitorach LG OLED wydają się jaśniejsze i wyraźniejsze.

Obrazy planetarne na monitorach LG OLED wydają się jaśniejsze i wyraźniejsze.

Najjaśniejszy OLED**

Ciesz się oszałamiającymi efektami wizualnymi dzięki LG WOLED. Dzięki wiodącej pozycji firmy LG w dziedzinie technologii OLED oraz zastosowaniu technologii Micro Lens Array+ (MLA+) zapewnia on o 37,5% jaśniejszy obraz w standardzie SDR, optymalizując wydajność świetlną i minimalizując straty. Zapewnia standardową jasność 275 nitów (APL 100%) i szczytową jasność 1300 nitów (APL 1,5%), zapewniając żywe, realistyczne kolory dla wciągających, wymagających precyzji gier nawet w jasnych środowiskach.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

** Wśród monitorów gamingowych LG OLED z MLA+ jasność SDR jest o 37,5% wyższa niż w poprzednich modelach (27GR95QE, 34GR95QE) w oparciu o opublikowane specyfikacje.

Postaw na szeroki ekran. Małe ekrany to za mało.
Idealny format 21:9 UltraWide do gier

Zakrzywiony monitor OLED 21:9 zapewnia wciągające i fascynujące wrażenia zarówno grania, jak i oglądania różnorodnych treści rozrywkowych, dzięki zrównoważonemu i zoptymalizowanemu formatowi ekranu.

Zakrzywiony monitor OLED 21:9 zapewnia wciągające i fascynujące wrażenia dzięki zrównoważonemu i zoptymalizowanemu formatowi ekranu.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Idealna krzywizna 800R

Zanurz się w krzywiznie modelu 800R, aby cieszyć się spójnym polem widzenia (FOV) na biurku zaprojektowanym tak, by odpowiadało naturalnemu kątowi widzenia, dzięki czemu znajdziesz się w samym centrum jego krzywizny. Dzięki stałemu kątowi widzenia wynoszącemu 90 stopni na całej powierzchni ekranu zapewnia on żywy obraz bez zniekształceń podczas eksploracji świata gier.

Animowany film przedstawiający przejście od widoku z przodu do widoku z góry zakrzywionego monitora.

Een overzicht van de functies van de LG UltraGear-monitor, met onder meer een 21:9 WQHD OLED-scherm met een resolutie van 3440x1440, VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400-certificering, een supersnelle responstijd van 0,03 ms (GtG) en een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz, DTS HeadPhone:X-stereoluidsprekers met een uitgangsvermogen van 7 W per kanaal en veelzijdige connectiviteit met HDMI 2.1 en USB-C die een vermogen van 65W ondersteunen.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

* Wrażenia wizualne mogą się różnić w zależności od odległości od ekranu i pozycji użytkownika.

Głębsza czerń,
realistyczne kolory

Doświadcz niezrównanej głębi i żywego realizmu dzięki VESA DisplayHDR True Black 400, który oddaje szczegóły czerni nawet w najciemniejszych scenach. Dzięki współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 1,5 mln:1 oraz pokryciu przestrzeni barwnej DCI-P3 na poziomie 98,5% (typowo) kolory są wyświetlane z realistyczną szczegółowością, dokładnie tak, jak to przewidziano w oryginale.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*1,5M:1 to współczynnik kontrastu przy wartości APL (Average Picture Level) 25%, która podawana jest w procentach i odnosi się do wartości pomiędzy poziomem czerni a poziomem odniesienia dla bieli. 

Zaawansowane technologie zapewniające komfort dla oczu
potwierdzone trzema certyfikatami UL

Dzięki powłoce przeciwodblaskowej zaawansowane technologie LG WOLED zapewniające komfort dla oczu minimalizują irytujące odbicia i dbają o komfort widzenia, gwarantując krystalicznie czysty obraz podczas grania oraz niezmienną ostrość. Dzięki certyfikacjom UL w kluczowych obszarach – ograniczania szkodliwego działania światła niebieskiego oraz eliminowania rozpraszającego migotania – technologie te wspierają komfort wzrokowy i zapewniają płynniejsze wrażenia z gry, niezależnie od tego, czy grasz w jasnym otoczeniu, czy w pomieszczeniu oświetlonym diodami LED.

Zakrzywiony monitor do gier przedstawiający postać robota w futurystycznym otoczeniu, z poniższymi certyfikatami UL.

*Wszystkie przedstawione obrazy są symulowane i mają wyłącznie charakter poglądowy.

*LG WOLED zostały zweryfikowane przez UL jako Flicker-Free, Discomfort Glare Free oraz Low Blue Light.

*Numer certyfikatu: Wyświetlacz bez migotania (OLED) – A196009, bez nieprzyjemnych odblasków – V563481 (warunki UGR poniżej 22), rozwiązanie sprzętowe Low Blue Light Platinum – V734051.

*Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od otoczenia lub warunków użytkownika.

