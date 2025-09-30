We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Suszarka LG RHX7010TBB| Klasa C | 10 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™
Suszarka LG RHX7010TBB| Klasa C | 10 kg | Automatyczne czyszczenie skraplacza | Allergy Care | LG ThinQ™
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
Pranie przyjazne dla ubrań
Oszczędność energii
Efektywna technologia suszenia
AI dry
Efektywnie optymalizuje suszenie
Szybkie suszenie
Całkowicie suche pranie w 81 minut
Łatwe serwisowanie
Samoczyszczący się skraplacz
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
*Wskaźnik efektywności energetycznej niższy o 10% w porównaniu z minimalnym progiem klasy efektywności energetycznej A+++ określonym w rozporządzeniu UE 392/2012
*Ustaw program na cykl „Eco” + Szafka + Wydajność (pełne i połowiczne obciążenie) do celu przeprowadzenia testu zgodnie z normą EN 61121 i rozporządzeniem 932/2012.
AI DUAL Inverter™
Sztuczna inteligencja, optymalne suszenie
AI Dry™, napędzana przez AI DUAL Inverter™, optymalizuje suszenie według rodzaju tkaniny i wielkości wsadu ładunku, co pomaga oszczędzać energię i czas w przypadku delikatnych miękkich tkanin. Dwa cylindry zwiększają ogólną wydajność suszenia. Ponadto suszenie w niskiej temperaturze z technologią pompy ciepła może zmniejszyć kurczenie się tkanin. Dwa cylindry wewnątrz DUAL Inverter Heat Pump™ obracają się w przeciwnych kierunkach, aby zrównoważyć i zmniejszyć wibracje podczas suszenia. 10-letnia gwarancja na DUAL Inverter Compressor i silnik inwerterowy.
*Zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
*Testowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.). (Na podstawie reprezentatywnego modelu AI Dry: RH90X75V3N. Wyniki mogą się różnić w zależności od modelu, obciążenia i środowiska.) Nie wszystkie sytuacje kwalifikują się do oszczędności. W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić.
*Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane].
*Przetestowane przez Intertek w sierpniu 2024 r., cykl bawełny w suszarce LG Heatpump w porównaniu z pralko-suszarką z konwencjonalnym grzejnikiem LG na podstawie 3 kg wsadu IEC o początkowej wilgotności 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).
*10-letnia gwarancja dotyczy tylko sprężarki Dual Inverter Compressor i silnika inwerterowego. Okres gwarancji/polityka może się różnić w zależności od kraju lub regionu.
*Poziom hałasu: 62 dB (poziom mocy akustycznej), zgodnie z rozporządzeniem UE 392/2012 (RH90X75V3N).
AI Dry™
Optymalne suszenie dzięki sztucznej inteligencji
AI Dry optymalizuje suszenie według rodzaju tkaniny i wielkości ładunku, co pomaga oszczędzać energię i czas dla lepszego efektu w przypadku miękkich tkanin.
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
*Testowane przez Intertek w lipcu 2024 r. W porównaniu z trybem Bawełna, cykl Al Dry™ wykazał skrócenie czasu suszenia i zmniejszenie zużycia energii przy 3 kg mieszanego ładunku miękkich tkanin (koszule mieszane, bluzki, funkcjonalne T-shirty, szyfonowe spódnice, szorty z poliamidu itp.) (RH90X75V3N). W zależności od rodzaju i grubości odzieży oraz środowiska, czas lub zużycie energii może wzrosnąć, a wyniki mogą się różnić.
*Czujnik AI aktywuje się, gdy obciążenie nie przekracza 5 kg. AI Dry powinien być używany tylko z podobnymi rodzajami tkanin [nie wszystkie tkaniny są wykrywane].
TurboDry
Suszenie w 81 minut
Ciesz się 81-minutowym suszeniem dzięki DUAL Inverter Compressor.
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
*Testy przeprowadzone przez Intertek w lipcu 2024 r., cykl TurboDry w oparciu o ładunki 5 kg (koszulka mieszana, koszulka 100% poli, koszulka 100% bawełny) o początkowej zawartości wilgoci 33% w temperaturze 23℃. *Rezultat może być różny w zależności od ubrania i otoczenia.
Allergy Care
Ubrania są dokładnie czyszczone, co zmniejsza ryzyko alergii
Odpocznij spokojnie, wiedząc, że Allergy Care redukuje żywe roztocza kurzu, które mogą wywoływać alergie.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
*Cykl Allergy Care zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) redukuje alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego.
Optymalizacja cyklu
Cykle dostosowane do nawyków użytkowania
Często używane cykle są przechowywane wraz z 13 cyklami domyślnymi, dostosowanymi do indywidualnych nawyków użytkownika dotyczących suszenia.
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
Automatyczne czyszczenie skraplacza
Skraplacz nie wymaga czyszczenia ręcznego
Automatycznie myje skraplacz, zapewniając więcej czasu na inne zadania.
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
*Czystość skraplacza może się różnić w zależności od środowiska pracy.
