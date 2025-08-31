About Cookies on This Site

37" zakrzywiony monitor gamingowy 4K UHD 165 Hz

20250718091901_37G800A_EU (E).pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
20250718091901_37G800A_EU (E).pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

37" zakrzywiony monitor gamingowy 4K UHD 165 Hz

37G800A-B
widok z przodu
widok z boku pod kątem -15 stopni
widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z boku
widok z tyłu z włączonymi światłami
widok z tyłu z wyłączonymi światłami
widok z tyłu z perspektywy
widok z przodu monitora z opuszczoną podstawką
Widok z boku pod kątem +15 stopni nachylonego monitora
Widok z boku nachylonego monitora
Widok z góry
Widok z góry monitora obróconego o +30 stopni
Widok z góry monitora obróconego o -30 stopni
Zbliżenie tylnego emblematu
Zbliżenie portów
Główne cechy

  • 37-calowy wyświetlacz 4K UHD (3840 x 2160)
  • DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR™ 600
  • Częstotliwość odświeżania 165 Hz
  • Czas reakcji 1 ms (GtG)
  • Certyfikat VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Praktycznie bezramkowa konstrukcja z regulowaną podstawą
Więcej
Przednia strona monitora gamingowego UltraGear™ 37g800a.



37" monitor gamingowy 4K UHD 165 Hz z zakrzywionym ekranem

Widok z przodu monitora gamingowego LG UltraGear™ 37G800A na sześciokątnej podstawie, umieszczonego w futurystycznym, oświetlonym neonami korytarzu; na ekranie widoczne są żywe fioletowe i czerwone zawirowania z logo UltraGear pośrodku.

Widok z przodu monitora gamingowego LG UltraGear™ 37G800A na sześciokątnej podstawie, umieszczonego w futurystycznym, oświetlonym neonami korytarzu; na ekranie widoczne są żywe fioletowe i czerwone zawirowania z logo UltraGear pośrodku.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

Najważniejsze cechy monitora gamingowego LG UltraGear™ 37G800A. W lewym górnym rogu widoczny jest ekran monitora z napisem „37-calowy 4K UHD 3840×2160”. W prawym górnym rogu widoczny jest zakrzywiony wyświetlacz z napisem „1000R Curvature”. W dolnym rzędzie przedstawiono najważniejsze parametry techniczne wraz z ilustracjami: częstotliwość odświeżania „165 Hz” wraz z obrazem sceny wyścigowej, czas reakcji „1 ms (GtG)” wraz z obrazem statku kosmicznego oraz „HDMI 2.1” wraz z kablami HDMI.

Najważniejsze cechy monitora gamingowego LG UltraGear™ 37G800A. W lewym górnym rogu widoczny jest ekran monitora z napisem „37-calowy 4K UHD 3840×2160”. W prawym górnym rogu widoczny jest zakrzywiony wyświetlacz z napisem „1000R Curvature”. W dolnym rzędzie przedstawiono najważniejsze parametry techniczne wraz z ilustracjami: częstotliwość odświeżania „165 Hz” wraz z obrazem sceny wyścigowej, czas reakcji „1 ms (GtG)” wraz z obrazem statku kosmicznego oraz „HDMI 2.1” wraz z kablami HDMI.

Słowo „DISPLAY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „DISPLAY” napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Wyrazistość pod kontrolą, na 37-calach

UltraGear z dużym, 37‑calowym ekranem 4K UHD (3440 × 1440) oferuje więcej przestrzeni roboczej, wyższą czytelność i lepszą szczegółowość obrazu. Wysoka gęstość pikseli zapewnia ostrzejszy obraz i większa powierzchnia ekranu tworzą bardziej angażujące doświadczenie dla tych, którzy cenią zarówno rozmiar, jak i rozdzielczość.

Widok z przodu monitora LG UltraGear™ 37G800A wyświetlającego futurystyczną scenę bitwy science fiction. Nakładany tekst podkreśla rozdzielczość i format: „37 cali, 16:9, 4K UHD, 3840×2160”.

Widok z przodu monitora LG UltraGear™ 37G800A wyświetlającego futurystyczną scenę bitwy science fiction. Nakładany tekst podkreśla rozdzielczość i format: „37 cali, 16:9, 4K UHD, 3840×2160”.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

Widok z boku monitora z postacią łucznika z gry na ekranie.

Pełne zanurzenie dzięki 1000R

Zakrzywienie 1000R zapewnia bardziej komfortowy i immersyjny odbiór obrazu, ograniczając zniekształcenia w naturalnym polu widzenia.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

Zanurz się w realistycznych kolorach

Monitor gamingowy oferuje szeroką paletę barw z 95% pokryciem DCI‑P3, zapewniając wierne, nasycone kolory. Obsługa VESA DisplayHDR™ 600 pozwala uzyskać realistyczny obraz i bardziej autentyczne wrażenia z rozgrywki.