2-LETNIA GWARANCJA NA WYPALANIE PIKSELI dla monitorów gamingowych UltraGear OLED.

2-LETNIA GWARANCJA na monitory gamingowe UltraGear OLED

2 ans à partir de la date d’achat sur les pièces internes et fonctionnelles uniquement, parmi lesquelles le panneau OLED.

*Garantie limitée. Les conditions générales peuvent varier en fonction du pays.

Stuknij element „anchor-speed”

Stuknij element „anchor-speed”

Scena z wyścigu charakteryzująca się niezwykle szybkim czasem reakcji wynoszącym 0,03 ms (GtG) oraz wysoką częstotliwością odświeżania wynoszącą 240 Hz.

Szybkość 0,03 ms (GtG),
płynna rozgrywka dzięki 240 Hz

Aby zapewnić błyskawiczny czas reakcji wynoszący 0,03 ms (GtG) oraz wysoką częstotliwość odświeżania wynoszącą 240 Hz, co ogranicza efekt odwróconego ghostingu i zapewnia krystalicznie czysty, płynny obraz. Zanurz się w jeszcze bardziej wciągającej rozgrywce z każdą klatką.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Uniwersalne złącze USB-C zapewniające płynną rozgrywkę

Podłącz swój laptop do monitora za pomocą kabla USB-C do zasilania o mocy do 65 W, co eliminuje potrzebę stosowania osobnego adaptera. Ciesz się rozdzielczością WQHD i częstotliwością odświeżania wynoszącą 240 Hz dzięki złączom DP 1.4 lub HDMI 2.1, które zapewniają nieprzerwaną rozgrywkę.

34-calowy monitor do gier znajduje się na środku biurka, a wokół niego rozmieszczone są różne urządzenia IT.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

* Aby wszystko działało poprawnie, potrzebny jest kabel USB-C do podłączenia portu USB-C do monitora.

* Obsługuje częstotliwość odświeżania do QHD przy 240 Hz. Do prawidłowego działania wymagana jest karta graficzna obsługująca DP 1.4 lub HDMI 2.1.

*Karta graficzna NIE wchodzi w skład zestawu.

* Kable USB-C, DP i HDMI są dołączone do opakowania.

Płynny ruch,
nieskończona rozgrywka

Nasz monitor posiada certyfikat ClearMR 13000, przewyższając wyniki testów VESA dzięki współczynnikowi Clear Motion Ratio wynoszącemu ponad 12500. Pozwala to uchwycić subtelne rozmycie występujące na krawędziach poruszających się obiektów oraz wyświetlać szybko zmieniającą się akcję z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów.

Zdjęcie zielonego samochodu wyścigowego na torze.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Wydajność funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Zaawansowane funkcje dla graczy

• Niskie opóźnienie zmniejsza opóźnienie wejściowe, zapewniając reakcję w czasie rzeczywistym.

• Black Stabilizer rozjaśnia ciemne sceny, pomagając graczom dostrzec przeciwników i szczegóły.

• Celownik zwiększa precyzję i zabójczą dokładność. 

• Licznik FPS pokazuje bieżącą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Funkcja Crosshair jest niedostępna, gdy licznik FPS jest włączony.

*Licznik FPS może wyświetlać wartość przekraczającą maksymalną częstotliwość odświeżania monitora.

*Licznik FPS (klatek na sekundę): Pomiar liczby klatek na sekundę.

Zanurz się w świecie gier na komputery i konsole!

Monitory LG UltraGear™ zapewniają płynną i responsywną rozgrywkę zarówno na komputerze, jak i na konsoli, niezależnie od tego, czy zagłębiasz się w dynamiczną akcję, czy eksplorujesz rozległe otwarte światy. Obsługa HDMI 2.1 zapewnia elastyczną kompatybilność – od klawiatury i myszy po joystick – wraz z płynnym ruchem, niskimi opóźnieniami i żywymi szczegółami, zapewniając optymalne wrażenia z rozgrywki w różnych gatunkach i na różnych platformach.

Zakrzywiony monitor do gier przedstawia grę wyścigową z czerwonym supersamochodem w oświetlonym neonami mieście. Inne sceny z gier unoszą się wokół ekranu. Z przodu umieszczono biały kontroler konsoli, co podkreśla możliwość grania na konsoli.

Zakrzywiony monitor do gier przedstawia grę wyścigową z czerwonym supersamochodem w oświetlonym neonami mieście. Inne sceny z gier unoszą się wokół ekranu. Z przodu umieszczono biały kontroler konsoli, co podkreśla możliwość grania na konsoli.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

** Obsługa formatów obrazu może się różnić w zależności od konsoli. Dostosuj ustawienia ekranu, aby zapewnić optymalną wydajność rozgrywki.

Stuknij element „anchor-technology”

Stuknij element „anchor-technology”

Zbliżenie na stojak monitora z podłączonym kablem słuchawkowym i wyświetlonym logo DTS Headphone X.