*Częstotliwość uruchamiania funkcji automatycznego czyszczenia skraplacza może się różnić w zależności od początkowej wilgotności prania.
Smart Pairing™
Synchronizacja prania i suszenia w synchronizacji
Dzięki funkcji Smart Pairing pralka może wskazać nakazać suszarce wybranie kompatybilnego cyklu, co sprawia, że jest to świetny sposób na pranie.
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
*Korzystanie z tej funkcji wymaga podłączenia pralki i suszarki do domowej sieci Wi-Fi i zarejestrowania ich w inteligentnej aplikacji LG ThinQ™.
LG ThinQ™
Inteligentne życie zaczyna się od LG ThinQ™
LG ThinQ™ umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do prania i pobieranie nowych cykli za pomocą urządzeń z obsługą Wi-Fi.
Kontroluj pranie w dowolnym miejscu i czasie
Dzięki aplikacji LG ThinQ™ możesz połączyć się z pralką jak nigdy dotąd. Uruchom pranie jednym dotknięciem.
Łatwa konserwacja i monitorowanie
Bez względu na to, czy chodzi o codzienną konserwację, czy o opóźnienia, możesz wygodnie monitorować zużycie energii przez suszarkę za pomocą aplikacji LG ThinQ™.
Pranie bez użycia rąk za pomocą asystenta głosowego
Powiedz swojemu inteligentnemu głośnikowi lub sztucznej inteligencji, czego potrzebujesz, a suszarka zajmie się resztą.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
*Inteligentne funkcje mogą się różnić w zależności od kraju i modelu. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub firmą LG, aby uzyskać informacje na temat dostępności usług.
*Obsługa inteligentnych urządzeń domowych zgodnych z usługą Asystent Google może różnić się w zależności od kraju oraz konfiguracji zastosowanej w danym mieszkaniu.
Elegancki design stworzony z myślą o Twoich potrzebach
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
Najczęstsze pytania
Q.
Jak wybrać nową suszarkę?
A.
Wybierając suszarkę, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
1. Pojemność w zależności od wielkości rodziny
2. Efektywność energetyczna wpływająca na rachunki za prąd
3. Programy suszenia dopasowane do Twoich potrzeb
4. Inteligentne funkcje i aplikacje, takie jak LG ThinQ
5. Miejsce instalacji suszarki
6. Niezawodność i wysokiej jakości usługi gwarancyjne
Q.
Czy ten produkt wymaga dodatkowej instalacji odpowietrznika?
A.
Suszarki LG są bezwentylowe i można z nich korzystać w dowolnym miejscu bez ograniczeń przestrzennych.
Q.
Co muszę wiedzieć przed ustawieniem pralki i suszarki w stosie?
A.
Rozważ następujące czynniki, aby upewnić się, że Twoja pralka i suszarka są bezpieczne, niezawodne i łatwe w użyciu.
1. Zgodność: Najpierw upewnij się, że modele pralki i suszarki są ze sobą kompatybilne. Suszarki LG należy umieszczać wyłącznie na pralkach bębnowych LG. (Opcje głębokości pralki : 565, 615 mm)
2. Miejsce instalacji: Sprawdź rozmiar przestrzeni, aby zainstalować pralkę i suszarkę szeregowo. Upewnij się również, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć drzwi pralki i suszarki.
3. Instalacja ekspercka: Suszarkę można bezpiecznie przymocować do pralki LG za pomocą zestawu łączącego. Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może ustawiać suszarkę w stosie i sprawdzać, czy jest prawidłowo zainstalowana.
Q.
Jaka jest typowa żywotność suszarki?
A.
Żywotność produktu może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak jakość produktu, częstotliwość użytkowania i konserwacja.
Regularna konserwacja jest ważna dla wydłużenia żywotności suszarki.
1. Oczyść obszar wokół filtra przed suszeniem i po suszeniu, a następnie wyczyść podwójny filtr przy użyciu wody.
2. Oczyść kurz wewnątrz suszarki i wietrz go, otwierając lekko drzwi suszarki przed i po użyciu.
3. Zaleca się dbanie o skraplacz i bęben za pomocą funkcji pielęgnacji skraplacza i bębna.
Q.
Jakich ubrań nie należy wkładać do suszarki?
A.
Sprawdź etykietę prania na ubraniach i wysusz je zgodnie z zalecaną metodą suszenia.
Nie suszyć następujących przedmiotów:
- Przedmioty, które mogą wywołać pożar: ubrania zawierające substancje łatwopalne, takie jak wosk, olej, farba, benzyna, odtłuszczacze, rozpuszczalniki do czyszczenia chemicznego, nafta itp.; koce elektryczne; dywany
- Odzież wrażliwa na ciepło
Q.
Ile czasu zajmuje suszenie ubrań w suszarce z pompą ciepła?
A.
Czas suszenia ubrań w suszarce z pompą ciepła może się różnić w zależności od takich czynników, jak rodzaj tkaniny i waga prania.
1. Typ tkaniny: Odzież wykonana z ciężkich materiałów, takich jak denim, suszy się dłużej niż lżejsze tkaniny, takie jak poliester.
