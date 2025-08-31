About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N

Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N

MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N
LG Suszarka LG |biała| 9 kg | ThinQ| MRC90V9AV3N, MRC90V9AV3N

Główne cechy

  • DUAL Inverter Heat Pump™
  • Automatyczne czyszczenie skraplacza
  • Allergy Care
  • Przekręcane drzwiczki
Więcej
alt="A+++"

A+++

Inverter Technology

Inverter Technology

Auto_Cleaning

Auto_Cleaning

Sensor_Dryer

Sensor_Dryer

Smart Thinq

Smart Thinq

Seal of Approval

Seal of Approval

Dual_inverter

Dual_inverter

Dual_Inverter_Heat_pump

Dual_Inverter_Heat_pump

Stała wysoka wydajność i skuteczna pielęgnacja

Stała wysoka wydajność i skuteczna pielęgnacja

Suszarka DUAL Inverter Heat Pump™

Stała wysoka wydajność i skuteczna pielęgnacja

Postaw na nowy standard oszczędzania energii, wygody i zdrowego suszenia﻿.
Oszczędność energii dla spokoju ducha
DUAL Inverter Heat Pump™

Oszczędność energii dla spokoju ducha

Suszarka DUAL Inverter Heat Pump™ to efektywne urządzenie wysokiej jakości.
Efektywność energetyczna A+++-10%*2

Efektywność energetyczna A+++-10%*

*Skala od A+++ do D. Zgodnie z normą IEC, cykl bawełny z trybem oszczędzania energii.

10-letnia gwarancja Dual

10-letnia gwarancja Dual

10 lat gwarancji na PODWÓJNĄ sprężarkę inwerterową i 10 lat gwarancji na inwerterowy silnik.
Automatyczne czyszczenie i niezawodność

Automatyczne czyszczenie i niezawodność

Automatyczne czyszczenie skraplacza

Automatyczne czyszczenie i niezawodność

Doskonała skuteczność suszenia dzięki skraplaczowi z funkcją automatycznego czyszczenia.
Automatyczne czyszczenie skraplacza

Wygodny do czyszczenia skraplacz

Samoczynnie czyszczący się skraplacz ułatwia obsługę urządzenia i uwalnia Cię od tego obowiązku.

*Czystość skraplacza może się różnić w zależności od środowiska pracy.
*Częstotliwość „automatycznego czyszczenia skraplacza” może się różnić w zależności od rozmiaru i poziomu wilgotności prania.

Mniej alergenów, więcej zdrowia

Mniej alergenów, więcej zdrowia

Delikatne pranie

Mniej alergenów, więcej zdrowia

Zmniejszenie ilości o 99,9%

Allergy Care

Zmniejszenie ilości o 99,9%

Cykl Allergy Care usuwa 99,9% żywych roztoczy kurzu domowego, które mogą powodować alergie i problemy z układem oddechowym. Popraw swoją jakość życia.

*Cykl Allergy Care z certyfikatem BAF (British Allergy Foundation) zmniejsza o 99,9% ilość żywych roztoczy kurzu domowego.

Zachowaj czystość ubrań
Podwójny filtr

Zachowaj czystość ubrań

Podwójny filtr wspomaga suszenie, eliminując kłaczki.
Niech Twoje ubrania będą jak nowe

Ochrona tkanin

Niech Twoje ubrania będą jak nowe

Niskotemperaturowa technologia pompy ciepła zmniejsza ilość zagnieceń i pielęgnuje delikatne tkaniny.
Doskonała sprawność suszenia
Czujnik suszenia

Doskonała sprawność suszenia

Czujniki automatycznie wykrywają poziom wilgotności i temperaturę, aby dobrać optymalny czas suszenia. Chronią w ten sposób odzież przed nadmierną temperaturą.
Idealna synchronizacja dzięki ThinQ™

Możliwość kupienia pralki i suszarki LG

Idealna synchronizacja dzięki ThinQ™

Teraz Twoja suszarka jest jeszcze inteligentniejsza. Dzięki połączeniu Wi-Fi możesz wybierać cykle i pobierać nowe programy oraz korzystać z innych interaktywnych innowacji.
TWIN Care

TWIN Care

TWIN Care

Odkryj funkcję LG Twin Care pralki i suszarki, która pozwoli Ci oszczędzić czas i miejsce.
Wygodne otwieranie drzwi
Przekręcane drzwiczki

Wygodne otwieranie drzwi

Drzwi można zamontować zarówno lewo-, jak i prawostronnie, w zależności od potrzeby.
Jeszcze trwalsze i bardziej eleganckie
Szkło hartowane

Jeszcze trwalsze i bardziej eleganckie

Szkło hartowane o zwiększonej trwałości nadaje elegancki wygląd.