Zbliżenie na stojak monitora z podłączonym kablem słuchawkowym i wyświetlonym logo DTS Headphone X.

4-pinowe wyjście słuchawkowe

Wtyczka dająca wciągające efekty dźwiękowe

Ciesz się grą dzięki płynnemu czatowi głosowemu za pośrednictwem 4-pinowego wyjścia słuchawkowego. Zanurz się w wirtualnym dźwięku 3D dzięki technologii DTS Headphone:X, a wbudowane głośniki o mocy 7 W (2 szt.) z technologią Depth-Sound zapewnią Ci potężne i dynamiczne wrażenia dźwiękowe.

*Zestawy słuchawkowe sprzedawane są osobno.

Płynna rozgrywka dzięki LG Switch

Dzięki aplikacji LG Switch łatwo zoptymalizujesz monitor zarówno do gier, jak i codziennego użytku. Z łatwością dostosuj preferowaną jakość obrazu i jasność, a następnie natychmiast zastosuj ustawienia za pomocą skrótu klawiszowego. Ponadto możesz podzielić ekran na 11 części i szybko uruchomić platformę do wideorozmów, co sprawia, że korzystanie z niej jest jeszcze wygodniejsze.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

* Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.

Samouczek dotyczący aplikacji LG Switch

Bez wysiłku dostosuj ustawienia monitora za pomocą aplikacji LG Switch.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

* Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.

Ochrona OLED poprzez menu ekranowe

Dzięki menu ekranowemu możesz regulować jasność OLED oraz włączyć ustawienia ochrony, aby zapobiec powstawaniu powidoków lub wypaleń, co pozwala dłużej cieszyć się doskonałą jakością obrazu OLED. Dodatkowo gracze mogą łatwo dostosować swoje ustawienia, aby uzyskać optymalną wydajność w grach.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Minimalistyczna i elegancka konstrukcja

Minimalistyczna podstawa w kształcie litery L o eleganckiej konstrukcji została zaprojektowana tak, aby oszczędzać miejsce na biurku i zminimalizować niewykorzystaną przestrzeń, dzięki czemu Twoje stanowisko będzie schludnie wyglądać i wydajnie działać. Ciesz się oświetleniem w kształcie sześciokąta i praktycznie bezramkową konstrukcją, a także w pełni regulowaną podstawą, która umożliwia obrót, pochylenie i zmianę wysokości.

Ikona regulacji wychylenia.

Obrotowy

Ikona regulacji kąta nachylenia.

Pochylenie

Ikona regulacji wysokości.

Wysokość

Ikona obudowy bez ramek.

Obudowa bez ramek

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

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Wszystkie specyfikacje

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    927 x 295 x 550mm

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    784.1x580.4x291.8mm(wysunięty)/ 784.1x470.4x291.8mm(opuszczony)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    784.1x358.3x167.1mm

  • Waga w transporcie [kg]

    15.1

  • Waga z podstawką [kg]

    10.4

  • Waga bez podstawy [kg]

    6.2

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Wysokość/Skręt/

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100mm

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (2.1)

  • USB-C

    TAK

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Poniżej 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Poniżej 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    32W

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    43.33W

DŹWIĘK

  • Głośnik

    7W x 2

ŁĄCZNOŚĆ

  • USB-C

    TAK(x1)

  • Wyjście słuchawkowe

    4-polowe (dźwięk i mikrofon)

  • Port USB Downstream

    TAK(x2/wer.3.0)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    65W

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

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34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1

34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1

34GX900A-B

Główne cechy

  • 34-calowy ekran OLED WQHD (3440 × 1440)
  • 34-calowy ekran OLED WQHD (3440 × 1440)
  • Częstotliwość odświeżania 240 Hz / czas reakcji 0,03 ms (GtG)
  • DisplayHDR True Black 400/ DCI-P3 98.5%
  • Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync z certyfikatem VESA, AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Praktyczna i elegancka podstawa w kształcie litery L
Więcej
Drukuj

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    927 x 295 x 550mm

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    784.1x580.4x291.8mm(wysunięty)/ 784.1x470.4x291.8mm(opuszczony)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    784.1x358.3x167.1mm

  • Waga w transporcie [kg]

    15.1

  • Waga z podstawką [kg]

    10.4

  • Waga bez podstawy [kg]

    6.2

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Wysokość/Skręt/

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100mm

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (2.1)

  • USB-C

    TAK

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Poniżej 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Poniżej 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    32W

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    43.33W

DŹWIĘK

  • Głośnik

    7W x 2

ŁĄCZNOŚĆ

  • USB-C

    TAK(x1)

  • Wyjście słuchawkowe

    4-polowe (dźwięk i mikrofon)

  • Port USB Downstream

    TAK(x2/wer.3.0)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    65W

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

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Wybierz swój sklep online

Sprawdź ofertę w sklepach oficjalnych Partnerów LG