37" zakrzywiony monitor gamingowy 4K UHD 165 Hz
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
Wyrazistość pod kontrolą, na 37-calach
UltraGear z dużym, 37‑calowym ekranem 4K UHD (3440 × 1440) oferuje więcej przestrzeni roboczej, wyższą czytelność i lepszą szczegółowość obrazu. Wysoka gęstość pikseli zapewnia ostrzejszy obraz i większa powierzchnia ekranu tworzą bardziej angażujące doświadczenie dla tych, którzy cenią zarówno rozmiar, jak i rozdzielczość.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
Zanurz się w realistycznych kolorach
Monitor gamingowy oferuje szeroką paletę barw z 95% pokryciem DCI‑P3, zapewniając wierne, nasycone kolory. Obsługa VESA DisplayHDR™ 600 pozwala uzyskać realistyczny obraz i bardziej autentyczne wrażenia z rozgrywki.
Futurystyczni opancerzeni wojownicy walczący bronią energetyczną w oświetlonym neonami mieście.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
*Powyższa funkcja może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania przez użytkownika.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
Ekstremalna szybkość. Zanurz się w rozgrywce.
Ultraszybki czas reakcji 1 ms (GtG) redukuje efekt reverse ghostingu i zapewnia błyskawiczną responsywność, otwierając zupełnie nowy poziom gamingowej wydajności.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
*Wybierz „Tryb szybszy”, aby uzyskać „czas reakcji 1 ms”. (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).
Certyfikowana technologia klasy branżowej
AMD FreeSync™ Premium Pro i certyfikat VESA AdaptiveSync™ potwierdzają płynną rozgrywkę bez rozrywania obrazu, niskie opóźnienia i maksymalną precyzję.
Porównanie płynnego obrazu w grach — lewy obraz jest rozrywany, a prawy obraz jest pozbawiony rozrywania.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Wydajność funkcji została porównana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynamiczna synchronizacja akcji
Dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, która zmniejsza opóźnienia wejściowe, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i szybko na nie odpowiadać.
Stabilizator czerni
Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się w świetle błysków eksplozji.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Kompaktowa, nowoczesna forma
Praktycznie bezramkowy design i w pełni regulowana podstawa z funkcją obrotu w poziomie, pochylenia oraz regulacji wysokości zapewniają wygodę dopasowaną do Twoich potrzeb. Smukła podstawa w kształcie litery L oraz szeroki zakres obrotu pomagają efektywnie wykorzystać przestrzeń na biurku, eliminując zbędny chaos i martwe strefy. Z kolei USB typu‑C™ (PD 65 W), wbudowane głośniki stereo 2 × 5 W oraz DTS Headphone:X gwarantują praktyczną łączność i immersyjny dźwięk.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
36.5
Współczynnik proporcji
16:09
Typ panelu
VA
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Rozdzielczość
3840 x 2160
Rozstaw pikseli [mm]
0.21042 x 0.21042mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
4000:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI-P3 95%
Zakrzywienie
1000R
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI-P3 90%
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
165
Jasność (min.) [cd/m²]
320cd/m²
Współczynnik kontrastu (min.)
3000:1
Rozmiar [cm]
92.7
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK (1ea)
Wersja DP
1.4
USB-C
TAK(1ea)
Wyjście słuchawkowe
4-polowe (dźwięk+mikrofon)
Port USB Downstream
TAK(2ea/ver3.0)
Port USB Upstream
TAK(1ea/USB-C)
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
65W
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Oświetlenie LED RGB
Unity Hexagon Lighting
Efekt HDR
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/wysokość/obrót
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100 mm
DŹWIĘK
Głośnik
5W x 2
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
980 x 600 x 282mm
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
815.6 x 642.3 x 286.3mm (góra) / 815.6 x 532.3 x 286.3mm (dół)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
815.6 x 490.3 x 158.6mm
Waga w transporcie [kg]
18.25kg
Waga z podstawką [kg]
13.75kg
Waga bez podstawy [kg]
9.6kg
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
48W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
37W
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (ver 2.1)
USB-C
TAK
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
