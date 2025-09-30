About Cookies on This Site

Suszarka LG RHX7010TBB| Klasa C | 10 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™
RHX7010TBB 신규격_v1.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Suszarka LG RHX7010TBB| Klasa C | 10 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™

RHX7010TBB 신규격_v1.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Suszarka LG RHX7010TBB| Klasa C | 10 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™

RHX7010TBB
Główne cechy

  • DUAL Inverter Heat Pump™
  • Załadunek do 10kg
  • Klasa energetyczna C
  • Automatyczne czyszczenie skraplacza
  • Allergy Care
  • LG ThinQ™
Więcej
Film przedstawiający powiększanie suszarki LG w pralni stojącej obok pralki LG.

It's showing the interior cut of the washing machine

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Pranie przyjazne dla ubrań

Obraz liści wirujących wokół pralki.

Oszczędność energii

Efektywna technologia suszenia

Wykrywanie tkanin dzięki technologii AI firmy LG.

AI dry

Efektywnie optymalizuje suszenie

Obraz przedstawiający upływający czas na tle koszuli.

Szybkie suszenie

Całkowicie suche pranie w 81 minut

Obraz skraplacza.

Łatwe serwisowanie

Samoczyszczący się skraplacz

Obraz suszarki na tle zielonej ściany z klasą A+++-10% wyświetlaną obok niej.

Obraz suszarki na tle zielonej ściany z klasą A+++-10% wyświetlaną obok niej.

Efektywność energetyczna

Poznaj nowy standard prania z klasą energetyczną A+++-10% 

Dzięki AI DUAL Inverter i doskonałym algorytmom programowania zużycie energii jest znacznie mniejsze. 

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

*Wskaźnik efektywności energetycznej niższy o 10% w porównaniu z minimalnym progiem klasy efektywności energetycznej A+++ określonym w rozporządzeniu UE 392/2012

*Ustaw program na cykl „Eco” + Szafka + Wydajność (pełne i połowiczne obciążenie) do celu przeprowadzenia testu zgodnie z normą EN 61121 i rozporządzeniem 932/2012.

AI DUAL Inverter™

Sztuczna inteligencja, optymalne suszenie

AI Dry™, napędzana przez AI DUAL Inverter™, optymalizuje suszenie według rodzaju tkaniny i wielkości wsadu ładunku, co pomaga oszczędzać energię i czas w przypadku delikatnych miękkich tkanin. Dwa cylindry zwiększają ogólną wydajność suszenia. Ponadto suszenie w niskiej temperaturze z technologią pompy ciepła może zmniejszyć kurczenie się tkanin. Dwa cylindry wewnątrz DUAL Inverter Heat Pump™ obracają się w przeciwnych kierunkach, aby zrównoważyć i zmniejszyć wibracje podczas suszenia. 10-letnia gwarancja na DUAL Inverter Compressor i silnik inwerterowy.

Obraz suszarki LG i AI DUAL Inverter

Obraz suszarki LG i AI DUAL Inverter

Ikona oszczędzania energii

Oszczędność energii

Ikona 10 lat gwarancji

10 lat gwarancji

Ikona mniejszego hałasu

Mniej hałasu

*Zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

*Testowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.). (Na podstawie reprezentatywnego modelu AI Dry: RH90X75V3N. Wyniki mogą się różnić w zależności od modelu, obciążenia i środowiska.) Nie wszystkie sytuacje kwalifikują się do oszczędności. W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić.

*Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane].

*Przetestowane przez Intertek w sierpniu 2024 r., cykl bawełny w suszarce LG Heatpump w porównaniu z pralko-suszarką z konwencjonalnym grzejnikiem LG na podstawie 3 kg wsadu IEC o początkowej wilgotności 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).

*10-letnia gwarancja dotyczy tylko sprężarki Dual Inverter Compressor i silnika inwerterowego. Okres gwarancji/polityka może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

*Poziom hałasu: 62 dB (poziom mocy akustycznej), zgodnie z rozporządzeniem UE 392/2012 (RH90X75V3N).

AI Dry™

Optymalne suszenie dzięki sztucznej inteligencji

AI Dry optymalizuje suszenie według rodzaju tkaniny i wielkości ładunku, co pomaga oszczędzać energię i czas dla lepszego efektu w przypadku miękkich tkanin.

