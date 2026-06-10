34-calowy zakrzywiony monitor do gier LG UltraGear™ OLED 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) i HDMI 2.1

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

** Wśród monitorów gamingowych LG OLED z MLA+ jasność SDR jest o 37,5% wyższa niż w poprzednich modelach (27GR95QE, 34GR95QE) w oparciu o opublikowane specyfikacje.