Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N
*Skala od A+++ do D. Zgodnie z normą IEC, cykl bawełny z trybem oszczędzania energii.
*Czystość skraplacza może się różnić w zależności od środowiska pracy.
*Częstotliwość „automatycznego czyszczenia skraplacza” może się różnić w zależności od rozmiaru i poziomu wilgotności prania.
*Cykl Allergy Care z certyfikatem BAF (British Allergy Foundation) zmniejsza o 99,9% ilość żywych roztoczy kurzu domowego.
Certyfikat BAF
Inteligentne parowanie
Suszarka może odbierać informacje na temat cyklu od pralki LG (przez Wi-Fi), aby automatycznie ustawić cykl suszenia najbardziej odpowiedni dla Twoich ubrań.
Pobieranie cykli
Można pobrać nowe programy prania, takie jak dla ubrań sportowych, do odświeżenia koca, dla bielizny czy ograniczający zagniecenia.
Zdalne sterowanie
Steruj urządzeniem i monitoruj cykl w każdym miejscu i o każdej porze. Możesz też kontrolować zużycie energii.
Smart Diagnosis™
Funkcja Smart Diagnosis™ szybko rozwiązuje większość drobnych problemów, zanim przerodzą się w coś poważnego.
*Zdjęcia/zrzuty ekranu są symulowane i/lub wzbogacone o dodatkowe elementy graficzne. Niektóre prezentowane funkcje są dostępne tylko w wybranych modelach. Pełna lista funkcji dostępnych w poszczególnym modelu, została zamieszczona w specyfikacji.
Kluczowe parametry
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Kolor obudowy
Biały
POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność suszenia (kg)
9
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600 x 850 x 660
ENERGIA - Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A+++
CECHY - DUAL Inverter HeatPump
Tak
CECHY - Automatyczne czyszczenie skraplacza
Tak
CECHY - Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
CECHY - Przekręcane drzwiczki
Tak
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - Inteligentne łączenie
Tak
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
Wszystkie specyfikacje
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Kolor obudowy
Biały
Typ drzwi
Czarny matowy szklany panel
POJEMNOŚĆ
Maks. pojemność suszenia (kg)
9
PROGRAMY
Suszenie AI
Nie
Allergy Care (suszarka)
Tak
Odświeżanie pościeli
Nie
Duża rzecz
Nie
Bawełna
Tak
Bawełna+
Tak
Delikatne
Tak
Odświeżanie kurtki puchowej
Nie
Mój program
Tak
Pościel
Tak
Syntetyczne
Tak
Jeans
Nie
Mieszane
Tak
Szybki 30
Tak
Szybkie suszenie
Nie
Suszenie na stojaku
Tak
Odświeżanie
Nie
Pielęgnacja skóry
Nie
Steam Hygiene
Nie
Steam Refresh
Nie
Ręczniki
Tak
Ciepłe powietrze
Tak
Wełna
Tak
Odzież sportowa
Tak
Suszenie chłodnym powietrzem
Nie
Tryb Eco
Nie
Suszenie na czas
Tak
Tryb suszenia Turbo
Nie
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Zegar opóźniający
3-19 godzin
Typ wyświetlacza
Pokrętło + Dotykowy LED
Wskaźnik blokady drzwi
Nie
Wskaźnik cyfrowy
18:88
CECHY
6 Motion DD
Nie
AI DD
Nie
Typ
Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)
Automatyczne czyszczenie skraplacza
Tak
Sygnał zakończenia cyklu
Tak
Dual Dry (EcoHybrid)
Tak
DUAL Inverter HeatPump
Tak
Podwójny filtr zgrubny
Tak
Wskaźnik braku wody
Tak
Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
Silnik inwerterowy
Tak
Automatyczny restart
Nie
Inverter DirectDrive
Nie
Przekręcane drzwiczki
Tak
LoadSense
Nie
Czujnik suszenia
Tak
Podświetlenie bębna
Tak
Nóżki z funkcją poziomowania
Tak
Tłoczenia na bębnie wewnętrznym
Tak
WYMIARY I WAGA
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)
660 x 890 x 702
Głębokość produktu z otwartymi drzwiami pod kątem 90˚ (mm)
1 115
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600 x 850 x 660
Waga (kg)
56,0
Waga z opakowaniem (kg)
60,0
ENERGIA
Klasa efektywności energetycznej (suszenie)
A+++
DODATKOWE OPCJE
Redukcja zagnieceń
Tak
Ochrona skraplacza
Tak
Ochrona bębna
Tak
Poziom suszenia
3 poziomy
Ulubione
Nie
Mniej czasu
Tak
Więcej czasu
Tak
Suszenie na półce
Nie
Wi-Fi
Tak
Sygnał wł./wył.
Tak
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Tak
Opóźnienie zakończenia
Tak
Podświetlenie bębna
Tak
Zdalne włączanie
Tak
Para
Nie
KOD EAN
Kod EAN
8806096256398
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Smart Diagnosis
Tak
Inteligentne łączenie
Tak
Pobierz program
Tak
Monitorowanie zużycia energii
Tak
Zdalne włączanie i monitorowanie programu
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
OPCJE / AKCESORIA
Komplet węża spustowego
Tak
Montaż półki
Tak
Zestaw do montażu urządzeń na sobie
Tak
Zgodność z LG TWINWash
Nie
Informacje dotyczące zgodności