Suche programy AI wykrywające typ tkaniny i ilość pozostałej wilgoci.

Image of LG dryer and AI DUAL Inverter

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

*Testowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry™ wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.) (RH90X75V3N). W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić.

*Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane].

TurboDry

Suszenie w 81 minut

Ciesz się 81-minutowym suszeniem dzięki DUAL Inverter Compressor.

Zbliżenie na tarczę LCD.

Zbliżenie na tarczę LCD.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

*Testy przeprowadzone przez Intertek w lipcu 2024 r., cykl TurboDry w oparciu o ładunki 5 kg (koszulka mieszana, koszulka 100% poli, koszulka 100% bawełny) o początkowej zawartości wilgoci 33% w temperaturze 23℃. *Rezultat może być różny w zależności od ubrania i otoczenia.

Allergy Care

Ubrania są dokładnie czyszczone, co zmniejsza ryzyko alergii

Odpocznij spokojnie, wiedząc, że Allergy Care redukuje żywe roztocza kurzu, które mogą wywoływać alergie. 

Obraz czystego pluszowego niedźwiadka i białej tkaniny wewnątrz bębna suszarki.

Obraz czystego pluszowego niedźwiadka i białej tkaniny wewnątrz bębna suszarki.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

*Cykl Allergy Care zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) redukuje alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego.

Optymalizacja cyklu

Cykle dostosowane do nawyków użytkowania 

Często używane cykle są przechowywane wraz z 13 cyklami domyślnymi, dostosowanymi do indywidualnych nawyków użytkownika dotyczących suszenia.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Automatyczne czyszczenie skraplacza

Skraplacz nie wymaga czyszczenia ręcznego

Automatycznie myje skraplacz, zapewniając więcej czasu na inne zadania.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

*Czystość skraplacza może się różnić w zależności od środowiska pracy.

*Częstotliwość uruchamiania funkcji automatycznego czyszczenia skraplacza może się różnić w zależności od początkowej wilgotności prania.

Smart Pairing™

Synchronizacja prania i suszenia w synchronizacji

Dzięki funkcji Smart Pairing pralka może wskazać nakazać suszarce wybranie kompatybilnego cyklu, co sprawia, że jest to świetny sposób na pranie.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

*Korzystanie z tej funkcji wymaga podłączenia pralki i suszarki do domowej sieci Wi-Fi i zarejestrowania ich w inteligentnej aplikacji LG ThinQ™.

LG ThinQ™

Inteligentne życie zaczyna się od LG ThinQ™ 

LG ThinQ™ umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do prania i pobieranie nowych cykli za pomocą urządzeń z obsługą Wi-Fi.

Kontroluj pranie w dowolnym miejscu i czasie

Dzięki aplikacji LG ThinQ™ możesz połączyć się z pralką jak nigdy dotąd. Uruchom pranie jednym dotknięciem.

Łatwa konserwacja i monitorowanie

Bez względu na to, czy chodzi o codzienną konserwację, czy o opóźnienia, możesz wygodnie monitorować zużycie energii przez suszarkę za pomocą aplikacji LG ThinQ™.

Pranie bez użycia rąk za pomocą asystenta głosowego

Powiedz swojemu inteligentnemu głośnikowi lub sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz, a suszarka zajmie się resztą.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

*Inteligentne funkcje mogą się różnić w zależności od kraju i modelu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub firmą LG, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług.

*Obsługa inteligentnych urządzeń domowych zgodnych z usługą Asystent Google może różnić się w zależności od kraju oraz konfiguracji zastosowanej w danym mieszkaniu.

Title mark

Title mark

Elegancki design stworzony z myślą o Twoich potrzebach

Bęben ze stali nierdzewnej suszarki LG.

Pasuje do Twojego wnętrza

Image of an LG dryer.

Płaska i minimalistyczna

Obraz suszarki LG.

Drzwi ze szkła hartowanego

Obraz wnętrza pralki i suszarki obok siebie.

Pralko-suszarka

Obraz wnętrza pralki i suszarki obok siebie.

Bęben ze stali nierdzewnej

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Najczęstsze pytania

Q.

Jak wybrać nową suszarkę?

A.

Wybierając suszarkę, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

1. Pojemność w zależności od wielkości rodziny

2. Efektywność energetyczna wpływająca na rachunki za prąd

3. Programy suszenia dopasowane do Twoich potrzeb

4. Inteligentne funkcje i aplikacje, takie jak LG ThinQ

5. Miejsce instalacji suszarki

6. Niezawodność i wysokiej jakości usługi gwarancyjne

Q.