2. Waga prania: Im więcej prania, tym dłuższy czas suszenia.
Kluczowe parametry
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Kolor obudowy
Matowa czerń
POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność suszenia (kg)
10,0
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600x850x660
ENERGIA - Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A+++
CECHY - DUAL Inverter HeatPump
Tak
CECHY - Automatyczne czyszczenie skraplacza
Tak
CECHY - Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
CECHY - Przekręcane drzwiczki
Nie
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - Inteligentne łączenie
Tak
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
Wszystkie specyfikacje
DODATKOWE OPCJE
Redukcja zagnieceń
Tak
Sygnał wł./wył.
Tak
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Tak
Ochrona skraplacza
Tak
Opóźnienie zakończenia
Tak
Ochrona bębna
Nie
Podświetlenie bębna
Tak
Poziom suszenia
3 poziomy
Czas suszenia
Nie
Ulubione
Nie
Mniej czasu
Nie
Więcej czasu
Nie
Suszenie na półce
Nie
Zdalne włączanie
Tak
Para
Nie
Suszenie na czas
Tak
Wi-Fi
Tak
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Pobierz program
Tak
Inteligentne łączenie
Tak
Monitorowanie zużycia energii
Tak
Zdalne włączanie i monitorowanie programu
Tak
Smart Diagnosis
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
ENERGIA
Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A+++
KOD EAN
Kod EAN
8806096585405
CECHY
6 Motion DD
Nie
AI DD
Nie
Automatyczne czyszczenie skraplacza
Tak
Automatyczny restart
Nie
Podświetlenie bębna
Tak
Dual Dry (EcoHybrid)
Tak
DUAL Inverter HeatPump
Tak
Podwójny filtr zgrubny
Tak
Tłoczenia na bębnie wewnętrznym
Tak
Wskaźnik braku wody
Tak
Sygnał zakończenia cyklu
Tak
Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
Inverter DirectDrive
Nie
Silnik inwerterowy
Tak
Nóżki z funkcją poziomowania
Tak
LoadSense
Tak
Przekręcane drzwiczki
Nie
Czujnik suszenia
Tak
Typ
Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)
POJEMNOŚĆ
Maks. pojemność suszenia (kg)
10,0
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Kolor obudowy
Matowa czerń
Typ drzwi
Czarny matowy szklany panel
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Zegar opóźniający
3-19 godzin
Typ wyświetlacza
Pokrętło + Przyciski na ekranie LCD + Wyświetlacz LED
Wskaźnik blokady drzwi
Nie
Wskaźnik cyfrowy
LCD
OPCJE / AKCESORIA
Komplet węża spustowego
Tak
Zgodność z LG TWINWash
Nie
Montaż półki
Tak
Zestaw do montażu urządzeń na sobie
Tak
WYMIARY I WAGA
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)
660x890x702
Głębokość produktu z otwartymi drzwiami pod kątem 90˚ (mm)
1 140
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600x850x660
Waga z opakowaniem (kg)
58,0
Waga (kg)
55,0
ULOTKA PRODUKTU (SUSZARKA)
Automatyczna suszarka bębnowa
Tak
Nagroda EU Ecolabel
Nie
Klasa efektywności kondensacji
A
Czas trwania trybu czuwania (min)
10
Edry1/2 (kWh)
0,76
Edry (kWh)
1,43
Roczne zużycie energii (kWh)
171
Efektywność kondensacji przy pełnym załadunku (%)
91
Efektywność kondensacji przy połowie załadunku (%)
91
Poziom hałasu (poziom mocy dźwięku) (dBA)
62
Pobór mocy (W) – tryb wył.
0,35
Pobór mocy (W) – tryb wł.
0,35
Standardowy program suszenia
Suszenie eco "Do szafy"
Czas (min) – (pełny załadunek)
269
Czas (min.) – (częściowy załadunek)
160
Ważona efektywność kondensacji (%)
91
Ważony czas programu (min)
207
PROGRAMY
Odzież sportowa
Tak
Suszenie chłodnym powietrzem
Nie
Suszenie AI
Tak
Allergy Care (suszarka)
Tak
Odświeżanie pościeli
Tak
Duża rzecz
Nie
Bawełna
Tak
Bawełna+
Nie
Delikatne
Tak
Mój program
Tak
Odświeżanie kurtki puchowej
Tak
Pościel
Tak
Syntetyczne
Tak
Tryb Eco
Tak
Jeans
Nie
Mieszane
Tak
Szybki 30
Tak
Szybkie suszenie
Nie
Suszenie na stojaku
Tak
Odświeżanie
Nie
Pielęgnacja skóry
Nie
Steam Hygiene
Nie
Steam Refresh
Nie
Suszenie na czas
Tak
Ręczniki
Tak
Tryb suszenia Turbo
Tak
Ciepłe powietrze
Tak
Wełna
Tak
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
Wybierz swój sklep online
Dostawa gratis | Raty 0% (RRSO 0%)
Polecane produkty