Futurystyczni opancerzeni wojownicy walczący bronią energetyczną w oświetlonym neonami mieście.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

*Powyższa funkcja może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania przez użytkownika.

Słowo „SPEED” (szybkość) napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „SPEED” (szybkość) napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Widok z boku monitora z postacią łucznika z gry na ekranie.

Płynność w każdej akcji

Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz i minimalizuje rozmycie ruchu. Każda klatka pogłębia immersję i wciąga jeszcze bardziej w rozgrywkę.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

Ekstremalna szybkość. Zanurz się w rozgrywce.

Ultraszybki czas reakcji 1 ms (GtG) redukuje efekt reverse ghostingu i zapewnia błyskawiczną responsywność, otwierając zupełnie nowy poziom gamingowej wydajności.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

*Wybierz „Tryb szybszy”, aby uzyskać „czas reakcji 1 ms”. (Ustawienia gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).

Słowo „TECHNOLOGY” (technologia) napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Słowo „TECHNOLOGY” (technologia) napisane dużymi literami o gradientowym kolorze, wyśrodkowane na ciemnym tle, z cienką ramką rozciągającą się od lewej strony.

Certyfikowana technologia klasy branżowej

AMD FreeSync™ Premium Pro i certyfikat VESA AdaptiveSync™ potwierdzają płynną rozgrywkę bez rozrywania obrazu, niskie opóźnienia i maksymalną precyzję.

Porównanie płynnego obrazu w grach — lewy obraz jest rozrywany, a prawy obraz jest pozbawiony rozrywania.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync i AMD FreeSync Premium Pro.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync i AMD FreeSync Premium Pro.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność funkcji została porównana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynamiczna synchronizacja akcji

Dzięki funkcji dynamicznej synchronizacji akcji, która zmniejsza opóźnienia wejściowe, gracze mogą reagować na kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i szybko na nie odpowiadać.

Stabilizator czerni

Stabilizator czerni pomaga graczom wykrywać snajperów czających się w najciemniejszych zakamarkach i szybko poruszać się w świetle błysków eksplozji.

Celownik

Punkt celowania jest ustawiony na środku, zwiększając celność strzału.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Kompaktowa, nowoczesna forma

Praktycznie bezramkowy design i w pełni regulowana podstawa z funkcją obrotu w poziomie, pochylenia oraz regulacji wysokości zapewniają wygodę dopasowaną do Twoich potrzeb. Smukła podstawa w kształcie litery L oraz szeroki zakres obrotu pomagają efektywnie wykorzystać przestrzeń na biurku, eliminując zbędny chaos i martwe strefy. Z kolei USB typu‑C™ (PD 65 W), wbudowane głośniki stereo 2 × 5 W oraz DTS Headphone:X gwarantują praktyczną łączność i immersyjny dźwięk.

Obrót

Obrót

-30° ~ 30°

Pochył

Pochył

-9° ~ 13°

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości

110mm

Mocowanie ścienne

Mocowanie ścienne

100x100

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 37G800A, na ekranie którego wyświetlana jest futurystyczna scena wyścigowa.

Widok z przodu i z tyłu monitora gamingowego UltraGear™ 37G800A, na ekranie którego wyświetlana jest futurystyczna scena wyścigowa.

USB typu-C

USB typu-C™ (PD 65W) x1

HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Displayport.

DisplayPort 1.4 x1 

z DSC

Głośnik

Głośniki 5 W x 2, DTS Headphone:X

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    36.5

  • Współczynnik proporcji

    16:09

  • Typ panelu

    VA

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Rozdzielczość

    3840 x 2160

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.21042 x 0.21042mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    4000:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI-P3 95%

  • Zakrzywienie

    1000R

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI-P3 90%

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    165

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    3000:1

  • Rozmiar [cm]

    92.7

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK (1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • USB-C

    TAK(1ea)

  • Wyjście słuchawkowe

    4-polowe (dźwięk+mikrofon)

  • Port USB Downstream

    TAK(2ea/ver3.0)

  • Port USB Upstream

    TAK(1ea/USB-C)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    65W

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Oświetlenie LED RGB

    Unity Hexagon Lighting

  • Efekt HDR

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/wysokość/obrót

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100 mm

DŹWIĘK

  • Głośnik

    5W x 2

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    980 x 600 x 282mm

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    815.6 x 642.3 x 286.3mm (góra) / 815.6 x 532.3 x 286.3mm (dół)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    815.6 x 490.3 x 158.6mm

  • Waga w transporcie [kg]

    18.25kg

  • Waga z podstawką [kg]

    13.75kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    9.6kg

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    48W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    37W

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (ver 2.1)

  • USB-C

    TAK

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