Czy ten produkt wymaga dodatkowej instalacji odpowietrznika?

A.

Suszarki LG są bezwentylowe i można z nich korzystać w dowolnym miejscu bez ograniczeń przestrzennych.

Q.

Co muszę wiedzieć przed ustawieniem pralki i suszarki w stosie?

A.

Rozważ następujące czynniki, aby upewnić się, że Twoja pralka i suszarka  są bezpieczne, niezawodne i łatwe w użyciu.

1. Zgodność: Najpierw upewnij się, że modele pralki i suszarki są ze sobą kompatybilne. Suszarki LG należy umieszczać wyłącznie na pralkach bębnowych LG. (Opcje głębokości pralki : 565, 615 mm)

2. Miejsce instalacji: Sprawdź rozmiar przestrzeni, aby zainstalować pralkę i suszarkę szeregowo. Upewnij się również, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć drzwi pralki i suszarki.

3. Instalacja ekspercka: Suszarkę można bezpiecznie przymocować do pralki LG za pomocą zestawu łączącego. Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może ustawiać suszarkę w stosie i sprawdzać, czy jest prawidłowo zainstalowana.

Q.

Jaka jest typowa żywotność suszarki?

A.

Żywotność produktu może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak jakość produktu, częstotliwość użytkowania i konserwacja.

Regularna konserwacja jest ważna dla wydłużenia żywotności suszarki.

1. Oczyść obszar wokół filtra przed suszeniem i po suszeniu, a następnie wyczyść podwójny filtr przy użyciu wody.

2. Oczyść kurz wewnątrz suszarki i wietrz go, otwierając lekko drzwi suszarki przed i po użyciu.

3. Zaleca się dbanie o skraplacz i bęben za pomocą funkcji pielęgnacji skraplacza i bębna.

Q.

Jakich ubrań nie należy wkładać do suszarki?

A.

Sprawdź etykietę prania na ubraniach i wysusz je zgodnie z zalecaną metodą suszenia.

Nie suszyć następujących przedmiotów:

- Przedmioty, które mogą wywołać pożar: ubrania zawierające substancje łatwopalne, takie jak wosk, olej, farba, benzyna, odtłuszczacze, rozpuszczalniki do czyszczenia chemicznego, nafta itp.; koce elektryczne; dywany

- Odzież wrażliwa na ciepło

Q.

Ile czasu zajmuje suszenie ubrań w suszarce z pompą ciepła?

A.

Czas suszenia ubrań w suszarce z pompą ciepła może się różnić w zależności od takich czynników, jak rodzaj tkaniny i waga prania.

1. Typ tkaniny: Odzież wykonana z ciężkich materiałów, takich jak denim, suszy się dłużej niż lżejsze tkaniny, takie jak poliester.

2. Waga prania: Im więcej prania, tym dłuższy czas suszenia.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Kolor obudowy

    Matowa czerń

  • POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność suszenia (kg)

    10,0

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600x850x660

  • ENERGIA - Klasa efektywności energetycznej (suszenie)

    A+++

  • CECHY - DUAL Inverter HeatPump

    Tak

  • CECHY - Automatyczne czyszczenie skraplacza

    Tak

  • CECHY - Typ źródła ciepła

    Elektryczna pompa ciepła

  • CECHY - Przekręcane drzwiczki

    Nie

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - Inteligentne łączenie

    Tak

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

Wszystkie specyfikacje

DODATKOWE OPCJE

  • Redukcja zagnieceń

    Tak

  • Sygnał wł./wył.