*Zdjęcia/zrzuty ekranu są symulowane i/lub wzbogacone o dodatkowe elementy graficzne. Niektóre prezentowane funkcje są dostępne tylko w wybranych modelach. Pełna lista funkcji dostępnych w poszczególnym modelu, została zamieszczona w specyfikacji.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Kolor obudowy

    Biały

  • POJEMNOŚĆ - Maks. pojemność suszenia (kg)

    9

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600 x 850 x 660

  • ENERGIA - Klasa efektywności energetycznej (suszenie)

    A+++

  • CECHY - DUAL Inverter HeatPump

    Tak

  • CECHY - Automatyczne czyszczenie skraplacza

    Tak

  • CECHY - Typ źródła ciepła

    Elektryczna pompa ciepła

  • CECHY - Przekręcane drzwiczki

    Tak

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - Inteligentne łączenie

    Tak

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

Wszystkie specyfikacje

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Kolor obudowy

    Biały

  • Typ drzwi

    Czarny matowy szklany panel

POJEMNOŚĆ

  • Maks. pojemność suszenia (kg)

    9

PROGRAMY

  • Suszenie AI

    Nie

  • Allergy Care (suszarka)

    Tak

  • Odświeżanie pościeli

    Nie

  • Duża rzecz

    Nie

  • Bawełna

    Tak

  • Bawełna+

    Tak

  • Delikatne

    Tak

  • Odświeżanie kurtki puchowej

    Nie

  • Mój program

    Tak

  • Pościel

    Tak

  • Syntetyczne

    Tak

  • Jeans

    Nie

  • Mieszane

    Tak

  • Szybki 30

    Tak

  • Szybkie suszenie

    Nie

  • Suszenie na stojaku

    Tak

  • Odświeżanie

    Nie

  • Pielęgnacja skóry

    Nie

  • Steam Hygiene

    Nie

  • Steam Refresh

    Nie

  • Ręczniki

    Tak

  • Ciepłe powietrze

    Tak

  • Wełna

    Tak

  • Odzież sportowa

    Tak

  • Suszenie chłodnym powietrzem

    Nie

  • Tryb Eco

    Nie

  • Suszenie na czas

    Tak

  • Tryb suszenia Turbo

    Nie

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Zegar opóźniający

    3-19 godzin

  • Typ wyświetlacza

    Pokrętło + Dotykowy LED

  • Wskaźnik blokady drzwi

    Nie

  • Wskaźnik cyfrowy

    18:88

CECHY

  • 6 Motion DD

    Nie

  • AI DD

    Nie

  • Typ

    Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)

  • Automatyczne czyszczenie skraplacza

    Tak

  • Sygnał zakończenia cyklu

    Tak

  • Dual Dry (EcoHybrid)

    Tak

  • DUAL Inverter HeatPump

    Tak

  • Podwójny filtr zgrubny

    Tak

  • Wskaźnik braku wody

    Tak

  • Typ źródła ciepła

    Elektryczna pompa ciepła

  • Silnik inwerterowy

    Tak

  • Automatyczny restart

    Nie

  • Inverter DirectDrive

    Nie

  • Przekręcane drzwiczki

    Tak

  • LoadSense

    Nie

  • Czujnik suszenia

    Tak

  • Podświetlenie bębna

    Tak

  • Nóżki z funkcją poziomowania

    Tak

  • Tłoczenia na bębnie wewnętrznym

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)

    660 x 890 x 702

  • Głębokość produktu z otwartymi drzwiami pod kątem 90˚ (mm)

    1 115

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)

    600 x 850 x 660

  • Waga (kg)

    56,0

  • Waga z opakowaniem (kg)

    60,0

ENERGIA

  • Klasa efektywności energetycznej (suszenie)

    A+++

DODATKOWE OPCJE

  • Redukcja zagnieceń

    Tak

  • Ochrona skraplacza

    Tak

  • Ochrona bębna

    Tak

  • Poziom suszenia

    3 poziomy

  • Ulubione

    Nie

  • Mniej czasu

    Tak

  • Więcej czasu

    Tak

  • Suszenie na półce

    Nie

  • Wi-Fi

    Tak

  • Sygnał wł./wył.

    Tak

  • Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

    Tak

  • Opóźnienie zakończenia

    Tak

  • Podświetlenie bębna

    Tak

  • Zdalne włączanie

    Tak

  • Para

    Nie

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096256398

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • Inteligentne łączenie

    Tak

  • Pobierz program

    Tak

  • Monitorowanie zużycia energii

    Tak

  • Zdalne włączanie i monitorowanie programu

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

OPCJE / AKCESORIA

  • Komplet węża spustowego

    Tak

  • Montaż półki

    Tak

  • Zestaw do montażu urządzeń na sobie

    Tak

  • Zgodność z LG TWINWash

    Nie

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

Polecane produkty