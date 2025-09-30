Suszarka LG RHX7010TBB| Klasa C | 10 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™

*Zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

*Testowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.). (Na podstawie reprezentatywnego modelu AI Dry: RH90X75V3N. Wyniki mogą się różnić w zależności od modelu, obciążenia i środowiska.) Nie wszystkie sytuacje kwalifikują się do oszczędności. W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić.

*Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane].

*Przetestowane przez Intertek w sierpniu 2024 r., cykl bawełny w suszarce LG Heatpump w porównaniu z pralko-suszarką z konwencjonalnym grzejnikiem LG na podstawie 3 kg wsadu IEC o początkowej wilgotności 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).

*10-letnia gwarancja dotyczy tylko sprężarki Dual Inverter Compressor i silnika inwerterowego. Okres gwarancji/polityka może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

*Poziom hałasu: 62 dB (poziom mocy akustycznej), zgodnie z rozporządzeniem UE 392/2012 (RH90X75V3N).