    Tak

  • Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

    Tak

  • Ochrona skraplacza

    Tak

  • Opóźnienie zakończenia

    Tak

  • Ochrona bębna

    Nie

  • Podświetlenie bębna

    Tak

  • Poziom suszenia

    3 poziomy

  • Czas suszenia

    Nie

  • Ulubione

    Nie

  • Mniej czasu

    Nie

  • Więcej czasu

    Nie

  • Suszenie na półce

    Nie

  • Zdalne włączanie

    Tak

  • Para

    Nie

  • Suszenie na czas

    Tak

  • Wi-Fi

    Tak

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Pobierz program

    Tak

  • Inteligentne łączenie

    Tak

  • Monitorowanie zużycia energii

    Tak

  • Zdalne włączanie i monitorowanie programu

    Tak

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

ENERGIA

  • Klasa efektywności energetycznej (suszenie)

    A+++

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096585405

CECHY

  • 6 Motion DD

    Nie

  • AI DD

    Nie

  • Automatyczne czyszczenie skraplacza

    Tak

  • Automatyczny restart

    Nie

  • Podświetlenie bębna

    Tak

  • Dual Dry (EcoHybrid)

    Tak

  • DUAL Inverter HeatPump

    Tak

  • Podwójny filtr zgrubny

    Tak

  • Tłoczenia na bębnie wewnętrznym

    Tak

  • Wskaźnik braku wody

    Tak

  • Sygnał zakończenia cyklu

    Tak

  • Typ źródła ciepła

    Elektryczna pompa ciepła

  • Inverter DirectDrive

    Nie

  • Silnik inwerterowy

    Tak

  • Nóżki z funkcją poziomowania

    Tak

  • LoadSense

    Tak

  • Przekręcane drzwiczki

    Nie

  • Czujnik suszenia

    Tak

  • Typ

    Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)

POJEMNOŚĆ

  • Maks. pojemność suszenia (kg)

    10,0

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Kolor obudowy

    Matowa czerń

  • Typ drzwi

    Czarny matowy szklany panel

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Zegar opóźniający

    3-19 godzin

  • Typ wyświetlacza

    Pokrętło + Przyciski na ekranie LCD + Wyświetlacz LED

  • Wskaźnik blokady drzwi

    Nie

  • Wskaźnik cyfrowy

    LCD

OPCJE / AKCESORIA

  • Komplet węża spustowego

    Tak

  • Zgodność z LG TWINWash

    Nie

  • Montaż półki

    Tak

  • Zestaw do montażu urządzeń na sobie

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)

    660x890x702

  • Głębokość produktu z otwartymi drzwiami pod kątem 90˚ (mm)

    1 140

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600x850x660

  • Waga z opakowaniem (kg)

    58,0

  • Waga (kg)

    55,0

ULOTKA PRODUKTU (SUSZARKA)

  • Automatyczna suszarka bębnowa

    Tak

  • Nagroda EU Ecolabel

    Nie

  • Klasa efektywności kondensacji

    A

  • Czas trwania trybu czuwania (min)

    10

  • Edry1/2 (kWh)

    0,76

  • Edry (kWh)

    1,43

  • Roczne zużycie energii (kWh)

    171

  • Efektywność kondensacji przy pełnym załadunku (%)

    91

  • Efektywność kondensacji przy połowie załadunku (%)

    91

  • Poziom hałasu (poziom mocy dźwięku) (dBA)

    62

  • Pobór mocy (W) – tryb wył.

    0,35

  • Pobór mocy (W) – tryb wł.

    0,35

  • Standardowy program suszenia

    Suszenie eco "Do szafy"

  • Czas (min) – (pełny załadunek)

    269

  • Czas (min.) – (częściowy załadunek)

    160

  • Ważona efektywność kondensacji (%)

    91

  • Ważony czas programu (min)

    207

PROGRAMY

  • Odzież sportowa

    Tak

  • Suszenie chłodnym powietrzem

    Nie

  • Suszenie AI

    Tak

  • Allergy Care (suszarka)

    Tak

  • Odświeżanie pościeli

    Tak

  • Duża rzecz

    Nie

  • Bawełna

    Tak

  • Bawełna+

    Nie

  • Delikatne

    Tak

  • Mój program

    Tak

  • Odświeżanie kurtki puchowej

    Tak

  • Pościel

    Tak

  • Syntetyczne

    Tak

  • Tryb Eco

    Tak

  • Jeans

    Nie

  • Mieszane

    Tak

  • Szybki 30

    Tak

  • Szybkie suszenie

    Nie

  • Suszenie na stojaku

    Tak

  • Odświeżanie

    Nie

  • Pielęgnacja skóry

    Nie

  • Steam Hygiene

    Nie

  • Steam Refresh

    Nie

  • Suszenie na czas

    Tak

  • Ręczniki

    Tak

  • Tryb suszenia Turbo

    Tak

  • Ciepłe powietrze

    Tak

  • Wełna

    Tak

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

